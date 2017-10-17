Зубная боль. Почему «Сибири» пора менять тренера

«Ставлю, что Павел Зубов на прессухе скажет, что уходит в отставку. Если нет, то я ничего не понимаю в этой жизни», — написал я в «Твиттере», пока ждал тренеров на пресс-конференцию после матча новосибирцев с «Куньлунем». Только что «Сибирь» при 7 000 своих болельщиках всухую проиграла китайскому клубу, находившемуся в не менее крутом пике. Это поражение стал для сибиряков четвёртым подряд, что откинуло их на 11-е место в конференции.

Серия из четырёх поражений – не катастрофа. Артис Аболс, услышав такую постановку вопроса, наверняка бы сильно рассмеялся. Семь очков до плей-офф только кажутся недосягаемой дистанцией. «Сибирь» провела на игру меньше, чем конкуренты, а отставание в четыре балла нивелируется всего за две игры. Ничего для команды из Новосибирска ещё не потеряно. Восток в этом сезоне как никогда непредсказуем. Так почему же мы вслух рассуждаем о возможной отставке Зубова?

Точкой кипения на самом деле стала игра вовсе не с «Куньлунем», а с «Адмиралом». После домашнего поражения от команды, в которой только-только сменился главный тренер, хозяйская раздевалка оказалась закрыта на засов. Затянувшиеся разборки привели к тому, что впервые в сезоне туда не пустили журналистов. Зубов, придя на пресс-конференцию, заявил, что он всё сказал генеральному менеджеру и игрокам, а уже завтра «Сибирь» ждут кадровые изменения. «Неужели он попросил освободить себя от занимаемой должности?», — подумалось тогда.



Завтра наступило, но всё осталось на своих местах. Никого не уволили, никого не отчислили, не произошло ни одного обмена. Зато состоялся целый ряд собраний: с игроками общался генеральный менеджер, так называемый совет ветеранов ходил на беседу с главным тренером, а сразу после поражения партнёров по команде собрал Сергей Коньков – настоящий лидер коллектива, который и до того, как Степан Санников отказался от капитанства, брал слово в раздевалке.



Цитируя самого Зубова, собраний за эти дни сибиряки провели больше, чем большевики до 1917 года. Те самые кадровые решения то ли решили спустить на тормозах, поверив друг другу на слово, то ли отложили на потом. Поговаривают, что судьба двух игроков команды уже предрешена, в том числе Алексея Сопина, который должен был стать вожаком «Сибири» наряду Коньковым, но растворился среди серой массы и осел на скамейке запасных. В составе на матч с «Куньлунем» не оказалось трёх игроков основы, но Санников заболел ангиной, Алексееву дали отдохнуть, а к Сигарёву у тренерского штаба с самого начала сезона особое отношение.

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Собственно, главной претензией к игрокам «Сибири» по матчу с «Адмиралом» было даже не качество игры, а самоотдача. На игру с конкурентом, которая собрала привычный для Новосибирска аншлаг, хоккеисты вышли без должного настроя. Как принято говорить в таких ситуациях – пустые. Ни вам искры, ни желания перебороть себя. И ведь такое с командой Зубова происходит далеко не первый раз. «Мы просто вышли поиграть в хоккей», — говорил о выездной игре с «Салаватом Юлаевым» Александр Салак, добавив эмоциональное «это бардак, вообще г… о». Лучше, чем чешский вратарь, и не сформулируешь.



Нельзя сказать, что за три дня, что разделили матчи с «Адмиралом» и «Куньлунем», ничего не поменялось. Сибиряки вышли на лёд с горящими глазами, два периода на равных бились с командой Майка Кинэна, но, пропустив шайбу, словно рассыпались. За первым голом последовали второй и третий. Стоит ли говорить, что умение держать удар – чуть ли не лучший индикатор состояния команды? В раздевалке хоккеистов вновь ждали долгие разборки, из-за которых Зубов с Кравчуком, который заменял приболевшего Кинэна, явились на пресс-конференцию с большим опозданием. Вместо важного заявления главный тренер «Сибири» сказал уже дежурные фразы о недостатке характера, завёрнутые в новую обёртку.



