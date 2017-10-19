Казанский: «сгорели» 0:6 в Туймазы, Наилич разнёс нас в щепки в раздевалке!

Спортивный репортёр, ведущий, комментатор Денис Казанский – звезда московской Ночной хоккейной лиги во всех смыслах. И в переносном, применительно к хоккею, смысле, ведь с ним фотографируются болельщики. И в самом что ни на есть хоккейном – он лучший снайпер команды, которая идёт на первом месте в первой группе «Лиги Надежды» — «Белых Тигров», очевидно претендующих на путёвку в Сочи.



В этом сезоне Казанский в одном матче сделал хет-трик, во втором – покер. После него на катке «Центральный», прямо на опустевшей после матча скамейке, и состоялся разговор.

«Никогда не едешь за тысячу с лишним километров, чтобы проиграть»

— Люди подходят с фото ко мне всё-таки не потому, что я четыре забиваю, — улыбается Казанский. — А в Ночной лиге я играю, собственно, с момента основания – в «Белых Тиграх», один сезон был в «Ирбисе» — это тоже «тигриная» тема. Для меня лично единственная проблема в том, что игры по выходным. Я не всегда успеваю. Мне нелегко, особенно при условии, что для того, чтобы в плей-офф попасть, нужно провести определённое количество матчей в «регулярке». И где-то в конце турнира я понимаю, что у меня остаётся совсем мало времени и у меня совсем мало матчей. К сожалению, у меня далеко не всегда получается играть, и вот сейчас у меня только вторая игра, хотя наши ребята провели уже шесть.



— Со спортом вообще вы связаны по жизни. Профессионально как журналист, как комментатор. И любительский хоккей, полагаю, в эту вашу жизнь очень хорошо вписывается.

— Никогда не думал, что когда мне будет уже под четвёртый десяток, я буду стараться попадать в состав, искать лёд, и чтобы это было как можно позже вечером. Потому что, во-вторых, работа. А во-первых – семья. И надо всё это успеть, на все эти тренировки. У нас есть хоккейная команда журналистов, мы катаемся по ночам в ноль часов – это всё для того, чтобы мы все успевали после работы. А ещё все домашние дела. Поэтому, конечно, это хобби. Но, к сожалению, не так часто получается играть. Но, с другой стороны, когда выходишь – выкладываешься уже по полной программе.



— Матчи в Ночной лиге для вас это настоящие хоккейные матчи?

— На самом деле, это действительно так, потому что мы приезжаем в регионы, на нас смотрят, мы тоже смотрим вокруг. Но по ходу матчей всегда заводишься. Ты же никогда не едешь за тысячу с лишним километров, чтобы проиграть. Мы выезжаем, как правило, на два матча, и очень тяжело сразу с дороги, с самолёта, на лед идти. Мы же не профессиональные хоккеисты. В этом плане нужна дикая совершенно самоотдача.



Я это к тому, что ещё когда Наилич (Сергей Наильевич Гимаев – Прим. «Чемпионата») был жив, мы ездили в его родные Туймазы. И первую игру «сгорели» 0:6 – он нас там просто разнёс в щепки раздевалке! Как он умел. «Выходите и бейтесь!», а мы 0:6 «сгорели»… А недавно мы вернулись из Воронежской области, там у нас тоже два матча были. И первый мы проиграли 4:11, а с нами был Андрей Васильевич Николишин. И тоже в раздевалке стоял просто ужас! А что такое команда журналистов? Мы просто играем по четвергам в ноль часов – бросили шайбу и побежали все на все.



— Сергей Гимаев был у вас за тренера?

— Нет. Наилич был членом нашей команды, потому что у нас все пишущие и снимающие ребята. Еще эксперты, играющие в хоккей. Опять же, это всё такая благотворительная история, потому что в команде, например, Лёша Бадюков, Саня Гуськов, тот же Николишин. Представляете, что это, когда приезжаешь в какие-то небольшие города? Ажиотаж! Они всегда проводят мастер-классы и, естественно, деньги за это не берут. Так там каждый раз набирается полный дворец детей, а их тренер еще и отбирает, кто будет кататься с мастерами. Мастера показывают упражнения, дети в восторге. Это же очень круто!

