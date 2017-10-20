«Я не пою даже в ванной». Илья Ковальчук открыл личное Вячеславу Малафееву

Экс-голкипер «Зенита» и сборной России, а ныне успешный бизнесмен выступил в необычной для себя роли и взял интервью у нападающего СКА и национальной команды Ильи Ковальчука. В итоге разговор получился довольно откровенным, в том числе о личной жизни одного из самых ярких хоккеистов нашего времени.

Досье «Чемпионата»

Вячеслав Малафеев

Чемпион России, обладатель кубка и Суперкубка УЕФА, кубка России.

В настоящее время владелец компании «М16 Недвижимость», горнолыжного клуба «Любогорье», «М16 Консалтинг» Чемпион России, обладатель кубка и Суперкубка УЕФА, кубка России.В настоящее время владелец компании «М16 Недвижимость», горнолыжного клуба «Любогорье», «М16 Консалтинг»

«С женой мы далеко и надолго»

— Когда ты впервые увидел Николь, мог себе представить, что эта женщина будет твоей женой и у вас родится четверо детей?

— Конечно нет. Мне было всего 19 лет. Но прошло какое-то время — и я это понял. Тем более первая дочь Каролина появилась у нас достаточно рано. Мы с тобой, кстати, разговариваем в день её рождения. Так вот, когда она родилась, мне стало ясно, что мы связаны с женой «далеко и надолго». Дай Бог, чтобы всё продолжалось в том же духе.

— У вас две дочери и два сына. Дети идут по стопам отца?

— Мы — спортивная семья. Самый младший — Тёма — играет в хоккей. А вот Филя пошёл в ваш вид спорта — мяч гоняет. Ему восемь лет.

— Как и папа — нападающий?

— Пока его позиция — везде! Вернее, куда тренер поставит. Ну а Каролина и Ева художественной гимнастикой занимаются. Старшая — давно, а младшая только-только начала. Считаю, для девочек — самое то.

«На чемпионате мира болеть за Россию будем везде, весело и громко»

— Ты когда-нибудь задумывался о завершении карьеры?

— Мне кажется, после 30 лет любой здравомыслящий спортсмен о таких вещах думает: так или иначе прокручиваешь это в голове. Тем более, когда у тебя четверо детей, этого просто нельзя не делать.

— Знаю, что у многих бывших хоккеистов есть собственный бизнес. У Юдина он связан с общепитом, у Сушинского — автосалон, Каспарайтис компанию по производству детской одежды основал, Валерий Буре и Ларионов вином занимаются. А ты себе нечто подобное уже представлял?

— Что-то конкретное — пока нет. Времени пока мало, и распыляться не хочется. Тем более этот сезон олимпийский. Хотя кое-какие наметки на будущее в голове есть. Думаю, это будет нечто, связанное со спортом.

— Что тебе ближе: пойти по окончании карьеры в бизнес или стать телекомментатором?

— Экспертом на телевидение можно было бы пойти, но не на постоянной основе. Если людям иногда интересно послушать моё мнение — я не против.

— А тренером стать не хочешь?

— Никогда не говори никогда, но вообще — твёрдое нет! Мне кажется тренер — это абсолютно не моё. Что касается бизнеса, то некоторые увлечения и даже вложения есть уже сейчас. Какую-то «копеечку» они тоже приносят.

— Раз ты сам упомянул об Олимпиаде, скажи: у нашей хоккейной сборной шансов в Пхёнчхане больше, чем у футбольной на домашнем чемпионате мира?

— Шанс есть всегда. В футбол летом дома играем! Надеюсь, соберётся молодая команда с хорошими ветеранами, которые в нужный момент дадут нужный совет и тоже помогут. Так что — будем болеть. Как и где — не так важно. Но точно — весело, дружно и громко. Дай Бог, это нашим поможет. Кстати, вспомни, как Греция в своё время чемпионат Европы взяла! А мы её тогда обыграли. Так что и на нашем чемпионате мира много чего может произойти.

