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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Холмов Андрей, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: «финский спецназ» задушил «барсов». На очереди СКА?

Никто не может остановить «Йокерит».
17 октября 2017, вторник. 23:30 Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2017, вторник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 1 2:0, 0:0, 1:1
Ак Барс
Казань
1:0 – Гилрой (Регин, Йенсен) – 07:05 (5x4), 2:0 – Пильстрём (Анттила, Марьямяки) – 11:03 (5x5), 2:1 – Секач (Ландер) – 50:50 (5x5), 3:1 – Анттила (Ниеми, Йенсен) – 56:25 (5x5)

Ялонен не различает «Салават Юлаев» и «Ак Барс»

Совсем недавно мы гадали, кто может остановить СКА, а теперь впору переключиться на «Йокерит» и его затянувшуюся серию. Финской команде, штампующей победы, достался тяжёлый календарь. Следом за «Салаватом Юлаевым» в Хельсинки пожаловал «Ак Барс», и сложилось ощущение, что подопечные Юкки Ялонены не заметили подмены. «Йокерит» играл с казанской командой точно так же, как и с уфимской. Даже сценарий был во многом похож: две шайбы с небольшой разницей во времени, одна из которых – в большинстве, позволили «шутам» наглухо закрыться.

Если у «Салавата» ошибся Скривенс, выйдя за ворота, то у «Ак Барса» второй гол родился из падения Глухова. На третий период команда Зинэтулы Билялетдинова выходила с удручающими 12 бросками в статистике. В итоге «Ак Барс» прервал сухую серию Райана Запольски и подравнялся по броскам, но не более того. Финны, намерено отдавшие территорию, забили третью шайбу сразу, как только запахло жареным. Марко Антилла нанёс совершенно сумасшедший бросок, чуть не убив Эмиля Гарипова. Это уже 15-я победа «шутов» кряду. Пройдёт ли такая же тактика со СКА – следующим соперником финского спецназа?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 1 1:0, 2:1, 2:0
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Хауден (Ленгле, Скилле) – 04:26 (5x4), 2:0 – Шинкевич (Шарангович, Кулаков) – 24:46 (5x5), 2:1 – Смолин (Тичар, Ураков) – 31:33 (5x5), 3:1 – Кулаков (Степанов, Шарангович) – 37:01 (5x5), 4:1 – Денисов – 42:23 (5x5), 5:1 – Хауден (Фонтейн) – 56:34 (5x4)

Скудра никак не может выиграть в Минске

Если в Риге «Торпедо» под руководством Петериса Скудры традиционно играет успешно, но в столице Беларуси дела у нижегородцев и латвийского тренера складываются совершенно иным образом. За предыдущие четыре сезона все визиты Скудры и его команды в Минск заканчивались поражениями. Не прервалась эта серия и на этот раз. «Торпедо» не сумело одержать четвёртую победу подряд. А единственный гол организовали игроки четвёртого звена. Тройка Ураков – Тичар – Смолин не первый раз удивляет, отмечаясь в протоколе.

На этот раз автором шайбы стал Михаил Смолин, который только в одном из четырёх матчей, проведённых в этом сезоне, уходил со льда без очков. Ему удался классный бросок в касание. Правда, сперва молодой форвард провинился перед Скудрой, схватив удаление, которое подопечные Горди Дуайера благополучно реализовали. Как итог – 5:1. После этой победы «зубры» вплотную приближаются к зоне плей-офф, а Куинтон Хауден к топ-10 лучших бомбардиров лиги.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 2 1:1, 0:1, 4:0
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Авцин (Шарипзянов, Нестрашил) – 12:27 (5x4), 1:1 – Коскиранта (Тихонов, Рыков) – 16:03 (5x5), 1:2 – Шиксатдаров (Куликов) – 22:18 (4x5), 2:2 – Кетов (Войнов) – 45:00 (5x5), 3:2 – Тихонов (Хафизуллин, Каблуков) – 55:24 (5x5), 4:2 – Тихонов (Хафизуллин, Плотников) – 59:42 (en), 5:2 – Калинин (Гавриков, Каблуков) – 59:52 (5x5)

Назаров позлил СКА и нарвался на убойный третий период

Когда главный тренер «Нефтехимика» говорил, что повезёт в Санкт-Петербург команду уровня Высшей лиги, он, конечно, прибеднялся. Травма Дена Секстона не добавляла Андрею Назарову оптимизма, но в целом состав нижнекамцев не особенно отличался от того, в котором они бились с московским «Динамо». И на протяжении двух периодов подопечные Назарова как могли приближали сенсацию, ведя в счёте! Весомый вклад вносил и Илья Ежов, которого как и главного тренера «Нефтехимика» однажды выбросили из СКА на обочину.

