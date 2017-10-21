Итоги дня КХЛ: Квартальнов пленных не берёт! Как выиграть войну с ЦСКА

Александров спас «Адмирал» в Китае

Однажды «Адмирал» стал первой российской командой, которая приехала в Китай для того, чтобы сыграть в хоккей. Однако непосредственно в Шанхай «моряки» нынче приехали впервые. Два предыдущих выездных матча с «Куньлунем» проходили в китайской столице. Всё шло к тому, что команда Фредрика Стиллмана останется ни с чем, а китайцы долгожданное возвращение домой отметят победой.

Сложно на что-то рассчитывать, когда ты пропускаешь, играя в большинстве. Долгое время счёт был 1:0, но в концовке, за 31 секунду до сирены, гостей выручила та же бригада специального реагирования, что во втором периоде позволила убежать в голевой прорыв Кори Кейну. Спасителем «Адмирала» стал Виктор Александров, протолкнувший шайбу за ленточку в грандиозной свалке на китайском пятаке. Он же на пару с Робертом Саболичем принёс «морякам» победу в серии буллитов.

Видео гола можно посмотретьна официальном сайте КХЛ.

«Спартак» вновь ведут за собой легионеры

Домашняя серия «Спартака» целиком и полностью проходит под знаком красно-белых легионеров. Всего пару дней назад отыграться у «Авангарда» и вырвать победу москвичам удалось благодаря дублю Райана Стоа. А в матче с «Югрой» три шайбы из четырёх организовала тройка Максвелл – Стоа – Радил. Особенно красивой выдалась комбинация в большинстве, которая привела к первому голу. А уже после первого периода, при счёте 2:2, Анатолий Емелин совершил вратарскую рокировку Шарыченков – Проскуряков. Новый вратарь «мамонтов» не смутил красно-белых, и они отгрузили ему всё те же две шайбы. Отметим, что в третьем периоде точными бросками обменялись нападающие, для которых этот сезон никак нельзя назвать успешным. Вячеслав Лещенко не забивал с августа, я для капитана «Югры» Константина Панова этот гол стал вторым в текущем регулярном чемпионате.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Варнаков оформил хет-трик впервые за 5 лет

Возвращение «Витязя» домой не помогло команде Валерия Белова прервать затянувшуюся серию поражений. Неудача в матче с московским «Динамо» стала уже шестой кряду. Тем, кто выписал подольчанам приговор, стал Михаил Варнаков. С тех пор, как форвард бело-голубых оформил дубль в ворота «Ак Барса», его будто прорвало. Варнаков забивал и сочинцам, и нижнекамцам, а пожаловав в Подмосковье – разродился хет-триком! Выходя на лёд в звене с легионерами, он выступает в роли наконечника: где надо – клюшку под бросок подставит, где надо – передачу на пустые ворота замкнёт. Последний раз Михаил забивал три шайбы в одном матче 5 (!) лет назад, когда ещё защищал цвета родного «Торпедо». Что любопытно, пострадало тогда от него…московское «Динамо».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Череповец увидел первый гол Манукяна

Когда у тебя одновременно вылетают три центра – эта та ещё головоломка для главного тренера. В предыдущем матче Андрей Скабелка, вынужденный обходиться без Сундстрёма, Фисенко и Пьянова, отрядил в нападение Евгения Медведева. Этот ход не сработал, и уже в Череповце наставник «Авангарда» поступил по-другому. Семёна Кошелева он передвинул с фланга в центр, а к нему и Илье Михееву поставил Андре Петерссона. И сработало! Швед набрал два очка, в том числе – реализовал большинство с новыми партнёрами, а «Авангард» добыл победу. Произошло в этом матче и ещё одно примечательное событие. Первую шайбу во взрослом хоккее забросил Артём Манукян. Лучший игрок МХЛ образца прошлого сезона, набравший свыше ста очков за «Омских Ястребов», открыл счёт своим голам за первую команду. Один из лидеров молодёжной сборной России в касание замкнул передачу из-за ворот.

«Торпедо» проиграло на фоне слухов о крахе

За несколько дней до матча с «Барысом» появилась информация, что в связи с уходом Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области от «Торпедо» отказался один из спонсоров. Отчасти это подтвердил глава профсоюза Андрей Коваленко, рассказавший о долгах перед хоккеистами волжского клуба. Задолженности должны погасить до 30 октября, а пока подопечные Петериса Скудры вынуждены выходить на лёд без ощущения уверенности в завтрашнем дне. Не самая благоприятная обстановка привела к тому, что «Торпедо» упустило победу, которая была у них почти в кармане. За четыре с половиной минуты до конца третьего периода хозяева вели в счёте, но дубль Найджела Доуса перевернул всё с ног на голову. Чем-то это напомнило матч в Уфе, где «Барыс» схожим образом вытащил проигранный матч. Единственное светлое пятно для нижегородцев – первое очко в сезоне Сергея Костицына, благодаря которому «Торпедо» открыло счёт.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА не дал «Йокериту» повторить свою серию

Перед битвой между лидерами Запада было много разговоров о дополнительных премиях, которые положены игрокам СКА за победу над «Йокеритом». Но и без денег у «армейцев» с берегов Невы было полно мотивации. Например – желание отстоять рекорд по одержанным подряд победам, на который покусился коллектив Юкки Ялонена. Финны, которые в этом сезоне уже проигрывали в Санкт-Петербурге, были близки к тому, чтобы продлить свою серию до 16 матчей.

Однако, как и ожидалось в матче между двумя лучшими командами КХЛ по игре в большинстве, всё решила игра в неравных составах. СКА сыграл не только дисциплинированнее, но и реализовал сразу два финских удаления. Вот только шайба Сергея Калинина с передачи Ильи Ковальчука за две минуты до сирены вызвала вопросы даже у главного тренера «Йокерита». Пусть очень корректно и осторожно, но Ялонен озвучил мнение, что удаление Мики Ниеми судьи могли бы и не свистеть. Победу же «армейцам» в овертайме принёс их капитан Павел Дацюк, уже по ходу матча вернувшийся в первое звено.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Квартальнов со второй попытки обыграл ЦСКА

Настоящей войной обернулась встреча Дмитрия Квартальнова со своей бывшей командой. Когда экс-главный тренер ЦСКА только-только возглавил «Локомотив», то практически без вариантов проиграл команде Игоря Никитина. С тех пор «железнодорожники» не стали машиной по набору очков, но кое-какие качества новый машинист подтянуть успел. Например, бойцовские. По части стыков и силовых приёмов нынешняя команда Квартальнова мало чем уступала бывшей.

Уже вторую шайбу в сезоне забросил Александр Полунин, подход к которому никак не мог найти Алексей Кудашов. Ну а победный бросок в овертайме этой супербитвы на Ленинградском проспекте нанёс Даниил Апальков, который по-настоящему расцвёл после смены главного тренера. Квартальнов, уволенный весной из ЦСКА, взял реванш и кое-что доказал своему бывшему руководству. Но какой ценой ему далась эта победа? Травму получил Павел Коледов, а Егора Коршкова ярославцы недосчитались из-за удаления до конца игры. Пленных в таких играх не берут.