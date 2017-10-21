События дня НХЛ. Овечкин обогнал Ягра и снова вошёл в историю

Овечкин: 8 матчей, 10 голов

Небольшая пауза, взятая капитаном «столичных» в деле поражения ворот соперников точными бросками, составила только два матча. В выездной встрече с «Детройтом» лучший снайпер сезона Александр Овечкин вновь напомнил о себе и сделал это в самый нужный для команды момент. «Кэпиталз» дважды по ходу матча приходилось отыгрываться, и если бы не Ти Джей Оши, восстановивший равновесие за 61 секунду до окончания основного времени, серия поражений «Вашингтона» продлилась бы до трёх матчей. Однако удержать нужные цифры на табло «красные крылья» не сумели, а в овертайме настал час Великой Восьмёрки. Сначала он заставил сфолить на себе опытнейшего защитника Тревора Дэйли, а затем продемонстрировал всем желающим, что его фирменный бросок в касание из левого круга вбрасывания никуда не делся. «Пушка» Александра по-прежнему бьёт в цель, обеспечивая Овечкину сохранение лидерства в споре голеадоров.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Вашингтона».

«Наша тройка сегодня сыграла неудачно. Очевидно, что при игре в равных составах мы не делаем то, что должны. Слишком много потерь в средней зоне», — сказал Александр после матча. Помимо выбитой голевой десятки Овечкин установил новый рекорд лиги по шайбам, заброшенным в овертайме, – их у Александра накопилось уже 20 за карьеру. Не случайно болельщики «Вашингтона» в соцсетях мгновенно придумали новую расшифровку сокращения ОТ – Ovi Time.



Помимо Овечкина стоит выделить защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова, который отметился результативной передачей и получил более 27 минут игрового времени.

«Горячая» клюшка Овечкина и ещё 5 сюрпризов на старте сезона НХЛ И много-много голов.

Малкин и Кросби: победный дуэт «Питтсбурга»

Неудачно проведённый первый период выездного матча с «Флоридой» не стал для хоккеистов «Пингвинз» основанием для паники. Если две шайбы «пантер», заброшенные в начале встречи, разделили полторы минуты, то два гола гостей уложились в треть этого срока. Первым из «пингвинов» отличился Евгений Малкин, который в большинстве удачно завершил комбинацию с участием Криса Летанга и Фила Кессела.

Видео можно посмотреть в клубном «твиттере» «Питтсбурга».

Спустя ещё 9 минут «стальные» вышли вперёд благодаря удачному подправлению шайбы капитаном «Питтсбурга» Кросби – удобный пас на пятачок тому выдал всё тот же Малкин. Для Сидни эта шайба стала 17-м результативным очком в 9 последних матчах против «Флориды» (10 голов, 7 передач). Впрочем, победным это взятие ворот не стало, но в решающем голе Конора Шири «Питтсбург» смог обойтись без услуг Кросби.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Антипин вернулся, «Баффало» проиграл

В домашнем матче с «Ванкувером» в состав «клинков» вернулся российский защитник Виктор Антипин, который до этого на протяжении четырёх игр подряд оставался в запасе. Он занял место травмированного Джоша Горджеса, но никакими особыми действиями ему отличиться не удалось: Виктор провёл на площадке почти 12 минут, заработав малый штраф и показатель полезности «+1».



Куда заметнее в этом матче была бригада арбитров, засчитавшая спорный гол Даниэля Седина: наставник «Сэйбрз» Хаусли брал просмотр на предмет офсайда у Джейка Виртанена, но решение было принято в пользу «Кэнакс». Ещё одним заметным персонажем стал форвард «Баффало» Джек Айкел, забивший красивый гол после сольного прохода через всю площадку. Форвард «Ванкувера» Александр Бурмистров, праздновавший в этот день своё 26-летие, за 10 минут игрового времени отметился малым штрафом и двумя выигранными вбрасываниями из пяти.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Дубль Лайне принёс победу «Джетс»

«Виннипег» смог реабилитироваться за обидное домашнее поражение от «Коламбуса» и одержал непростую победу над «Миннесотой», дожав соперника в концовке. Главным героем у «реактивщиков» стал тот, кого иногда называют наследником Овечкина в покорении снайперских рекордов – финский форвард Патрик Лайне. Голевой дубль 19-летнего таланта помог «реактивщикам» сравнять счёт в концовке второго периода, а в заключительном отрезке опытный Уилер склонил чашу весов в пользу хозяев. Эта победа стала 600-й в карьере главного тренера «Виннипега» Пола Мориса. Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов не играл из-за небольшой травмы.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Торнтон против «дьяволов»

«Нью-Джерси» не сумел продлить свою победную серию до четырёх матчей и впервые в сезоне не сумел забить в ворота соперников ни одного гола. Виной тому стала уверенная игра голкипера «Сан-Хосе» Мартина Джонса (28 сейвов), голы Мелкера Карлссона и Джо Павелски, а также очередное достижение для ветерана «Шаркс» Джо Торнтона. Нападающий набрал своё 1395-е очко за карьеру и вышел на 21-е место в списке самых результативных игроков за всю историю лиги.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.