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КХЛ
Текст: Артемий Шевченко
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сработали ли топ-трансферы клубов КХЛ? От Маркова до Капризова

Не все из этих переходов были оправданны.
18 октября 2017, среда. 18:15 Хоккей

Минувшее лето не стало богатым на громкие переходы, но совсем без них не обошлось. По прошествии трети регулярного сезона анализируем, как на ведущих игроках КХЛ сказался переход в другой клуб.

Андрей Марков («Ак Барс»)

Количество игр: 20.
Очки: 14 (4+10).
Показатель полезности: «-1».

Легенда «Монреаля» по-настоящему спас межсезонье для «Ак Барса», после истории с дисквалификацией Зарипова. Опытный ветеран потерял в скорости, но берёт своё за счёт феноменального выбора позиции и игре в неравных составах. Прямо сейчас Марков входит в пятёрку самых результативных защитников лиги, но всё имеет и обратную сторону. Показатель полезности «-1» говорит сам за себя, и это при той оборонительной системе, которая традиционна для «Ак Барса» Билялетдинова. Не самые удачные действия при обороне собственных ворот были заметны ещё во время Кубка мира — 2016, это же может стать реальной преградой для Андрея, чтобы попасть в состав сборной на грядущую Олимпиаду.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Количество игр: 17.
Очки: 11 (5+6).
Показатель полезности: «+7».

Михаил был одним из тех игроков, кого удалось вернуть из НХЛ летом под лозунгом “Всё для Олимпиады”. Не факт, что Григоренко попадёт в состав олимпийской сборной при Знарке, но в ЦСКА нападающий определённо пришёлся ко двору, действуя умно, результативно и больше играя на команду, чем на себя.

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Сергей Шумаков — Максим Шалунов (ЦСКА)

Количество игр: 15 – 14.
Очки: 8 (4+4) – 9 (3+6).
Показатель полезности: «+5» – «+7».

Связка талантливых нападающих, перешедших из «Сибири» в стан «армейцев» Москвы, выглядит пока не столь ярко, как ожидалось, но свои очки в звене с Кириллом Капризовым Сергей и Максим набирают исправно. Периодически они попадают в ротацию, но в плей-офф наверняка будут играть все матчи.

Якуб Коварж («Автомобилист»)

Количество игр: 21.
Коэффициент надежности: 1.99.
Процент отражённых бросков: 93.1.

Проведя не самый удачный сезон в «Северстали», Якуб вернулся в родную для себя команду – «Автомобилист». Екатеринбургская команда, получив летом дополнительное финансирование, серьёзно усилилась, прежде всего в защитной линии, что вкупе с оборонительным хоккеем Крикунова стало главной причиной того, что показатели Коваржа находятся на уровне топовых вратарей лиги.

Филип Ларсен («Салават Юлаев»)

Количество игр: 22.
Очки: 15 (8+7).
Показатель полезности: «+5».

Ларсен является лучшим атакующим защитником «Салавата Юлаева» и третьим бомбардиром-защитником в КХЛ на данный момент. Филип не всегда успевает отработать в обороне, но за счёт удачных действий на чужой половине поля имеет хороший показатель полезности и в целом является одним из лучших приобретений Леонида Вайсфельда в межсезонье.

Филип Ларсен не всегда успевает отработать в обороне, но за счёт удачных действий на чужой половине поля имеет хороший показатель полезности.

Бен Скривенс («Салават Юлаев»)

Количество игр: 16.
Коэффициент надежности: 2.20.
Процент отражённых бросков: 91.9.

Про Скривенса же этого, к сожалению, сказать нельзя. Проведя сильный сезон в Минске, Бен был подписан уфимским менеджментом в надежде заменить нестабильного Сведберга, и пока это выглядит не самой удачной заменой. Скривенс часто пропускает «свои» шайбы, неудачно играет на выходах из ворот и в целом пока выглядит весьма неуверенно.

Дмитрий Кугрышев («Авангард»)

Количество игр: 22.
Очки: 14 (6+8).
Показатель полезности: «+1».