Ещё когда Наилич был жив, мы ездили в его родные Туймазы. И первую игру «сгорели» 0:6 – он нас там просто разнёс в щепки раздевалке!

«Нравится, что Ночная лига получила поддержку таких звёзд, как наши ветераны»

— Вы сказали про команду журналистов, что это благотворительная история. А какая история, на ваш взгляд, вся Ночная хоккейная лига? Это действительно любительский чемпионат страны? Ведь ещё совсем недавно, семь лет назад, было время, когда всего этого просто не было. Любительский хоккей — просто собирались люди по вечерам и просто играли в хоккей, где получится и как получится…

— Да. Когда я уехал из Липецка, то тогда ещё не было Ночной лиги, а был просто чемпионат области. А сейчас я вижу, что там дикий ажиотаж, что там очень сложно попасть в команды Ночной лиги. Это здесь, в Москве, команд много, много дивизионов – можно выбирать. Это невероятно здорово, что придумали Ночную хоккейную лигу.



Мы попали в финал сочинского фестиваля сами, по отбору, и, конечно, сразу поняли, что ради этого стоит играть весь сезон. Чтобы потом оказаться на финале Фестиваля. Да, мы тогда ни за какие места там не боролись, но сама эта хоккейная атмосфера, всё вокруг – уже достижение просто попасть туда. И мы с тех пор всегда бьёмся только за это. И дико переживаем, если туда не проходим. Как в прошлом году, когда мы совершенно неожиданно для нас самих за пять секунд до конца пропустили решающую шайбу. Для нас это был траур. Из раздевалки все выходили буквально с чёрными лицами, и до сих пор не понимаем, как это произошло.



— То есть для вас как хоккеиста-любителя наличие вот этого шильдика «Ночная лига» на форме, участие в чемпионате добавляет уважения? Чувствуешь себя больше, чем просто в любительском хоккее?

— Чувствуешь, что для нас, для всех, здесь всё серьёзно. Нет, понятно, что это не профессиональная лига. Но все стремятся сюда попасть именно поэтому — это настоящий чемпионат, чтобы после работы в хоккей играть и получать от этого удовольствие. Просто покататься – для этого есть, например, команда журналистов. И вот там с большим удовольствием мы проводим время вместе, там коллектив, там есть всё, что до хоккея, и есть всё, что после хоккея (смеётся). А здесь совсем другое дело.



Но прежде всего мне очень нравится, что Ночная лига получила поддержку таких звёзд, как наши ветераны. Это, конечно, сразу всё меняет. Одно дело, когда какие-то там сборы, какие-то турниры, какие-то люди, расписание на каких-то катках и непонятно, что происходит и непонятно за что. И другое дело, когда Сочи, когда Гала-матч, и выходят суперзвёзды. Ты понимаешь, что они имеют такое же отношение к Ночной лиге, как и ты сам! Что они этим управляют, ты здесь играешь, и патронаж у всего этого очень серьёзный.

— И ведь пусть немногие, но игроки-любители тоже принимают участие в Гала-матче. Вот ты на льду, а навстречу тебе катит сам Владимир Владимирович Путин…

— Конечно. И Павел Буре, и все легенды нашего хоккея.



— Но для вас это люди, знакомые в силу профессии. А для человека со стороны, условно говоря, из деревни – это же вообще «вау!».

— Это правда. Для меня это действительно работа, поэтому я всех их замечательно знаю, у меня с ними хорошие отношения. А те ребята, которые выходили на лед в Гала-матчах, которых я знаю, выходили оттуда с вот такими глазами! Это действительно колоссальное событие в жизни – выйти и сыграть с ними, потому что мы все люди практически одного поколения, и мы прекрасно помним, что за машина была – советский хоккей. И выйти на лёд в такой игре – это невероятно круто! Это – на всю жизнь.

