До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/jokeriticegirls/

С ними можно и рекорд СКА побить. Раскрыт секрет побед «Йокерита»

Увидев фото девушек из группы поддержки «Йокерита», вы поймёте, почему финны выиграли уже 14 матчей подряд.
17 октября 2017, вторник. 14:15 Хоккей
Итоги дня КХЛ: Назаров едет к СКА с «командой ВХЛ», а финны убивают лигу?
Дмитрий Квартальнов превратил «Локомотив» в команду «анархистов с яйцами».

«Йокерит» одержал 14 побед подряд, уже многократно перекрыв рекорд клуба, установленный в сезоне-2004/05. В текущем сезоне «шуты» потерпели лишь два поражения — от СКА и московского «Динамо». Сегодня команде Юкки Ялонена предстоит встретиться с лидером Востока, который накануне выиграл в Санкт-Петербурге. Но непросто будет «Ак Барсу» в Хельсинки, ведь у «Йокерита» помимо крепкого коллектива есть ещё и мощная группа поддержки. Разве кто-то может устоять перед такими красавицами?

Удаления СКА теперь отменяют? Ткачёва и «Ак Барс» это не волнует!
Лидер КХЛ снова проиграл. Ткачёв сделал дубль на глазах у Знарка.

«Jokerit Ice Girls» — ледовая группа поддержки финской команды из КХЛ. Прекрасные фигуристки не только очищают в паузах лёд, но и очаровывают посетителей «Хартвалл-Арены».

Дома «Йокерит» в этом сезоне ещё никому не проигрывал, так что «Ак Барсу», вероятно, будет даже тяжелее, чем в Северной столице. К тому же голкипер финской команды Райан Запольски не пропускает почти 195 минут — фантастический показатель.

Успехи подопечных Ялонена не остались незамеченными на родине. Средняя посещаемость домашних матчей «Йокерита» в этом сезоне составляет 9899 человек (при вместимости 13 349), что является третьим показателем в лиге после СКА и минского «Динамо». Несомненно, присутствие на арене «Ice Girls» лишь заставляет зрителей возвращаться на хоккей.

За пределами «Хартвалл-Арены» девушки также прекрасны. Отличные фигуры, пронзительные взгляды и пленительные улыбки. Покорительницы сердец хоккейных фанатов! Вы ещё не начали болеть за «Йокерит»?

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Авангарда» до ЦСКА
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Йокерит Красота дня КХЛ Фото
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
14:43 Дуайер: power play – объект ежедневного внимания «Динамо», голы даются непросто
14:12 В. Ткачёв: звание лучшего форварда недели — для меня бессмысленная информация
14:00 Данил Мамаев – о «проигрываем 0:2, всё нормально»: а что я сказал не так?
13:49 Хорватский форвард Рендулич с опытом игры в НХЛ заменит Манкинена в «Витязе»
13:28 Буше: Кросби и Макдэвид – лучшие форварды, но Карлссон — лучший игрок мира
13:15 Каспарайтис: Торторелла – не фанат красивой игры, может поддавливать Панарина
13:10 Форвард «Авангарда» Фищенко перешёл в «Адмирал», защитник Осипов — в «Спартак»
13:02 Тух: Шипачёв — особенный хоккеист и умный парень, всегда знает, где надо быть
12:56 «Динамо» М запустило продажу мини-абонементов со скидкой на домашнюю серию
12:30 Каспарайтис: если Задорова сравнивают со мной, то логика в этом просматривается
12:23 Витолиньш: побольше Шипачёву голов за «Вегас», чтобы забивал, как в КХЛ
12:17 Лучшие команды низшей лиги США будут сами выбирать соперника в плей-офф
12:16 Лукоянов: матч с «Йокеритом» — это как ещё одна игра со СКА
12:10 Витолиньш: не хватало таких матчей, как с «Ак Барсом», легко давался результат
11:45 Экс-наставник «Амура» Фахрутдинов стал новым главным тренером ХК «Рязань»
11:32 НХЛ может отменить Матч всех звёзд ради мероприятий в Европе
11:18 Кучеров: моя философия — сначала стреляй, а там разберёмся
11:00 Дмитрий Ерыкалов начиная с 18:00 мск ответит на вопросы читателей во «ВКонтакте»
10:52 «Металлург» Мг обменял защитника Янчевского в «Амур» на денежную компенсацию
10:41 Брюквин: могу попытаться забить, как Гранлунд, но если не получится, смеху будет
10:22 Кожевников: Чудинов готов конкурировать с лучшими бомбардирами-защитниками КХЛ
10:02 Кто забьёт больше в нынешнем сезоне НХЛ — Кучеров или Овечкин?
10:00 Гол с разворота Овечкина, силовой Радулова и другие моменты недели НХЛ в слоу-мо
09:20 Купер: мне нравится голод Кучерова на голы, он ведёт «Тампу» за собой
09:00 Прервётся ли серия «Йокерита» и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
08:48 Пётр Счастливый стал третьим российским игроком румынского клуба «Чиксереда»
08:38 Стэмкос: Кучеров — особенный игрок с особенным броском. У меня такого нет
08:16 Кучеров: не думаю о сериях, просто хочу помогать «Тампе»
08:14 Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ, Василевский — второй
08:05 «Детройт» — «Тампа»: Василевский совершил красивый двойной сейв в растяжке
07:00 Топ-10 лучших голов недели в НХЛ, забитых российскими хоккеистами
07:00 А. Свечников — первый из россиян, забросивший 10 шайб в нынешнем сезоне CHL
05:21 «Тампа» в гостях обыграла «Детройт», Кучеров забросил две шайбы
03:23 Кучеров стал 4-м игроком НХЛ за 30 лет, отличившимся в шести стартовых матчах
03:13 Никита Кучеров продлил голевую серию со старта сезона до шести матчей
16 октября 2017, понедельник
23:59 Купер: Кучеров прибыл за 2 месяца до начала сезона — так великие входят в элиту
23:41 Рыбаков: «Трактор» проиграл, но нужно позитивнее смотреть на результат
23:36 Пивцакин: форварды хорошо сыграли перед воротами, главным было — попасть
23:16 Итоги игрового дня в МХЛ и ВХЛ
22:56 Занковец: нельзя давать «Металлургу» такое преимущество, как игра в большинстве
22:43 И. Воробьёв: все три гола были правильно не засчитаны после видеопросмотра
22:33 Защитник «Оттавы» Эрик Карлссон восстановился и сыграет с «Ванкувером»
22:32 И. Никитин: ЦСКА играл лучше «Трактора», результат по делу
22:12 Гатиятулин: ждали тяжёлого матча с ЦСКА, таким он и получился
22:00 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
Все новости RSS
Партнерский контент