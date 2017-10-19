«Хоккею нужны тафгаи, выбитые зубы, кровь». Женский взгляд на хоккей

С этого сезона на домашних матчах «Спартака» работает яркая блондинка. Юлия Ушакова — двукратная чемпионка мира по бодифитнесу, а по совместительству ярая болельщица красно-белых. У девушки есть собственная программа «Силовой приём с Юлией Ушаковой» в YouTube.

Видео можно посмотреть на официальном канале ХК «Спартак» в YouTube.

«На трибунах видела, как болельщик «Спартака» плакал после забитого гола»

— С хоккеем я была связана очень давно, потому что у меня папа и брат хоккеисты, — рассказывает Юлия. — Папа с недавнего времени болеет за «Спартак» (улыбается). Искренне хочет, чтобы я была всегда в хорошем настроении. Мы всей семьёй смотрим матчи сборной России — чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Хоккей любила всегда, считаю его гораздо более зрелищным спортом, чем футбол. Не могу этот футбол вообще смотреть! Мне становится скучно. Хотя нет, не буду лукавить, один раз была в Мадриде и Барселоне и там попала на футбол, вот там ого-го-го!



Я люблю драки, люблю буллиты. Как и всем зрителям, мне нравится зрелище. Мы приходим на игру за настроением, за драйвом и позитивом. Скучную игру никто не хочет смотреть. Зрители приходят на матч за эмоциями. Мы хотим либо порадоваться, либо пореветь, либо позлиться на кого-то. Если ты пришёл в США на хоккей, заплатив три тысячи долларов за билет на игру НХЛ, то захочешь драку. Тафгаи тоже нужны в хоккее. Если хоккеист хочет выбивать себе зубы, устраивать кровяку и ему самому кайфово, зачем запрещать?

На матчи «Спартака» Юлия стала ходить давно, сначала в роли болельщицы, а теперь в качестве ведущей.



— Я правда очень полюбила команду. Мне вообще нравится организация этого клуба, весь коллектив. Я практически не знаю самих хоккеистов, но общаюсь с теми, кто занимается продвижением и медиа. Пиар-команда «Спартака» для меня во многом пример того, как нужно работать. Я веду свой видеоблог в YouTube, и у меня есть страница в «Инстаграме». А так как в моей одежде много красно-белого, клуб решил сделать мне такое предложение (смеётся). Я согласилась сразу, потому что действительно верю в команду. Будем говорить прямо: сейчас «Спартак» не показывает свой лучший результат, но с нашей поддержкой всё должно получиться.



Cтараюсь контактировать с публикой, общаться со всеми. Сейчас, когда прихожу на трибуны, встречаю постоянных зрителей, они меня уже узнают. Как-то вместе нам теплее и веселее болеть. Вы бы видели, как реагируют болельщики «Спартака» на победы и поражения. Я видела два раза, как при забитом голе расплакался от счастья взрослый мужчина! Для меня было открытием, что мужчины умеют плакать от счастья. Вообще, настроение создаётся задолго до забитых голов. Зрители, как и хоккеисты, перед началом разогреваются. Но, когда счёт открыт, болельщики забившей команды всегда немного успокаиваются.

С хоккейными правилами Юлия знакома отлично: «Я даже знаю, что такое проброс! Одновременно на площадке находятся по пять полевых игроков, но если кто-то косячит, то может быть и меньше».



В работу Юли входит общение с болельщиками, поддержание праздничной атмосферы на арене. Самое интересное можно увидеть в программе «Силовой приём с Юлией Ушаковой».



— Я в какой-то мере являюсь посредником между теми, кто вообще никаким образом не причастен к хоккею, и теми, кто этим видом спорта живёт. Я-то чайник в хоккее — хоть и знаю какие-то термины, по-хорошему оценить игру не могу. Моя цель показать людям, как это интересно и круто ходить вечерами на матчи вместо того, чтобы прожигать это время другим способом. Сейчас становится модно вести здоровый образ жизни, а интересоваться не только своим видом спорта всегда круто. Я показываю, как проходит подготовка к матчам, иногда захожу в комментаторские кабины, демонстрирую, как работают осветители. Плюс — нахожусь среди болельщиков и создаю атмосферу здесь и сейчас. Хочется, чтобы, глядя на это, люди, которые сидят дома перед телевизором и пьют пиво, встали и пошли купить абонемент на хоккей.

«В раздевалку не пускают: думают, что я кровожадная»

Самое интересное место на хоккейной арене — раздевалки команд, ведь именно там происходит всё самое интересное до, после и во время матчей.



— В раздевалке хоккеистов я не была, потому что меня туда совсем не хотят пускать (смеётся). Может быть, есть какие-то опасения. Наверное, думают, что я какая-то кровожадная и искусаю хоккеистов (улыбается). Или думают, что я у них что-то не то спрошу, собью их настрой. А может, и правда нельзя. Раздевалка — интересное место, но, мне кажется, раздевалка девушек из группы поддержки гораздо интереснее.



Я лишь немного общалась с хоккеистами «Спартака». Когда пыталась выйти с ними на контакт, они выглядели очень сосредоточенными на своей работе. И правильно, кстати, делают. Глядя на то, как они усердно тренируются, я понимаю, что команда идёт к своей цели. Общаться с игроками во время матча не получается, а на арене я преимущественно присутствую во время игры. Но в моих будущих планах снять ещё один ролик «ОФП с Юлией Ушаковой» и хочу подключить хоккеистов в то время, когда у них будет больше свободного времени.



