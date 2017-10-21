Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Линус Умарк
Текст: Павел Панышев
Фото: photo.khl.ru

«Тяжело отказаться от больших денег». 6 игроков, которых нельзя терять КХЛ

Заманчивых предложений у них хватает.
21 октября 2017, суббота. 15:15 Хоккей

30-летний нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк прокомментировал тот факт, что руководство команды хочет подписать с ним новый контракт. «На самом деле я понятия не имею, что произойдёт. Я могу остаться в России, есть вариант с „Лулео“ в Швеции, Швейцария, а также Северная Америка. Будем решать этот вопрос вместе с семьёй. Конечно, трудно сказать «нет», когда тебе предлагают большие деньги. Сейчас я стараюсь не думать об этом», — заявил швед. Скандинав является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде и сэкономить на нём не удастся. Рассказываем о других хоккеистах Континентальной лиги, чьё соглашение заканчивается в 2018 году, и за маленькие деньги их точно не подписать. Если не угодить требованиям этих игроков, они могут уехать. Сергея Мозякина и Павла Дацюка мы не стали включать в список, так как он уже явно никуда не поедут.

н. Илья Ковальчук (СКА), 34 года

Звёздный форвард СКА заключил с «армейцами» контракт на сезон, так как очень хотел сыграть на Олимпиаде в Корее. В следующем году Илья планировал снова попробовать свои силы в НХЛ, где теоретически сможет заключить контракт с любой командой. Однако не факт, что игроку удастся трудоустроиться в Национальной лиге, а вот в КХЛ ему практически гарантировал солидный контракт от СКА. В Питере точно не будут экономить на одном из своих лидеров. СКА приложит максимальные усилия, чтобы оставить Ковальчука.

В следующем году Илья планировал снова попробовать свои силы в НХЛ, где теоретически сможет заключить контракт с любой командой.

з. Богдан Киселевич (ЦСКА), 27 лет

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич получает гораздо меньше тех, кто недавно пришёл в «армейский» клуб из НХЛ. Однако игра Киселевича и его постоянное выступление в составе сборной России позволяют рассчитывать на серьёзные деньги. Руководству ЦСКА в ближайшее время предстоит вступить в переговоры относительно нового соглашения своего лучшего защитника. Иначе возможен вариант, при котором Богдан решит сменить место работы. К примеру, попробовать себя за океаном.

н. Джастин Азеведу («Ак Барс»), 29 лет

Точно не останется в Казани на маленькие деньги канадский форвард Джастин Азеведу, являющийся одним из лидеров атаки «барсов». Предыдущие переговоры проходили тяжело, но в итоге сторонам удалось найти компромисс. Вряд ли Азеведу устоит перед серьёзными деньгами, если таковые будут предложены клубом по истечению действующего соглашения. Ну а свою состоятельность нападающий, нынче находящийся в списке травмированных, уже доказал.

Точно не останется в Казани на маленькие деньги канадский форвард Джастин Азеведу, являющийся одним из лидеров атаки «барсов».

н. Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), 27 лет

Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе «Магнитки» долгое время являлся связующим звеном всей первой тройки уральцев. После ухода Даниса Зарипова стало труднее, но партнёр Мозякина продолжает являться сильнейшим легионером клуба. Без Коваржа переживающему не лучшие времена «Металлургу» станет совсем худо, так что вице-президенту команды Геннадию Величкину придётся раскошелиться. Иначе чех будет искать другие варианты для продолжения карьеры. Зарубежных предложений у Коваржа хоть отбавляй.

