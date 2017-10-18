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Текст: Владислав Уткин
Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: ЦСКА, как сборная России. Бессилен даже Мозякин

«Магнитка» потерпела самое сокрушительное поражение от ЦСКА в истории КХЛ.
18 октября 2017, среда. 23:00 Хоккей

Разгром в Магнитогорске и сотое очко Капризова в КХЛ

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
2 : 7 1:4, 1:2, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Петров (Попов) – 01:42 (5x5), 0:2 – Скотт (Шалунов, Капризов) – 03:23 (5x4), 1:2 – Пивцакин (Мозякин, Косов) – 04:39 (5x4), 1:3 – Капризов (Робинсон, Шумаков) – 07:30 (5x5), 1:4 – Шалунов (Нестеров, Капризов) – 12:47 (5x5), 1:5 – Марченко (Окулов, Кузьменко) – 22:23 (5x4), 1:6 – Ничушкин (Попов, Петров) – 24:18 (5x5), 2:6 – Тимкин (Мозякин, Пивцакин) – 25:53 (5x4), 2:7 – Нестеров (Шумаков) – 46:35 (5x5)

Перед матчем хоккейный эксперт Алексей Бадюков предположил, что, ввиду серьёзных проблем в атаке, “Магнитка” сможет забить в ворота ЦСКА не больше одного гола. И он практически оказался прав: “металлурги” дважды смогли огорчить Сорокина. Правда, в защите, по крайней мере, в первом периоде у них всё было очень плохо. К 13-й минуте матча на табло горели красноречивые и печальные для хозяев 1:4. У ЦСКА отличились Петров, Скотт, Капризов и Шалунов, причём Петров поразил ворота Кошечкина уже в самом дебюте встречи. А единственную шайбу у “Металлурга” провёл экс-армеец Никита Пивцакин. Само за себя говорит соотношение бросков к первому перерыву: 22 — 7 в пользу подопечных Никитина.

Вторая двадцатиминутка в игре ничего не поменяла, избиение “Магнитки” продолжилось. Марченко в её начале сделал счёт 1:5, реализовав большинство, а через две минуты Ничушкин окончательно добил дружину Ильи Воробьёва. Вряд ли её сильно обрадовал гол Тимкина, забитый вскоре. Обе шайбы в это поединке “Металлург” забросил в большинстве, и это не тот случай, когда этим нужно хвалиться. В третьем периоде игра окончательно успокоилась ввиду ясности результата. Лишь только гол Нестерова нарушил тишину. Таким образом, ЦСКА одержал девятую победу подряд. А Кирилл Капризов набрал своё сотое очко за результативные действия в КХЛ.

После матча главный тренер “Металлурга” Илья Воробьёв отметил большую разницу в уровне родемонстрированной игры, которая была сегодня между командами.

“Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас многие ребят никогда не видели такого и никогда не играли при таком хоккее. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас. Наверное, ты играешь настолько, насколько тебе позволяет соперник. В третьем периоде нам не позволили ничего, возвращались быстрее назад, практически всё перекрывали”, — сказал Воробьёв журналистам на пресс-
конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Сработали ли топ-трансферы клубов КХЛ? От Маркова до Капризова
Не все из этих переходов были оправданны.

Доус вернулся — “Барыс” победил

КХЛ - регулярный чемпионат
04 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1 1:0, 0:0, 1:1
Динамо Мн
Минск
1:0 – Чернов (Бумагин) – 03:04 (5x4), 1:1 – Павлович – 50:41 (5x5), 2:1 – Вовченко (Трубачёв) – 54:34 (4x5)

Триллер сегодня получился в Астане, где “Барыс” принимал “Адмирал”. Свой первый матч после небольшого перерыва проводил Найджел Доус, и именно его дубль принёс казахстанской команде победу. Но не всё в этом матче для неё было так просто. В начале первого периода Доус открыл счёт, на что “дальневосточники” ответили спустя 50 секунд точным броском Джеймса Райта. На этом основные события в стартовой двадцатиминутке закончились. Второй период прошёл при примерно равной игре, но свои моменты куда лучше реализовали хозяева. Они забросили три шайбы в этом игровом отрезке, а в последнем из моментов “Адмирал” пропустил, находясь втроём на площадке. Кстати, эта шайба была опять же на счету Доуса.