«Мы команда, которая не пользуется какой-то финансовой или иной поддержкой»

— Ваши «Белые Тигры» — лидеры: на первом месте в первой группе московской «Лиги Надежды». Это и «путёвка в Сочи», и самый высокий уровень среди «чисто любительских» команд в самом большом в стране регионе, в котором групп в этом дивизионе – целых восемь. И вы здесь звезда, на этом уровне.

— Да какая звезда, бросьте.



— В одном матче три гола, в другом четыре забиваете. По факту: один из лучших игроков одной из лучших команд одного из самых сильных, говорят, любительских дивизионов в стране.

— Мне отдают, я забиваю (улыбается). Мы не витаем в облаках. Мы прекрасно понимаем свой уровень. Я вот честно признаюсь: никогда не смотрю, где, в каком дивизионе мы играем. У нас есть ребята, которые занимаются заявкой, и уже после всего я их спрашиваю: «Ну, чего? В каком мы дивизионе?». Потому что я никогда на это внимания не обращал, для меня интереснее, чтобы всегда соперники менялись. В этом году, например, мы получили к себе в дивизион «Ядрёный Вождь» — это команда, которая пользуется какой-то дикой поддержкой совершенно, и с ними интересно будет поиграть.



— Они сами по себе фавориты — на уровне «18+».

— Конечно, помимо всего своего антуража они ещё очень хорошо играют в хоккей. Но здесь для меня уже вопрос календаря встает – успею ли я, смогу ли на игру с ними попасть. А мне очень интересно на них на льду посмотреть.

Главная цель у нас у всех, конечно, только победа. Это сейчас ты едешь по льду и улыбаешься. А в плей-офф будет немножко по-другому.

— С турнирной точки зрения нападающий Казанский очень нужен «Белым Тиграм» в матче с «Ядрёным Вождём», потому что это будет матч между главными фаворитами за первое место.

— Если меня Родина пошлёт туда, куда пошлёт, то я уже ничего с этим не смогу поделать. Но что касается сезона, то пока у нас действительно всё хорошо. Мы собрали ещё двух-трёх защитников, которых не хватало, вратарь стабильно играет, и как-то так всё у нас сейчас складывается. Но у нас же нет цели победить в регулярном чемпионате. Мы прекрасно понимаем, что даже если с первого места выйдешь в плей-офф, одну игру «сгорел» там, и всё, до свидания.



Главная цель у нас у всех, конечно, только победа. Это сейчас ты едешь по льду, и улыбаешься. А в плей-офф будет немножко по-другому. Но, опять же говорю, если бы мы никогда не были до этого в Сочи, то, может, и бились бы как-то иначе. А так как мы все уже через Сочи прошли. Практически вся команда, которая сейчас играет, была там. Нам всем важно и нужно только побеждать в Москве и ехать на финал Фестиваля.

— Организация «Белых Тигров» — это команда, это тренер, это тренировки...

— Нет. У нас в этом плане все гораздо скромнее. Мы команда, которая не пользуется какой-то финансовой или иной поддержкой. Мы сами себе все оплачиваем. У нас нет возможности тренироваться, потому что все ребята живут в разных концах. И, опять же, у всех не совпадают графики. Мы собираемся только на игры.



— В том же «Ядрёном Вожде» это совсем не так...

— Мы знаем. Это, конечно, большая проблема, потому что я вижу, что другие команды регулярно тренируются, накатываются, а мы вообще никогда этого не делали за все время существования «Белых Тигров». По большому счёту, мы по-прежнему просто некоторое число товарищей, которые встретились в Медведково на катке, организовали команду, и вот с той поры так и гоняем: кто-то приходит, кто-то уходит. Это был год 2006-й, 10 лет назад. Ну, ребята и ещё раньше катались, это я к ним в 2006-м присоединился, как только переехал в Москву. Поэтому если мы пересекаемся где-то, то человек пять-шесть только играем вместе. Командой собираемся только на игры.



