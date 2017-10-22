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НХЛ
Текст: Максим Замятин
Фото: Reuters

События дня НХЛ. «Вегас» выигрывает, а в Шипачёва по-прежнему не верят

Ну и красавец Кучеров, само собой.
22 октября 2017, воскресенье. 10:06 Хоккей

Дадонов помог «Флориде» справиться с Овечкиным

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1 : 4 0:2, 1:1, 0:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Брикли (Макканн) – 01:26 (5x5), 0:2 – Дадонов (Юбердо, Трочек) – 19:30 (5x4), 0:3 – Трочек (Барков, Дадонов) – 28:58 (5x3), 1:3 – Юус (Смит-Пелли, Эллер) – 35:23 (5x5), 1:4 – Барков – 58:44 (en)

«Вашингтон» дома встречался с «Флоридой» после непростого матча в Детройте, где победа досталась «столичным» лишь усилиями Александра Овечкина в овертайме. Это был второй раз в нынешнем сезоне, когда «Кэпиталз» пришлось играть два дня подряд, и снова команда Барри Тротца не смогла справиться с повышенной нагрузкой и усталостью. Неделю назад «Вашингтон» «сгорел» «Филадельфии» (2:8) после уверенной победы над «дьяволами», а на этот раз крепким орешком стали «пантеры» во главе с голкипером Джеймсом Раймером.

Ранний гол форварда гостей Коннора Брикли, казалось, не сулил «Вашингтону» особых проблем, тем более, что Овечкин и компания имели солидное преимущество по броскам. Однако два удаления в концовке первого периода сбили хозяев с нужного темпа, а гол Евгения Дадонова укрепил преимущество южан. «Флорида» в два паса растащила по углам всю оборону «Вашингтона», и Дадонов, оказавшись на чистом льду перед воротами Грубауэра, после классной паузы нанёс неотразимый бросок. «Yes, Daddy! (Да, папочка!)», — радостно гласила запись в клубном «твиттере» «Флориды», обыгрывая фамилию Евгения, для которого этот гол стал вторым в сезоне.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Во втором периоде «Вашингтон» излишне активно пытался исправить ситуацию, и это желание вышло для хозяев боком. Четыре малых штрафа подряд, полученные хоккеистами «Кэпиталз», позволили «Флориде» увеличить преимущество и без особых проблем довести встречу до победы, заодно сделав из Раймера главного героя (41 сейв).

«Что поделать, приходится заново учится побеждать. За несколько последних сезонов у нас было много побед, мы редко терпели несколько неудач подряд. Думаю, что это новые ощущения для нашей команды – быть там, где мы находимся сейчас после 8-9 матчей сезона. Что ж, будем учиться. У нас было много изменений в составе, и найти своё лицо мы пока толком не можем. Команда работает над этим, но всё ещё в процессе, и иногда бывают вот такие расстройства», — сказал главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц после окончания игры.

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А Малкин тоже не промах.

Кросби жалуется, а Кучеров забивает

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
7 : 1 3:0, 3:0, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 01:36 (5x4), 2:0 – Стэмкос (Наместников, Кучеров) – 14:16 (5x4), 3:0 – Гурд (Коберн, Пойнт) – 19:59 (5x5), 4:0 – Пойнт (Палат, Гурд) – 20:30 (5x5), 5:0 – Строльман (Сергачёв) – 25:58 (5x5), 6:0 – Кучеров (Стэмкос, Киллорн) – 27:12 (5x5), 7:0 – Сергачёв (Стэмкос, Наместников) – 50:32 (5x4), 7:1 – Гюнцель (Раст, Летанг) – 58:18 (5x4)

«Питтсбург», приехавший на выезд в Тампу, столкнулся сразу с несколькими серьёзными трудностями. Первая из них заключалась в наметившихся проблемах у запасного голкипера «Пингвинз» Антти Ниеми, который пока не может надёжно подстраховывать основного вратаря Мэтта Мюррея. Матч с «молниями» стал третьим стартом в сезоне для финна, но в очередной раз Ниеми «отгрузили» полную корзину шайб: суммарно за три игры он пропустил 16 голов, а уровень отражённых бросков у него не дотягивает даже до цифры 80%.

Второй трудностью стала неготовность «пингвинов» и их капитана Сидни Кросби с жёсткому и принципиальному судейству. Бригада арбитров, возглавляемая Гарреттом Рэнком и Дэном О'Рурком «посадила» гостей на свисток с самого начала, что внесло серьёзные коррективы в предполагаемый сценарий встречи. Уже на 57-й секунде матча за толчок клюшкой был удалён Кросби, а после того, как Никита Кучеров реализовал большинство, Сидни продолжил возмущаться решением судей, за что получил ещё 10 штрафных минут. В результате этого большую часть первого периода «Питтсбургу» пришлось играть без одного из своих лидеров, и на перерыв Кросби и компания ушли с дефицитом в три шайбы.

