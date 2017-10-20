«Горячая» клюшка Овечкина и ещё 5 сюрпризов на старте сезона НХЛ

Регулярный чемпионат в Национальной хоккейной лиге длится всего две недели, а ярких событий в нём с лихвой хватило бы уже на пару месяцев. Какие из них стали главными сюрпризами стартового заокеанского безумия?

6. Высокая результативность

Впервые после того как хоккеисты и чиновники пережили исторический локаут в сезоне-2004/05, средняя результативность в НХЛ превысила отметку в три гола в среднем за матч. Конечно, пока слишком рано радоваться такому голевому пиршеству, но откровенно унылых и скучных игр было относительно немного. Виной ли тому медленный набор формы у звёздных вратарей и защитников или желание соскучившихся форвардов сыграть «в охотку», а не строго выполнять установку на результат – не так важно. Главное, что первые две недели стали настоящим калейдоскопом великолепных голов.

Почему это сюрприз: лига долго и не всегда удачно искала варианты для увеличения результативности. Постоянные изменения правил, урезание амуниции голкипера и прочие мелкие детали, видимо, дали свои плоды: по данным на 20 октября, средняя результативность сезона-2017/18 составила 3,1 гола за матч – такого в лиге не было 21 год. Последний раз схожая голевая активность была зафиксирована в чемпионате-1995/96, когда в «Питтсбурге» блистал великолепный Марио, а в «Детройте» «зажигала» знаменитая русская пятёрка. Если же сравнивать с прошлым сезоном, то результативность выросла на 0,33 шайбы за игру, что тоже немало.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

5. Мэтт Дюшейн всё ещё просит обмена, несмотря на хороший старт

Звезда «лавин» Мэтт Дюшейн не смотрит ни на относительно неплохой старт клуба в регулярном чемпионате, ни на казавшуюся до последнего времени перспективной тройку с Алексом Керфутом и Наилем Якуповым. Сам Дюшейн набрал 7 (3+4) очков в 8 стартовых матчах сезона при показателе полезности «+4», но и это не меняет позиции форварда, который хочет уйти из нестабильной команды.

Почему это сюрприз: трейд Дюшена казался неизбежным большую часть межсезонья, но генеральный менеджер «Эвеланш» Джо Сакик оказался на редкость упорным в своих требованиях к заинтересованным командам. У 26-летнего Дюшейна есть ещё два года действующего контракта, и нынешние показатели Мэтта явно говорят о том, что прошлогодний спад остался в прошлом. Тем не менее слухи вокруг «лавин» продолжаются. В прошлом сезоне «Колорадо» одержал три победы в четырёх первых матчах, после чего рухнул в пропасть – возможно, Дюшейн подозревает о повторении этого сценария.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

4. Великолепное начало для «Нью-Джерси»

Кто лидер Столичного дивизиона – «Питтсбург», «Коламбус» или «Вашингтон»? Правильный ответ – «Нью-Джерси», и это главная команда-сюрприз двух первых недель «регулярки». 6 побед в 7 матчах, прекрасная игра новичков и общая бодрость «Дэвилз» не оставляет сомнений в том, что коллектив Джона Хайнса готов выбраться из того серого болота, в котором находился последнее время.

Почему это сюрприз: сразу двое новобранцев показали свой класс. Защитник Уилл Батчер (9 очков) и нападающий Нико Хишир (7) стали локальными открытиями, сыграв очень уверенно. С прошлогодних 2,23 гола в среднем за матч «Нью-Джерси» улучшился до результативности в 4,28 шайбы за игру, а это уже очень серьёзно.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

3. Возрождение «Лос-Анджелеса»

Ещё одной командой, которая неожиданно здорово выглядит в начале нынешнего сезона, является «Лос-Анджелес», который за первые 13 дней «регулярки» оформил клубный рекорд (4 победы, 1 поражение вне основного времени, 90% набранных очков).

Почему это сюрприз: про «королей» все забыли после того, как в прошлом году команда не попала в плей-офф. И, несмотря на приличную кадровую чистку (был уволен главный тренер Дэррилл Саттер и генеральный менеджер Дин Ломбарди), акции «Кингз» не котировались высоко. Ожидалось, что калифорнийцы будут с трудом набирать очки, поскольку костяк команды далеко не молод, стиль игры далёк от модных ныне воздушеств, да и юных талантов у «Лос-Анджелеса» практически нет. Тем удивительнее видеть «королей» на первой строчке сильнейшего Тихоокеанского дивизиона с 11 очками в копилке и классной разницей шайб (21- 10). Главными авторами возрождения «Кингз» стали Анже Копитар и Дастин Браун, на двоих набравшие 15 (8+7) очков.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Лос-Анджелеса».

2. Этот безумный «Вегас»

Как только не называли тот состав, который «Голден Найтс» сформировал после драфта расширения. Болельщики отправляли «Вегас» в АХЛ, эксперты предрекали полное и абсолютное прозябание в турнирной таблице без малейших шансов на успех. Многие жалели Марка-Андре Флёри и Джеймса Нила, которые, будучи опытными мастерами, попали на «галеры» команды-новичка, но всё оказалось совсем не так. Даже с несбалансированным составом и девятью защитниками в основе «рыцари» оказались крепким орешком и на данный момент попадают в плей-офф. Более того, от лидера дивизиона «Лос-Анджелеса» «Вегас» отделяет лишь одно очко.

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Почему это сюрприз: новый клуб уже побил все мыслимые рекорды и сполна заслужил и волну интереса со стороны фанатов, и уважение специалистов. Конечно, у «Вегаса» было щадящее расписание, не слишком сильные соперники и прочие повлиявшие на результат тонкости. Но провала не случилось, а успех – налицо.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

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1. Овечкин и его «горячая» клюшка

33 гола Александра в прошлом сезоне стали вторым самым слабым результатом в карьере капитана «столичных». В нынешнем регулярном чемпионате он оформил два хет-трика подряд и с девятью голами лидирует в споре снайперов. Такая голевая активность Овечкина тем более удивительна, что «Вашингтону» после летних кадровых потерь предрекали значительный спад в результатах, а на деле получилось так, что Александр, Евгений Кузнецов и Никлас Бекстрём первыми набрали в лиге двузначные цифры результативных очков.

Почему это сюрприз: уж сколько раз твердили миру – Овечкин выиграл свои индивидуальные призы, быть снайпером без кубка Стэнли ему неинтересно и необходимо экономить силы для плей-офф. Сам Александр жаловался на возраст и возросшие скорости у конкурентов. На деле всё повернулось в пользу Великой Восьмёрки, хотя исторически для Овечкина октябрь – самый продуктивный месяц. За 118 матчей, проведённых в октябре, Александр забросил 83 шайбы – в среднем, 0,7 за встречу. Это выше по сравнению со средней карьерной скорострельностью (0,61 гола за матч). Кроме того, нынешний график результативности Овечкина схож с тем, который был у него в 22-23 года.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.