з. Стаффан Кронвалль («Локомотив»), 35 лет

Вряд ли капитан «Локомотива» мыслит иначе, нежели его соотечественник Линус Умарк. Защитнику и лидеру «железнодорожников» уже 35 лет, однако нет никаких сомнений, что на родине его примут с распростёртыми объятиями. С другой стороны, швед может не устоять перед большими деньгами, в случае, если таковые ему предложат. Думается, что в «Локомотиве» наверняка захотят сохранить топового игрока обороны, так как без Кронвалля ярославцам будет очень тяжело. И не только в равных составах.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Богдан Киселевич Джастин Азеведу Илья Ковальчук Линус Умарк Стаффан Кронвалль Ян Коварж
Новости. Хоккей
21 октября 2017, суббота
15:23 «Спартак» обыграл «Югру» в Москве, Максвелл оформил дубль
15:12 «Адмирал» отыгрался за 31 секунду до сирены и одолел «Куньлунь» в серии буллитов
15:04 Запольски: КХЛ — высшая точка моей карьеры, но согласен стать дублёром в НХЛ
14:27 Густафссон: играть без ведущих «центров» трудно, шанс у молодёжи «Авангарда»
14:06 Кожевников: «Локомотив» может взять реванш у ЦСКА за счёт тактики
14:06 Вишнёвски: в КХЛ игроки часто опускали руки, и порой можно было филонить
13:53 Брагин – о тяжёлой травме А. Свечникова: хотели посмотреть на него на Суперсерии
13:37 Итоги дня для россиян в АХЛ: Мамин, Волков и Воробьёв снова не смогли забить
13:19 «Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с Егличем
13:16 Э. Нестеров: Бакун грубо играет, три раза предупредил его, а потом не сдержался
12:58 НХЛ забрала у Кучерова передачу из статистики, теперь Стэмкос — лучший бомбардир
12:21 Представитель Ночной лиги: ради зрителей у нас будет «Вечерняя хоккейная лига»
12:17 Гуськов: в игре СКА — “Йокерит” жду бой, в котором могут быть овертайм и буллиты
11:48 И. Никитин: с Капризовым приятно работать, это «конфета» для тренера
11:18 Гавриков: «Йокерит» по всем аспектам силён, но всё будет зависеть от СКА
11:12 Витолиньш: «Йокерит» показывает ту же игру, что и СКА
10:58 Панарин — о том, что его «тащил» Кейн: имейте уважение, это было не так
10:24 Тротц — о голе Овечкина: если давать ему бросать, рано или поздно он забивает
10:00 Прервёт ли СКА серию «Йокерита», и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ?
09:58 Сын четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье дебютировал в НХЛ
09:36 Три звезды игрового дня в НХЛ
09:23 QMJHL: форвард «Римуски» Денис Михнин сделал дубль и стал первой звездой матча
08:58 Кучеров: знаю, чего ожидать от Стэмкоса, это хранится в моей голове
08:41 Холланд — о контракте с Атанасью: мы смогли заплатить ему из-за травмы Франзена
08:30 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: рекордный гол Овечкина, «+2» Дадонова
08:22 Пестушко: отличие Емелина от Захаркина — чёткая дисциплина и конкретные задачи
08:01 «Монреаль» проиграл «Анахайму», потерпев седьмое поражение подряд
07:55 Овечкин: наше звено должно исправить игру «5 на 5», а не ждать большинства
07:46 Оши: Овечкин забьёт много голов, но «Кэпиталз» нельзя полагаться на него одного
07:15 «Детройт» — «Вашингтон»: красивый проход Кузнецова и сейв Мразека
07:04 QMJHL: форвард «Валь д’Ор» Мизюрин набрал 2 очка и признан первой звездой матча
05:55 Овечкин первым в истории НХЛ забил 20 голов в овертайме за карьеру
05:53 Дубль Лайне помог «Виннипегу» одержать победу над «Миннесотой»
05:34 «Питтсбург» отыгрался с 0:2 в матче с «Флоридой», в активе Малкина два очка
05:24 Овечкин первым из игроков НХЛ достиг отметки в 10 голов в текущем сезоне
05:19 Шайба Овечкина в овертайме принесла победу «Вашингтону» в Детройте
04:55 «Ванкувер» выиграл у «Баффало», «Сан-Хосе» прервал серию побед «Нью-Джерси»
00:10 Атанасью договорился с «Детройтом» об однолетнем контракте на $ 1,387 млн
00:04 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
20 октября 2017, пятница
23:33 Защитник Виктор Антипин вернётся в состав «Баффало» в матче с «Бостоном»
23:18 Юусо Хиетанен выведен из списка травмированных, Максим Третьяк отправлен в ВХЛ
23:05 НХЛ признала ошибку судей, не засчитавших гол «Колорадо» в матче с «Блюз»
22:34 Второй снайпер OHL Андрей Свечников сломал руку и пропустит два месяца
22:27 Малыхин: «Ак Барс» будет играть так, чтобы патронов хватило и на «Магнитку»
22:09 Кокарев: «Салавату» надо что-то делать с удалениями, потому что игра ломается
Все новости RSS
Партнерский контент