С ними можно и рекорд СКА побить. Раскрыт секрет побед «Йокерита»

Увидев фото девушек из группы поддержки «Йокерита», вы поймёте, почему финны выиграли уже 14 матчей подряд.

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«Йокерит» одержал 14 побед подряд, уже многократно перекрыв рекорд клуба, установленный в сезоне-2004/05. В текущем сезоне «шуты» потерпели лишь два поражения — от СКА и московского «Динамо». Сегодня команде Юкки Ялонена предстоит встретиться с лидером Востока, который накануне выиграл в Санкт-Петербурге. Но непросто будет «Ак Барсу» в Хельсинки, ведь у «Йокерита» помимо крепкого коллектива есть ещё и мощная группа поддержки. Разве кто-то может устоять перед такими красавицами?

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«Jokerit Ice Girls» — ледовая группа поддержки финской команды из КХЛ. Прекрасные фигуристки не только очищают в паузах лёд, но и очаровывают посетителей «Хартвалл-Арены».

Дома «Йокерит» в этом сезоне ещё никому не проигрывал, так что «Ак Барсу», вероятно, будет даже тяжелее, чем в Северной столице. К тому же голкипер финской команды Райан Запольски не пропускает почти 195 минут — фантастический показатель.

Успехи подопечных Ялонена не остались незамеченными на родине. Средняя посещаемость домашних матчей «Йокерита» в этом сезоне составляет 9899 человек (при вместимости 13 349), что является третьим показателем в лиге после СКА и минского «Динамо». Несомненно, присутствие на арене «Ice Girls» лишь заставляет зрителей возвращаться на хоккей.

За пределами «Хартвалл-Арены» девушки также прекрасны. Отличные фигуры, пронзительные взгляды и пленительные улыбки. Покорительницы сердец хоккейных фанатов! Вы ещё не начали болеть за «Йокерит»?