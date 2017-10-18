Итоги дня КХЛ: ЦСКА, как сборная России. Бессилен даже Мозякин

Разгром в Магнитогорске и сотое очко Капризова в КХЛ

Перед матчем хоккейный эксперт Алексей Бадюков предположил, что, ввиду серьёзных проблем в атаке, “Магнитка” сможет забить в ворота ЦСКА не больше одного гола. И он практически оказался прав: “металлурги” дважды смогли огорчить Сорокина. Правда, в защите, по крайней мере, в первом периоде у них всё было очень плохо. К 13-й минуте матча на табло горели красноречивые и печальные для хозяев 1:4. У ЦСКА отличились Петров, Скотт, Капризов и Шалунов, причём Петров поразил ворота Кошечкина уже в самом дебюте встречи. А единственную шайбу у “Металлурга” провёл экс-армеец Никита Пивцакин. Само за себя говорит соотношение бросков к первому перерыву: 22 — 7 в пользу подопечных Никитина.

Вторая двадцатиминутка в игре ничего не поменяла, избиение “Магнитки” продолжилось. Марченко в её начале сделал счёт 1:5, реализовав большинство, а через две минуты Ничушкин окончательно добил дружину Ильи Воробьёва. Вряд ли её сильно обрадовал гол Тимкина, забитый вскоре. Обе шайбы в это поединке “Металлург” забросил в большинстве, и это не тот случай, когда этим нужно хвалиться. В третьем периоде игра окончательно успокоилась ввиду ясности результата. Лишь только гол Нестерова нарушил тишину. Таким образом, ЦСКА одержал девятую победу подряд. А Кирилл Капризов набрал своё сотое очко за результативные действия в КХЛ.



После матча главный тренер “Металлурга” Илья Воробьёв отметил большую разницу в уровне родемонстрированной игры, которая была сегодня между командами.



“Знаете, ЦСКА напоминал сегодня сборную, играли на другой скорости. У нас многие ребят никогда не видели такого и никогда не играли при таком хоккее. Тут всё быстрее происходит. Уровень сборной и клубов отличается тем, что всё происходит на долю секунды быстрее. И в мысли, и в ногах, и в технике. Хороший урок для нас. Наверное, ты играешь настолько, насколько тебе позволяет соперник. В третьем периоде нам не позволили ничего, возвращались быстрее назад, практически всё перекрывали”, — сказал Воробьёв журналистам на пресс-

конференции.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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Доус вернулся — “Барыс” победил

Триллер сегодня получился в Астане, где “Барыс” принимал “Адмирал”. Свой первый матч после небольшого перерыва проводил Найджел Доус, и именно его дубль принёс казахстанской команде победу. Но не всё в этом матче для неё было так просто. В начале первого периода Доус открыл счёт, на что “дальневосточники” ответили спустя 50 секунд точным броском Джеймса Райта. На этом основные события в стартовой двадцатиминутке закончились. Второй период прошёл при примерно равной игре, но свои моменты куда лучше реализовали хозяева. Они забросили три шайбы в этом игровом отрезке, а в последнем из моментов “Адмирал” пропустил, находясь втроём на площадке. Кстати, эта шайба была опять же на счету Доуса.



Казалось бы, интрига, как и в матче в Магнитогорске, к концу второго периода умерла. Но нет, подопечные Стиллмана нашли в себе силы вернуться в игру. Джонатан Блум на 47-й минуте сократил разрыв в счёте, а незадолго до конца забил Роберт Саболич, чем заставил “Барыс” изрядно понервничать. Но для астанчан всё обошлось, и они набрали три очка, хотя “моряков” стоит похвалить за проявленный характер.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В гостях как дома. “Трактор” обыграл “Куньлунь” по буллитам

Изначально в календаре значилось, что этот матч будет домашним для “Куньлуня”, но обстоятельства сложились так, что он состоялся не в Китае, а в Челябинске. Неизвестно, в какой степени это помогло “Трактору”, но именно коллектив Анвара Гатиятулина одержал в этом поединке победу.



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Первая двадцатиминутка прошла в примерно равной борьбе, и после её окончания “Куньлунь” вёл в счёте 2:1. Голами в составе команды Кинэна отличились Вольски и Поникаровский, в то время как у “Трактора” забил Рыбаков. Ближе к середине второго периода положение во встрече выровнял Кравцов, и очень долго на табло горели две двойки. Сильнейший не стал известен ни по ходу основного времени, ни в овертайме. В серии буллитов удачливее оказались хоккеисты “Трактора”.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Мамонты» побили «тигров»

Таким же упорным выдался матчв Ханты-Мансийске, где местная “Югра” принимала “Амур”. До этого югорчане проиграли три матча к ряду, и сегодня они были преисполнены решимости прервать эту несчастливую для себя серию. И с начала встречи они принялись воплощать задуманное в реальность. На седьмой минуте поединка точным выстрелом местных болельщиков обрадовал Тобиас Виклунд. Первый период так и закончился, с минимальным преимуществом хозяев, а ближе к концу второго Даниил Ильин удвоил их перевес.

Но “Амур” не был бы “Амуром”, если бы не поборолся за результат. И “тигры” сделали это. За две минуты и пять секунд в середине третьей двадцатиминутки Владислав Ушенин и Алексей Бывальцев сравняли счёт и перевели выяснение отношений в овертайм. Сильнейший там определён не был, а в серии послематчевых бросков удачливее оказались хозяева. А хабаровчане подтвердили свой статус команды, которая берёт очки там, где это почти невозможно, но при этом оступается с равными себе или более слабыми соперниками.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

“Лада” впервые выиграла дважды подряд

Неожиданным по счёту получился матч в Тольятти, где между собой встречались аутсайдеры текущего сезона КХЛ — “Лада” и “Слован”. Тольяттинцы в предыдущей игре победили “Витязь”, а братиславцы по-прежнему не могут поправить своего положения даже после прихода на тренерский мостик Эдуарда Занковца.



Первая двадцатиминутка прошла с небольшим перевесом гостей, да вот только счёт говорил об обратном. Шейн Харпер оформил дубль и вывел “Ладу” вперёд со счётом 2:0. Вторая треть игры прошла так же при территориальном преимуществе “Слована”, но их попытки поразить ворота Лазушина так же были тщетны. А вот Игорь Скороходов на 29-й минуте сделал счёт 3:0, и интрига в поединке потихоньку начала угасать. Ненадолго её возродил гол Михала Ржепика в начале третьего игрового отрезка, но последовавшие после этого шайбы Зернова и Капустина окончательно расставили всё по своим местам. “Лада” одержала вторую победу подряд, но подняться со дна ей пока не даёт груз прошлых поражений.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.