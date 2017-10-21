«Тяжело отказаться от больших денег». 6 игроков, которых нельзя терять КХЛ

30-летний нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал тот факт, что руководство команды хочет подписать с ним новый контракт. «На самом деле я понятия не имею, что произойдёт. Я могу остаться в России, есть вариант с „Лулео“ в Швеции, Швейцария, а также Северная Америка. Будем решать этот вопрос вместе с семьёй. Конечно, трудно сказать «нет», когда тебе предлагают большие деньги. Сейчас я стараюсь не думать об этом», — заявил швед. Скандинав является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде и сэкономить на нём не удастся. Рассказываем о других хоккеистах Континентальной лиги, чьё соглашение заканчивается в 2018 году, и за маленькие деньги их точно не подписать. Если не угодить требованиям этих игроков, они могут уехать. Сергея Мозякина и Павла Дацюка мы не стали включать в список, так как он уже явно никуда не поедут.

н. Илья Ковальчук (СКА), 34 года

Звёздный форвард СКА заключил с «армейцами» контракт на сезон, так как очень хотел сыграть на Олимпиаде в Корее. В следующем году Илья планировал снова попробовать свои силы в НХЛ, где теоретически сможет заключить контракт с любой командой. Однако не факт, что игроку удастся трудоустроиться в Национальной лиге, а вот в КХЛ ему практически гарантировал солидный контракт от СКА. В Питере точно не будут экономить на одном из своих лидеров. СКА приложит максимальные усилия, чтобы оставить Ковальчука.

В следующем году Илья планировал снова попробовать свои силы в НХЛ, где теоретически сможет заключить контракт с любой командой.

з. Богдан Киселевич (ЦСКА), 27 лет

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич получает гораздо меньше тех, кто недавно пришёл в «армейский» клуб из НХЛ. Однако игра Киселевича и его постоянное выступление в составе сборной России позволяют рассчитывать на серьёзные деньги. Руководству ЦСКА в ближайшее время предстоит вступить в переговоры относительно нового соглашения своего лучшего защитника. Иначе возможен вариант, при котором Богдан решит сменить место работы. К примеру, попробовать себя за океаном.

н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 29 лет

Точно не останется в Казани на маленькие деньги канадский форвард Джастин Азеведу, являющийся одним из лидеров атаки «барсов». Предыдущие переговоры проходили тяжело, но в итоге сторонам удалось найти компромисс. Вряд ли Азеведу устоит перед серьёзными деньгами, если таковые будут предложены клубом по истечению действующего соглашения. Ну а свою состоятельность нападающий, нынче находящийся в списке травмированных, уже доказал.

Точно не останется в Казани на маленькие деньги канадский форвард Джастин Азеведу, являющийся одним из лидеров атаки «барсов».

н. Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), 27 лет

Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе «Магнитки» долгое время являлся связующим звеном всей первой тройки уральцев. После ухода Даниса Зарипова стало труднее, но партнёр Мозякина продолжает являться сильнейшим легионером клуба. Без Коваржа переживающему не лучшие времена «Металлургу» станет совсем худо, так что вице-президенту команды Геннадию Величкину придётся раскошелиться. Иначе чех будет искать другие варианты для продолжения карьеры. Зарубежных предложений у Коваржа хоть отбавляй.

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 35 лет

Вряд ли капитан «Локомотива» мыслит иначе, нежели его соотечественник Линус Умарк. Защитнику и лидеру «железнодорожников» уже 35 лет, однако нет никаких сомнений, что на родине его примут с распростёртыми объятиями. С другой стороны, швед может не устоять перед большими деньгами, в случае, если таковые ему предложат. Думается, что в «Локомотиве» наверняка захотят сохранить топового игрока обороны, так как без Кронвалля ярославцам будет очень тяжело. И не только в равных составах.