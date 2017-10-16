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Текст: Павел Панышев
Фото: hcsibir.ru

Итоги дня КХЛ: «Сибирь» без «наглой морды». И без плей-офф?

Милых лиц, по мнению Павла Зубова, в хоккее быть не должно.
16 октября 2017, понедельник. 21:30 Хоккей

Зубов выпустил «Сибирь» из-под контроля?

Новосибирцы всухую проиграли «Куньлуню» — 0:3. Вратарь гостей Магнус Хелльберг оформил четвёртый «сухарь» в сезоне, отразив 17 бросков по воротам, а его команда впервые выиграла в Новосибирске, прервав серию из четырёх поражений. В свою очередь коллектив Павла Зубова проиграл в четвёртый раз подряд, слабо действуя и в обороне, и в атаке. Похоже, тренер выпустил ситуацию из-под контроля, что-то сбилось в механизме сибиряков. Не доиграл встречу до конца и чешский голкипер «Сибири» Александр Салак, уступивший в концовке третьего периоде место Рейзвиху. Голами у «драконов» отметились Вольски, Кинрейд и Хлыстов. «У нас, к сожалению, больше чем полкоманды вышли с миленькими личиками, а в хоккее играют наглые морды. Всё остальное бренно», — отметил главный тренер новосибирцев после встречи.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 3 0:0, 0:0, 0:3
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Вольски (Брюле) – 43:37 (5x4), 0:2 – Кинрейд (Поникаровский) – 46:17 (5x5), 0:3 – Хлыстов – 55:11 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кошелев вырвал победу для «Авангарда»

Омичи оказались сильнее «Адмирала» — 3:2. В отличие от другого сибирского клуба, хоккеисты Андрея Скабелки проявили характер и добились приемлемого для себя результата, ступая в счёте после первого периода. Победу хозяевам принёс Семён Кошелев, поразивший ворота Игоря Бобкова за несколько минут до окончания третьей двадцатиминутки. Таким образом, «моряки» потерпели первое поражение под руководством шведского специалиста Фредрика Стиллмана. «Авангард» серьёзно перебросал соперника в створ (40-18), больше всех постарался форвард Илья Михеев, оформивший дубль. Теперь «ястребы» отправляются на выезде, в Москве перед игрой со «Спартаком» к ним присоединится защитник Максим Чудинов.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 2 0:1, 2:0, 1:1
Адмирал
Владивосток
0:1 – Макаренко – 19:22 (5x5), 1:1 – Михеев (Густафссон, Петерссон) – 24:01 (5x4), 2:1 – Михеев (Минеев, Пьянов) – 36:06 (5x5), 2:2 – Ткачёв (Саболич) – 44:48 (5x4), 3:2 – Кошелев (Пьянов) – 56:35 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Амур» приятно удивляет

«Барыс» дома проиграл «Амуру» — 1:3. Хабаровчане в последнее время приятно удивляют. Команда Андрея Мартемьянова выиграла уже четвёртый матч подряд, подтвердив свои серьёзные намерения побороться за зону плей-офф на Востоке. Команда воспрянула духом, у неё многое получается. Ворота Карлссона поразили Ли, Клопов и Бывальцев. Отметим, что Бывальцев набирает очки восемь встреч подряд, Ли – шесть. В составе хозяев единственную шайбу при счёте 0:3 забросил Пушкарёв. Метсоле, отразившему 34 броска, не хватило совсем немного, чтобы отыграть на ноль во второй раз подряд. Отметим, что нападающий хабаровчан Александр Фролов провёл 300-й матч в КХЛ. Серьёзное достижение.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Амур
Хабаровск
0:1 – Ли (Бывальцев, Зогорна) – 25:13 (5x5), 0:2 – Клопов (Ушенин Вячеслав, Атюшов) – 47:57 (5x5), 0:3 – Бывальцев (Зогорна) – 48:59 (5x5), 1:3 – Пушкарёв (Фрэттин, Даллман) – 57:25 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Характер «Автомобилиста»