Мы — исключительно любительский коллектив. Бывает, что только две пятёрки соберутся. Или первого или второго звена у нас нет: кто-то не приехал из-за работы, кто-то куда-то уехал – всё, привет. Это любительский хоккей. Поэтому весь разговор про фаворитов не уместен.



К тому же все прекрасно понимают, что регулярный чемпионат, это, конечно, здорово, но для нас здесь результат не сильно важен. Для нас гораздо важнее наиграть взаимодействия, понять какие-то шаблоны. Вот, например, нам попалась команда, которая, действительно к сожалению, не составила нам конкуренции. При всём уважении. Поэтому мы сами на каждый период выходили со счётом 0:0, и у нас было задание, чтобы сыграть правильно при каких-то стандартных поражениях и не пропустить.

Суббота и воскресенье для всех, по сути, выходной. Люди вечером выходного дня приезжают поиграть в хоккей. Для меня же суббота и воскресенье – самые загруженные дни.

— Так «Белые Тигры» пошли от дворовой, фактически, команды?

— Да. Саша Нефёдов, Лёша Кутовой. Они не играли нигде и всё вдвоём начинали. Катались во дворе, потом перебрались во дворец.



— Нефёдов у вас на скамейке сейчас в фуражке с белым верхом…

— Да, в капитанской. Я, кстати, удивляюсь, почему он на лёд не выходит, честно говоря, потому что он в очень хорошей форме. Мы катаемся по вечерам, и он в полном порядке. Это из той серии, что борозды не испортит. Но то, что он заявлен в Ночной лиге как тренер, а не как игрок – это его право, он такой негласный владелец нашего клуба. Не знаю, раньше он обычно принимал участие в матчах, а сейчас вот второй год на скамейке. Не знаю, почему. Но, выйдя на лёд, он точно бы нас усилил.

«Семья не разделяет моих интересов и вообще ничего не понимает в спорте»

— С чисто бытовой точки зрения – что это стоит, не в смысле денег, а по жизни – заниматься любительским хоккеем так, как это делаете вы? Физика? Тренажёрный зал?

— Конечно. Я с большим удовольствием с тренером занимаюсь. Это Амир Арфулов, который и сам катался, и в Ночной лиге играл, по-моему, за «Благовест». Его брат сейчас за «Скоростную Машину», а сам он, если не ошибаюсь, в «Бобрах» где-то в области «пылит». Он очень хороший специалист и по физике, и именно в хоккее. Я с большим удовольствием чувствую отдачу от него, потому что мне на самом деле легче становится.



Понимаете, суббота и воскресенье для всех, по сути, выходной. Люди вечером выходного дня приезжают поиграть в хоккей. Для меня же суббота и воскресенье – самые загруженные дни. Я вот сейчас прокомментировал «Манчестер» — «Ливерпуль», и сразу сюда. Для того, чтобы сыграть в хоккей, потом домой, чтобы на следующий день всё заново – сначала футбол, потом хоккей. Правда, уже с микрофоном, а не на льду. Но это всё «входит в стоимость билета» — я ни на что не жалуюсь, я просто констатирую факт. И на самом деле если есть хоть какие-то проблемы, то только домашние. Когда жена говорит: «Опять ты куда-то на свой хоккей…» (смеётся).

Жена не ходит на хоккей, ей это как бы вообще неинтересно. И детям моим тоже. Старшему вообще, младшему пока не знаю. Они не разделяют моих профессиональных интересов.

— А супруга приходит на ваши матчи?

— Нет, она не ходит на хоккей, ей это как бы вообще неинтересно. И детям моим тоже. Старшему вообще, младшему пока не знаю. Они не разделяют моих профессиональных интересов, не смотрят трансляции и вообще ничего не понимают в спорте. Потому что это не их. Поэтому для них хоккей – это время, которое забирает меня из семьи. И мне это постоянно приходится так немножко преодолевать. Говорить: «Терпи, ну что ж делать-то?». Это как «любишь меня – люби мою собаку».