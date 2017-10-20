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Павел Зубов
Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

«Амур» приблизит Зубова к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Сибирь» снова проиграет, а скандал в «Автомобилисте» помешает команде Крикунова.
20 октября 2017, пятница. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Сибирь» — «Амур»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Амур
Хабаровск

Этот матч может стать решающим для главного тренера сибиряков Павла Зубова. Новосибирцы показывают безвольный хоккей и допускают много ошибок.«Сибирь» уже потерпела четыре поражения подряд. Проблемы есть во всех линиях, в том числе в тренерском штабе, который пока не может дать команде то, в чём она нуждается. Поэтому если случится пятое поражение, то, вполне вероятно, Зубов оставит свою должность. Для него наступает час икс. Что касается «Амура», то хабаровчане достаточно неожиданно проиграли в Ханты-Мансийске, так как до этого поражения они выдали серию из четырёх побед. Да и вообще, команда смотрится здорово, в особенности форварды Бывальцев и Ли, которые практически не уходят со льда без набранных очков. У «тигров» есть хороший вратарь Юха Метсола, поэтому в отчётной встрече я бы поставил на «Амур». Думаю, что именно он будет являться фаворитом в матче с «Сибирью».

Прогноз: победа «Амура» в основное время.

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Автомобилист
Екатеринбург
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Уфимцы на характере одержали победу в Москве над «Динамо». До последней минуты счёт был ничейным – 2:2, однако юлаевцы добились своего и затолкали шайбу в ворота Ерёменко. Поэтому «Салават» вернулся домой в хорошем расположении духа и должен продолжить приятную для себя серию. В Уфу приехал «Автомобилист», в котором разразился скандал. Защитник Николай Тимашов на тренировке подрался с канадским форвардом Тейлором Беком. У канадца перелом, он на выезд не поехал, а Тимашов сейчас находится вместе с другими хоккеистами. Непонятно, как всё это скажется на микроклимате внутри коллектива и как Владимир Крикунов выстроит игру своих подопечных в матче с «Салаватом». «Автомобилист» в этом сезоне выглядит неплохо, но, если в команде по ходу чемпионата происходят такие вещи, значит, не всё там в порядке.

Прогноз: победа «Салавата Юлаева» в основное время.

«Ак Барс» — «Трактор»

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2017, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Трактор
Челябинск

Казанцы недавно выиграли в гостях у СКА, что явно прибавило им положительных эмоций. Правда, после этого они уступили «Йокериту», но финский коллектив сейчас очень силён. Его победная серия не заканчивается, поэтому в этом поражении нет ничего удивительного. «Трактор», если брать всю «регулярку» в целом, не впечатляет. Команда всерьёз рискует не попасть в зону плей-офф, что для челябинского хоккея станет катастрофой. Анвару Гатиятулину, как и Павлу Зубову, тоже нужно задуматься и начать принимать какие-то меры, пока ещё не поздно. Видимо, определённые выводы были сделаны, так как челябинцам удалось выиграть в гостях у «Куньлуня» в серии буллитов. В отчётной же схватке фаворит очевиден. Даже без травмированного Джастина Азеведу «барсы» не испытают особых проблем и выиграют у Челябинска.

Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Амур ХК Салават Юлаев ХК Сибирь ХК Трактор
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