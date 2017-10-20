Итоги дня КХЛ: в «Автомобилисте» будут бить Тимашова. И не только канадцы

Были ещё 6:0 – за период в Казани и 50 минут штрафа за слова и жесты в Уфе.

Эпидемия травм в Омске

«Авангард» на долгий срок потерял ещё одного игрока. Как стало известно «Чемпионату», нападающий Валентин Пьянов выбыл до конца сезона. Ранее сообщалось, что он не поехал на выезд омской команды, получив небольшое повреждение. Как показало обследование в Германии, травма, полученная на тренировке, гораздо серьёзнее — разрыв крестообразной связки. На восстановление после операции Пьянову потребуется около шести месяцев, а значит, в этом сезон он за «Авангард» больше не сыграет.

В лазарете у омской команды находятся ещё Лемтюгов, Сундстрём, Фисенко, а новых форвардов руководство не спешит приобретать. Так, у Скабелки и Евгений Медведев уже играет в центре нападения. Что же будет дальше?

«Сибирь» вырвала победу у «Амура»

Последнюю неделю только и говорили об отставке Павла Зубова. Казалось, что встреча с «Амуром» решит судьбу главного тренера «Сибири». Новосибирцы матч начали по-хозяйски, забросив две шайбы. Первый гол в сезоне записал на свой счёт защитник Николай Демидов. «Амур» лишь в большинстве сумел провести несколько опасных атак. Правда, в первые двадцать минут хозяева потеряли Игнатовича, после перерыва Максим даже не появился на скамейке запасных, а сразу ушёл в раздевалку. Из-за травмы шеи был заменён Александр Салак.

Во втором периоде игра у команды Зубова неожиданно рассыпалась, за две минуты «Сибирь» пропустила дважды. Хозяева вновь стали похожи на себя образца последних четырёх встреч. В концовке всё-таки новосибирцы смогли реализовать головой момент — Сигарёв оформил дубль. «Наверное, мы стали слишком яркой командой, что четыре неудачные игры уже трагедия», — философски заметил после победы генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Зубная боль. Почему «Сибири» пора менять тренера Иначе может быть поздно.

Дубль Куляша в ворота бывшей команды не спасли «Автомобилист»

За день до матча стало известно о драке на тренировке «Автомобилиста», в результате которой её участники канадец Тейлор Бек выбыл минимум на месяц, а Николай Тимашов как ни в чём ни бывало вышел на игру с «Салаватом». Он и совершил роковую ошибку, позволив Игорю Макарову за минуту до финальной сирены забросить победную шайбу. После таких ошибок в раздевалке защитника не похвалят.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Матч же получился на загляденье. Восемь забитых голов, два удаления до конца встречи, дубль Куляша в ворота бывшей команды на глазах у уфимских болельщиков. Никита Трямкин получил 20 минут штрафа за жест в сторону Умарка. Чуть позже Линус за неспортивное поведение заработал целых 30 штрафных минут. «Автомобилист» же перебросал соперника (41 против 32), был активнее в атаке, однако очков заработать не сумел.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Бей канадцев, чтоб чужие боялись». Что творится в «Автомобилисте»? Владимир Крикунов одобряет драки на тренировках.

Адский разгром «Трактора»

Что-то невероятное устроил «Ак Барс» дома. В первом периоде команда Билялетдинова забросила шесть (!) безответных шайб в ворота «Трактора» за десять минут. Лишь когда на табло горело 5:0 Гатиятулин решил взять тайм-аут, но он никак не взбодрил челябинцев — спустя 13 секунд гости вновь пропустили.

После перерыва казанцы несколько умерили пыл. Владимир Ткачёв оформил дубль, всего форвард набрал четыре очка в матче. Челябинцы же были близки к собственному антирекорду — до этого «Трактор» дважды проиграл со счётом 0:7. В социальных сетях сразу пошли шутки, что клуб в год своего 70-летия готовит себе такой подарок. Однако в третьем периоде Алексей Кручинин всё-таки «размочил» счёт, хотя это вряд ли как-то подняло настроение команде.

«Нам пора расстаться». Кольцов и ещё 12 игроков Востока, кого нужно менять Среди них есть и Фёдор Малыхин.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.