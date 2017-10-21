Мостовой: в Ночной лиге почти тысяча команд, это невозможно представить!

Ночная хоккейная лига объединяет вокруг себя людей самых разных профессий. В том числе спортивных звёзд. Так, например, в команде “Ледяные волки”, которая недавно отметила своё пятилетие, играют Александр Мостовой и Евгений Плющенко. В интервью с корреспондентом “Чемпионата” бывший капитан сборной России по футболу рассказал, почему он вступил в состав “волков”, а также положительно оценил масштаб происходящего в лиге.

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«Играть в хоккей легче, чем в футбол»

— Как получилось, что вы пришли в Ночную хоккейную лигу? Как вас пригласили в команду?

— Это было в прошлом году. Я всегда играл в хоккей за друзей, а потом один товарищ меня спросил: “Не хочешь прийти к нам на тренировку?”. Ну, я пришёл, покатался, начали играть. А потом мне сказали: “Давай мы тебя заявим в Ночную лигу!”. Я с удовольствием согласился. Меня все спрашивают, почему я играю в хоккей? Он легче.



— Легче, чем футбол?

— Я думаю, что да. У меня за спиной огромная футбольная жизнь, и я могу сравнить эти виды спорта в плане травм и физических нагрузок. Откровенно говоря, если я в футбол поиграю, я потом три дня встать не смогу. А после хоккея более-менее себя на следующий день чувствуешь.

Меня все спрашивают, почему я играю в хоккей. Он легче. Откровенно говоря, если я в футбол поиграю, я потом три дня встать не смогу. А после хоккея более-менее себя на следующий день чувствуешь.

— Но в хоккей-то вы играете на любительском уровне.

— Я бы так не сказал. В Ночной лиге довольно приличный уровень. Мы играли с командой “Мегафон”, которая занимает сейчас первое место, и я увидел, что у неё приличный уровень. Там собраны ребята с хоккейным прошлым, пусть даже и непрофессионалы.



— Вы увлекались хоккеем в детстве?

— Да, я играл постоянно. Был такой турнир — “Золотая шайба”, я на нём постоянно выступал. Зимой — хоккей, летом — футбол.

«Плющенко легко. Одни коньки снял, другие надел и пошёл!»

— Какие задачи у «Ледяных волков»? Билеты в Сочи уже заказываете?

— В том сезоне, когда я попал в команду, мы хорошо сыграли и вышли в финал нашего дивизиона. Там мы вели 2:0, но сыграли 2:2 и проиграли по буллитам. В полуфинале и финале мы играли с хорошими командами. А в этом сезоне, как я понял, дивизион ещё усилился, некоторые команды пришли из других групп. Пока мы сыграли четыре матча, и у нас две победы и два поражения. Уровень очень хороший.



— Помимо вас в состав «волков» пригласили ещё Евгения Плющенко. Были ли вы с ним до этого знакомы?

— Да, мы были давно знакомы. Понятно, что у каждого из нас своё спортивное направление: у Евгения — фигурное катание, а у меня — футбол и хоккей. Так получилось, что наши общие знакомые тоже предложили ему поиграть. А ему-то легче, он же на коньках! Одни коньки поставил, другие надел и пошёл! Так что он тоже влился.



Знаете, чем отличаются коллективные виды спорта от индивидуальных? Я-то всю жизнь в коллективном виде, мне немного проще, чем Жене. Когда ты готовишься один, это очень тяжело. Женя молодец, он добавляет свою энергетику.



— В плане катания у него есть какое-то преимущество над партнёрами?

— Конечно, у него есть преимущество, он же всю жизнь на коньках. В хоккее ещё надо работать руками, и он в этом очень сильно прибавил. Я знаю многих ребят, и он среди них этим качеством выделяется. Те, кто много лет находится в спорте, могут подтвердить, что здесь есть борьба и энергетика. Никто не любит проигрывать.



— В матчах Ночной лиги есть этот азарт?

