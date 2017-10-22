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Текст: Павел Панышев
Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ

«Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».
22 октября 2017, воскресенье. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» – «Трактор»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Трактор
Челябинск
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Юлаевцы провели достаточно тяжёлый предыдущий матч с «Автомобилистом». Удаление за недисциплинированное поведение получил швед Линус Умарк, который якобы сказал что-то в адрес арбитров. В целом матч получился результативным. Денис Куляш дважды забил бывшей команде. Уфимцы показывают хорошую и приличную игру, чего не скажешь о “Тракторе”, который проиграл со счётом 1:7 “Ак Барсу”. Такое поражение явно не добавляет вистов команде Анвара Гатиятулина. Под тренером по-прежнему шатается кресло. Если подобные результаты будут продолжаться и впредь, его могут уволить. Подобные разговоры ходят давно.

Прогноз: победа “Салавата Юлаева”.

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«Ак Барс» — «Металлург»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Металлург Мг
Магнитогорск

Это центральный матч игрового дня. Казанцы даже без Джастина Азеведу не оставили камня на камне от “Трактора”, набросав ему целую авоську шайб. Продолжает прекрасно выглядеть форвард Владимир Ткачёв, который забуксовал на старте, но сейчас показывает практически идеальный хоккей. А вот у “Магнитки” видны проблемы в обороне, что мы прекрасно видели в матче с ЦСКА. Как только Магнитогорск сыграл с сильным соперником, сразу сказалась нехватка опытных и мастеровитых защитников. Думаю, что команда Зинэтулы Билялетдинова, которая сейчас находится на ходу и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, добьётся победы.

Прогноз: победа “Ак Барса”.

«Нефтехимик» — «Автомобилист»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Автомобилист
Екатеринбург

С нетерпением нижнекамские болельщики ждут возвращения в строй травмированных нападающих первого звена — Чада Ро и Дэна Секстона. Команда недавно пополнилась форвардом Жигой Егличем. Его взяли вместо защитника Романа Граборенко, после ухода которого в “Куньлунь” освободилась легионерская позиция. “Нефтехимик” достаточно неожиданно выиграл в Ярославле у “Локомотива”. Состав “железнодорожников” выглядит более мастеровито, но Андрей Назаров в очередной раз показал, что умеет работать с любыми хоккеистами. Сейчас соперник будет приблизительно такого же уровня, но нижнекамцы играют дома. Поэтому я думаю, что они возьмут верх над “Автомобилистом” Владимира Крикунова.

Прогноз: победа “Нефтехимика”.

ХК «Сочи» — «Лада»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Лада
Тольятти

Важный матч для обеих команд. Тольяттинцы по итогам сезона могут покинуть КХЛ, поэтому спасти их что может разве что попадание в плей-офф. Но до подобных результатов «автозаводцам» пока что далеко. Южане пополнились нападающим Александром Акмальдиновым, от которого отказались в “Югре”. Состав по меркам КХЛ у “леопардов” достаточно средний, но за восьмёрку сильнейших они поборются. Думаю, что сочинцы, начинающие домашнюю серию, покажут более интересный хоккей, на них и поставлю в отчётной встрече. На своём льду команда Сергея Зубова выиграет у Тольятти.

Прогноз: победа ХК “Сочи”.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сочи
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