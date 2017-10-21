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Текст: Дарья Тубольцева
Фото: РИА Новости

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит»

СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.
21 октября 2017, суббота. 19:48 Хоккей

Может, Толванена в СКА?

КХЛ - регулярный чемпионат
21 октября 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
4 : 3 0:0, 2:2, 1:1, 1:0
Йокерит
Хельсинки
0:1 – Ниеми (Йенсен, Гилрой) – 28:49 (5x5), 1:1 – Широков (Херсли) – 33:14 (5x4), 1:2 – Йенсен (Норман, Лауридсен) – 35:31 (5x5), 2:2 – Войнов (Гавриков, Широков) – 37:24 (5x5), 2:3 – Пильстрём (Йенсен) – 47:41 (5x5), 3:3 – Калинин (Хафизуллин, Ковальчук) – 57:58 (5x4), 4:3 – Дацюк (Гусев) – 61:01 (3x3)

На утренней раскатке тренера СКА Харийса Витолиньша спросили, ждать ли новичков в линию обороны после ухода Чудинова. «Думаю, что новых защитников в СКА не будет. У нас их достаточно», — отметил специалист. А про нападающих тренера не спросили. А ведь, может быть, Ээли Толванен приехал в Петербург уже с чемоданами? Не случайно же после первой игры с «Йокеритом» Олег Знарок отмечал игру финского вундеркинда.

Да и одна легионерская позиция по-прежнему вакантна в СКА. Но это всё догадки. Бороться с главным сюрпризом КХЛ «армейцы» вышли привычным составом. Знарок лишь немного перетасовал звенья — так Дацюк оказался в номинально третьем звене с Гусевым и Барабановым, а Прохоркин — в первом. В таком же сочетании «армейцы» играли с «Нефтехимиком», и у капитана СКА не слишком получилось в связке с Гусевым, а у Николая не клеилось с Ковальчуком и Плотниковым.

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Херсли теперь и клюшки ломает

Первое вбрасывание в матче Прохоркин выиграл, а СКА провёл несколько опасных атак за первую минуту. Дацюк вышел против О’Нилла, по всей видимости, из-за этого Знарок и сделал рокировку в звеньях. Однако магии Павла в связке с Гусевым не наблюдалось и в этой встречи. Рвал и метал с первых минут Тихонов, у которого Калинин в прошлом матче буквально отобрал хет-трик.

Фото: РИА Новости

В первом периоде большинство было у обеих команд, но лидеры лиги в этом компоненте никак не воспользовались численным преимуществом. Не зря и по меньшинству СКА и «Йокерит» — сильнейшие в КХЛ. В середине второго периода часть трибун всколыхнулась — Ниеми убежал три в один и расстрелял ворота Шестёркина. Удивляться реакции зрителей не стоит: до границы Финляндии из Санкт-Петербурга ехать не больше двух часов на машине, поэтому в выходной много болельщиков «шутов» пожаловали в «Ледовый». Мику Ниему же упустил Егор Рыков, который нередко совершает серьёзные ошибки, но статус «лимитчика» позволяет ему всякий раз попадать в состав. Так бы давно уже сидел в глухом запасе.

«Армейцам» вскоре удалось сравнять счёт. Херсли с такой силы бросал, что сломал клюшку, шокировав тем самым Запольски, а там уже не растерялся Широков, отправив шайбу в пустые ворота.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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«Рыбка» Кетова

Команду Ялонена не смутил гол в свои ворота, и «Йокерит» продолжил прессинговать. Во второй половине встречи гости гораздо активнее действовали в атаке. Недолго заставил себя ждать гол Йенсена, здесь уже не досмотрели Войнов и Зубарев. Вячеслав вскоре реабилитировался и с дальней отправил шайбу в девятку соперника. Потом Войнов ещё дважды бросал с той же позиции, но безуспешно. «Шуты» в третий раз вышли вперёд, Барабанов допустил потерю в своей зоне и подарил шайбу сопернику, Пильстрём с кистей попал в ворота Шестрёркина. Александр вообще смотрелся неважно на протяжении всего матча. Ещё три дня назад 23-летний форвард ходил с фиксирующей повязкой на руке, и сложно было предположить, что он сможет сыграть с «Йокеритом». Возможно, Барабанова стоило поберечь до ЦСКА.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

За шесть минут до финальной сирены Евгений Кетов получил двухминутный штраф за симуляцию. Йормакка атаковал «армейца», а тот, изобразив изящную рыбку, врезался в арбитра.

Видео удаления можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Дацюк как добытчик премий

В концовке Знарок прибегнул к изменениям и вернул привычную первую тройку Ковальчук — Дацюк — Плотников. Досталось Рыкову и Плотникову, которых затолкали на пятаке Запольски, у гостей последовало удаление. Большинство у СКА сработало— с великолепного паса Ковальчука через всю зону Калинин забил в четвёртой матче подряд.

Основное время подошло к концу, а это означало, что петербуржцы вновь не останутся без очков. Победу же на второй минуте овертайма принёс Павел Дацюк. Капитан СКА не оставил своих одноклубников без повышенных премий, которые, по заверениям Ялонена, полагались петербуржцам за победу над главным конкурентом.

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Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Йокерит ХК СКА Павел Дацюк Сергей Калинин Ээли Толванен
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