Гости сначала в большинстве затолкали шайбу с пятака, а затем в меньшинстве подкараулили ошибку Ильи Ковальчука. До поры до времени нижнекамцы держались, но пас Вячеслава Войнова через всю площадку на Евгения Кетова перечеркнул их старания. СКА, который на протяжении всей игры владел инициативой, по-настоящему прорвало в третьем периоде. Четыре шайбы, среди которых только одна в пустые ворота, развеяли мираж из интриги. Виктор Тихонов мог оформить хет-трик, но одну из шайб записали на Сергея Калинина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
2 : 3 1:0, 0:2, 1:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Салминен (Бойд) – 13:23 (5x4), 1:1 – Кузьмин (Панин, Коротков) – 26:50 (5x5), 1:2 – Кокарев (Скривенс, Арзамасцев) – 32:43 (5x5), 2:2 – Бойд (Салминен) – 40:15 (5x5), 2:3 – Коротков (Майоров) – 59:13 (5x5)

«Динамо» потеряло три очка и Бочарова из-за Кутейкина

В матче с «Салаватом Юлаевым» команда Владимира Воробьёва была близка к тому, чтобы взять важные три очка. Наконец-то в свою силу сыграли легионеры. Связка Салминен – Бойд организовала обе шайбы бело-голубых. Однако надеяться на что-то с такой игрой в обороне, как сегодня у «Динамо», не приходится. Шайбы Глеба Кузьмина и Дениса Кокарева похожи тем, что защитники москвичей категорически не успевали за форвардами «Салавата». Символично, что один из авторов голов – динамовский воспитанник, а другой ещё в прошлом сезоне носил на груди свитер с буквой «Д».

Главным вредителем в составе бело-голубых выступил Андрей Кутейкин. Мало того, что он проиграл ногами Кокареву, что вряд ли для кого-то откровение, так ещё и собственного вратаря отправил на две недели в лазарет. После столкновением с защитником травму получил Иван Бочаров. В качестве десерта Кутейкин преподнёс своей команде шайбу, пропущенную на последней минуте при счёте 2:2. Когда Евгений Коротков отбирал у москвичей шансы хотя бы на одно очко, ветеран валил на лёд…своего же одноклубника. Занавес. Экс-«юлаевец» помог своей бывшей команде победить «Динамо» в Москве впервые за семь лет.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
3 : 2 0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Трубачёв (Вовченко, Мазур) – 11:45 (5x4), 1:1 – Кристо (Индрашис, Зиле) – 22:32 (5x5), 1:2 – Чернов (Васильев, Кагарлицкий) – 38:18 (5x5), 2:2 – Скворцов (Жердев, Мейя) – 43:51 (5x5), 3:2 – Редлихс М. (Редлихс К.) – 62:09 (3x3)

Разменять десять очков – счастье для Риги

Любая победа для рижского «Динамо» в этом сезоне – на вес золота. Кроме как кошмарным старт чемпионата для них не назовёшь. Какой уж тут плей-офф? Впору решать локальные задачи. Для начала – разменять десяток очков. В то время, пока на Западе не было ни одной команды с багажом менее чем в 20 баллов, на счету рижан значились несчастные 8 очков. Визит «Северстали» в столицу Латвии позволил подопечным Гиртса Анкипанса одержать только четвёртую победу в сезоне.

Несмотря на общее преимущество, им приходилось дважды за матч отыгрываться в счёте. А в овертайме, куда соперников завела кривая, первую шайбу в сезоне забросил Микелис Редлихс. Форвард, который из-за перелома челюсти пропустил месяц и до сих пор не обрёл своих лучших кондиций, наконец-то открыл счёт голам. Дальше – больше?

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Торпедо
Новости. Хоккей
17 октября 2017, вторник
23:27 Скудра: «Торпедо» начало встречу очень робко, было много слабых игроков
23:12 Ялонен: «Ак Барс» играл жёстко и всё время давил «Йокерит»
23:02 В. Воробьёв: хотя бы одно очко мы сегодня заслужили, но у «Динамо» есть будущее
23:02 Билялетдинов: «Ак Барс» сыграл неплохо, уступал только на старте игры
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22:38 И. Никулин: знали бы, почему пропускаем во втором периоде, исправили бы это
22:25 Тихонов: «Нефтехимик» был одним из самых сильных соперников, с кем мы играли
22:23 Калинин: игроки СКА немного спят: много брака, мало идём на ворота
22:20 Вестерлунд: Скривенс сыграл сильно, первое звено «Салавата» — не слишком хорошо
22:17 Гавриков: Тихонов не обиделся, что Калинин отобрал у него хет-трик
22:14 Назаров: СКА показал класс, но не мы первые, не мы последние
22:12 Знарок: приходилось вытаскивать матч с «Нефтехимиком», у Назарова боевая команда
21:59 Минское «Динамо» одержало победу над «Торпедо», у Хаудена — дубль
21:57 Рижское «Динамо» одолело «Северсталь», одержав вторую победу за полтора месяца
21:52 «Динамо» Мск уступило «Салавату», пропустив решающий гол за минуту до конца игры
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