Таварес и ещё 10 звёзд НХЛ с последним годом контракта

Капитан «Бостона», легенда словацкого хоккея и один из лучших защитников в истории НХЛ проводит заключительный год контракта в составе «Брюинз», который вполне может стать дембельским аккордом для Хары в лучшей лиге мира. За океаном словак играет с 1996 года, где помимо 11 сезонов за «Бостон» выступал за «Айлендерс» и «Оттаву».



Сейчас Здено уже 40 лет, но регулярный чемпионат он начал неплохо, набрав 3 (1+2) очка в пяти матчах. О завершении карьеры в НХЛ защитник-великан не заикался, но в таком возрасте он может оказаться ненужным и самому клубу.

Кэм Уорд («Каролина»)

Канадский голкипер – бессменный страж ворот «Каролины» на протяжении более 10 лет и живой символ клуба, наряду с многочисленными братьями Стаал. Уорд был выбран «ураганами» на драфте-2002, а застолбил за собой место в воротах во время плей-офф Кубка Стэнли в 2006 году, в котором Уорд стал MVP и помог «Каролине» завоевать единственный в истории трофей.



В прошлом сезоне Уорд отыграл «регулярку» на своём уровне, но в нынешнем чемпионате пока вчистую проигрывает конкуренцию Скотту Дарлингу, перешедшему в «Каролину» из «Чикаго». У Кэма последний год контракта, и если он и дальше будет сидеть на скамейке в Роли, то неизбежно задумается о смене команды.

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Патрик Шарп («Чикаго»)

Шарп, начавший карьеру в НХЛ в составе «Филадельфии», долгое время выступал за «Чикаго», выиграл с «чёрными ястребами» три Кубка Стэнли и считался третьей звездой команды после Кейна и Тэйвза.



Однако после успеха в 2015 году Шарп был обменян в «Даллас», где провёл два очень разных сезона. В первом он набрал 55 (20 + 35) очков в «регулярке», а второй провалил, как и вся команда «звёзд», в результате чего Шарп оказался не нужен «Далласу» и вернулся в «Чикаго». Вот только контракт в новой команде 35-летний Шарп получил на уровне новичка, и теперь некогда один из сильнейших игроков «Блэкхоукс» зарабатывает $ 800 тыс. в сезон.

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Нынешний чемпионат в «Чикаго» Шарп начал неплохо, набрал 4 (2 + 2) очка в шести матчах и по окончании сезона может рассчитывать на нормальный контракт.

Следующим летом заканчивающийся контракт Аткинсона наверняка станет главной головной болью генерального менеджера «Коламбуса».

Кэм Аткинсон («Коламбус»)

Правый крайний «Коламбуса» — из тех хоккеистов, которые прогрессируют с каждым сезоном и плавно становятся лидерами своих команд. Аткинсон, выбранный в конце драфта-2008, впервые сыграл за «мундиров» только в сезоне-2011/12, а уже через полтора года стал незаменимой частью «Коламбуса».



В прошлом сезоне американец набрал 62 (35 + 27) очка и стал главным помощником Сергея Бобровского в борьбе за вывод «Блю Джекетс» в стадию плей-офф. Нынешний сезон Аткинсон начал не так ударно, как хотелось, но следующим летом заканчивающийся контракт Кэма наверняка станет главной головной болью генерального менеджера «Коламбуса».

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Петр Мразек («Детройт»)

Талантливый чешский голкипер дебютировал в НХЛ в составе «Детройта» в сезоне-2012/13, а к нынешнему моменту практически вытеснил из ворот «красных крыльев» Джимми Ховарда. Очевидно, по окончании сезона вратарский вопрос остро встанет перед руководством «Ред Уингз»: четырёхмиллионный контракт Мразека подходит к концу, и парень явно заслужил договор на улучшенных условиях. При таком положении дел «Детройту» нужно будет что-то решать с Ховардом, который старше чеха на 12 лет, проигрывает тому конкуренцию, но ещё один сезон на Джимми будет уходить почти $ 5,3 млн.



Впрочем, в этом сезоне в воротах «Детройта» больше игр провёл как раз Ховард, а Мразек в своих матчах показал не лучшую статистику. Но до конца сезона многое может поменяться, и больше верится в то, что Петр может на долгие годы стать основным голкипером в Городе моторов.

