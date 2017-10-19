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Текст: Павел Панышев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Итоги дня КХЛ: Жамнов взбодрил «Спартак», Умарк полюбил большие деньги

А Назаров взял реванш у Квартальнова.
19 октября 2017, четверг. 23:30 Хоккей

Жамнова не хватало на лавке?

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3 : 2 0:2, 2:0, 1:0
Авангард
Омская область
0:1 – Медведев (Пережогин) – 05:42 (5x5), 0:2 – Эверберг (Анелёв, Стась) – 14:15 (6x5), 1:2 – Мирнов (Провольнев, Юдин) – 26:34 (5x5), 2:2 – Стоа (Максвелл, Радил) – 37:42 (5x4), 3:2 – Стоа (Осипов, Максвелл) – 59:40 (5x4)

Москвичи в концовке встречи с «Авангардом» забросили решающую шайбу и выиграли со счётом 3:2, уступая 0:2 после первого периода. Омичей серьёзно подвела дисциплина, ведь Стоа отличился в большинстве, когда на скамейку для штрафников отправился Жукенов. Не спас даже Фурх. Для последних минут подобная роскошь непозволительна. Вообще же встреча получилась занимательной со всех сторон. Защитник «Авангарда» Евгений Медведев из-за дефицита центральных нападающих с первых минут появился в первой тройке атаки гостей с Кугрышевым и Пережогиным, дебютировал за Омск Максим Чудинов, новичок «Спартака» Александр Осипов сыграл во второй паре с Пепеляевым. У красно-белых впервые в сезоне на лавку для тренеров встал генеральный менеджер Алексей Жамнов, помогавший штабу Вадима Епанчинцева. И это подействовало, москвичи прервали серию из пяти поражений, за счёт характера переломив ход неудачно складывавшегося матча.

«Для меня это не является чем-то новым, я же и в сборной России стоял на скамейке, и в «Витязе», и в «Атланте». Мы решили с тренерским штабом, что так будет лучше. Нужно было разобраться, в чём причины неудачной игры. Надеюсь, что это поможет. Мы живём одним днём, игра закончилась — готовимся к следующей. Больших планов нет, нужно делать шаг за шагом. В раздевалку я, естественно, заходил, делал всё то же, что делают тренеры. На следующий матч с «Югрой» планируем то же самое, я буду на лавке», — сказал Жамнов «Чемпионату» после встречи.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Обескровленный «Нефтехимик» обыграл «Локомотив»

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2017, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Здунов (Галимов, Сергеев) – 00:30 (5x5), 1:1 – Коледов (Лугин, Мосалёв) – 07:23 (5x5), 1:2 – Авцин (Нестрашил) – 54:48 (5x5)

Всё-таки умеет Андрей Назаров строить команды и работать с теми, кто есть под рукой. Помимо того, что в «Нефтехимике» сильно сократили бюджет, так ещё и ведущие хоккеисты первого звена – американцы Чад Ро и Дэн Секстон – выбыли из-за травм. Но даже в таком составе нижнекамцы смогли дать бой СКА, а из Ярославля и вовсе увези три очка. Встреча получилась напряжённой до такой степени, что форвард гостей Ильдар Шиксатдаров схлопотал дисквалификацию за физический контакт с судьёй, а Здунов открыл счёт в первой же смене татарстанского клуба. Победу же «Нефтехимику» принёс форвард Александр Авцин, который в последнее время радует болельщиков. Именно он в концовке третьего периода огорчил Александра Судницина, вышедшего на третий период вместо получившего повреждение Мурыгина. У нижнекамцев сильную встречу провёл Илья Ежов, отразивший 35 бросков. 2:1 – победа «Нефтехимика».

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Чикаго» по-прежнему цель для Шалунова

Нападающий столичного ЦСКА Максим Шалунов разоткровенничался в интервью североамериканской прессе, заявив, что по-прежнему хочет играть за «Чикаго Блэкхоукс».

«У меня были разговоры с руководством «Блэкхоукс», но я посчитал, что пока не готов к отъезду. Было понятно, что необходимо время, прежде чем я буду готов играть в НХЛ. Для меня важно играть постоянно, что я в ЦСКА и делаю. Хочу ли я сыграть за «Чикаго»? Да, абсолютно. Это всегда было моей целью. Мне исполнится 27 лет, когда истечёт мой контракт в КХЛ, но я не думаю, что будет слишком поздно. Другие игроки уезжают и в 30 лет, а 27 – это расцвет сил для хоккеиста. Именно в этом возрасте у меня будет настоящий шанс сыграть там.

Время от времени мы общаемся с представителями «Чикаго». Я знаю, чего они ждут от меня, у меня тоже есть свои ожидания. Они дают мне советы. Мне приятно, что болельщики «Чикаго» находят время, чтобы следить за моей игрой – есть даже те, которые смотрят мои матчи», — сказал Шалунов в интервью The Athletic.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ на счету Шалунова 11 (4+7) очков в 15 матчах. Нападающий был выбран «Чикаго» на драфт 2011 года под общим 109-м номером.

«Трудно сказать «нет» большим деньгам»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал тот факт, что руководство команды хочет подписать с ним новый контракт.

«Руководство общается с моим агентом. На самом деле я понятия не имею, что произойдёт. Я могу остаться в России, есть вариант с „Лулео“ в Швеции, Швейцария, а также Северная Америка.

Будем решать этот вопрос вместе с семьёй. Конечно, трудно сказать «нет», когда тебе предлагают большие деньги. Сейчас я стараюсь не думать об этом.

Я в Уфе уже третий год, и мне нравится здесь всё больше и больше. Это хоккейный город, в котором живут преданные болельщики», — цитирует Умарка Hockeynews.se.

Тимашов и Бек подрались на тренировке «Автомобилиста»

Как стало известно «Чемпионату», на одной из тренировок «Автомобилиста» подрались игроки уральской команды. В конфликт вступили защитник Николай Тимашов и нападающий Тейлор Бек. В результате у канадского легионера, который и выступил зачинщиком, зафиксирован перелом лицевой кости и ему предстоит операция. Тимашов получил повреждение, но отправился с «Автомобилистом» на выезд. Интересно, что показания главного тренера команды Владимира Крикунова и директора клуба Максима Рябкова сильно разнятся. По словам Крикунова, имел место всего лишь силовой приём, а Рябков заявил именно о драке.

«Бей канадцев, чтоб чужие боялись». Что творится в «Автомобилисте»?
Владимир Крикунов одобряет драки на тренировках.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Автомобилист ХК Локомотив ХК Нефтехимик ХК Спартак Алексей Жамнов Линус Умарк Максим Шалунов Николай Тимашов Итоги дня КХЛ Обзор главных хоккейных событий дня
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19 октября 2017, четверг
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