Данни сделал мне футболку Криштиану Роналду. С подписью «Для Кови Big Hug».

— На Кубке конфедераций удалось побывать?

— На аренах — нет. Но, конечно, смотрел матчи по телевизору. У нас в это время как раз были каникулы. А вот на чемпионат мира планируем ходить всей семьёй. И даже ездить по разным городам, в которых он будет проходить. Хотим посмотреть вживую много матчей. Я футбол очень люблю. И часто, кстати, летаю в Европу на какие-то отдельно взятые игры. Недавно был в Мадриде на «эль класико» «Реал» — «Барса». Дети подросли и уже тоже хотят побывать на стадионе. К слову, и на арену «Санкт-Петербург» тоже ходим часто. Отличный стадион построили — туда приятно приходить.

«В последнее время нравятся драмы»

— Тебе со СКА приходится много летать. Как в воздухе время коротаешь?

— Фильмы смотрю. Много фильмов! Самых разных. В последнее время немало наших пересмотрел. А иногда хочется чего-то быстрого и лёгкого — на один раз. Но вообще, я всеядный в этом смысле. И, как ни странно, в последнее время нравятся драмы. Но и комедии приветствуются.

— Сейчас много спортивного кино выпускают.

— Недавно посмотрел «Настоящий Лобановский». Очень фильм понравился. Хороший, документальный. Правильно очень сделан. Такое кино мне тоже импонирует.

— А «Легенду №17» смотрел?

— Это в принципе хороший фильм. К сожалению, нашим ветеранам уделяют мало внимания, по сравнению с тем, что они заслужили своей жизнью и карьерой. А ведь они были настоящими звёздами. Поэтому, когда выходят такие патриотичные ленты, это очень приятно. Понятно, что «Легенда №17» картина художественная и в ней есть небольшая доля вымысла. Но ленту она не портит.

— Даниле Козловскому удалось раскрыть образ Валерия Харламова?

— Здорово сыграл. Правда, видно, что кататься научился недавно (смеётся). Но вообще там все молодцы. Меня пробрало. С экрана в зал шёл настоящий дух патриотизма. Я видел, как на просмотрах люди плакали. Приятно!

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— У тебя в СКА тоже 17-й номер. А в сборной — 71-й. Это потому что харламовский в главной команде страны вывели из обращения?

— Да. Это память о Валерии Харламове. Его в сборной никому нельзя брать. Ну а чтобы долго над номером не думать и не менять цифры, развернул их в обратную сторону.

— А в СКА у тебя 17-й номер в честь Харламова?

— Он, к сожалению, погиб ещё до моего рождения. Так что вживую его игру я не видел. Но мой отец был фанатом Харламова. Поэтому у нас дома огромное количество видеоплёнок с играми Валерия. В том числе Суперсерий с канадцами. Это я смотрел и по многу раз. Обводки, броски, катание Харламова — всё подмечал. Тогда в детстве именно отец в большей степени настоял на том, чтобы я в принципе брал 17-й номер. Ну а как повелось, так и пошло — во всех клубных командах старался его взять, если он оказывался свободен.

— В футболе игроки после матча часто обмениваются майками. А в хоккее можно махнуться свитерами, а может быть, клюшками или шайбами?

— Есть ребята, которые клюшки коллекционируют. Кстати, когда я начинал в НХЛ, мне очень импонировала игра Марио Лемье. А хват у нас одинаковый — правый. Вот я однажды взял и с удовольствием попросил у него клюшку. Он подарил её мне с автографом. Но есть и такие, кто свитера собирают.

— В свою очередь могу похвастать вратарскими свитерами Буффона, Кана, Ван дер Сара, Бартеза.

— А мне Данни сделал футболку Криштиану Роналду. С подписью «Для Кови Big Hug». Так что у меня ваша футбольная амуниция тоже есть (смеётся). Будет в рамке висеть.

«Не пою даже в ванной, а слушать других люблю»

— Драк в хоккее все ждут как пенальти в футболе. Ведь это адреналин, эмоции. А ты как к ним относишься?