Видео можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Трудностью номер три для «Питтсбурга» стал Никита Кучеров и его «горячие» партнёры – Стэмкос, Наместников, Василевский и Сергачёв. «Кучеров – очень динамичный игрок, его крайне нелегко сдержать. Видно, что сейчас он действует очень удачно, с большим желанием. У него есть техника, чтобы обыгрывать защитников, у него есть один из самых опасных в лиге бросков», — признал главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан. Подробней ознакомиться с голами Кучерова и компании вы можете в нашем отдельном материале

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Битва при Онтарио на трибунах стадиона

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
6 : 3 1:0, 2:0, 3:3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Томпсон (Барроуз, Браун) – 12:01 (5x5), 2:0 – Дзингел (Карлссон, Уайдман) – 34:20 (5x5), 3:0 – Брассар (Райан, Карлссон) – 39:48 (5x5), 3:1 – ван Римсдайк (Хэйнси, Браун) – 46:00 (5x5), 3:2 – Мэттьюс (Нюландер, Хэйнси) – 48:34 (5x5), 4:2 – Стоун – 48:41 (5x5), 4:3 – Нюландер (Гардинер, Мэттьюс) – 52:52 (5x4), 5:3 – Брассар (Стоун, Карлссон) – 56:30 (5x5), 6:3 – Стоун (Брассар, Фанёф) – 58:21 (en)

Видимо, два поражения подряд, которые потерпели «сенаторы» накануне домашнего матча с «Торонто», оказались слишком грустными новостями для поклонников «Оттавы». Расстроенные фанаты не стерпели обиды и выместили злость на болельщиках «Мэйпл Лифс», которые имели смелость надеть клубные свитера своих любимцев на игру в столице Канады. Первый инцидент произошёл в начале матча и тогда всё ограничилось словесной перепалкой. Чуть позже поклонники «Оттавы» вернулись с подкреплением в лице нескольких новых людей: дело дошло до драки, в результате которой одному фанату «Мэйпл Лифс» досталось несколько крепких ударов. Потасовка была пресечена службой безопасности «Канадиен тайр-центра».

Видео драки вы можете посмотреть здесь.

Сама игра получилась для «Торонто» столь же неудачной. Голевой дубль Деррика Брассара и ассистентский хет-трик Эрика Карлссона затмили собой очередной гол вундеркинда Мэттьюса. Защитник «кленовых» Никита Зайцев провёл худший матч в сезоне по показателю полезности «-3».

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Радулов не забивает, но выигрывает

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 3 2:0, 2:1, 0:2
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бенн (А. Радулов, Джонс) – 07:58 (5x5), 2:0 – Питлик (Факса, Хэмьюс) – 18:07 (5x5), 3:0 – Сегин (Янмарк, Линделль) – 25:24 (5x5), 4:0 – Питлик (Руссель, Факса) – 27:46 (5x5), 4:1 – Скиннер (Макгинн) – 39:50 (5x5), 4:2 – Скиннер (Хэнифин, Макгинн) – 45:32 (5x5), 4:3 – Стаал (Ахо, Линдхольм) – 55:24 (5x5)

«Даллас» постепенно начинает набирать боевые обороты. Техасцы одержали четвёртую победу подряд, оставив без очков «Каролину», а главным героем встречи стал автор голевого дубля Тайлер Питлик. Звено Александра Радулова также было очень заметно, и хотя сам россиянин забить не смог, именно его эффектный пас позволил капитану Джейми Бенну открыть счёт.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

«Аризона»: 8 поражений подряд

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
2 : 4 1:1, 1:1, 0:2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Фишер (Экман-Ларссон, Казинс) – 07:47 (5x5), 1:1 – Паник (Тэйвз, Сибрук) – 08:48 (5x4), 1:2 – Кейн (Тэйвз) – 31:32 (5x5), 2:2 – Келлер (Доми) – 38:14 (5x5), 2:3 – Боума (Уингелс, Кит) – 55:36 (5x5), 2:4 – Уингелс (Боума, Кит) – 59:00 (en)

Интересно, насколько велик запас терпения у владельца «Койотс» Эндрю Барроуэя. Команда, чьими качественными приобретениями болельщики и эксперты восторгались всё лето, продолжает свою феноменальную серию поражений. Домашний матч с «Чикаго» стал для «Аризоны» восьмым проигрышем подряд, и команда Рика Токкетта продолжает оставаться на последнем месте в лиге. Не помог набрать очки ни ранний гол Кристиана Фишера, ни 25 сейвов в исполнении голкипера Луи Доминга.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

В Шипачёва по-прежнему не верят

НХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 05:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 2 0:1, 2:0, 0:1, 1:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Пяаярви (Сундквист, Бродзяк) – 12:51 (5x4), 1:1 – Смит (Миллер, Карлссон) – 33:54 (5x4), 2:1 – Миллер (Хант, Смит) – 37:27 (5x4), 2:2 – Пьетранджело (Шварц, Шенн) – 54:52 (5x5), 3:2 – Карлссон (Смит, Хант) – 64:36 (3x3)

«Блюзмены» приехали в Лас-Вегас за 42 часа до начала матча с «Голден Найтс», и пребывание в Городе грехов неожиданно вызвало сильное беспокойство у генерального менеджера «Сент-Луиса» Дуга Армстронга. «Здесь очень много отвлекающих факторов. Понятно, что Вегас – хорошая возможность повеселиться, побыть всем вместе в весёлой обстановке, но главное – это игра. Вегас – хороший город, но мы ожидаем, что парни будут вести себя как профессионалы. А после матча, когда игра закончится, будем снова относится к ним, как к мужчинам», — несколько туманно выразился Армстронг, но тревожные предчувствия его не обманули.

