Наши люди в Америке: скауты и тренеры. Кто работает на клубы НХЛ

Константин Крылов (скаут «Анахайма»)

В России Крылов работает в «Салавате Юлаеве», но известен в хоккейном мире Константин, прежде всего, как опытнейший энхаэловский скаут, трудящийся на этом поприще уже 27 лет. Тогда, в 1990 году, бывший хоккеист и спортивный журналист Крылов познакомился с главой скаутинга «Миннесоты Норт Старз» Чаком Грилло, который и пригласил россиянина в свою команду.



Помимо «Норт Старз» Крылов работал на «Сан-Хосе», а с 1996 года Константин — скаут «Анахайма». Среди хоккеистов, рекомендованных Крыловым своим клубам, числятся Сандис Озолиньш, Андрей Назаров, Евгений Набоков, Андрей Зюзин и Руслан Салей. Интересно, что в России Крылов работает только в командах Леонида Вайсфельда. С нынешним генеральным менеджером «Салавата» Крылов познакомился в 2003 году в «Ладе», а затем сотрудничал с Вайсфельдом в «Атланте», новокузнецком «Металлурге» и «Автомобилисте».

Среди хоккеистов, рекомендованных Крыловым своим клубам, числятся Сандис Озолиньш, Андрей Назаров, Евгений Набоков, Андрей Зюзин и Руслан Салей.

Сергей Кузнецов (скаут «Аризоны»)

Игровая карьера воспитанника ярославского хоккея не задалась, и уже в 33 года экс-игрок «Кузни» и «Амура» повесил коньки на гвоздь и стал смотреть на хоккей с другой стороны. Кузнецов несколько сезонов проработал помощником главного тренера в команде МХЛ-Б «Локо-Юниор» и взрослом «Локомотиве», а затем решил уехать за океан.

Кузнецов стал скаутом в «Аризоне» и сейчас начал второй сезон в этой должности. Любопытно, что если в прошлом сезоне Сергей отвечал только за российский рынок, то сейчас его зона ответственности – весь европейский хоккей.

Обзор заокеанской прессы. Американцы отдают золото Олимпиады России И обсуждают яркий старт российских игроков в НХЛ.

Сергей Самсонов (директор центра по развитию игроков, «Каролина»)

Сергей Самсонов смог сделать блестящую карьеру игрока в НХЛ, запомнившись по выступлениям за «Бостон» и «Каролину», а теперь там же в Роли россиянин работает в скаутинговой службе клуба.



Два года должность Самсонова звучала как про-скаут, а с этого сезона Сергей руководит центром по развитию игроков, а именно – потенциальных форвардов «Каролины».

Артём Телепин (скаут «Монреаля»)

В «Монреале» работает ещё один российский скаут, у которого нет в прошлом насыщенной хоккейной карьеры. Артём Телепин имеет богатый опыт работы в этой сфере, с 1999 года он был европейским скаутом «Коламбуса», а после 12 лет в «Блю Джекетс» перешёл на аналогичную должность в канадский клуб. Сейчас Телепин отвечает в «Канадиенс» за российский рынок.

Николай Бобров (глава европейского скаутинга, «Рейнджерс»)

Николай Бобров родился в Санкт-Петербурге, но рано уехал за океан, немного поиграл в студенческих лигах и быстро закончил с хоккеем. Боброва уже в 23 года привлекла другая профессия: он стал видеотренером «Бостона» и отработал в этой должности два года.



Затем Бобров 4 года возглавлял бюро европейского скаутинга в «Брюинс», работал скаутом в «Лос-Анджелесе», а последние три сезона руководит поиском талантов Старого Света для «Рейнджерс».

Владимир Лутченко (скаут «Рейнджерс»)

В подчинении у Боброва есть ещё один россиянин, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, защитник легендарного советского ЦСКА Владимир Лутченко.



Лутченко с 1997 года находится в Америке, сначала он работал в Бостоне детским тренером, а спустя семь лет стал скаутом «Рейнджерс». В свободное от работы время Владимир Яковлевич не забывает о хоккее, выступая за команду «Легенды хоккея СССР».

Николай Ладыгин (скаут «Торонто»)

В «Торонто» также не обошлось без нескольких россиян среди командного персонала. Один из них – Николай Ладыгин, бывший советский хоккеист, запомнившийся по выступлениям за киевский «Сокол». Ладыгин работает в «Торонто» с 2004 года и отвечает за поиск игроков для «кленовых листьев» в странах СНГ.

Евгений Наместников (скаут «Торонто»)

На скаутскую службу «Торонто» работает и Евгений Наместников, отец форварда «Тампы» Владислава Наместникова. Евгений в прошлом сам хоккеист, поиграл как за океаном в составе «Ванкувера», «Айлендерс» и «Нэшвилла», так и в России, где запомнился по выступлениям за ЦСКА.



В «армейском» клубе Наместников-старший впервые попробовал себя в роли тренера, возглавил молодёжную команду «Красная Армия», затем входил в тренерский штаб ЦСКА, несколько лет ассистировал Алексею Кудашову в «Атланте» и «Локомотиве» и только перед прошлым сезоном отправился работать в НХЛ.