Клуб из Екатеринбурга в овертайме дожал «Югру» — 3:2. Команда Анатолия Емелина уступила в третий раз подряд. Отметим, что не попали в состав ханты-мансийцев Антон Курьянов, Дмитрий Макаров, Евгений Скачков, Александр Акмальдинов. Их игра не устраивает тренерский штаб. К слову, гости могли рассчитывать на три очка, но пропустили от Паре за минуту и 41 секунду да окончания третьего периода, заменив Коваржа на шестого полевого хоккеиста. В овертайме победу уральцам принёс форвард Гареев, а «Югре» осталось довольствоваться очком.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
3 : 2 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Королёв (Михеев, Пестушко) – 04:37 (5x5), 1:1 – Чесалин (Миловзоров, Василевский) – 23:15 (5x4), 1:2 – Михеев (Королёв) – 33:27 (5x5), 2:2 – Паре (Трямкин) – 58:19 (6x5), 3:2 – Гареев (Тимашов) – 62:04 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Магнитка» не оставила шансов «Словану»

«Металлург» уверенно выиграл у «Слована» — 4:1. Команда Ильи Воробьёва отлично сыграла в большинстве, трижды отличившись в формате 5 на 4. Дубль у защитника Никиты Пивцакина (2+1), не обошлось и без главного голеодора магнитогорцев – Сергея Мозякина (1+1). Примечательно, что «орлы» последовали примеру сопернику и тоже забили в большинстве, но огорчили Кошечкина лишь один раз. Во втором отрезке встречи автором гола стал Колби Дженовей. «Слован» проиграл в третий раз подряд, работы нового главного тренера Эдуарда Занковца особо не видно.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
4 : 1 3:0, 0:1, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Мозякин (Косов, Пивцакин) – 11:15 (5x4), 2:0 – Пивцакин (Мозякин) – 12:56 (5x4), 3:0 – Григоренко (Казионов) – 13:57 (5x5), 3:1 – Дженовей (Баркер, Бойчак) – 25:49 (5x4), 4:1 – Пивцакин (Коварж) – 40:44 (5x4)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА тоже решил побеждать сериями

«Трактор» дома не справился с ЦСКА – 0:3. Видимо, в московской команде решили, что они ничем не хуже СКА и «Йокерита», решив побеждать сериями. Этот успех стал для «армейцев» восьмым кряду. Голкипер гостей Ларс Юханссон отразил 24 броска и отыграл на ноль. Челябинцы старались действовать активно, однако класс и мастерство ЦСКА заметно сказывались. Команда Игоря Никитина выглядела заметно увереннее. В итоге Францоуза огорчили Григоренко, Ничушкин и Шумаков. Валерий и Сергей забили в ворота родного для себя клуба.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Ничушкин (Петров, Робинсон) – 03:40 (5x5), 0:2 – Григоренко (Бурдасов) – 25:56 (4x4), 0:3 – Шумаков – 47:00 (5x5), – (Капризов) –

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кризис «Витязя»

«Лада» выиграла у «Витязя» — 3:1. У команды Валерия Белова наметился явный кризис. Подольчане проигрывают уже в пятый раз подряд. Возможно, пришло время что-то менять, так как соперники не дремлют и постепенно уходят в отрыв. Ещё и тольяттинцы на домашнем льду традиционно являются для «витязей» неудобным соперником. В итоге гости, перебросав соперника, не увезли из Тольятти ни одного очка. Голы Нестерова, Зернова и Капустина помогли «Ладе» хоть как-то скрасить горечь от нахождения на последнем месте Востока.

КХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Витязь
Московская область
1:0 – Зернов (Валуйский) – 06:51 (5x4), 2:0 – Капустин (Харпер) – 28:28 (5x5), 2:1 – Никулин (Мозик, Макеев) – 40:27 (5x4), 3:1 – Нестеров (Воробьёв, Капустин) – 48:10 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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