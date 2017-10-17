Самая опасная «молния» в мире. Кучеров повторил достижение легенд НХЛ

Минувшим днём в НХЛ был сыгран только один матч, но внимания к лиге меньше не стало. Постарался Никита Кучеров, который стал четвёртым игроком НХЛ за последние 30 лет, кому удалось отличиться в шести стартовых матчах сезона. Ранее такое достижение покорилось Стиву Айзерману, Марио Лемье и Киту Ткачуку.



На этот раз от россиянина пострадал «Детройт Ред Уингз», Никита оформил первый дубль в сезоне.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Всего в нынешнем сезоне «Тампа» забросила 23 шайбы, 7 из которых на счету Кучерова. Два года назад Никита забросил 30 шайб за «регулярку», год назад – 40, а теперь все ожидают, что он достигнет гроссмейстерского рубежа – в 50 шайб за сезон.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Почитайте, как отзывается о Кучерове его одноклубник Стивен Стэмкос.

«Не так много ребят умеют так бросать. Даже не думаю, что в моём арсенале есть такой. Он получает шайбу, использует маленький загиб, который у него на конце клюшки, и бросает под перекладину. Это всех удивило. Это не должно удивлять, потому что он постоянно над этим работает. Особенный игрок с особенным броском. Когда ты «горяч», ты «горяч». Удовольствие наблюдать за этим, играть с ним в одном звене. Неудивительно, что мы с Влади просто пытаемся доставить ему шайбу, особенно сейчас, когда он в огне. Посмотрите, как по-разному он забивает. Было два красивых гола с неудобной руки, пара отличных кистевых. Он постоянно работает над своей игрой. Я всегда сравниваю его с Марти Сан-Луи. Его рабочая этика, то, как он постоянно работает до тренировки, после неё. Это приносит успех. Он постоянно работает над собой, это приносит плоды. Его бросок – в пятёрке, даже в тройке лучших в лиге. Когда у тебя есть уверенность в себе, когда ты забиваешь во всех матчах, то чувствуешь, что не можешь промахнуться, что шайба сама держится на клюшке», — сказал Стэмкос, который забивал по 60 голов за сезон.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

А вот, что о нём думает главный тренер «Тампы» Джон Купер.

«Особенный игрок. У него столько способностей, но он лучший в том, что касается броска. Он работает над своей игрой. Сначала он забил 30, потом 40. И он говорил: «Я хочу забить 50». Мне нравится его голод. Но это не приходит легко, надо работать. Один из признаков игроков такого масштаба в том, что он делает всех вокруг себя лучше. Кучеров стал топовым игроком НХЛ. В прошлом году мы сильно на него полагались. Он взвалил команду себе на плечи. В этом году восстановились травмированные, но он по-прежнему ведёт за собой», — рассказал Джон Купер.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

«Не думаю о сериях. Просто хочу помогать команде. Победы, которых мы добиваемся сейчас, очень помогут нам в дальнейшем», — скромничает сам Никита.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Пока на счету Кучерова 7 голов в шести играх. Это второй показатель в лиге, больше только у Александра Овечкина – 9.