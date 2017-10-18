Как Тарасенко стал заключённым, а Капризов попал в «Maxim»

Сезон в разгаре, но хоккеисты находят время, чтобы повеселиться.

Малкин на батуте

Главным героем встречи между «Рейнджерс» и «Пингвинз» стал Евгений Малкин, который отметился «хет-триком Горди Хоу». Это всё потому, что накануне Малкин здорово попрыгал на батуте и набрался сил перед игрой.

События дня НХЛ. Россияне в ударе: Малкин подрался, Кучеров вошёл в историю Наконец-то порадовал и Александр Радулов. А вот у Овечкина спад.

Наместников встретился с полицией

Игроки «Тампа-Бэй» Владислав Наместников, Габриэль Дюмон и Джей Ти Браун посетили тренировку полицейских. Они приняли участие в тренировочной остановке автомобиля для проверки, выезжали на вызовы по поводу домашнего насилия, пьяного и хулиганского поведения в баре. В общем, Наместников вторую профессию, можно сказать, освоил.

Анисимов познакомился со Швайнштайгером

Чемпион мира известный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер сейчас выступает за команду MLS «Чикаго Файр». В свой выходной Басти решил заглянуть на хоккей. Футболист посетил раздевалку «Блэкхоукс» и даже сфотографировался с Артёмом Анисимовым.

Ужин в Детройте

Приехав с матча с «Ред Уингз», Никита Кучеров и Владислав Наместников отправились на встречу со своим агентом Дэном Мильштейном. Кажется, ужин удался на славу, а ещё и «Детройт» удалось обыграть.

Пять звёзд НХЛ, которые готовы замахнуться на 60 голов в сезоне Двое из них россияне. 50 голов им будет мало.

Тарасенко угодил за решётку

В Сент-Луисе как-то слишком рано начали праздновать Хэллоуин. Владимир Тарасенко облачился в костюм уголовника, а его жена Яна стала грозным полицейским. «Повязали», — написал форвард «Сент-Луиса» у себя в «инстаграме».

Ещё один друг Бобровского

Голкипер «Коламбуса» очень любит детей. Летом Сергей Бобровский уже выставлял фото с маленьким другом Ником. Теперь Сергей показал Майсона из Миннесоты, который теперь точно болеет за «Блю Джекетс».

Капризов снимался для «Maxim»

Готовьтесь, фанатки Кирилла Капризова! Юный форвард ЦСКА поучаствовал в съёмках для популярного мужского журнала «Maxim». Кирилл будет на снимках в журнале в толстовке и джинсах или без?

Главный охранник СКА

Безопасность на аренах клубов КХЛ превыше всего. Перед каждым домашним матчем СКА все помещения «Ледового» проверяет собака по кличке Галина Сергеевна. Антон Белов быстро нашёл общий язык с главным охранником СКА.

Итоги дня КХЛ: «финский спецназ» задушил «барсов». На очереди СКА? Никто не может остановить «Йокерит».

Бурдасов встретился с братвой

Непросто складывается карьера в ЦСКА у Антона Бурдасова. Форвард пропустил много матчей, но получил шанс в игре с родным «Трактором». «Армейцы» выиграли в Челябинске, а Антон встретился с юными болельщиками. «Спасибо, Челяба, за атмосферу и тёплый приём», — написал Бурдасов.

Фото: instagram.com/burdi71/

Добрые дела Голышева

Игроки «Автомобилиста» Анатолий Голышев иАлександр Щемеров вместе с футболистами «Урала» Артёмом Фидлером и Юрием Бавиным посетили школу-интернат «Эверест», где обучаются дети с различной степенью ДЦП. Как анонсировал Голышев, 11 ноября он вместе с другими спортсменами проведёт благотворительный футбольный матч в валенках, чтобы у детей была новая площадка для занятий спортом.