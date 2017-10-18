«Если Зубова уволят, усилить «Сибирь» сможет Кудашов». Итоги прямого эфира

17 октября в часовом эфире в группе «Чемпионата» во «ВКонтакте» обозреватель хоккейного отдела Дмитрий Ерыкалов отвечал на вопросы читателей. Представляем наиболее интересные ответы.

«Приглашение Кудашова в «Сибирь» было бы усилением, а Захаркин не скоро найдёт работу»

— Нужно ли дать время финскому тренерскому штабу «Салавата Юлаева» или отставка Эркки Вестерлунда уже назрела?

— Думаю, после побед над «Сибирью» и минским «Динамо», а тем более после вчерашнего успеха в Москве это уже не актуально. Вестерлунду давали несколько матчей на исправление ситуации, и «свои» очки уфимцы взяли. Отмечу, что «Салават» заметно превосходил московское «Динамо» в скорости, то есть подопечные Вестерлунда всё ближе к тому, к чему стремится тренер. Тем не менее я бы на месте уфимских болельщиков не расслаблялся. В ближайшее время может случиться перестановка в клубе, не касающаяся Вестерлунда.

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— Что может поменяться в «Сибири» в ближайшее время? Состоится ли отставка Павла Зубова?

— В ближайшее время команду могут покинуть Алексей Сопин и Игорь Левицкий. Попал в жёсткую опалу Фёдор Беляков, который и раньше не пользовался доверием главного тренера. Что касается Павла Зубова, то изначально считалось, что «час Х» для него – матч с «Куньлунем». Однако решено подождать матча с «Амуром». Во многом именно он станет определяющим.

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— Не было ли мысли у Кирилла Фастовского пригласить в «Сибирь» Алексея Кудашова?

— Не читаю мысли генеральных менеджеров клубов КХЛ, но очевидно, что Кудашов – сильнейший специалист из тех, кто сейчас сидит без работы. Его приглашение в «Сибирь» было бы реальным усилением, а не заменой ради замены. С ним и молодёжь прогрессирует, и хоккей он ставит тот, что соответствует концепции новосибирского клуба. Ярославские проблемы Кудашова были связаны с тем, что он уже не мог повлиять на застоявшихся игроков вроде Аверина. Ну а то, что спад в конце сентября временный и связан с особенностями физической подготовки, показывают последние результаты «Локомотива». Меня смущает только то, что Кудашов не самый сильный мотиватор, а «Сибири» сейчас необходима встряска.

— Почему не меняют Артиса Аболса на того же Андрея Разина?

— Потому что надо смотреть на ресурсы. Аболс старается выжимать из «Лады» максимум. Со старта сезона тольяттинцев преследуют травмы, есть вопросы к селекции. Дай Артису условное «Торпедо», я не думаю, что он бы показывал результаты хуже, чем Петерис Скудра. Тем более в последнее время «Лада» начала выигрывать. А фигура Андрея Разина явно переоценена. Это неплохой тренер, но его «пожарное» назначение в «Югру» в том году ни к чему не привело.

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— Ничего не известно насчёт Игоря Захаркина?

— Мне кажется, Игорь Владимирович не скоро найдёт работу. И уж точно не в этом сезоне. Провалившись сначала с «Салаватом Юлаевым», а затем с «Югрой», он отсёк сразу две обширные группы команд. Но главное то, что и из Уфы, и из Ханты-Мансийска он уходил в не самых приятных отношениях с руководством. Все мы помним долгоиграющий конфликт с Леонидом Вайсфельдом, но и с менеджментом «Югры», по признанию самого Захаркина, они видели разные пути выхода из кризиса. Захочет ли после этого кто-то связываться с таким тренером?

«Торпедо» наросторгало игроков на бюджет клуба КХЛ»

— Валерий Шанцев в отставку – «Торпедо» до свидания КХЛ?

— Не стал бы говорить так категорично. Конечно, уход Шанцева больно ударит по «Торпедо». Крупного спонсора у нижегородцев нет, а экс-губернатор под своё имя собирал вокруг клуба много небольших компаний, давая им преференции. Будет ли кто-то так же заморачиваться теперь? Но совершенно точно закончатся «шоколадные» времена для Петериса Скудры. Насколько мне известно, за последние годы «Торпедо» потратило на расторжение контрактов с хоккеистами столько, что хватит на годовое содержание команды КХЛ!



— «Магнитка» в последних играх начинает обретать уверенность. Как вы оцениваете их шансы на первое место в конференции?