— Это часть нашей игры. Причём неотъемлемая. Не то чтобы я фанат драк, но если они случаются — отношусь абсолютно нормально. И потом, в играх бывают моменты, когда твоя команда, что называется, приуныла, у неё мало что получается. Так тогда эти ребята своим мужеством и тем, что умеют делать, вносят своего рода искринку. Так что я за драки в хоккее. И против того, чтобы их искореняли, как это пытаются сейчас сделать. У нас мужской и мужественный вид спорта. И если есть возможность по ходу матча выплеснуть негативную энергию — это тоже хорошо. Зато домой приходишь уставший и добрый.

— Я дрался на поле лишь один раз, за что получил красную карточку и пять игр дисквалификации.

— У вас правила совсем другие. В футболе гораздо более серьёзная выдержка нужна. Знаю, что некоторые игроки исподтишка действуют, чтобы вывести человека из себя. Вам надо то ещё самообладание иметь. И по пять игр пропускать не пять минут на скамейке штрафников отсидеть.

— А ты петь любишь?

— Даже в ванне стараюсь этого не делать. Но караоке мне очень нравится. Раньше по молодости любил шумные места. А последние лет пять считаю, что лучше сходить хорошей компанией как раз в караоке. Послушать, кто как поёт. Сам, правда, о-очень редко это делаю. Только если ребята будут совсем уж сильно настаивать. Тогда подпеть, что-то прокричать или прорычать могу. А вот Николь хорошо поёт.

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— У меня в таких заведениях получается спеть не больше 3-4 песен. И то на английском, чтобы непонятно было, что ты там поёшь.

— Ты по сравнению со мной натренировался, видимо, уже (смеётся). Мне, кстати, очень нравится, когда в караоке хорошо поют песню «Помолимся за родителей» Сосо Павлиашвили. До мурашек доходит. Хочется такому человеку дать микрофон и попросить спеть ещё раз.

— А как же песня «В хоккей играют настоящие мужчины»?

— Это только летом, за шашлыком где-нибудь на свежем воздухе. А в караоке стараюсь таким образом «не палить контору». Чтобы никто не знал, что хоккеисты в зале.

«Люблю пошататься по магазинам»

— Как ты справляешься с поражениями?

— Хоккей тем и хорош, что у нас очень много игр. Поэтому даже самое обидное поражение некогда долго переживать — через два дня новый матч. И есть возможность исправить ошибку. А вообще — стараюсь время с семьёй проводить. Очень много выездов. Своих же хочется видеть как можно чаще. Поэтому у нас такая традиция — мы всегда ходим вместе, хоть нас и много, и мы шумные. Хорошо, что в Питере везде пускают. Заодно детей к обществу и общению приучаем.

— Что нужно сделать, чтобы тебя удивить?

— Недавно двухлетняя дочь начала по слогам читать — вот это меня очень сильно удивило. Мне кажется, в наше время дети были не такие смышлёные и буквы позже осваивали. Или ещё: приезжаю, а сын двумя ногами мячик чеканит. Приятно! А так — удивить меня, конечно, непросто. Хотя от супруги подарки и сюрпризы тоже всегда приятно получать.

— Как ты относишься к моде и шопингу?

— Если честно, люблю по магазинам пошататься.

— Я в таких случаях во многом полагаюсь на вкус жены.

— Мнение Николь мне тоже очень важно. Но, бывает, и один хожу. Что-нибудь понравится — покупаю. Но бывает и так, что купленное потом два года лежит дома с этикеткой (смеётся). Случается, на выезде в хорошем городе днём есть время — почему не погулять, не зайти в магазин. А мода… Стараешься и сам нормально одеваться, и с детьми так же поступать.

Красота дня. Николь Ковальчук – жена вице-капитана СКА Николь Ковальчук — мать четверых детей и супруга одной из главных звёзд КХЛ.

— На показ мод¸ если бы позвали, пошёл?