Уйдя в тень в ЦСКА Квартальнова, Дмитрий Кугрышев летом был обменян в омский клуб и долго не мог найти свою игру. Талантливый снайпер, зажигавший в «Сибири», не сразу влился в новый коллектив, но после первых 10 матчей вошёл во вкус, начав и забивать, и отдавать отличные передачи. Кугрышев – игрок, в большой степени зависимый от партнёров, и возвращение на лёд травмированного Сундстрема поможет Дмитрию заиграть ещё лучше.

Андре Петерссон («Авангард»)

Количество игр: 22.
Очки: 15 (6+9).
Показатель полезности: «+4».

Петерссон переходил в омский клуб в статусе лучшего бомбардира «Сочи», и в стане «ястребов» этот статус швед сохранил, подхватив упавшее знамя из рук Николая Лемтюгова. Андре — менее зависимый от партнёров игрок, чем Кугрышев, любит и умеет играть с шайбой и сам создавать моменты. При этом он хорошо сыгрался с молодыми Семёновым и Михеевым.

Юнас Энрот («Динамо» Минск)

Количество игр: 22.
Коэффициент надёжности: 2,00.
Процент отражённых бросков: 92,1.

Обладатель серебряной медали Олимпиады в Сочи в составе шведской сборной казался несравненной трансферной удачей не только для «зубров», но и для престижа всей лиги. Нельзя сказать, что Юнас демонстрирует фантастическую игру, как и его команда, однако ниже определённой планки швед не опускается, чередуя не самые удачные игры с действительно классными. Более показательным будет то, удастся ли минчанам пробиться в плей-офф с Энротом в воротах.

Мэтт Робинсон (ЦСКА)

Количество игр: 17.
Очки: 9 (1+8).
Показатель полезности: «+4».

Один из лучших атакующих защитников в истории КХЛ из-за запутанной ситуации с долгами в московском Динамо перешёл в ЦСКА. Играя в паре с Киселевичем, Мэт действует надёжно и спокойно, однако менее результативно, чем мы привыкли видеть. Это можно объяснить тем, что в составе ЦСКА множество талантливых нападающих, которых нужно лишь страховать, и большой необходимости в том, чтобы постоянно подключаться к атаке, за исключением игры в большинстве, у Робинсона просто нет.

Играя в паре с Киселевичем, Мэтт Робинсон действует надёжно и спокойно, однако менее результативно, чем мы привыкли видеть.

Антон Ландер («Ак Барс»)

Количество игр: 20.
Очки: 14 (2+12).
Показатель полезности: «+3».

Талантливый швед предпочитает больше играть на партнёров, чем забивать, отдав уже 12 передач в 20 играх, и есть ощущение, что Антон всё ещё ищет свою игру и адаптируется к нашей лиге. Показательным моментом для него всё же станет игра в плей-офф.

Ник Бэйлен («Трактор»)

Количество игр: 22.
Очки: 8 (3+5).
Показатель полезности: -«6».

Бэйлен в межсезонье пополнил диаспору атакующих защитников «Трактора», но вряд ли 3 гола в 22 играх это то, чего ждали от Ника в нынешнем сезоне челябинские болельщики. К тому же Бэйлен нередко проваливается в обороне, что выливается в неудачный показатель полезности для любого защитника – «-6».

Вне всяких сомнений, главный трансфер лета — переход Кирилла Капризова из Уфы в стан московских «армейцев» — с лихвой оправдывает ожидания менеджмента ЦСКА.

Кирилл Капризов (ЦСКА)

Количество игр: 17.
Очки: 18 (10+8).
Показатель полезности: «+8».

Вне всяких сомнений, главный трансфер лета — переход Кирилла Капризова из Уфы в стан московских «армейцев» — с лихвой оправдывает ожидания менеджмента ЦСКА. Кирилл реже остальных игроков попадал в ротацию Никитина и как будто не заметил смены ни команды, ни партнёров и продолжает исправно забивать и набирать очки.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Динамо Минск ХК Салават Юлаев ХК ЦСКА Антон Ландер Дмитрий Кугрышев Кирилл Капризов Максим Шалунов
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