С дисциплиной всё было в порядке, но обыграть крепких «рыцарей» у «Сент-Луиса» не получилось. Открыв счёт в первом периоде, «музыканты» неудачно сыграли вторую треть, и были вынуждены отыгрываться. За 25 секунд до конца овертайма точку поставил форвард «Вегаса» Вильям Карлссон, который принёс своей команде шестую победу в семи матчах.

Увы, несмотря на успехи команды, российский форвард «Голден Найтс» Вадим Шипачёв не может похвастать доверием со стороны тренерского штаба. В третьем матче подряд игровое время россиянина находилось вблизи отметки 10 минут за игру (10.22). В третьем периоде Шипачёв сыграл 3 смены, а в овертайме на лёд не выходил. Со вбрасываниями тоже не всё было гладко: Вадим выиграл 4 из 9, став худшим номинальным центрфорвардом в команде в данном матче.

Видео можно посмотреть в официальном «Твиттере» НХЛ.

Итоги дня для россиян

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Оттава Сенаторз Александр Радулов Вадим Шипачёв Евгений Дадонов Никита Кучеров
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
11:36 Тротц — о домашних поражениях: «Вашингтон» ещё не выстроил новую философию
11:09 Григорьев: «Торпедо» контролировало ход игры с «Барысом», не доработали концовку
10:30 Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко
10:09 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:49 Василевский: победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности «Тампе»
09:39 Сборная Канады хочет взять на ОИ-2018 лучших бомбардиров молодёжных лиг
09:25 Ягр получил травму и не доиграл матч с «Миннесотой»
09:15 Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову
09:13 «Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко
08:52 Среднее игровое время Шипачёва во всех матчах за «Вегас» не превысило 11 минут
08:34 «Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа
08:06 «Калгари» уступил «Миннесоте», Ягр сравнялся по матчам с Хоу и очков не набрал
08:04 OHL: форвард «Садбери» Дмитрий Соколов сделал дубль и стал первой звездой матча
08:04 Болельщики «Оттавы» и «Торонто» подрались на трибунах во время матча
08:03 Купер — о Сергачёве: мы видим, почему его выбрали в топ-10 на драфте
08:00 Аркалов: этот сезон для меня лучший, в Ярославле получил травму — и это бесит
07:32 Кросби – о штрафе за спор судьёй: не так мы хотели начать матч, это моя вина
07:19 «Тампа»-«Питтсбург»: сумасшедший сейв Василевского на Хагелине
07:11 Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ
07:06 Стэмкос: я уже не так часто бросаю сам. Больше стараюсь отдать шайбу Кучерову
06:59 Сергачёв: я не Виктор Хедман. Уверенность растёт, но иногда испытываю проблемы
06:54 «Чикаго» нанёс «Аризоне» восьмое поражение в сезоне
06:49 Сергачёв вышел на пятое место в списке бомбардиров-защитников НХЛ
06:27 Никита Кучеров догнал Александра Овечкина в списке снайперов НХЛ
06:15 Кучеров и Стэмкос – первые партнёры за 16 лет, набирающие очки 9 матчей кряду
06:04 Кросби получил дисциплинарный штраф за спор с судьёй после гола Кучерова
05:53 Шайба Кучерова вошла в топ-10 лучших голов третьей недели сезона
05:46 «Даллас» выиграл у «Каролины», в активе Радулова результативная передача
05:27 Шайбы Дадонова и Баркова помогли «Флориде» выиграть у «Вашингтона» в гостях
05:10 «Баффало» вырвал победу в Бостоне в овертайме, «Оттава» выиграла у «Торонто»
05:00 «Коламбус» дома проиграл «Лос-Анджелесу», Панарин отметился передачей
04:49 «Тампа» сокрушила «Питтсбург» со счётом 7:1, в активе Кучерова дубль и передача
04:41 Хет-трик Кутюра не помог «Сан-Хосе» избежать поражения от «Айлендерс»
04:05 Кучеров забросил свою 10-ю шайбу за «Тампу» в сезоне
21 октября 2017, суббота
23:58 Результаты игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:26 Куликов, пропустивший две игры из-за травмы, тренируется в общей группе «Джетс»
23:17 Скабелка: «Авангарду» удалось выиграть без голов Чудинова, но мы их ждём
22:52 Форвард «Витязя» Горак закончил матч с «Динамо» с показателем полезности «-4»
22:36 Гол и передача Симмондса принесли «Филадельфии» победу в матче с «Эдмонтоном»
22:31 Варнаков — о первом хет-трике за пять лет: ничего особенного не случилось
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