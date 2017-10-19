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КХЛ
Текст: Павел Панышев
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Драки внутри команды. Пьянка, удар клюшкой и сломанная челюсть

Потом пришлось долго разруливать ситуации.
19 октября 2017, четверг. 17:15 Хоккей

Неприятная ситуация произошла на тренировке «Автомобилиста». Защитник команды Николай Тимашов и нападающий Тейлор Бек повздорили, в результате чего канадец получил серьёзную травму и с переломом орбитальной кости оказался в больнице. Вспоминаем похожие инциденты.

«Бей канадцев, чтоб чужие боялись». Что творится в «Автомобилисте»?
Владимир Крикунов одобряет драки на тренировках.

Драка в «Автомобилисте»: Николай Тимашов – Тайлер Бек

Показания главного тренера команды Владимира Крикунова и директора клуба Максима Рябкова сильно разнятся. По словам Крикунова, имел место всего лишь силовой приём, а Рябков заявил именно о драке. И если честно, в последнее верится больше. Как надо провести силовой приём на тренировке, чтобы сломать человеку кость лица? Странно, что Тимашова после этого взяли в поездку, а не выгнали из команды за неспортивное поведение с волчьим билетом. Подобные поступки наносят серьёзный репутационный удар клубу, хотя бывший наставник уральцев Андрей Разин охарактеризовал Тимашова как целеустремлённого хоккеиста, предположив, что психологический срыв защитника может быть связан с тем, что Тимашов не проходит в состав.

Радулов ударил тренера «Салавата»

В 2012 году в одном из домашних матчей «Салавата Юлаева» звёздный форвард уфимцев Александр Радулов ударил клюшкой тренера вратарей Илари Някеля. Как пояснили позже, игрок сборной России, расстроившись после одного из эпизодов, хотел ударить клюшкой по борту, но случайно попал в стоявшего сзади него тренера, едва не нанеся тому увечья. Радулов известен своей вспыльчивостью и импульсивным характером. Правда, позднее Александр обычно сам извиняется за содеянное.

Видео эпизода можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Пьяные разборки Анисина и Варламова

В «Донбассе» времён Андрея Назарова случился пьяный дебош с участием игроков команды Михаила Анисина и Сергея Варламова. Сперва оба нарвались на неприятности в Уфе, затем что-то не поделили в местной больнице, куда Анисина с опухшим лицом отвезли на лечение. Михаил вёл себя агрессивно, пытался наброситься на врачей, после чего стало понятно, что его дни в команде сочтены. До сих пор памятен эпизод, когда Анисин ползком добирался до своего номера в гостинице.

Видео эпизода можно посмотреть, перейдя по ссылке.

Андрей Назаров и врач Егор Козлов

Во времена, когда Андрей Назаров возглавлял СКА, у него произошёл конфликт с врачом команды Егором Козловым. Козлов, с которым Андрей Викторович отказался работать в одном коллективе, заявил об избиении со стороны бывшего тафгая. История во многом произошла из-за того, что Козлов не хотел покидать «армейский» клуб, в результате чего эмоциональный тренер и вспылил. «Он мне нанёс около пяти ударов по голове руками. Когда мне показалось, что угроза миновала, то я раскрылся и убрал руки. В этот момент Назаров отступил немного назад и со всей силы правой ногой ударил меня в грудную клетку», — заявил потерпевший. В итоге этот случай ещё долго обсуждали и муссировали в СМИ, а новым доктором СКА стал Александр Сиганов.

Партнёры сломали челюсть хоккеисту «Сокола»

Не обходилось без чрезвычайных ситуаций и на просторах Высшей лиги. Так, в 2012 году в команде «Сокол» из Красноярска разгорелся скандал – одного из хоккеистов клуба Ярослава Евдокимова избили собственные же партнёры. На тот момент 19-летний воспитанник «Трактора» был переведён в молодёжную команду «Красноярские рыси». Именно в дубле и произошёл скандальный инцидент. Партнёры по команде обвиняли Ярослава в сдаче одной из игр, которая молодому парню попросту не удалась. После удара в голову со стороны одного из игроков врачи диагностировали у спортсмена перелом челюсти со смещением. Обычными эмоциями подобные случаи, конечно, не назовёшь. Скорее, это тянет на самое настоящее преступление. Интересно, что руководство команды факт избиения упорно отрицало.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист Александр Радулов Андрей Назаров Михаил Анисин Николай Тимашов Тэйлор Бек
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