— Первое место – вряд ли. Всё-таки «Ак Барс» выглядит более сбалансированной командой с глубоким составом. «Магнитка» всё равно слишком зависима от своих лидеров. Тем не менее Воробьёву удалось спустя почти два месяца адаптировать команду к новым реалиям. Прежде всего оббилась молодёжь. Мне поражает, какого прогресса добился Григорий Дронов. Когда он только появился в «Металлурге», казалось, что интересы этого молодого человека лоббируют сверху. Но сейчас он и в обороне почти не пожарит, и в атаке шикарно смотрится, проводя под 20 минут за матч. Вот кто ухватился за свой шанс после отъезда Антипина и Береглазова и держится за него.

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— «Авангард» отказался от поисков иностранного форварда?

— От Стефана Да Косты отказались по медицинским показателям. С Андреасом Атанасью не получилось договориться, во многом из-з финансовых запросов канадского грека. В нынешнем «Авангарде» даже $ 2 млн никто не получает. Вроде бы поиски замены Юхану Сундстрёму приостановлены, он выйдет на лёд в начале декабря, но, насколько мне известно, тренерский штаб далеко не в восторге от игры иностранцев. «Авангард» не прочь пригласить легионеров сильнее, чем тот же Эверберг, но есть ли такие на рынке?



— Как относитесь к замене Александра Осипова на Максима Чудинова в «Авангарде»?

— Разумеется, это усиление. Скабелка рассчитывал, что сможет использовать Осипова эффективнее, чем Канарейкин, однако на деле Александр был, наверное, худшим защитником команды. В «Авангарде» есть некая преемственность защитников с пушечным броском, но при этом невысокой скоростью и неважной координацией: сначала был Куляш, потом Кутейкин, его сменил Осипов, а теперь пришёл Чудинов. Максим, конечно, мобильнее своих предшественников и в целом уровнем выше. Он совсем недавно был завсегдатаем большинства СКА, но его вытеснил Патрик Херсли. У «Авангарда» есть отлично играющий в неравных составах Егор Мартынов, да только этого мало.



— «Амур» подписал ещё одного молодого игрока. Это ставка тренера на молодых парней или клуб приобретает их с целью возможной продажи в дальнейшем? Что ждёт хабаровчан в будущем?

— Сложно говорить о работе на перспективу, учитывая, что «Амур» по рейтингу КХЛ находится в зоне риска. Я надеюсь, что хабаровчане останутся в лиге, но исключать ничего нельзя. Как при такой ситуации можно строить планы на будущее? Подавляющее большинство молодых игроков «Амура» взяты в скрытую аренду. Что примечательно, в основном из двух клубов: «Локомотива» и «Магнитки».



Символично, что 19-летний защитник Марк Янчевский из системы «Магнитки» пополнил состав «Амура» после того, как уральцы проиграли в Хабаровске. Там вообще была комичная ситуация. Игорь Величкин, выступающий за «тигров», в матче с командой своего отца получает рекордное за последние матчи игровое время. «Магнитка» вдруг упускает победу с 4:2, а в овертайме Кошечкин, проводящий неважный сезон, меняет Самсонова и пропускает. Совпадение?

— Правда ли, что Андрей Локтионов хочет играть в Ярославле и скоро вернётся в команду?

— Локтионов действительно близок к возвращению в «Локомотив». Дмитрию Квартальнову нужны игроки и хоть какая-то глубина состава. Не обязательно как у ЦСКА, просто возможность для манёвра. Проблема лишь в переговорах. Игорь Ларионов, агент нападающего, и руководители ярославского клуба – не самые сговорчивые люди. У них раньше уже была публичная перепалка по этому поводу.



— Что происходит с Кириллом Кольцовым? Почему он напрочь проваливает сезон?

— Кольцов – один из самых загадочных российских хоккеистов. Мало кто может его понять как на льду, так и в жизни. Давайте вспомним, на фоне чего он провёл успешный прошлый сезон за «Трактор». Отчисление из «Салавата Юлаева», потом смазанная из-за травмы концовка сезона за «Торпедо». Кирилл был мотивирован, заряжен на то, чтобы доказать: я – лучший. Теперь же он живёт в родном Челябинске, он всё доказал, у него всё хорошо. Я связываю это с мотивацией и «тараканами» в голове.



— 18-летний Эли Толванен — будущая звезда? Или ещё рано делать выводы?

— Не рано. В 18 лет не просто играть в КХЛ, а быть одним из лучших бомбардиров команды – это почерк будущей звезды. На таком уровне в лиге играли разве что молодые Тарасенко, Кузнецов и Ничушкин. Все доросли до НХЛ. Эли помимо наглости, без которой молодому игроку не пробиться, обладает шикарным кистевым броском. Он никуда не денется, а остальные качества в дальнейшем будут только «прокачиваться». Контракт с «Йокеритом» у Толванена заключён по системе «1+1», так что «Нэшвиллу» уже сейчас надо расчищать под него состав.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.

