«Нам пора расстаться». Кольцов и ещё 12 игроков Востока, кого нужно менять

«Нам пора расстаться». Лещенко и ещё 13 игроков с Запада, кого нужно менять ЦСКА должен отказаться от легионера, а СКА – от лишнего защитника.

«Лада». Денис Ежов

В последней команде Востока неприкасаемых не может быть по определению. Однако первый в «расстрельном» списке – капитан. Возможно, Денис Ежов и произносит вдохновляющие речи в раздевалке, но они, во-первых, не действуют на его партнёров, а во-вторых, не подкреплены делом. Он не только не набрал ни одного очка за 22 игры со старта чемпионата, но и является худшим защитником «Лады» по показателю полезности. Почему бы волжанам не встряхнуть команду, обменяв капитана?

Перед тем как Игоря Захаркина отправили в отставку, прошла информация о том, что в список отказов будут помещены Константин Панов, Евгений Скачков и Дмитрий Макаров. Видимо, из-за смены тренера намечавшиеся перестановки в составе не состоялись. Впрочем, от Макарова новый рулевой «Югры» вскоре отказался. А что же Панов со Скачковым? Оба, что примечательно, с приходом Анатолия Емелина забросили первые шайбы в сезоне. Вряд ли это гарантирует им иммунитет до конца сезона, тем более, что нападающие – худшие в команде по показателю полезности. При прочих равных капитана Панова можно оставить на роль дядьки, а вот чем Скачков может помочь «мамонтам» — не ясно.

Наличие американца, ответственного за большинство, сводит к минимуму зависимость «Трактора» от Кольцова.

«Адмирал». Шон Моррисонн

Причина неудачного старта «Адмирала» кроется в игре легионеров. Это не отрицает даже руководство дальневосточной команды. Однако после того, как управление командой принял Фредрик Стиллман, многое изменилось. Иностранцы словно по щелчку начали биться на площадке, как только Александра Андриевского сменил его шведский помощник. Особенно это касается Роберта Саболича, который набирает очки чуть ли не в каждом матче. А вот позитивных изменений в игре Шона Моррисонна особенно не видно. Удаление до конца игры с «Авангардом», показатель полезности «-3» с «Барысом» — это только последние доказательства того, что канадец недостаточно хорош, чтобы занимать место легионера.

Новосибирский клуб проигрывает матч за матчем, над Павлом Зубовым нависает угроза отставки, а к игрокам применяются санкции. В очереди на обмен стоят два форварда «Сибири» Игорь Левицкий и Алексей Сопин. И если более молодой и технически оснащённый Левицкий заслуживает второго шанса, то обладатель Кубка Гагарина – вряд ли. За те семь игр, что провёл Сопин за «Сибирь», он так и не доказал, что должен получать постоянное место в составе. А если учесть, что его приглашали на роль одного из лидеров с соответствующей зарплатой, то выбора, кроме как расстаться с 30-летним нападающим, не остаётся. В отличие от Сергея Конькова, ему не удалось стать вожаком новосибирской команды.

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Кто-то скажет, что 35-летний форвард, немало поигравший в НХЛ, выполняет в «Амуре» роль играющего наставника. Да только с этими функциями вполне справляется капитан команды Виталий Атюшов. От Александра Фролова ждут голов, но шайба, недавно заброшенная в ворота «Магнитки», стала для него первой в сезоне. Не редки игры, в которых ветеран может не нанести ни одного броска и не совершить ни одного силового приёма. Другими словами, Фролов просто растворяется на площадке, напоминая о себе лишь седовласой бородой. Он и в лучшие годы не был особо заряженным нападающим, а теперь и подавно. Нужен ли «тиграм» такой игрок – большой вопрос.

О том, что Кольцов – не самый надёжный защитник, давно знает вся хоккейная Россия. Осведомлены об этом были и в Челябинске, когда приглашали в «Трактор» своего воспитанника. Первый сезон в составе чёрно-белых Кирилл провёл на удивление стабильно, выдерживая баланс между обороной и атакой. Редкие сбои он сполна компенсировал нестандартными решениями в чужой зоне. Нынешний сезон – другая сторона медали по имени Кирилл Кольцов. Он катастрофически часто привозит голы в свои ворота, имеет «+/-», от которого бросает в дрожь, а по части атакующих действий пребывает в тени Ника Бэйлена. Наличие американца, ответственного за большинство, сводит к минимуму зависимость «Трактора» от Кольцова.

В связке с Лемтюговым принято критиковать Александра Пережогина, но ветеран худо-бедно начал набирать форму. Куда больше претензий сейчас к легионерам.

«Куньлунь». Андреас Турессон

С тем, что называется балансом состава и распределением обязанностей, в клубе из Китая всё в порядке. Как и в «Магнитке», Майк Кинэн довольно-таки чётко разделяет своих подопечных на игровиков и ролевиков. Костицын, Брюле и Вольски отвечают за голы-очки, а парни вроде Локхарта пашут в меньшинстве. Непонятна только роль Андреса Турессона. Когда-то его попросили из Новосибирска, не посмотрев на то, что в отдельно взятом матче он может набрать четыре очка или выдать хет-трик. Суть недовольств шведом сводилась к его бойцовским качествам и действиям в обороне. С переходом в «Куньлунь» мало что изменилось, а вот одна шайба в 19 играх – это для снайпера приговор.

