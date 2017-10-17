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Текст: Александр Тарасов
Фото: photo.khl.ru

Квартальнов оживил Апалькова и Аверина. 8 лучших троек КХЛ прямо сейчас

Единственный рейтинг, где не найти игроков СКА и «Йокерита».
17 октября 2017, вторник. 18:45 Хоккей

В этом материале не будут отмечаться последние успехи отдельно взятых игроков. Например, Владимира Ткачёва из «Ак Барса» или ярославца Егора Коршкова. В списке не найдётся троек нападения, которые показывают свой класс на протяжении не одного сезона, но пребывающие сейчас не в лучшей форме. Здесь – о тройках КХЛ, зажигавших в последних матчах.

Картаев – Апальков – Аверин («Локомотив»)

После вылета из строя Максима Тальбо в первое звено переместился Дмитрий Лугин. Пробовался там и Александр Кадейкин. Но заменить канадца в полной мере никто не может. Его отсутствие негативно сказывается и на игре Брэндона Козуна.

В такой ситуации ключевые роли на себя взяли нападающие второй тройки. Картаев и Аверин забросили «Северстали». Для второго закончилась безголевая 24-матчевая серия, а Апальков отличился в играх с «Ак Барсом» и ЦСКА.

Эта тройка регулярно набирает результативные баллы, и уже никто не удивится, если некогда третья линия нападения в недалеком будущем окажется в заявке первой.

Гареев – Торченюк – Михнов («Автомобилист»)

То, что «Автомобилист» взгромоздится в середину восьмёрки на Востоке, было довольно предсказуемо. И это заслуга всей команды. Но отдельно хочется выделить тройку Гареев – Торченюк – Михнов. Не самое звёздное сочетание в лиге отличается набранными очками регулярно. Форварды отлично взаимодействуют, сыгранность на высоком уровне: даже в моменты спада Владимир Крикунов эту тройку редко разделяет. За счёт своей разноплановости напрягают оборону в каждой смене: габаритный Михнов, крепко стоящий на ногах и в то же время достаточно быстрый Гареев, техничный и прекрасно бросающий Торченюк. С такой линейкой нападающих защитникам справляться сложно.

Костицын – Брюле – Вольски («Куньлунь Ред Стар»)

Майк Кинэн пошёл на очередной эксперимент: в тройке с Войтеком Вольски и Жильбером Брюле поиграл и Алексей Поникаровский, и Кори Кейн. И вот в матче против «Барыса» вышел вместе с ними Андрей Костицын. Казалось бы, от добра добра не ищут: тройка и без этого изменения была ударной. Но Кинэн посчитал иначе. Возможно, эти меры для построения ещё одной убойной тройки.

С внедрением Костицына в первое звено мало что изменилось, оно по-прежнему эффективно. Хотя Андрей удачнее борется на чужом пятаке.

Если и можно упрекнуть игроков «Куньлунь Ред Стар» за последние неудачи, то точно не тройку Брюле.

Ничушкин – Попов – Петров (ЦСКА)

ЦСКА не проигрывал давно. Но это не успокаивает тренерский штаб «армейцев». Звенья постоянно тасуются. Единственная тройка, не претерпевающая изменений, – во главе с Александром Поповым. Троица исправно набирает баллы, как и большинство игроков клуба. Особенно радует болельщиков Валерий Ничушкин, который уже забросил 8 шайб, что на 3 меньше прошлогоднего показателя.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Зогорна – Бывальцев – Ли («Амур»)

Ещё в конце сентября «Амур» шёл на третьей строчке снизу на Востоке. Сейчас хабаровчане вклинились в борьбу за восьмёрку. Особую благодарность за это нужно выразить Юхе Метсоле и первой тройке. Зогорна – Бывальцев – Ли набрали 26 очков в шести последних матчах. Вряд ли их хватит до конца сезона, но сейчас тройка выглядит очень мощно, и остальные хоккеисты из Хабаровска сильно уступают своим партнёрам.

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Фрэттин – Вей – Пушкарёв («Барыс»)

«Барыс» являлся одной из загадок нового сезона. Встал вопрос: как справится клуб с потерей Бойда? Ведь нужно было строить ударную тройку.

Астанинцы достойно вышли из тяжёлой ситуации: приобрели Фрэттина и Вея, которые несут на себе лидерское бремя. Североамериканцы здорово вписываются в коллектив, и складывается ощущение, что любой игрок в тройке с ними расцветёт. В последних матчах в звене активничал Пушкарёв. Соперники ничего не могут поделать с мастеровитыми канадцами и примкнувшим к ним казахстанцем.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Кошелев – Пьянов – Михеев («Авангард»)

Большие надежды были связаны с приходом в клуб Дмитрия Кугрышева. Но сейчас блистает тройка Валентина Пьянова. Молодым игрокам тяжело тащить амбициозный клуб на себе, поэтому клуб чередует победы и поражения. Но в желании парням не откажешь. И заметно, что многое в их игре зависит от куража. Поэтому некоторые матчи становятся бенефисом тройки Кошелев – Пьянов – Михеев, например, вчерашняя игра с «Адмиралом».

Кагарлицкий – Чернов – Бумагин («Северсталь»)

Специалисты выделяют в Череповецке первые два звена. Но в последних играх тройка Даниила Вовченко не так активна, как привычное первое сочетание Кагарлицкий – Чернов – Бумагин. Первые двое набирают очки даже в проигранных матчах.

Видео можно посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валентин Пьянов Валерий Ничушкин Дмитрий Кагарлицкий Егор Аверин
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