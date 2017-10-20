События дня НХЛ. Сергачёв забивает вместо Кучерова

«Нет причин, по которым Сергачёв не может играть в НХЛ»

«Я не вернусь. Я хочу остаться в НХЛ. Конечно, в Виндзоре было лучшее время моей жизни, но сейчас...», — сказал Михаил Сергачёв семье Рид, у которой он жил во время выступления в молодёжной лиге Онтарио и которая приехала его навестить. Для 19-летнего защитника наступает ключевой момент сезона, когда руководство «Тампы» должно принять решение о том, оставить Сергачёва в НХЛ или отправить на «дозревание» обратно в «молодёжку». Классический рубеж в 10 сыгранных матчей россиянин ожидал уверенно, но с небольшим волнением.

«Есть много факторов. Для Михаила как для молодого хоккеиста в первую очередь важно, чтобы он играл. Как много минут он получит, сколько матчей сыграет? Лучше ли играет команда, когда он в составе? Мы пытаемся попасть в плей-офф, и до сих пор он всё делал хорошо. Мы знаем те важные даты, но не они повлияют на решение. Мы сделаем то, считаем правильным для Сергачёва и для команды, будь то 9 матчей, 20 или 22», — говорил накануне генеральный менеджер «Лайтнинг» Стив Айзерман. И сам Сергачёв дал своему боссу лучший из возможных советов, выдав великолепную игру с «Коламбусом».

Солидную заявку на то, чтобы Айзерман был полностью уверен в своём решении оставить Сергачёва в НХЛ, Михаил сделал уже в первом периоде. За две минуты до его завершения тройка Кучерова завертела привычную карусель у чужих ворот, Стэмкос отвлекал внимание на пятачке, а два российских форварда нашли удобной передачей своего молодого соотечественника. Дальний выстрел Михаила оказался нерешаемой задачей для Сергея Бобровского, на пятачке перед которым шла интенсивная борьба.

Посмотреть видео можно в клубном «твиттере» «Тампы».

«Конечно, я очень рад, что забил. В эпизоде с первым голом очень здорово сыграл на пятачке Стэмкос, он отвлёк на себя внимание, а мне дали удобный пас. Признаюсь, после гола я на несколько секунд просто «выключился». Не знал, что делать. А потом подумал: «Это же здорово!» — и после этого пошли эмоции, начал праздновать», — признался после матча Сергачёв.

В середине второго периода все сомнения о профпригодности 19-летнего россиянина на уровне НХЛ отпали сами собой. Сергачёв воспользовался отменным пасом Кучерова на чистый лёд и нанёс неотразимый кистевой в верхний угол. Для Михаила эти голы стали первыми в составе «Тампы», а после игры ему пришли трогательные поздравления из Виндзора, где семья Рид следила за своим подопечным по телевизору. «Я не могу перестать плакать. Мы гордимся за него», — сказал Мишель Рид.

Посмотреть видео можно в клубном «твиттере» «Тампы».

После игры в адрес Сергачёва продолжили поступать многочисленные комплименты. «Я не вижу причин, по которым Михаил не может играть в НХЛ. Мы очень довольны тем, как он действует сейчас. Он часть нашей команды. У него будет много хороших лет в НХЛ, я в этом уверен. Мы только рады за него», — отметил Виктор Хедман. «Последние пару матчей были сильнейшими для него в текущем сезоне. Сергачёв заработал своё игровое время», — добавил тренер Джон Купер, который выписал Михаилу почти 13 минут пребывания на льду.

Первой звездой матча был признан голкипер «Тампы» Андрей Василевский, который оформил свой первый в сезоне и пятый в карьере матч на ноль (43 отражённых броска). У Никиты Кучерова прервалась голевая серия (7 матчей на старте сезона), но российский бомбардир отметился двумя результативными передачами.

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У Макдэвида глаза на затылке

Не самый уверенный старт в сезоне Коннора Макдэвида оказался полностью забыт после удачной игры «Эдмонтона» в Чикаго, где «нефтяники» смогли прервать серию из четырёх поражений. Энхаэловский «мистер Вселенная» принял участие в обоих голах «Ойлерз», но особенно хорош был первый, в котором достоинства Макдэвида проявились во всей красе. Сначала Коннор порадовал болельщиков фирменной космической скоростью, а затем отдал блестящую «слепую» передачу на дальнюю штангу.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

В овертайме подобных геройств от Макдэвида не потребовалось – достаточно оказалось заработать большинство после зацепа от Патрика Кейна, а затем уверенно разыграть численное преимущество.

Посмотреть видео можно в официальном «Твиттере» НХЛ.

Якупову – 8 минут, Миронову – фарм-клуб

Для российских легионеров из «Колорадо», похоже, наступают трудные времена. Перед домашним матчем «лавин» с «Сент-Луисом»в фарм-клуб отправился защитник Андрей Миронов, который в регулярном чемпионате провёл лишь один матч. «Миронов отправляется в АХЛ, в клуб «Сан-Антонио Рэмпэйдж», на три дня: пятницу, субботу и воскресенье. Это делается для того, чтобы он получил игровую практику. Планируется, что в понедельник Миронов вернётся в первую команду», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



Что же касается Наиля Якупова, то россиянин, удачно стартовавший в новой для себя команде, четыре встречи подряд не может набрать очков. Его игровое время в матче с «Блюз», который стал 300-м в его заокеанской карьере, составило 8 минут и 11 секунд (9 смен), и весь третий период он просидел на скамейке запасных. «Сегодня у нас было в команде несколько «пассажиров», которые бросили играть. Это не позволило нам набрать очки», — сказал после матча раздражённый наставник «Эвеланш» Джаред Беднар. «Одним из адресатов этих слов был Якупов. Вторым, вероятно, является Никита Задоров, — отметил обозреватель BSN Denver Адриан Дэйтер.

Ну а самым курьёзным моментом этого матча стал гол Блэйка Комо, забитый после того, как вратаря «Блюз» Картера Хаттона «увезли» из ворот.

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Худобин обыграл «Ванкувер»

Голкипер «Бостона» Антон Худобин провёл второй матч в сезоне в роли стартового вратаря своей команды. Основной страж ворот «Брюинз» Туукка Раск попал в лазарет с сотрясением, что дало шанс опытному россиянину. «Чувствую себя уверенно. У меня был хороший тренировочный лагерь, и лично для меня начало сезона получилось лучше, чем в прошлом году. Моя задача – быть готовым каждый день. Надеюсь получить хороший результат сегодня, а завтра будет новый день», — сказал Худобин до игры. Воплотить в жизнь этот план ему вполне удалось: Антон отразил 26 бросков «Ванкувера» из 29 и одержал вторую победу. Одноклубники постарались ему помочь, сыграв очень результативно, а самым эффектным моментом стал сольный проход Давида Пастрняка.

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Хишир затмил Карлссона

Ассистентский хет-трик в исполнении одного из лучших защитников лиги Эрика Карлссона не принёс «Оттаве» победы. Все усилия шведа оказались напрасными из-за удачной игры 18-летнего новичка «Нью-Джерси» Нико Хишира, который оформил голевой дубль и также набрал 3 очка. Голы швейцарца стали для него дебютными в НХЛ, и на данный момент у форварда 7 (2+5) баллов в семи матчах.

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