«Салават Юлаев». Антон Лазарев

От одного защитника Леонид Вайсфельд уже избавился. Выбор пал на Дениса Куляша. Вряд ли генеральный менеджер уфимцев надумает убирать ещё одного игрока из линии обороны. Всё-таки клубу, который претендует минимум на финал конференции, нужна глубина состава. Максим Осипов может быть спокоен. А вот Антон Лазарев имеет довольно-таки высокие шансы на то, чтобы покинуть Уфу. Его ещё по ходу прошлого сезона «юлаевцы» предлагали всем подряд, но очереди из желающих не наблюдалось. Каждый следующий сезон форварда, которого Вайсфельд возил за собой из клуба в клуб, становится только хуже. Предпосылок к тому, что играя по 8-9 за матч, Антон начнёт рвать и метать, не видно.

Где бы ни работал Владимир Крикунов, у него везде есть проблемы с легионерами. Он даже Брендону Боченски и Ко умудрялся предъявлять претензии, не говоря уж про иностранцев другого калибра. Вот и варяги «Автомобилиста» при олдскульном отечественном специалисте выглядят бледно. Крикунов даже проводил с ними собрание. Подействовали ли разговоры по душам? Насчёт Тейлора Бека сказать трудно, на лёд после недавнего инцидента на тренировке он вернётся не скоро. А вот расшевелит ли случившееся другого канадца Дуайта Кинга – увидим уже в ближайших играх. Пока за плечами двукратного обладателя Кубка Стэнли восьмиматчевая серия без очков. Это фиаско.

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«Металлург». Ник Шаус

В составе «Магнитки» немало игроков, которые не соответствуют уровню двукратных обладателей Кубка Гагарина. Есть вопросы и к присутствию в команде Игоря Григоренко, и к игре старожила клуба Евгения Бирюкова. Вряд ли «сталевары» что-то потеряют от обмена Дениса Казионова или Дениса Платонова. Однако найти на их места русских игроков более высокого качества – задача почти неразрешимая. А вот подыскать замену Нику Шаусу уральцы при желании могут. Например, можно вернуть того же Криса Ли, который безуспешно пытается пробиться в НХЛ. Шаус, схвативший в матче с ЦСКА «-3», хоть и является самым результативным защитником «сталеваров», не идёт ни в какое сравнение со своим предшественником. Количество ошибок в исполнении канадца зашкаливает.

Фролов просто растворяется на площадке, напоминая о себе лишь седовласой бородой. Он и в лучшие годы не был особо заряженным нападающим, а теперь и подавно.

«Нефтехимик». Илья Аркалов

Во всех последних интервью Андрей Назаров жалуется на состав, подчеркивая, что подбор игроков у «Нефтехимика» на уровне Высшей лиги. Наставник нижнекамцев, конечно, прибедняется, но ресурсы его команды действительно ограничены. И при этом вторая команда Татарстана выступает не многим хуже первой. В связи с короткой скамейкой и успешными результатами не очень понятно, что может побудить Назарова на жёсткие меры. Единственного сомнительного легионера в лице Романа Граборенко он уже отправил в направлении Китая. Если кто и приходит на ум, то Илья Аркалов. 23-летний нападающий не делает результат здесь и сейчас, не имея при этом и особых перспектив. Не ясно, чем экс-форвард «Медвешчака» изначально мог заинтересовать Назарова.

«Барыс». Александр Липин

Очевидных кандидатур на обмен в составе «Барыса» нет. Легионеры отрабатывают свои контракты на совесть. Молодёжь если не прыгает выше головы, то ожидания оправдывает. Занимая третье место на Востоке, астанчане по определению не могут провоцировать репрессии в своём составе. Если с кем и расставаться, то омоложения ради. На эту роль подходят и Семёнов, и Липин. 31-летний защитник играет менее результативно, поэтому мы остановили выбор на нём, но если по-хорошему, то в переменах «Барыс» не нуждается.

«Авангард». Деннис Эверберг

Не получи Николай Лемтюгов ту злополучную травму в матче с «Барысом», именно о нём мы бы говорили как о главном кандидате на обмен. Сейчас же мы просто пожелаем Николаю здоровья и скорейшего возвращения на лёд. В связке с Лемтюговым принято критиковать Александра Пережогина, но ветеран худо-бедно начал набирать форму. Куда больше претензий сейчас к легионерам. Ими недовольны не только болельщики, но и тренеры «Авангарда». Прежде всего, это относится к Деннису Эвербергу. До встречи со «Спартаком» не самый мастеровитый форвард провёл на холостых оборотах пять игр, а Андрей Скабелка неоднократно сажал его в запас по ходу матча.

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От удачного старта 99-го номера «Ак Барса» не осталось и следа. «Казанский Гретцки» вернулся примерно на те же позиции, на которых пребывал первом сезоне после переезда в Татарстан. И ведь предпосылок к резкому спаду в игре Малыхина особо не было. Так или иначе, за последние восемь игр Фёдор набрал всего одно очко и получает от Зинэтулы Билялетдинова по 11-12 минут за матч. Центральный нападающий, не обделённый талантом, застрял в третьем-четвёртом звене «Ак Барса». Вытащит он сам себя из непростого положения – честь ему и хвала. В противном случае всем будет лучше, если Малыхин сменит команду.