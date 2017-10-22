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Текст: Владислав Уткин
Фото: Reuters

Кучеров догнал Овечкина, «Тампа» вынесла чемпиона! Даже Кросби психанул

Русские и Стэмкос организовали второй разгром действующего обладателя кубка Стэнли.
22 октября 2017, воскресенье. 06:40 Хоккей

В матче регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» не оставили шансов гостям из «Питтсбург Пингвинз», обыграв соперников со счётом 7:1.

Хозяева забили по три гола в первые два периода. Российский нападающий Никита Кучеров открыл счёт уже на второй минуте, следом форвард в компании соотечественника Владислава Наместникова стал автором передачи на капитана Стивена Стэмкоса. Затем по шайбе забросили Янни Гурд, Брейден Пойнт, Антон Строльман с передачи Михаила Сергачёва, а после Кучеров оформил дубль.

В третьем периоде Сергачёв отметился и голом, Наместников записал на свой счёт вторую передачу. «Пингвины» сумели ответить лишь точным броском Джейка Гюнцеля перед финальной сиреной. Не 1:10 от «Чикаго», но тоже чувствительное поражение для «Питтсбурга».

Гол Кучерова после удаления Кросби

Всё началось с удаления капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби, оттолкнувшего клюшкой нападающего «молний» Янни Гурду. Кучеров реализовал большинство, после чего Кросби вернулся на лёд и начал словесную атаку судей, которые не постеснялись выписать ему ещё 10 минут штрафа.

Видео эпизода удаления Кросби можно посмотреть на официальном канале Sportsnet в YouTube.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Шикарная передача Наместникова

Следующий гол хозяева снова забили в большинстве, теперь после удаления Криса Летанга. Последнее слово в этой комбинации осталось за Стивеном Стэмкосом, но какую передачу выдал ему Владислав Наместников?!

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

Классный пас Сергачёва на Строльмана

Дальше были голы Гурды и Поинта, а совсем неприличным счёт стал после классного прохода Михаила Сергачёва. Наш защитник вошёл в зону соперника и перенаправил шайбу на Антона Строльмана, который не промахнулся с нескольких метров.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Тампы-Бэй».

10-й гол Кучерова в сезоне

К середине матча на табло горели цифры – 6:0. Даже сам Кучеров не понимал, как шайба снова и снова оказывается в воротах «Питтсбурга». Никита забросил свой 10-й гол в сезоне и догнал Александра Овечкина в снайперской гонке.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Третий гол Сергачёва в сезоне

Последний гол в ворота «Питтсбурга» влетел от клюшки Сергачёва. Две передачи в игре с «Нью-Джерси», дубль во встрече с «Коламбусом» и два очка в матче с «Питтсбургом» — только сумасшедший отправит его в фарм-клуб. Можно быть уверенным в том, что Михаил, как минимум, проведёт большую часть этого сезона в «Тампе».

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Кучеров и Стэмкос повторили достижение Демитры и Уэйта

Кучеров и Стэмкос стали первыми одноклубниками, непрерывно набирающими очки на протяжении 9 первых матчей сезона. Последний раз такая удачная серия в начале регулярного чемпионата удавалась форвардам «Сент-Луис Блюз» Паволу Демитре и Дагу Уэйту в сезоне-2001/02.

Стоит добавить, что в матче с «Питтсбург Пингвинз» Стэмкос повторил свой личный рекорд результативности за одну игру (1 гол, 3 передачи), а «молнии» повторили самый удачный старт в клубной истории (7 побед в 9 матчах, чемпионский сезон-2003/04).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Владислав Наместников Михаил Сергачёв Никита Кучеров Стивен Стэмкос
Новости. Хоккей
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