Николай Вакуров (скаут «Детройта»)

Ещё один опытнейший российский скаут в НХЛ – Николай Вакуров, работающий за океаном уже 20 лет. После окончания не самой успешной хоккейной карьеры Вакуров сразу переехал в «Монреаль», где стал скаутом «Канадиенс», а с 2011 года Николай трудится на благо «Детройта».



В 2014 году в Сочи была основана команда КХЛ, и Николай Вакуров стал спортивным директором новичка лиги, что не помешало ему продолжать работу в «Ред Уингз», и вот уже четвёртый сезон Вакуров совмещает два поста по разные стороны океана.

Евгений Богданович (глава европейского скаутинга, «Виннипег»)

Богданович более десяти лет работал скаутом в «Атланте» и в своё время посодействовал выбору «дятлами» на драфте-2001 Ильи Ковальчука под первым номером. После переезда «Атланты» в Виннипег Богданович продолжил трудиться на франшизу, а через некоторое время возглавил европейскую службу скаутинга «Джетс».

Евгений Цыбук (скаут «Далласа»)

В «Далласе» четвёртый сезон работает скаутом Евгений Цыбук, бывший хоккеист многих российских клубов. После окончания игровой карьеры Цыбук успел поработать генеральным менеджером челябинских «Трактора» и «Челмета».



Отметим, что в «Далласе» также работает скаутом Борис Проценко, известный в прошлом украинский хоккеист.

Юрий Хмылёв (скаут «Баффало»)

Юрий Хмылёв сделал себе имя в родных «Крыльях Советов», а после переезда в НХЛ не затерялся в составе «Баффало», а затем «Сент-Луиса». Спустя 10 лет после завершения карьеры, Хмылёв стал скаутом «Баффало» и работает на этой должности до сих пор.

Сергей Чибисов (скаут «Ванкувера»)

Вторым по продолжительности работы скаутом в НХЛ среди россиян после Константина Крылова можно признать Сергея Чибисова. С 1995 года он занимается поиском игроков для «Ванкувера».

Вадим Подрезов (скаут «Флориды»)

Есть наш человек и во «Флориде» — Вадим Подрезов работает на «пантер» с 2000 года, занимаясь поиском игроков в Европе. Не исключено, что именно он посодействовал переходу в команду Евгения Дадонова.

Александр Науров (скаут «Эдмонтона»)

Как хоккеист, Науров успел «засветиться» даже в КХЛ в составе «Лады». Завершал карьеру игрока в саратовском «Кристалле», а сейчас уже третий сезон работает скаутом в «Эдмонтоне».

Анатолий Семёнов (скаут «Чикаго»)

Анатолий Семёнов много и успешно играл за московское «Динамо» в союзных чемпионатах, а затем неплохо выглядел в НХЛ в составах «Эдмонтона», «Ванкувера» и «Анахайма».



С 2010 года Семёнов перешёл на тренерскую деятельность, руководил командой МХЛ «Серебряные Львы», затем возглавлял ХК ВМФ и «ВМФ-Карелия» из ВХЛ. В сезоне-2014/15 входил в тренерский штаб «Югры». По ходу прошлого сезона получил приглашение из «Чикаго» и теперь работает скаутом «Блэкхоукс».

Сергей Гончар (помощник главного тренера, «Питтсбург»)

Но не только скаутами работают россияне в НХЛ, есть несколько примеров, когда наши люди непосредственно вовлечены в процесс руководства командой. Самый яркий из них – Сергей Гончар. Уроженец Челябинска сделал яркую карьеру в НХЛ, особенно запомнившись по выступлениям за «Вашингтон» и «Питтсбург».

«Когда-нибудь он будет главным». Гончар – четвёртый российский тренер в НХЛ Сергей Гончар в роли тренера защитников выиграл с «Пингвинз» два Кубка Стэнли. Теперь он стал ассистентом и готов продолжать этот путь.

Последним сезоном для Гончара стал чемпионат-2014/15, по завершении которого Сергей вошёл в тренерский штаб «Питтсбурга», став тренером защитников. На этой должности Гончар вместе с «Пингвинз» выиграл два кубка Стэнли, а с нынешнего чемпионата Сергей стал полноценным ассистентом Майка Салливана.

В качестве тренера по защитникам Гончар вместе с «Пингвинз» выиграл два кубка Стэнли, а с нынешнего чемпионата Сергей стал полноценным ассистентом Майка Салливана.

Евгений Набоков (помощник главного тренера, «Сан-Хосе Барракуда», АХЛ)

Легендарный для «Сан-Хосе» российский голкипер на тренерском поприще также нашёл себя в калифорнийском клубе. Последние два сезона Набоков работал с вратарями «Шаркс», совмещая эту профессию с деятельностью скаута, а с нынешнего года Евгений помогает главному тренеру фарм-клуба «Сан-Хосе» в АХЛ.

Сергей Брылин (ассистент главного тренера, «Бингемтон Дэвилс», АХЛ)

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли в составе «Чикаго» Сергей Брылин заканчивал карьеру в новокузнецком «Металлурге», после чего вернулся в НХЛ на тренерскую должность. Первый год Брылин довольствовался ролью консультанта фарм-клуба «Нью-Джерси» в АХЛ из Олбани, а затем стал полноценным ассистентом главного тренера.



Перед нынешним сезоном команда переехала из Олбани в Бингемтон, но это никак не повлияло на позиции Брылина, который продолжает набираться тренерского опыта.