— Смотря какого дизайнера. Если интересного — почему нет? Например, когда в «Babochka» привозили Армани, нас пригласили, и мы с удовольствием сходили. Хорошо, что в Питере есть возможность думать не только о спорте, но и пойти куда-нибудь развлечься.

«Боярского уважаю, но выбираю Шнура»

— Продолжи фразу: мало кто знает, но хоккеист Ковальчук на самом деле хорошо умеет…

— …плавать. Оно вместе с акробатикой с детства входило в мою обязательную программу. Отец прививал. Так что лет с 3-4 уже умел держаться на воде. Очень люблю этот вид спорта до сих пор.

— Вопрос на выбор ответа: Шнуров или Михаил Боярский?

— Михаила Боярского я очень уважаю. За «Трёх мушкетеров» в первую очередь. Но сейчас это Шнур. Был на его концерте несколько раз. Что его банда вытворяет! Они и нас несколько раз поздравляли. А вообще, выбор музыки зависит от настроения. По большому счёту, в этом смысле я тоже всеяден. Есть, конечно, свои замуты по песням перед игрой. А в повседневной жизни могу просто радио включить — и пусть фонит, а я в это время о своём думаю.

— Ты занимаешься благотворительностью. Это жизненная позиция или что-то большее?

— Считаю, каждый человек, который чего-то добился и которому помогли это сделать, обязан отдавать что-то обратно. У нас в стране не принято афишировать такие вещи, говорить об этом — но это неправильно. Считаю, должно быть наоборот.

В караоке стараюсь «не палить контору». Чтобы никто не знал, что хоккеисты в зале.

— Почему?

— Чтобы и остальные занимались благотворительностью. Никто ведь не говорит обязательно о миллионах. Для людей, ради которых это делается, каждая копейка важна. У нас есть несколько проектов. «От чистого сердца», например. Помогаем детским домам, спортсменам с ограниченными возможностями. Много кому.

— Ты долго жил в Америке. Там не принято говорить о политике и религии. Но у нас — можно. Отсюда вопрос: веришь в Бога?

— Да. Но я за то, чтобы ничего в этом смысле никому не навязывать. Поэтому я верю так, как я верю. Не скажу, что хожу в церковь каждое воскресенье. Но если есть возможность, могу зайти в часовню, поставить свечки. И за усопших, и за здоровье близких. Могу просто постоять, подумать о своём, помолиться. Но не люблю, когда это делают напоказ. Это — лично моё. Это должно оставаться при тебе.

— А про политику что скажешь?

— Сейчас все говорят, что спорт — это тоже политика. Но у меня, опять же, своё мнение на этот счёт. Я никогда не скрывал, кто из наших политиков мне симпатичен. Поэтому могу сказать открыто в любой момент. Так что в этом смысле американская культура мне не привилась.

— В заключение блиц-турнир. BMW, «Ауди» или «Мерседес»?

— У меня сейчас микроавтобус «Крайслер». Очень удобный и главное огромный — мы там все помещаемся. Ну а если самому ездить — «Мерседес». Поддержать Максима Сушинского опять же можно. Он и так много зарабатывает, пусть ещё больше будет. А если серьёзно — рад за него. Вот Максим, как мне кажется, о своём автосалоне «Мерседес» думал все свою карьеру, пока играл. Молодец — продвинутый парень!

— Назови три страны, где вам наиболее комфортно отдыхать?

— У нас небольшая квартира в Майами. Много времени здесь проводим. Детям удобно. Мы с Николь летали недавно в Париж. Нам комфортно и вкусно на юге Италии. А вот на юге Франции слишком пафосно и люди себя ведут немного не так. Мне, например, хорошо, где можно ходить в шортах и очках. И неважно при этом, у кого чего сколько.

— Часы?

— «Ричард Миле» — интересная брутальная фирма. Правда, её часов у меня ещё нет — коплю. Главное ведь цель поставить, правда?

*(эксклюзивное интервью для издания Вячеслава Малафеева «ТОП100»)