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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

“Магнитка” вспомнит, как обыгрывать ЦСКА. Прогнозы на игровой день КХЛ

Прямо как в финале Кубка Гагарина.
18 октября 2017, среда. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель “Чемпионата” Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

“Барыс” — “Адмирал”

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Адмирал
Владивосток

“Адмирал” приезжает в Астану после матча с “Авангардом”, где команду Фредрика Стиллмана немного поддушили арбитры. Но “моряки” смотрелись более чем достойно. В Астане многое решится в результате противостояния ведущих звеньев. И у “Адмирала” в полном порядке Ткачёв, и у “Барыса” первая тройка даже в отсутствие Доуса продолжает играть результативно. Она набирает очки и в неудачных матчах. Всё-таки поставлю на “дальневосточников”, команда разозлилась после поражения в Омске. Что немаловажно, у неё в свою силу начали играть легионеры.

Прогноз: победа “Адмирала” в основное время.

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“Куньлунь Ред Стар” — “Трактор”

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Трактор
Челябинск

Формально “Куньлунь” — хозяин, но игра пересена из Шанхая и пройдёт в Челябинске. Прежде всего надо отметить, что китайская команда проводит очередной незапланированный матч на выезде. Тренеры команды Кинэн и Кравчук жаловались на то, что не хватает им сил и кончается бензин в коллективе. Не лучшая атмосфера внутри “Куньлуня”. Победа в недавнем матче в Новосибирске была одержана, но давайте посмотрим на соперника. «Сибирь» была в подавленном состоянии, игра шла до гола. Считаю, что дома, а “Трактор” будет играть при своих болельщиках, челябинцам с таким “Куньлунем” справиться по силам. Будет интересно посмотреть за дуэлью Йюнге и Брюле, которыми перед началом сезона махнулись команды.

Прогноз: победа “Трактора” в основное время.

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“Металлург” — ЦСКА

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
ЦСКА
Москва

Это топ-матч и встреча команд, которые не так уж и давно играли в финале Кубка Гагарина. Правда, с тех пор в плане мастеровитости они поменялись местами. В “Магнитке” ведущим защитником является Никита Пивцакин, который в предыдущем матче оформил дубль, а в ЦСКА он не попадал в состав. Если у “Металлурга” забивает Игорь Григоренко, то у “армейцев” он бы не проходил в состав. Но я рискну и поставлю на “Магнитку”. У команды Воробьёва более-менее устаканилась игра. Новички привыкли к своим ролям, и уральцы уже готовы к тому, чтобы играть на равных с лидерами КХЛ. Полагаю, что победная серия ЦСКА из восьми матчей прервётся. Надо отметить, что красно-синие далеко не во всех матчах, которые им удалось выиграть, выглядели на голову выше своих соперников. У них были проблемы в той же игре в Екатеринбурге.

Прогноз: победа “Металлурга” в основное время.

“Югра” — “Амур”

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Амур
Хабаровск

Мы нередко ставим против “Амура”, но команда выигрывает вопреки этому. Совершенно нелогичные результаты показывает коллектив Андрея Мартемьянова. «Тигры» забирают три очка там, где это практически невозможно.

Я полагаю, что хабаровчане потерпят поражение в Новосибирске, где на кону будет стоять карьера главного тренера Павла Зубова, а вот в Ханты-Мансийске они одержат пятую победу подряд и продолжат серию поражений “Югры”. Невразумительно выглядели югорчане в Екатеринбурге, и главное — они упустили победу. Это должно морально надломить “мамонтов”, да и к тому же, не лучшим образом выглядят те, на кого рассчитывают как на лидеров.

Прогноз: победа “Амура” в основное время.

“Лада” — “Слован”

У “Слована” мало что поменялось после прихода нового главного тренера. При Эдуарде Занковце братиславцы в последних играх с трудом выжимают из себя больше шайбы за матч. Выезд, конечно, им даётся непросто, а встреча в Тольятти для них уже будет четвёртой в этой поездке. “Лада” же находится в отличном расположении духа. Обыгран “Витязь”, и эта игра по соотношению качества хоккея и результата была одной из лучших для команды Артиса Аболса. Нужно за это хвататься и гнуть свою линию.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Слован
Братислава

Прогноз: победа “Лады” в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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