Зубов вообще горазд на афоризмы и неожиданные обороты, которыми удивляет практически после каждого матча. На фоне «всем спасибо, готовимся к следующему матчу» от большинства его коллег – прямо-таки глоток свежего воздуха. Причём это не позёрство. Говорят, что то, что Павел Владимирович произносит на пресс-конференциях, он сначала озвучивает игрокам в раздевалке. Чего у рулевого «Сибири» не отнять – так это открытости, готовности работать на популяризацию хоккея. Он спокойно соглашается не только на обычные интервью, но и, например, на то, чтобы выйти на матч со СКА с закреплённым на пиджаке микрофоном.



Меньше чем за половину сезона Зубов и санэпидстанцию просил вызвать, чтобы избавиться от дурных привычек в игре, и о «милых личиках» вместо «наглых морд» толковал. Напоминал, что в поту ещё никто не захлебнулся и не утонул. Несколько раз отмечал, что в отсутствие мешка с характером ничего мужицкого он игрокам дать со стороны не в силах. Но куда показательнее, на мой взгляд, другое высказывание: «Никакие рисунки игры не помогут. Невозможно простым карандашом передать все краски осени». Это как нельзя лучше отражает отношение Зубова к «материалу», с которым он работает.

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Не покидает ощущение, что Зубов считает, будто нынешний подбор игроков в «Сибири» способен добиваться каких-либо результатов только при запредельной мотивации. Сама по себе ставка на работу и самоотверженность отнюдь не нова для новосибирского клуба. Прыгать выше головы, как однажды в случае с выходом в финал Востока, действительно можно только всем вместе, единым кулаком. Но неужели те игроки, что собраны сейчас в «Сибири», не способны брать «свои» очки у равных себе соперников, коих при нынешних реалиях – больше половины лиги?

Не покидает ощущение, что Зубов считает, будто нынешний подбор игроков в «Сибири» способен добиваться каких-либо результатов только при запредельной мотивации.

Зубов рассуждает о качестве хоккеистов, попавших к нему в расположение, будто он, подобно Игорю Захаркину, всю жизнь работал с мастерами экстра-класса, тогда как до «Сибири» в его резюме значился лишь чемпионат Беларуси. Но разве не вызывался в олимпийскую сборную Илья Шипов, которому главный тренер сибиряков толком не дал шанса? Не Игнат ли Земченко был вторым бомбардиром «Кузни», от которого в Новосибирске отказались без особого сожаления? Сергей Барбашев, Александр Шаров, Игорь Левицкий, Андрей Сигарёв – все они не так уж давно играли за юниорские и молодёжные сборные, то есть ребята априори не обделённые талантом.



Да, в межсезонье «Сибирь» покинули сразу три игрока, которые могли сделать гол из ничего, вытащив команду из самой непростой ситуации. У Зубова сейчас нет мастеров калибра Шалунова, Шумакова и Окулова, зато есть глубина состава, которой позавидуют многие его коллеги. Может ли Андрей Назаров позволить себе держать в запасе обладателя кубка Гагарина Сопина? Есть ли у Андрея Мартемьянова возможность не выпускать такого игрока, как Левицкий, на протяжении шести игр? Готов спорить, что Анвар Гатиятулин с руками бы оторвал Вячеслава Основина, который в «Сибири» балансирует между третьим и четвёртым звеньями.

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Ещё летом Зубов говорил, что «Сибирь» при нём будет играть вариативнее, чем при Андрее Скабелке. Мол, чтобы добиваться результата, в атаке нужно быть гибче. Какие-то изменения новый главный тренер действительно произвёл, но в целом оценить их не удаётся. Новосибирцы проводят настолько мало времени в чужой зоне, что говорить о какой-то осмысленной игре не приходится. Защитники с большим трудом начинают атаки, а нападающие стремятся как можно быстрее расстаться с шайбой. Затяжные позиционные атаки – большая редкость для современной «Сибири». Наиболее отчётливо это бросалось в глаза в начале сезона, но и по прошествии 20 игр изменилось не многое.

«Сибирь» и сейчас остаётся одной из самых пассивных команд в лиге. По такому показателю, как «время в атаке», она безнадёжный аутсайдер.

