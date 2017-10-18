Сработали ли топ-трансферы клубов КХЛ? От Маркова до Капризова

Минувшее лето не стало богатым на громкие переходы, но совсем без них не обошлось. По прошествии трети регулярного сезона анализируем, как на ведущих игроках КХЛ сказался переход в другой клуб.

Андрей Марков («Ак Барс»)

Количество игр: 20.

Очки: 14 (4+10).

Показатель полезности: «-1».



Легенда «Монреаля» по-настоящему спас межсезонье для «Ак Барса», после истории с дисквалификацией Зарипова. Опытный ветеран потерял в скорости, но берёт своё за счёт феноменального выбора позиции и игре в неравных составах. Прямо сейчас Марков входит в пятёрку самых результативных защитников лиги, но всё имеет и обратную сторону. Показатель полезности «-1» говорит сам за себя, и это при той оборонительной системе, которая традиционна для «Ак Барса» Билялетдинова. Не самые удачные действия при обороне собственных ворот были заметны ещё во время Кубка мира — 2016, это же может стать реальной преградой для Андрея, чтобы попасть в состав сборной на грядущую Олимпиаду.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Количество игр: 17.

Очки: 11 (5+6).

Показатель полезности: «+7».



Михаил был одним из тех игроков, кого удалось вернуть из НХЛ летом под лозунгом “Всё для Олимпиады”. Не факт, что Григоренко попадёт в состав олимпийской сборной при Знарке, но в ЦСКА нападающий определённо пришёлся ко двору, действуя умно, результативно и больше играя на команду, чем на себя.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

Сергей Шумаков — Максим Шалунов (ЦСКА)

Количество игр: 15 – 14.

Очки: 8 (4+4) – 9 (3+6).

Показатель полезности: «+5» – «+7».



Связка талантливых нападающих, перешедших из «Сибири» в стан «армейцев» Москвы, выглядит пока не столь ярко, как ожидалось, но свои очки в звене с Кириллом Капризовым Сергей и Максим набирают исправно. Периодически они попадают в ротацию, но в плей-офф наверняка будут играть все матчи.

Якуб Коварж («Автомобилист»)

Количество игр: 21.

Коэффициент надежности: 1.99.

Процент отражённых бросков: 93.1.



Проведя не самый удачный сезон в «Северстали», Якуб вернулся в родную для себя команду – «Автомобилист». Екатеринбургская команда, получив летом дополнительное финансирование, серьёзно усилилась, прежде всего в защитной линии, что вкупе с оборонительным хоккеем Крикунова стало главной причиной того, что показатели Коваржа находятся на уровне топовых вратарей лиги.

Филип Ларсен («Салават Юлаев»)

Количество игр: 22.

Очки: 15 (8+7).

Показатель полезности: «+5».



Ларсен является лучшим атакующим защитником «Салавата Юлаева» и третьим бомбардиром-защитником в КХЛ на данный момент. Филип не всегда успевает отработать в обороне, но за счёт удачных действий на чужой половине поля имеет хороший показатель полезности и в целом является одним из лучших приобретений Леонида Вайсфельда в межсезонье.

Филип Ларсен не всегда успевает отработать в обороне, но за счёт удачных действий на чужой половине поля имеет хороший показатель полезности.

Бен Скривенс («Салават Юлаев»)

Количество игр: 16.

Коэффициент надежности: 2.20.

Процент отражённых бросков: 91.9.



Про Скривенса же этого, к сожалению, сказать нельзя. Проведя сильный сезон в Минске, Бен был подписан уфимским менеджментом в надежде заменить нестабильного Сведберга, и пока это выглядит не самой удачной заменой. Скривенс часто пропускает «свои» шайбы, неудачно играет на выходах из ворот и в целом пока выглядит весьма неуверенно.

Количество игр: 22.

Очки: 14 (6+8).

Показатель полезности: «+1».



Уйдя в тень в ЦСКА Квартальнова, Дмитрий Кугрышев летом был обменян в омский клуб и долго не мог найти свою игру. Талантливый снайпер, зажигавший в «Сибири», не сразу влился в новый коллектив, но после первых 10 матчей вошёл во вкус, начав и забивать, и отдавать отличные передачи. Кугрышев – игрок, в большой степени зависимый от партнёров, и возвращение на лёд травмированного Сундстрема поможет Дмитрию заиграть ещё лучше.

Андре Петерссон («Авангард»)

Количество игр: 22.

Очки: 15 (6+9).

Показатель полезности: «+4».



Петерссон переходил в омский клуб в статусе лучшего бомбардира «Сочи», и в стане «ястребов» этот статус швед сохранил, подхватив упавшее знамя из рук Николая Лемтюгова. Андре — менее зависимый от партнёров игрок, чем Кугрышев, любит и умеет играть с шайбой и сам создавать моменты. При этом он хорошо сыгрался с молодыми Семёновым и Михеевым.

Юнас Энрот («Динамо» Минск)

Количество игр: 22.

Коэффициент надёжности: 2,00.

Процент отражённых бросков: 92,1.



Обладатель серебряной медали Олимпиады в Сочи в составе шведской сборной казался несравненной трансферной удачей не только для «зубров», но и для престижа всей лиги. Нельзя сказать, что Юнас демонстрирует фантастическую игру, как и его команда, однако ниже определённой планки швед не опускается, чередуя не самые удачные игры с действительно классными. Более показательным будет то, удастся ли минчанам пробиться в плей-офф с Энротом в воротах.

Мэтт Робинсон (ЦСКА)

Количество игр: 17.

Очки: 9 (1+8).

Показатель полезности: «+4».



Один из лучших атакующих защитников в истории КХЛ из-за запутанной ситуации с долгами в московском Динамо перешёл в ЦСКА. Играя в паре с Киселевичем, Мэт действует надёжно и спокойно, однако менее результативно, чем мы привыкли видеть. Это можно объяснить тем, что в составе ЦСКА множество талантливых нападающих, которых нужно лишь страховать, и большой необходимости в том, чтобы постоянно подключаться к атаке, за исключением игры в большинстве, у Робинсона просто нет.

Играя в паре с Киселевичем, Мэтт Робинсон действует надёжно и спокойно, однако менее результативно, чем мы привыкли видеть.

Количество игр: 20.

Очки: 14 (2+12).

Показатель полезности: «+3».



Талантливый швед предпочитает больше играть на партнёров, чем забивать, отдав уже 12 передач в 20 играх, и есть ощущение, что Антон всё ещё ищет свою игру и адаптируется к нашей лиге. Показательным моментом для него всё же станет игра в плей-офф.

Ник Бэйлен («Трактор»)

Количество игр: 22.

Очки: 8 (3+5).

Показатель полезности: -«6».



Бэйлен в межсезонье пополнил диаспору атакующих защитников «Трактора», но вряд ли 3 гола в 22 играх это то, чего ждали от Ника в нынешнем сезоне челябинские болельщики. К тому же Бэйлен нередко проваливается в обороне, что выливается в неудачный показатель полезности для любого защитника – «-6».

Вне всяких сомнений, главный трансфер лета — переход Кирилла Капризова из Уфы в стан московских «армейцев» — с лихвой оправдывает ожидания менеджмента ЦСКА.

Количество игр: 17.

Очки: 18 (10+8).

Показатель полезности: «+8».



Вне всяких сомнений, главный трансфер лета — переход Кирилла Капризова из Уфы в стан московских «армейцев» — с лихвой оправдывает ожидания менеджмента ЦСКА. Кирилл реже остальных игроков попадал в ротацию Никитина и как будто не заметил смены ни команды, ни партнёров и продолжает исправно забивать и набирать очки.