Но и с девчонками из группы поддержки очень хорошо дружу. Им нужна хорошая физическая подготовка, им нужны хорошие линии фигуры. На них смотрят спортсмены и зрители. Если девушки будут в таком же духе тренироваться, то они никому шансов не оставят.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале ХК «Спартак».

Юлия — спортсменка, и, пожалуй, некоторые хоккеисты точно могут позавидовать её физической форме. Может быть, ей пора стать тренером по ОФП для игроков «Спартака»?

— Когда женщина тренирует мужчину — это всегда провал. Это моё мнение. А вот когда женщина под руководством мужчины работает — это круто, и получаются великие спортсмены. По своему опыту знаю, что мужчины, которые приходят ко мне тренироваться, с одной стороны, хотят показаться лучше, чем есть, а с другой, они не хотят показать, что чего-то не знают, а так делать нельзя. Ты всегда должен принимать новую информацию, а мужчины по природе лидеры. Поэтому я никогда не претендовала на тренера мужчин, мне не под силу бороться с их эго. Да, я всё-таки тренер-либерал, тренер-спикер. Не могу я быть тираном (улыбается). Хочу быть хрупкой девушкой. Игроки «Спартака» в классной форме. Уверена, что в этом сезоне подготовка у них лучше, чем в прошлом. Они гораздо собраннее, сосредоточеннее, во всех показателях растут. Самое главное, чтобы они в дальнейшем не расслабились.

Предлагаю Юлии пройти летние сборы с командой, ведь первую неделю игроки, как правило, тренируются только «на земле».



— Да? Как раз для меня. Я за то, чтобы прикладной нагрузки было в любом спорте как можно больше. Брат с командой летом всегда ездит туда, где ух какие высокие горки, чтобы бегать кроссы. Он у меня играет в молодёжке за «Тюменский Легион», пока о нём ничего примечательного сказать не могу (смеётся). Ещё не выдающийся игрок, но большой молодец, много работает. Надеюсь увидеть его когда-нибудь в команде высокого уровня. Когда тяжело в работе, потом легко в бою. Сейчас бы я не увидела мотивацию в том, чтобы пройти вместе с хоккеистами сборы, мне всё-таки рекорды ставить сейчас не надо и в хоккей не играть. Может быть, если бы я с кем-то поспорила, то так бы и сделала. Бегать я и так люблю, бегаю полумарафоны.

В ходе беседы касаемся и темы Юлиного вида спорта. Она — абсолютная чемпионка Европы, чемпионка турнира «Арнольд Шварценеггер Классик».



— Бодифитнес — это силовой вид спорта, можно сказать, конкурсная номинация, оценка спортивности женского тела. В бодифитнесе я выступала на протяжении 10 лет. Глядя на меня, некоторые не верят, что я двукратная чемпионка мира по бодифитнесу. В жизни я совершенно обычная, все ожидают увидеть какую-то годзиллу с квадратными скулами и баритоном. А вдруг — ничего такая девушка заходит, вроде даже обаятельная. Я всегда за женственность, эстетику и грациозность. Я противница любой спортивной фармакологии, всегда первая бежала на допинг-контроль. Любые крайности чреваты загонами. Не хочу, чтобы кто-то ассоциировал мой вид спорта со страшными качками. Это культура тела и питания. Целый образ жизни.

После завершения профессиональной карьеры девушка решила продвигать здоровый образ жизни в массы. Юлия ведёт мастер-классы, онлайн-курсы и читает лекции. В «инстаграме» у девушки более 200 тысяч подписчиков. Такого количества даже близко нет ни у одного хоккеиста в России.



— Я девочка с хорошей фигурой. А для «Инстаграма» это важнее всего. У спортсмена, даже очень крутого, узкий и элитарный, в какой-то мере фанатичный круг общения. У меня, может быть, не много подписчиков, но все они в него действительно верят. Надо думать не о подписчиках, не собирать их, а заниматься своим делом и умеренно это показывать в социальных сетях.

«Девушки под крагами могут разглядеть у хоккеиста обручальное кольцо»

Если вы когда-нибудь бывали на матчах ВХЛ и МХЛ, то могли заметить большое количество молодых девушек на трибунах. Спрашиваю об этом у Юлии как эксперта в данной области.



— В молодости только в хоккеистов и влюблялась. Когда училась в 11-м классе, ходила на матчи в коротких юбках, сапогах на каблуках, на шее — бусы. Искали с подружками принца. И, кстати, иногда находили (смеётся). Парни-хоккеисты — для меня первый опыт общения с мужчинами. Конечно, оно было такое, не суперинтеллектуальное. Забавно всё это вспоминать.



По секрету скажу, что у молодых девушек на каблуках очень хорошее зрение. Не знаю, берут ли они бинокли на хоккейные матчи. Но под визорами они умудряются разглядеть цвет глаз хоккеиста, есть ли щетина; они даже под крагами могут увидеть, есть ли обручальное кольцо! Это не женщины, а сканеры!

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Ну и напоследок прогноз на сезон:



— «Спартак» обязательно выйдет в плей-офф. Им это нужно! Команде надо показать себя в деле, ведь они всё могут и умеют. Просто до определённого момента они это скрывали (улыбается). Верим мы в «Спартак». Я не могу адекватно оценить игру, но зато я специалист по болельщикам, а они у красно-белых крутые.