«Хичкок, как в КХЛ, пошёл по второму кругу». Каспарайтис – о неделе в НХЛ

Почему у Радулова нет голов, с кем можно сравнить Задорова и что нужно было сделать с Кросби за удар вратаря.

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ, поделившись мнением о работе Хичкока в «Далласе», отсутствии голов у Радулова, работе Панарина с Тортореллой и жёсткой игре со стороны защитника «Колорадо» Никиты Задорова.



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Об отсутствии голов у Радулова и Хичкоке

— Радулов попал в новую для себя систему, к которой нужно привыкнуть. В «Далласе» у него обязательно наладится сыгранность с Сегином и Бенном, просто нужно время. В «Монреале», считаю, совершили большую ошибку, потеря Радулова для них огромна. Забивать порой некому, Саши им очень не хватает. Что касается Хичкока, то это тренер старой закалки. Лига меняется, на подходе молодые специалисты. Хичкок – специфический специалист, он не похож на спортсмена. Ходит из команды в команду, это напоминает мне картину КХЛ. Уже по второму кругу пошёл (смеётся).

О Кросби, атаковавшем Холтби

— Считаю, так себя вести нельзя, даже если ты звезда НХЛ. Ребята вполне могли ему отомстить. Когда идёт матч, то ты уже не смотришь, кто звезда, а кто нет. Мысли только о выигрыше. Звёзд делают журналисты и лига. А когда на льду хоккеисты, то всё иначе. Конечно, все знают о возможностях больших мастеров. Стараются действовать против них аккуратнее, внимательнее, так как они могут тебя обыграть. Но нет такого, что ты на льду и постоянно думаешь: перед тобой Кросби, Овечкин или Макдэвид, и мы не будем их бить. Всегда нужно играть в тело и жёстко.

О жёсткости Задорова

— Хочется, чтобы Никита продолжал в том же ключе, показывал силовой хоккей. Габариты позволяют ему это делать, в «Колорадо» Никите дают шанс. Есть такие хоккеисты в лиге, которые могут тебя найти на льду, хитануть, никого не боятся. Лично я старался всегда играть в силовом стиле, так что если Задорова будут сравнивать со мной, то логика в этом просматривается. Для меня было честью показывать на льду силовую манеру.

О Береглазове, Антипине, Дыбленко, Миронове и требованиях к защитникам

— Да, не у всех получается с ходу закрепиться в НХЛ. Надеюсь, что у этих ребят получится проявить себя. Повторюсь, в Северной Америке нужно играть в жёсткий и силовой хоккей, чётко понимать, что от тебя требует тренерский штаб. В моё время был универсализм: человек мог и сыграть в пас, и отработать в неравных составах, и подраться. Такое всегда ценилось. Эдакая закалка советских времён. Сейчас основная концентрация на наборе очков, при этом некоторые ребята теряют другие важные качества на льду. Из-за этого приходится отправляться в АХЛ. Многие опасаются жёсткости, бояться нарушить правила, удалиться. Ещё и дисквалификация может грозить.

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О Панарине в «Коламбусе» и Торторелле

— Артемий – очень талантливый игрок. Он заиграет везде. Недавно забил первую шайбу за «Коламбус», а также уже оформил два ассистентских хет-трика. Главное, чтобы не было проблем с тренером. Торторелла может его поддавливать, где-то сковывать, ограничивать в определённых моментах. Джон — не большой фанат красивой игры, он проповедует жёсткую манеру игры, строгое выполнение тренерского задания. Все команды Тортореллы играют в оборонительный и силовой хоккей. Но Панарин должен себя проявить.

Торторелла может поддавливать Панарина, где-то сковывать, ограничивать в определённых моментах. Джон — не большой фанат красивой игры.

О слабой результативности Малкина

— Всё будет нормально. Сейчас только начало сезона, делать какие-то глобальные выводы не стоит. Женя — опытный хоккеист, мы обязательно его увидим во всей красе. Малкин всем всё давно доказал. Он всё время раскачивается, входит в сезон, а в середине и в конце чемпионата показывает свой лучший хоккей. Поэтому свои шайбы он обязательно забьёт, это большой мастер.

О резвом старте «Детройта»

— «Ред Уингз» на старте сезона приятно удивляют, идут в лидирующей группе Восточной конференции. Думаю, что они обязательно поборются за плей-офф. Только начало сезона, посмотрим, как будут выглядеть дальше. В этом клубе всегда была сильная система воспитания молодых хоккеистов. Сейчас там строится новая команда, молодёжи доверяют, есть те, кто выходит в большинстве, в меньшинстве.