— Конечно, конечно. Я в том году с этим столкнулся. Когда мы поехали в Сочи на финал Ночной хоккейной лиги в качестве приглашённой команды, я увидел, что там совсем другой уровень. Там чуть ли не профессиональные команды. Поэтому в этом году мы хотим создать такую команду, чтобы дальше не ударить там в грязь лицом.

«У меня отцу 70 лет, и он до сих пор играет в футбол»

— Герой России, лётчик-испытатель и капитан команды АНК «Сухой» Сергей Богдан как-то сказал, что другие команды на финал дозаявляли игроков с профессиональным прошлым. Есть ли такая практика?

— Она была, и я это сразу увидел. Мы были там в качестве гостей и играли в дивизионе приглашённых, но даже там это было видео. Если взять двух футболистов, то я сразу увижу, кто из них профессионал, а кто просто любитель. А в хоккее это ещё виднее. Хоккей это катание, по катанию всё видно. В футболе мы с тобой можем побежать, и никто не поймёт, кто из нас кто. Другое дело будет, когда мы оба получим мяч, и всё сразу станет понятно. А в хоккее, если игрок включается и начинает крутить-вертеть, то всё сразу становится понятно. Я разговаривал с организаторами, мне было интересно, как это происходит?

— То есть, регламент допускает такие вещи?

— Да, допускает.



— Слышали что-нибудь о Ночной хоккейной лиге до того, как вы пришли в неё?

— Да, конечно, слышал. Она существует уже шесть лет. У меня много знакомых друзей-хоккеистов. Она такая огромная, в ней играет почти тысяча команд! Все регионы, вся страна играет. Это невозможно представить! Когда мы приехали на финал в Сочи, и мне сказали, что здесь 140 команд, я просто поразился. Как это возможно?

Когда мы приехали на финал в Сочи, и мне сказали, что здесь 140 команд, я просто поразился. Как это возможно?

— Какой прогресс вы видите у НХЛ?

— Я пока особенно не вникаю, но шикарно, что создан такой формат. Посмотрите, какое количество мужчин вовлечены и занимаются хоккеем. Это же прекрасно! Сделать бы аналог этой лиги в футболе… Но на футбол тяжелее людей собрать. Погодные условия, опять же. Я много лет отыграл и прожил в Испании, и могу сказать, что у них есть такой чемпионат. Собрать 11 человек, и чтобы они все ещё нормально двигались — это очень тяжело.



— Но в хоккее приходится больше народа собирать.

— Да, но хоккей более доступный. Если у тебя есть коньки и ты более-менее нормально катаешься, то всё нормально. А в футболе я тебе дам мяч, а ты не знаешь, как его остановить. И что делать, как с тобой играть? Здесь-то можно остановить шайбу и бросить её. А в футболе если ты так отбросишься, я не буду бегать за тебя. Есть такие нюансы.

— В чём вы видите главную цель Ночной хоккейной лиги?

— Я думаю, что хоккей у нас и так довольно-таки развит. После того, как я увидел какое число мужчин и ребят вовлечены в это и живут хоккеем, могу сказать, что это прекрасно. Когда ты занимаешься хоккеем и знаешь, что завтра будет игра, что соперника надо обыграть… Я это пережил всё. Почему я сейчас вернулся? После того, как я закончил карьеру, я лет шесть-семь играл «товарняки», а вот такого соревновательного духа у меня не было. 30 лет играл же. Мне противно проигрывать. У меня отцу 70 лет, и он до сих пор играет в футбол! Он не может без этого жить. Когда я ему звоню, он постоянно говорит, что, вот, мол, завтра он будет играть. И сейчас он один из лучших, хотя играет с 50-летними.



— Вышеупомянутый Сергей Богдан, когда мы с ним разговаривали, сказал, что, благодаря хоккею, он уже одиннадцать лет даже не думает об алкоголе. Можно ли сказать, что Ночная хоккейная лига оздоравливает нацию?

— Да, это так. Я считаю, что это прекрасно.