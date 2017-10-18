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Остон Мэттьюс
Текст: Павел Панышев
Фото: Reuters

Пять звёзд НХЛ, которые готовы замахнуться на 60 голов в сезоне

Двое из них россияне. 50 голов им будет мало.
18 октября 2017, среда. 14:15 Хоккей

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, поразивший ворота «Нью-Джерси Дэвилз» на 35-й минуте матча регулярного чемпионата, стал лишь вторым хоккеистом НХЛ за последние 30 лет, кому удалось отличиться в семи стартовых матчах сезона. Ранее такое достижение покорилось Марио Лемье, который в сезоне-1992/93 забивал голы в 12 стартовых матчах. Голевое чутьё вполне может помочь россиянину добраться до отметки в 60 голов за сезон, график пока обнадёживающий. Рассказываем о пяти хоккеистах НХЛ, способных на подобный подвиг.

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За последние 30 лет это удавалось только Лемье, Айзерману и Ткачуку. Все голы Никиты.

н. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), 24 года

Сезон-2016/17: 85 очков (40+45)

Россиянин, с которым не очень порядочно обошёлся генменеджер «Тампы» Стив Айзерман, предложив заведомо заниженный контракт, продолжает радовать болельщиков «молний». Кучеров год от года доказывает, что готов стать одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги. Никита предан «Тампе», хочет выиграть с ней кубок Стэнли, поэтому согласился на такие условия. Прошлый сезон получился для Кучерова сверхрезультативным, однако и в этом он задал такой темп, что вполне может настрелять 60 шайб за «регулярку». Тем более что после травмы вернулся в состав Стивен Стэмкос, хорошо взаимодействующий с Никитой. Осталось только, чтобы травмы обошли стороной самого Кучерова.

н. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), 32 года

Сезон-2016/17: 69 очков (33+36)

Ещё один россиянин в почётном списке – форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Старт сезона у Александра Великого получился просто убойным: семь голов за два матча. Овечкин буквально взорвал всю хоккейную общественность. После были ещё две заброшенные шайбы, по одной в ворота «Питтсбурга» и «Нью-Джерси». На этом пока всё, но Овечкин всё равно лидирует в снайперской гонке с девятью голами. В прошлом сезоне звёздный хоккеист сыграл ниже своих возможностей, поэтому теперь наверняка захочет реабилитироваться и двое увеличить предыдущий показатель. Все предпосылки для такого развития событий есть.

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н. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйп Лифс»), 20 лет

Сезон-2016/17: 69 очков (40+29)

Первый номер драфта 2016 года сходу зарекомендовал себя в НХЛ незаурядным снайпером. В первом же сезоне американец забросил 40 шайб за «кленовых листьев», обогнав по этому показателю самого Овечкина. Оба форварда расположились на соседних местах в таблице бомбардиров. У Мэттьюса большое будущее, но он уже сейчас готов приносить «Торонто» результат, о чём неоднократно говорил главный тренер канадского клуба Майк Бэбкок. На данный момент Остон идёт по вполне солидному графику: у него пять голов в шести играх. Так почему бы не замахнуться на 60 шайб за регулярный сезон?

н. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), 20 лет

Сезон-2016/17: 100 очков (30+70)

Первый номер драфта 2015 года уже не только успел влюбить в себя миллионы хоккейных болельщиков, но и стать самым молодым капитаном в лиге. В прошлом сезоне Макдэвид выиграл гонку бомбардиров, а вот в соревновании снайперов серьёзно отстал от лидеров. Что ж, пришло время навёрстывать упущенное. В нынешней «регулярке» в активе канадского вундеркинда три гола в пяти встречах. График явно недотягивает до чемпионского, именно поэтому главный тренер «нефтяников» Тодд Маклеллан уже успел раскритиковать своих лидеров, косвенно намекнув и на Макдэвида. Нет сомнений, что Коннор обязательно включится в снайперскую гонку и попробует дотянуться до отметки в 60 заброшенных шайб.

н. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвингз»), 30 лет

Сезон-2016/17: 89 очков (44+45)

Ну какой рейтинг главных забивал лиги без легендарного канадца? Именно Кросби в прошлом году стал главным снайпером лиги, наколотив в ворота соперников 44 шайбы. Он же и завладел призом «Морис Ришар Трофи», а затем в третий раз за карьеру выиграл кубок Стэнли. Но останавливаться на достигнутом Сидни точно не собирается. Да, пока он забросил всего четыре шайбы, но канадец всегда хорош на дистанции. Он может выдать просто умопомрачительные отрезки, забив столько, сколько многим даже и не снилось. Поэтому отметка в 60 голов за сезон – это не миф. Если только здоровье не подведёт, что довольно часто случалось с ним в последнее время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Коннор Макдэвид Никита Кучеров Остон Мэттьюс Сидни Кросби
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