Плеканец сделал блистательную карьеру в «Монреале» и сборной Чехии, но предыдущий сезон показал, что время Томаша прошло, и теперь в «Канадиенс» с нетерпением ждут, когда контракт Плеканеца закончится, и у клуба освободятся $ 6 млн под потолком.



В сезоне-2016/17 у чешского центрфорварда не пошло на всех уровнях: после провальной «регулярки» с 28 (10+18) очками Плеканец вхолостую откатал все восемь матчей мирового форума, а перед стартом чемпионата НХЛ ничем не помог сборной на Кубке мира. В нынешнем сезоне с нестарым ещё Плеканецем не произошло никакого преображения, в пяти матчах он набрал одно очко и олицетворяет собой уныние, охватившее весь «Монреаль» на старте турнира.

Таваресу всего 27 лет, и в межсезонье он наверняка получит предложение, более соответствующее его статусу.

Следующим летом заканчивается контракт у лидера и капитана «островитян» Джона Тавареса, одного из самых ярких канадских игроков современности. В какой-то степени Таваресу не повезло с командой, которой таланта одного Джона недостаточно для успешного выступления, но первый номер драфта-2009 мужественно тянет эту лямку. В прошлом сезоне Таварес вновь стал лучшим бомбардиром «Айлендерс», но это не помогло его команде даже попасть в плей-офф.



Интересно, что у Тавареса не самая высокая зарплата для игрока с такими бомбардирскими качествами – всего $ 5,5 млн за сезон, и это даже не главная статья расходов «островитян» на контракты игроков. Джону всего 27 лет, и летом он наверняка получит предложение, более соответствующее его статусу. И вполне возможно, что его карьера продолжится не в «Айлендерс».

Рик Нэш («Рейнджерс»)

Рик Нэш ворвался в НХЛ сразу после драфта-2002, на котором его выбрал «Коламбус» под первым номером, но есть ощущение, что свой потенциал канадский форвард так и не раскрыл. За 14 сезонов в лиге в составе «мундиров» и «Рейнджерс» Нэш лишь раз преодолел отметку в 70 очков за сезон, и никогда не забрасывал даже 45 шайб в «регулярке», а в последнее время его результативность и вовсе пошла на спад. Нынешний чемпионат Рик начал ужасно, как и вся команда из Нью-Йорка, и всё идёт к тому, что летом, когда у Нэша закончится контракт на $7,8 млн в сезон, ему придётся поумерить аппетиты.

Большому Джо уже 38 лет, и теперь для него каждый сезон – последний по контракту, потому что в таком возрасте, как правило, не подписывают соглашений более чем на один год. Несмотря на это, Торнтон всё ещё способен приносить пользу своей команде, отдавая более 40 результативных передач за сезон и доминируя на чужом «пятачке».



Перед этим сезоном Торнтон уже находился в статусе неограниченно свободного агента, но в «Сан-Хосе» решили закрыть глаза на слабый для игрока уровня Джо прошлый сезон и предложили ему $ 8 млн на ближайший год. Впрочем, есть ощущение, что это был последний жирный контракт Торнтона в НХЛ, и если лучший ассистент в истории «Сан-Хосе» продолжит карьеру, то будет выступать за гораздо меньшие деньги.

Время Сединов уходит, а их тяжёлые контракты по $7 млн мешают менеджменту «Ванкувера» строить новую команду.

Хенрик и Даниэль Седины («Ванкувер»)

По окончании этого сезона заканчиваются контракты у легенд «Ванкувера» братьев Седин, и вместе с ними может уйти целая эпоха. В лучшие годы шведские близнецы набирали по 200 очков на двоих за сезон, помогали «косаткам» выигрывать регулярный чемпионат, но к Кубку Стэнли свою команду так и не привели. Сейчас Сединам по 37 лет, результативность их падает, а «Ванкувер» уже два года остаётся без плей-офф, да и в этом сезоне не является претендентом на кубковую восьмёрку Запада.



Очевидно, время Сединов уходит, а их тяжёлые контракты по $7 млн мешают менеджменту «Ванкувера» строить новую команду. Поэтому летом никто не удивится, если в «Кэнакс» откажутся от шведских ветеранов.