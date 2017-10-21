«Йокерит» обыграет СКА и продолжит серию. Прогнозы на игровой день КХЛ

«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»

«Куньлунь» возвращается с продолжительного выезда, даже формально домашний матч с «Трактором» команда проводила в Челябинске. «Адмирал», как и его сегодняшний соперник, проиграл последнюю встречу. Полагаю, что, несмотря на то что команда из Владивостока прибавила после смены тренера, победить в Китае ей не удастся. Домашняя площадка сыграет за команду Кинэна. Но «Адмирал», где заиграли легионеры, в частности Саболич, заберёт одно очко.

Прогноз: победа «Куньлуня» в овертайме

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«Спартак» — «Югра»

У хоккеистов «Спартака» в последней игре с Омском проявились волевые качества (им удалось отыграться с 0:2), и большинство стало получаться. В целом лидеры смотрятся солидно, легионеры в частности. Что касается «Югры», то команда с большой натяжкой обыграла «Амур» — лишь по буллитам. Всё-таки в Москве подопечным Анатолия Емелина не удастся заработать в Москве даже один балл.

Прогноз: победа «Спартака» в основное время

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«Витязь» — «Динамо» Москва

Команды выступают не лучшим образом в последние недели. Если в «Динамо» говорят о возможной отставке Воробьёва, то в «Витязе» пока только кадровые изменения в составе — избавились от финского форварда Манкинена, скоро могут отказаться ещё от одного легионера. Но всё-таки я отдаю предпочтение «Динамо», потому что последние матчи бело-голубые провели в достаточно упорной борьбе, в играх с «Нефтехимиком» и с «Салаватом» не хватило выдержки и концентрации, но по качеству хоккея команда им не уступала. Поэтому в Подольске победу одержат подопечные Владимира Воробьёва.

Прогноз: победа «Динамо» в основное время.

«Северсталь» — «Авангард»

У «Авангарда» колоссальные проблемы с составом. До сих пор лечится Сундстрём, вылетел до конца сезона Пьянов из-за разрыва крестообразной связки колена, повредил руку Фисенко. По сути в Череповец Скабелка прибыл с огромным недокомплектом центральных нападающих. Не секрет, что центры — это ключевые игроки для любой команды. Даже абстрагируясь от этого, омская команда играет неровно в последних матчах. С «Северсталью» гостям точно не придётся легко, в этом сезоне команда Гулявцева достаточно кусачая. Я бы не смотрел на то, что она проиграла две последне встречи. «Северсталь» билась как в Ярославле, так и в Риге. Рискну и поставлю на хозяев.

Прогноз: победа «Северстали » в основное время.

СКА — «Йокерит»

Один из центральных матчей не только игрового дня, но и, наверное, всего месяца. Главная интрига — прервёт ли СКА победную серию «Йокерита», не позволив приблизиться к своему достижению. Надо вспомнить, что матч в «Ледовом» в начале сезона между этими командами был одним из немногих, где СКА забросил всего две шайбы. На эту норму «армейцы» перешли лишь недавно, когда не смогли обыграть «Сочи» и «Ак Барс». Поставил бы на «Йокерит», хоть это и рискованно, но команда Ялонена на ходу, там нет пассажиров — ни одного игрока, который бы выпадал, на сумасшедшем кураже Запольски.

Самое главное, мы увидели, что у СКА возникают проблемы с суперорганизованными командами, хорошо играющими в обороне. Это было видно на примере «Ак Барса», а «Йокерит» сумел пересидеть в матче с казанцами, переработать тактически. Финская команда более организованная и циничная. Многое будет в этой встрече зависеть от того, как соперники реализуют большинство и кто будет меньше удаляться, потому что СКА и «Йокерит» лучшие в лиге по игре в численном преимуществе.

Прогноз: победа «Йокерита» в основное время.

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«Торпедо» — «Барыс»

«Торпедо» возвращается в Нижний Новгород после поражения в Минске, там всё решили легионеры «Динамо». Они провели шикарный матч, отправив в ворота нижегородцев пять шайб. Иностранцам «Барыса» вполне по силам повторить этот трюк. Вернулся в строй Доус, причём сразу же забил в ворота «Адмирала». Конечно, разгрома «Торпедо» на домашней площадке не будет, но «Барыс» с точки зрения созидания сейчас выглядит предпочтительнее, да и вратарская позиция более солидная у команды Евгения Корешкова.

Прогноз: победа «Барыса» в основное время.

ЦСКА — «Локомотив»

Ещё один топ-матч субботы. Повторение встречи двухнедельной давности, когда Дмитрий Квартальнов впервые после увольнения из ЦСКА приехал на Ленинградский проспект. Надо сказать, Квартальнов после того как возглавил «Локомотив», проделал большую работу: раскрепостил Картаева, Аверина, Апалькова, и ярче в атаке стал играть защитник Рафиков, который потерялся при Кудашове. Но всё-таки ещё много шероховатостей в игре ярославцев. Это показал и матч с «Северсталью», когда совершенно безумный хоккей мы увидели в исполнении обеих команд, и матч с «Нефтехимиком», когда игрокам «Локомотива» не хватило движения. Так что команда Квартальнова пока не доросла, чтобы обыграть ЦСКА, тем более у него дома. Верно сказал Илья Воробьёв, что московские «армейцы» — сборная России. Если «Локомотив» и способен забросить две-три шайбы в ворота Сорокина, то отыграть надёжно в обороне неразрешимая для него задача.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.