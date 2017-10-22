События дня НХЛ. «Вегас» выигрывает, а в Шипачёва по-прежнему не верят

Дадонов помог «Флориде» справиться с Овечкиным

«Вашингтон» дома встречался с «Флоридой» после непростого матча в Детройте, где победа досталась «столичным» лишь усилиями Александра Овечкина в овертайме. Это был второй раз в нынешнем сезоне, когда «Кэпиталз» пришлось играть два дня подряд, и снова команда Барри Тротца не смогла справиться с повышенной нагрузкой и усталостью. Неделю назад «Вашингтон» «сгорел» «Филадельфии» (2:8) после уверенной победы над «дьяволами», а на этот раз крепким орешком стали «пантеры» во главе с голкипером Джеймсом Раймером.

Ранний гол форварда гостей Коннора Брикли, казалось, не сулил «Вашингтону» особых проблем, тем более, что Овечкин и компания имели солидное преимущество по броскам. Однако два удаления в концовке первого периода сбили хозяев с нужного темпа, а гол Евгения Дадонова укрепил преимущество южан. «Флорида» в два паса растащила по углам всю оборону «Вашингтона», и Дадонов, оказавшись на чистом льду перед воротами Грубауэра, после классной паузы нанёс неотразимый бросок. «Yes, Daddy! (Да, папочка!)», — радостно гласила запись в клубном «твиттере» «Флориды», обыгрывая фамилию Евгения, для которого этот гол стал вторым в сезоне.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.



Во втором периоде «Вашингтон» излишне активно пытался исправить ситуацию, и это желание вышло для хозяев боком. Четыре малых штрафа подряд, полученные хоккеистами «Кэпиталз», позволили «Флориде» увеличить преимущество и без особых проблем довести встречу до победы, заодно сделав из Раймера главного героя (41 сейв).



«Что поделать, приходится заново учится побеждать. За несколько последних сезонов у нас было много побед, мы редко терпели несколько неудач подряд. Думаю, что это новые ощущения для нашей команды – быть там, где мы находимся сейчас после 8-9 матчей сезона. Что ж, будем учиться. У нас было много изменений в составе, и найти своё лицо мы пока толком не можем. Команда работает над этим, но всё ещё в процессе, и иногда бывают вот такие расстройства», — сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после окончания игры.

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Кросби жалуется, а Кучеров забивает

«Питтсбург», приехавший на выезд в Тампу, столкнулся сразу с несколькими серьёзными трудностями. Первая из них заключалась в наметившихся проблемах у запасного голкипера «Пингвинз» Антти Ниеми, который пока не может надёжно подстраховывать основного вратаря Мэтта Мюррея. Матч с «молниями» стал третьим стартом в сезоне для финна, но в очередной раз Ниеми «отгрузили» полную корзину шайб: суммарно за три игры он пропустил 16 голов, а уровень отражённых бросков у него не дотягивает даже до цифры 80%.

Второй трудностью стала неготовность «пингвинов» и их капитана Сидни Кросби с жёсткому и принципиальному судейству. Бригада арбитров, возглавляемая Гарреттом Рэнком и Дэном О'Рурком «посадила» гостей на свисток с самого начала, что внесло серьёзные коррективы в предполагаемый сценарий встречи. Уже на 57-й секунде матча за толчок клюшкой был удалён Кросби, а после того, как Никита Кучеров реализовал большинство, Сидни продолжил возмущаться решением судей, за что получил ещё 10 штрафных минут. В результате этого большую часть первого периода «Питтсбургу» пришлось играть без одного из своих лидеров, и на перерыв Кросби и компания ушли с дефицитом в три шайбы.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.