— Можно ли Ивана Бочарова назвать открытием этого сезона? Как вам его игра?

— Бочаров долго к этому шёл, через МХЛ и ВХЛ. А ведь он был в составе юниорской сборной на чемпионате мира в Сочи в компании с Игорем Шестёркиным и Никитой Серебряковым. То есть на тот момент он котировался выше, чем Илья Сорокин! Что касается этого сезона, то Бочаров, по сути, чуть ли не единственная новая фамилия среди российских вратарей. Кроме него и, может быть, череповецкого Артамкина, на арене всё те же лица.



— Михаил Анисин и Николай Жердев ещё в КХЛ. Разве это не показатель уровня лиги?

— По Анисину согласен, а вот Жердев – самый технически оснащённый игрок рижского «Динамо», причём с огромным запасом. Он выделяется на фоне латышей и канадцев, забивает и отдаёт голевые передачи. Быть может, Николай больше никогда не будет бороться за кубок Гагарина, но с его запасом мастерства он точно не лишний в КХЛ.

«Кучеров — лучший российский хоккеист, рядом с ним даже Стэмкос подвинулся»

— Как оцениваете «неделю Кучерова»? Как считаете, справедливо ли говорить, что он на данный момент лучший хоккеист?

— Лучший хоккеист в мире, наверное, нет. Пока нет. Лучший российский хоккеист — безусловно. Овечкин, как бы хорошо он ни начал сезон, имеет немало недостатков. Тарасенко более ограниченный игрок, сконцентрированный на броске. Малкин на старте сезона пребывает в кризисе, да и в целом такие перепады ему свойственны. Кучеров же – это станок по производству голов. Он может забивать без участия партнёров и в самые важные отрезки матчей. Показательно, что рядом с ним сам Стивен Стемкос подвинулся и начал привыкать к роли подносчика снарядов. Кучеров прима даже на его фоне.



— Почему Александр Овечкин изменился с возрастом? Ведь первоначально он и вёл силовую борьбу у бортов, и хитовал, и на пятак выбегал. Почему он сейчас играет не так широко?

— Очевидно, что дело в опыте и возрасте. Во-первых, он уже не может носиться по площадке, хитуя всё, что видит. Во-вторых, не видит в этом смысла. Впрочем, того Овечкина, который ворвался в лигу с легендарным голом «Финиксу», мы не видим довольно-таки давно. Но Александр всё равно меняется от сезона к сезону. То он играет справа, то упрощает игру, то, напротив, начинает больше двигаться. На мой взгляд, в прошлом сезоне, несмотря на низкую результативность, Овечкин старался играть разнообразно: и под ворота шёл, и проходы можно вспомнить в его исполнении.

Русская неделя в Америке: Варламов и Василевский играют на «Везину» Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.

— Бытует два мнения, что в НХЛ надо уезжать как можно раньше или уже более-менее «в соку». Вы как считаете?

— Однозначно нужно уезжать в НХЛ тогда, когда нащупал потолок в КХЛ. Став звездой и осознав, что здесь ты уже не можешь прогрессировать, надо ехать за новым вызовом. Как Тарасенко, Панарин и другие. Вопрос лишь в том, что не во всех клубах дают прогрессировать. Из «Ак Барса» все последние 10 лет бегут самые талантливые воспитанники: от Александра Бурмистрова до Андрея Свечникова. А как быть воспитанникам ЦСКА? Сложно сказать, как бы сложились карьеры Никиты Кучерова, Никиты Задорова, Михаила Григоренко, Николая Голдобина и других, не отправившись они однажды в юниорские лиги Канады. Так что зачастую это вынужденная мера, вызванная недоверием со стороны российских тренеров.

— Будут ли играть на молодёжном чемпионате мира такие игроки, как Костин, Липанов, Чехович, Попугаев, Свечников? Ведь сейчас в России много крутых ребят 1998-2000 годов рождения.

— Чехович – вряд ли. Брагин с недоверием относится к «малышам», выступающим в юниорских лигах Канады. Когда-то он отцепил даже Владимира Ткачёва. Костин играет в АХЛ, и далеко не факт, что его отпустят на МЧМ. Попугаев напрочь проваливает сезон, и пока он не выглядит человеком, способным повести «молодёжку» за собой. А вот на Свечникова и Липанова, тем более в связке, я бы посмотрел. Они рвут на части лигу Онтарио, и хотя бы на суперсерии их опробовать нужно обязательно. Проблема в том, что Брагин редко берёт в сборную игроков на два года младше. За всё время я помню только одно исключение – Иван Проворов. Станет ли Свечников-младший следующим?