«Сибирь» и сейчас остаётся одной из самых пассивных команд в лиге. По такому показателю, как «время в атаке», она безнадёжный аутсайдер. Можно пересчитать по пальцам одной руки матчи, в которых подопечные Зубова перебрасывали соперника. Это две встречи с «Витязем», что удивительно выездной матч с «Ак Барсом», и недавняя игра с «Адмиралом». В остальном, выражаясь языком Левицкого, сибирякам остаётся надеяться на «Боженьку и Салака». Последний, впрочем, тоже не железный и в последнее время то и дело даёт сбои. За что Зубову стоит отдать должное, так это за постановку игры в большинстве. Розыгрыш лишнего в этом сезоне у новосибирцев местами эффективнее и разнообразнее, чем в прошлом.

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Продолжая тему «простых карандашей», удивляет, насколько резко сбавили те, кто в прошлом сезоне считался лидером «Сибири». Санников захандрил без Шумакова и Шалунова и сам отказался от капитанской нашивки. Игнатович никогда не был безгрешным защитником, однако этой осенью количество ошибок и неверных решений в его исполнении зашкаливает. Беляков, который у Скабелки стал лидером лиги по блокированным броскам, у Зубова превратился в игрока ротации. Довольно средний сезон проводит и старожил команды Константин Алексеев. По отдельности регресс каждого объяснить можно, но когда спад массовый – возникают вопросы к главному тренеру.

Проблема вовсе не в том, что «Сибирь» проиграла последние четыре матча. Куда хуже то, что в игре новосибирской команды не видно ни прогресса, ни хотя бы стабильности. Если болтанку на старте сезон можно было объяснить притиркой тренера и команды, наигрыванием сочетаний и набиванием шишек, то теперь время скидок прошло. Новосибирцы могут провести образцово-показательный матч, но через два дня на лёд выйдет совсем другая команда, которая с лёгкостью отказывается от тех принципов, которые принесли ей очки. На одну битву, вроде матча со СКА в Санкт-Петербурге, приходится три невнятных представления. Игра с «Куньлунем» была лакмусовой бумажкой, показавшей, что у нынешнего тренерского штаба не осталось методов, чтобы привести игроков в чувства.



Можно посетовать на то, что в «Сибири» процветает политика двойных стандартов. На одних игроков Зубов опирается как на слонов и китов, держащих Землю, а других отправляет на трибуну при первой же ошибке. Показательный пример: Йонас Энлунд даже после двух результативных удалений в игре с «Адмиралом» не потерял места в составе, тогда как другой легионер — Адам Полашек — мог по несколько игр оставаться вне заявки за куда меньшие проступки. Есть мнение, что ошибка Зубова ещё и в том, что он начал переучивать уже состоявшихся игроков, вместо того чтобы использовать их сильные качества. Белякову, как это ни парадоксально звучит, он запрещал блокировать броски.

Всё это выливается в то, что Зубов, похоже, больше не в состоянии достучаться до игроков и поднять из окопов. Одни не готовы биться за тренера, другие банально не понимают, что от них требуют. Невооружённым взглядом видно, как в некоторых моментах хоккеисты «Сибири» боятся совершить ошибку, отчего эмоционально скованны. Виноват в этом, разумеется, не только главный тренер. Вопросы есть и к Александру Макрицкому. Тренер по защитникам – самый загадочный человек в команде, на удивление пассивно ведущий себя на лавке. Когда-то Кирилл Фастовский волевым решением поменял помощника Скабелки, сменив Игоря Матушкина как раз на Павла Зубова. Не настал ли момент повторить эту рокировку?

Смена главного тренера или кого-то из его помощников может встряхнуть «Сибирь». Вот только насколько это в стиле Фастовского, который за всё время работы в Новосибирске лишь раз решился на резкие перемены по ходу сезона, да и то махнул местами Андрея Тарасенко с Дмитрием Юшкевичем? Ветер отставки витает над улицей Богдана Хмельницкого, но терпение генерального менеджера сибиряков пока не иссякло. Не исключено, что здесь и сейчас он ведёт переговоры с потенциальным преемником. Если же Фастовский даст Зубову ещё один шанс, а тот не подведёт, нам останется только в очередной раз поаплодировать дальновидности Кирилла Валерьевича. Пока же всё идёт к тому, что в год своего 55-летия «Сибирь» отсанется без плей-офф.