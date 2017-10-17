«Динамо» будет бито «Салаватом». Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ.
Это одна из двух центральных встреч игрового дня. Финны не проигрывают на протяжении 14 матчей подряд. Они бьют все возможные клубные рекорды. Что касается казанцев, то «барсы» достаточно неожиданно выиграли в Питере без Абросимова и Азеведу. Теперь хоккеисты Билялетдинова перебираются в Хельсинки, где тоже готовы взять очки. В последнее время радует Владимир Ткачёв, который явно рвётся на Олимпиаду. Думаю, что в этом матче выиграет «Йокерит» за пределами основного времени.
Прогноз: победа «Йокерита» в дополнительное время.
Минчане уступили дома «Сочи». Они будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками, потому что второго подряд домашнего поражения фанаты могут не понять. Торпедовцы же выиграли в трёх матчах подряд. Эта серия для подопечных Петериса Скудры приятна. Но в Минске у нижегородцев могут возникнуть проблемы, хотя в последнее время команда с берегов Волги радует. Поставлю на «Торпедо».
Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.
«Динамо» (Рига) – «Северсталь»
Рижане выступают в чемпионате в роли статиста, проигрывая почти всем и являясь поставщиком очков. Поэтому «Северстали» в этом матче нужно выигрывать в обязательном порядке для попадания в плей-офф. Риге кубковые баталии уже точно не светят, а вот череповчане будут бороться за попадание в восьмёрку на Западе. Если Гудачек сильно сыграет, а в атаке «сталевары» покажут всё, на что они способны, проблем в столице Латвии они испытать не должны.
Прогноз: победа «Северстали» в основное время.
Здесь фаворит очевиден. СКА будет злым после поражения от «Ак Барса». «Нефтехимик», ослабленный травмами Чада Ро, Дэна Секстона, едет в Петербург, как сказал Андрей Назаров, едва ли не с составом команды уровня ВХЛ. У нижнекамцев практически нет первого звена, принято решение расстаться с защитником Романом Граборенко. «Волки» будут искать нового легионера. Здесь должно произойти чудо, чтобы «Нефтехимик» взял хотя бы одно очко. Думаю, что СКА добьётся уверенной победы.
Прогноз: победа СКА в основное время.
«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев»
У московских динамовцев прошло собрание с руководством. На нём его участники обсудили игру и определили причины слабого выступления команды в последнее время. Владимир Воробьёв продолжает работать, речи о его отставке не шло. И теперь, конечно, бело-голубым нужно обыгрывать «Салават», который до этого потерпел два поражения на выезде и находится в не очень хорошей форме. Видны проблемы у команды Эркки Вестерлунда. В этой встрече я попробую сделать ставку на уфимцев, которые прервут свою неудачную серию. А «Динамо», которое недавно уступило «Нефтехимику», проиграет во второй раз подряд.
Прогноз: победа «Салавата» в основное время.