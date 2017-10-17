«Динамо» будет бито «Салаватом». Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на очередной игровой день регулярного чемпионата КХЛ.

«Йокерит» — «Ак Барс»

Это одна из двух центральных встреч игрового дня. Финны не проигрывают на протяжении 14 матчей подряд. Они бьют все возможные клубные рекорды. Что касается казанцев, то «барсы» достаточно неожиданно выиграли в Питере без Абросимова и Азеведу. Теперь хоккеисты Билялетдинова перебираются в Хельсинки, где тоже готовы взять очки. В последнее время радует Владимир Ткачёв, который явно рвётся на Олимпиаду. Думаю, что в этом матче выиграет «Йокерит» за пределами основного времени.

Прогноз: победа «Йокерита» в дополнительное время.

«Динамо» (Минск) – «Торпедо»

Минчане уступили дома «Сочи». Они будут стараться реабилитироваться перед своими болельщиками, потому что второго подряд домашнего поражения фанаты могут не понять. Торпедовцы же выиграли в трёх матчах подряд. Эта серия для подопечных Петериса Скудры приятна. Но в Минске у нижегородцев могут возникнуть проблемы, хотя в последнее время команда с берегов Волги радует. Поставлю на «Торпедо».

Прогноз: победа «Торпедо» в основное время.

«Динамо» (Рига) – «Северсталь»

Рижане выступают в чемпионате в роли статиста, проигрывая почти всем и являясь поставщиком очков. Поэтому «Северстали» в этом матче нужно выигрывать в обязательном порядке для попадания в плей-офф. Риге кубковые баталии уже точно не светят, а вот череповчане будут бороться за попадание в восьмёрку на Западе. Если Гудачек сильно сыграет, а в атаке «сталевары» покажут всё, на что они способны, проблем в столице Латвии они испытать не должны.

Прогноз: победа «Северстали» в основное время.

СКА – «Нефтехимик»

Здесь фаворит очевиден. СКА будет злым после поражения от «Ак Барса». «Нефтехимик», ослабленный травмами Чада Ро, Дэна Секстона, едет в Петербург, как сказал Андрей Назаров, едва ли не с составом команды уровня ВХЛ. У нижнекамцев практически нет первого звена, принято решение расстаться с защитником Романом Граборенко. «Волки» будут искать нового легионера. Здесь должно произойти чудо, чтобы «Нефтехимик» взял хотя бы одно очко. Думаю, что СКА добьётся уверенной победы.

Прогноз: победа СКА в основное время.

Итоги дня КХЛ: Назаров едет к СКА с «командой ВХЛ», а финны убивают лигу? Дмитрий Квартальнов превратил «Локомотив» в команду «анархистов с яйцами».

«Динамо» (Москва) – «Салават Юлаев»

У московских динамовцев прошло собрание с руководством. На нём его участники обсудили игру и определили причины слабого выступления команды в последнее время. Владимир Воробьёв продолжает работать, речи о его отставке не шло. И теперь, конечно, бело-голубым нужно обыгрывать «Салават», который до этого потерпел два поражения на выезде и находится в не очень хорошей форме. Видны проблемы у команды Эркки Вестерлунда. В этой встрече я попробую сделать ставку на уфимцев, которые прервут свою неудачную серию. А «Динамо», которое недавно уступило «Нефтехимику», проиграет во второй раз подряд.

Прогноз: победа «Салавата» в основное время.