Казалось бы, интрига, как и в матче в Магнитогорске, к концу второго периода умерла. Но нет, подопечные Стиллмана нашли в себе силы вернуться в игру. Джонатан Блум на 47-й минуте сократил разрыв в счёте, а незадолго до конца забил Роберт Саболич, чем заставил “Барыс” изрядно понервничать. Но для астанчан всё обошлось, и они набрали три очка, хотя “моряков” стоит похвалить за проявленный характер.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В гостях как дома. “Трактор” обыграл “Куньлунь” по буллитам

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Рыбаков (Кольцов, Якуценя) – 08:18 (5x4), 1:1 – Вольски (Брюле, Костицын) – 10:46 (5x5), 2:1 – Поникаровский (Чипчура) – 13:03 (5x5), 2:2 – Кравцов – 27:09 (5x5), 2:3 – Бэйлен – 65:00 ( ПБ)

Изначально в календаре значилось, что этот матч будет домашним для “Куньлуня”, но обстоятельства сложились так, что он состоялся не в Китае, а в Челябинске. Неизвестно, в какой степени это помогло “Трактору”, но именно коллектив Анвара Гатиятулина одержал в этом поединке победу.

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Первая двадцатиминутка прошла в примерно равной борьбе, и после её окончания “Куньлунь” вёл в счёте 2:1. Голами в составе команды Кинэна отличились Вольски и Поникаровский, в то время как у “Трактора” забил Рыбаков. Ближе к середине второго периода положение во встрече выровнял Кравцов, и очень долго на табло горели две двойки. Сильнейший не стал известен ни по ходу основного времени, ни в овертайме. В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты “Трактора”.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Мамонты» побили «тигров»

Таким же упорным выдался матчв Ханты-Мансийске, где местная “Югра” принимала “Амур”. До этого югорчане проиграли три матча к ряду, и сегодня они были преисполнены решимости прервать эту несчастливую для себя серию. И с начала встречи они принялись воплощать задуманное в реальность. На седьмой минуте поединка точным выстрелом местных болельщиков обрадовал Тобиас Виклунд. Первый период так и закончился, с минимальным преимуществом хозяев, а ближе к концу второго Даниил Ильин удвоил их перевес.

Но “Амур” не был бы “Амуром”, если бы не поборолся за результат. И “тигры” сделали это. За две минуты и пять секунд в середине третьей двадцатиминутки Владислав Ушенин и Алексей Бывальцев сравняли счёт и перевели выяснение отношений в овертайм. Сильнейший там определён не был, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались хозяева. А хабаровчане подтвердили свой статус команды, которая берёт очки там, где это почти невозможно, но при этом оступается с равными себе или более слабыми соперниками.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Лада” впервые выиграла дважды подряд

КХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2017, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
5 : 1 2:0, 1:0, 2:1
Слован
Братислава
1:0 – Харпер (Дженовей) – 03:23 (5x5), 2:0 – Харпер (Капустин) – 11:03 (5x5), 3:0 – Скороходов (Зернов) – 28:39 (5x5), 3:1 – Ржепик (Бойчак) – 46:43 (4x4), 4:1 – Зернов (Белоусов) – 49:11 (5x5), 5:1 – Капустин (Костромитин, Гуркин) – 52:49 (5x5)

Неожиданным по счёту получился матч в Тольятти, где между собой встречались аутсайдеры текущего сезона КХЛ — “Лада” и “Слован”. Тольяттинцы в предыдущей игре победили “Витязь”, а братиславцы по-прежнему не могут поправить своего положения даже после прихода на тренерский мостик Эдуарда Занковца.

Первая двадцатиминутка прошла с небольшим перевесом гостей, да вот только счёт говорил об обратном. Шейн Харпер оформил дубль и вывел “Ладу” вперёд со счётом 2:0. Вторая треть игры прошла так же при территориальном преимуществе “Слована”, но их попытки поразить ворота Лазушина так же были тщетны. А вот Игорь Скороходов на 29-й минуте сделал счёт 3:0, и интрига в поединке потихоньку начала угасать. Ненадолго её возродил гол Михала Ржепика в начале третьего игрового отрезка, но последовавшие после этого шайбы Зернова и Капустина окончательно расставили всё по своим местам. “Лада” одержала вторую победу подряд, но подняться со дна ей пока не даёт груз прошлых поражений.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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