Трудностью номер три для «Питтсбурга» стал Никита Кучеров и его «горячие» партнёры – Стэмкос, Наместников, Василевский и Сергачёв. «Кучеров – очень динамичный игрок, его крайне нелегко сдержать. Видно, что сейчас он действует очень удачно, с большим желанием. У него есть техника, чтобы обыгрывать защитников, у него есть один из самых опасных в лиге бросков», — признал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан. Подробней ознакомиться с голами Кучерова и компании вы можете в нашем отдельном материале

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Битва при Онтарио на трибунах стадиона

Видимо, два поражения подряд, которые потерпели «сенаторы» накануне домашнего матча с «Торонто», оказались слишком грустными новостями для поклонников «Оттавы». Расстроенные фанаты не стерпели обиды и выместили злость на болельщиках «Мэйпл Лифс», которые имели смелость надеть клубные свитера своих любимцев на игру в столице Канады. Первый инцидент произошёл в начале матча и тогда всё ограничилось словесной перепалкой. Чуть позже поклонники «Оттавы» вернулись с подкреплением в лице нескольких новых людей: дело дошло до драки, в результате которой одному фанату «Мэйпл Лифс» досталось несколько крепких ударов. Потасовка была пресечена службой безопасности «Канадиен тайр-центра».



Видео драки вы можете посмотреть здесь.



Сама игра получилась для «Торонто» столь же неудачной. Голевой дубль Деррика Брассара и ассистентский хет-трик Эрика Карлссона затмили собой очередной гол вундеркинда Мэттьюса. Защитник «кленовых» Никита Зайцев провёл худший матч в сезоне по показателю полезности «-3».

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Радулов не забивает, но выигрывает

«Даллас» постепенно начинает набирать боевые обороты. Техасцы одержали четвёртую победу подряд, оставив без очков «Каролину», а главным героем встречи стал автор голевого дубля Тайлер Питлик. Звено Александра Радулова также было очень заметно, и хотя сам россиянин забить не смог, именно его эффектный пас позволил капитану Джейми Бенну открыть счёт.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

«Аризона»: 8 поражений подряд

Интересно, насколько велик запас терпения у владельца «Койотс» Эндрю Барроуэя. Команда, чьими качественными приобретениями болельщики и эксперты восторгались всё лето, продолжает свою феноменальную серию поражений. Домашний матч с «Чикаго» стал для «Аризоны» восьмым проигрышем подряд, и команда Рика Токкетта продолжает оставаться на последнем месте в лиге. Не помог набрать очки ни ранний гол Кристиана Фишера, ни 25 сейвов в исполнении голкипера Луи Доминга.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

В Шипачёва по-прежнему не верят

«Блюзмены» приехали в Лас-Вегас за 42 часа до начала матча с «Голден Найтс», и пребывание в Городе грехов неожиданно вызвало сильное беспокойство у генерального менеджера «Сент-Луиса» Дуга Армстронга. «Здесь очень много отвлекающих факторов. Понятно, что Вегас – хорошая возможность повеселиться, побыть всем вместе в весёлой обстановке, но главное – это игра. Вегас – хороший город, но мы ожидаем, что парни будут вести себя как профессионалы. А после матча, когда игра закончится, будем снова относится к ним, как к мужчинам», — несколько туманно выразился Армстронг, но тревожные предчувствия его не обманули.

С дисциплиной всё было в порядке, но обыграть крепких «рыцарей» у «Сент-Луиса» не получилось. Открыв счёт в первом периоде, «музыканты» неудачно сыграли вторую треть, и были вынуждены отыгрываться. За 25 секунд до конца овертайма точку поставил форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, который принёс своей команде шестую победу в семи матчах.



Увы, несмотря на успехи команды, российский форвард «Голден Найтс» Вадим Шипачёв не может похвастать доверием со стороны тренерского штаба. В третьем матче подряд игровое время россиянина находилось вблизи отметки 10 минут за игру (10.22). В третьем периоде Шипачёв сыграл 3 смены, а в овертайме на лёд не выходил. Со вбрасываниями тоже не всё было гладко: Вадим выиграл 4 из 9, став худшим номинальным центрфорвардом в команде в данном матче.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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