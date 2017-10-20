«Амур» приблизит Зубова к отставке. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.
Этот матч может стать решающим для главного тренера сибиряков Павла Зубова. Новосибирцы показывают безвольный хоккей и допускают много ошибок.«Сибирь» уже потерпела четыре поражения подряд. Проблемы есть во всех линиях, в том числе в тренерском штабе, который пока не может дать команде то, в чём она нуждается. Поэтому если случится пятое поражение, то, вполне вероятно, Зубов оставит свою должность. Для него наступает час икс. Что касается «Амура», то хабаровчане достаточно неожиданно проиграли в Ханты-Мансийске, так как до этого поражения они выдали серию из четырёх побед. Да и вообще, команда смотрится здорово, в особенности форварды Бывальцев и Ли, которые практически не уходят со льда без набранных очков. У «тигров» есть хороший вратарь Юха Метсола, поэтому в отчётной встрече я бы поставил на «Амур». Думаю, что именно он будет являться фаворитом в матче с «Сибирью».
Прогноз: победа «Амура» в основное время.
«Салават Юлаев» — «Автомобилист»
Уфимцы на характере одержали победу в Москве над «Динамо». До последней минуты счёт был ничейным – 2:2, однако юлаевцы добились своего и затолкали шайбу в ворота Ерёменко. Поэтому «Салават» вернулся домой в хорошем расположении духа и должен продолжить приятную для себя серию. В Уфу приехал «Автомобилист», в котором разразился скандал. Защитник Николай Тимашов на тренировке подрался с канадским форвардом Тейлором Беком. У канадца перелом, он на выезд не поехал, а Тимашов сейчас находится вместе с другими хоккеистами. Непонятно, как всё это скажется на микроклимате внутри коллектива и как Владимир Крикунов выстроит игру своих подопечных в матче с «Салаватом». «Автомобилист» в этом сезоне выглядит неплохо, но, если в команде по ходу чемпионата происходят такие вещи, значит, не всё там в порядке.
Прогноз: победа «Салавата Юлаева» в основное время.
Казанцы недавно выиграли в гостях у СКА, что явно прибавило им положительных эмоций. Правда, после этого они уступили «Йокериту», но финский коллектив сейчас очень силён. Его победная серия не заканчивается, поэтому в этом поражении нет ничего удивительного. «Трактор», если брать всю «регулярку» в целом, не впечатляет. Команда всерьёз рискует не попасть в зону плей-офф, что для челябинского хоккея станет катастрофой. Анвару Гатиятулину, как и Павлу Зубову, тоже нужно задуматься и начать принимать какие-то меры, пока ещё не поздно. Видимо, определённые выводы были сделаны, так как челябинцам удалось выиграть в гостях у «Куньлуня» в серии буллитов. В отчётной же схватке фаворит очевиден. Даже без травмированного Джастина Азеведу «барсы» не испытают особых проблем и выиграют у Челябинска.
Прогноз: победа «Ак Барса» в основное время.