Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА?

Сегодня Никита Кучеров – звезда мирового масштаба. Он делит с Александром Овечкиным первую строчку в снайперской гонке НХЛ. На него в клубе играет сам Стивен Стэмкос. Эксперты наперебой называют именного русского парня, а не канадца, первым человеком в «Тампа-Бэй» — команде, которая на старте сезона рвёт лигу на мелкие лоскуты. Резкие слова Кучерова о партнёрах и полгода назад воспринимались как праведный гнев, а теперь и подавно. Правом на публичную критику одноклубников обладают единицы. Единственное, в чём Никита недотягивает до статуса суперзвезды, так это в зарплате. Но это вопрос не к игроку, а к его агенту, которого он, к слову, уже сменил.

Клуб альтруистов. Кучеров и ещё 9 игроков НХЛ, которым недоплачивают 1 июля за океаном открывается рынок, и многих хоккеистов ждут новые выгодные соглашения. Но есть и те, для кого деньги – не главное.

Это сегодня мы знаем, что Кучеров может как в одиночку тащить команду, обескровленную травмами, так и идеально вписываться в звено с другими звёздами, будь то Панарин и Кузнецов в сборной России или Стэмкос в «Тампе». Это в 2017 году Никита воспринимается как эталон современного форварда, который сам находит моменты и блестяще конвертирует их в голы. Во многом именно он меняет на глазах отношение к понятию «типичный русский форвард», которое долгое время сводилось к образу невероятно одарённого технаря, по щелчку потухающего с наступлением важных матчей. Кучеров ценен как раз тем, насколько эффективен в клатче.



Но так было не всегда.

Незаметный рекорд ЮЧМ и сомнения Варнакова

Нет, конечно, о шикарных перспективах Кучерова подозревали и пять, и восемь лет назад. Да только никому году в 2011-м не приходило в голову произносить слова Стива Айзермана о том, что у этого потенциала нет потолка. А ведь тогда, на ЮЧМ в Германии, будущий лидер «Тампы» набрал 21 очко, побив рекорд юниорских чемпионатов мира, который принадлежал Александру Овечкину. Да только какова цена подобным подвигам, когда тебе не исполнилось и 18 лет? Среди тех, кто доминировал на этом уровне, есть как Макдэвид с Кейном, так и те, чьи карьеры откровенно не сложились. Чего только стоит пример финна Тони Раялы, который по юниорам играл на уровне Кучерова, но не смог закрепиться даже в «Югре».

В сезоне-2010/11 Немчинов подключил Кучерова только после Нового года, когда стало понятно, что ЦСКА не попадает в плей-офф.

Возможно, именно из-за того, что игра в МХЛ или даже на ЮЧМ далеко не всегда гарантирует долгую и успешную карьеру, Кучерова долгое время не воспринимали всерьёз. Шутка ли, тогдашний наставник молодёжной сборной России Михаил Варнаков долго раздумывал, брать ли Никиту на домашний турнир в Уфу. И это притом, что за плечами у Никиты уже был «серебряный» МЧМ, где он находился далеко не на последних ролях. Главного тренера смущало отсутствие игровой практики у форварда, который только-только восстановился после травмы. Варнаков прямо сказал, что Кучерову для попадания в состав нужно выпрыгнуть из штанов. И он выпрыгнул.

Кучеров догнал Овечкина, «Тампа» вынесла чемпиона! Даже Кросби психанул Русские и Стэмкос организовали второй разгром действующего обладателя кубка Стэнли.

Каждый раз, когда Кучерову давали шанс проявить себя, он доказывал, что ни в чём не уступает сверстникам из других стран. Взять тот же МЧМ-2013, на который Никита мог вовсе не поехать. Став лучшим бомбардиром сборной России, он набрал столько же очков как канадец Марк Шайфли и американец Алекс Гальченюк, и всего на очко отстал от Джонни Годро с Джонатаном Юбердо. В общем, давал понять, кто топ-уровень – это его уровень. Но стоило Кучерову вернуться с очередного международного турнира в клуб, как дифирамбы утихали, а лоск сменялся серыми буднями в запасе ЦСКА. Для тренеров родного клуба он бы, прежде всего, не суперодарённым парнем, а юнцом, которому ещё рано. Рано выходить в концовках, играть в большинстве, а порой и просто появляться в составе.

Немчинов заметил Кучерова, когда попрощался с плей-офф

На старте карьеры Кучеров успел поработать с тремя тренерами ЦСКА. Дебютировал он ещё при Сергее Немчинове, первый полноценный сезон во взрослом хоккее провёл под руководством Юлиуса Шуплера, а перед отъездом застал Вячеслава Буцаева. Четвёртым тренером во взрослой карьере Кучерова мог стать Валерий Брагин, но к моменту назначения экс-тренера «молодёжки» в отношениях между молодым игроком и ЦСКА произошло столько всего, что точка невозврата оказалась пройдена. На систематическое недоверие наложилась тяжёлая травма плеча, на которую в России попросту махнули рукой. Операцию в итоге оплатила «Тампа», а обида Никиты на родной клуб, кажется, не прошла до сих пор.



В сезоне-2010/11 Немчинов подключил Кучерова только после Нового года, когда стало понятно, что ЦСКА не попадает в плей-офф. Никита успел провести всего восемь матчей, но примечательно то, что с увеличением игрового времени пришли и очки. Но как только 17-летний форвард почувствовал вкус игры, сезон для ЦСКА закончился, и пришлось вернуться в «Красную Армию». Тогда-то молодёжная команда москвичей, которая сегодня кажется самой талантливой за всю историю МХЛ, и выиграла Кубок Харламова. Главным творцом той победы стал многолетний напарник Кучерова – Никита Гусев. А уже летом их вместе с Николаем Прохоркиным вовсю наигрывали в основе ЦСКА.

Самая опасная «молния» в мире. Кучеров повторил достижение легенд НХЛ За последние 30 лет это удавалось только Лемье, Айзерману и Ткачуку. Все голы Никиты.

Страх Шуплера: вместо Кучерова и Гусева – Пронин и Веро

Создав на предсезонке молодёжное звено, которое могло стать открытием сезона, впоследствии Шуплер по каким-то причинам отказался от этой идеи. Как объяснял сам словак, на него оказывалось давление за результат, а работать с командой, где полно талантливой молодёжи – не самое просто занятие. ЦСКА того времени чем-то напоминал многострадальный «Эдмонтон». С той лишь разницей, что многочисленные юниоры, которые вот-вот должны выстрелить, попали в состав «армейцев» не благодаря драфту, а через собственную школу. В остальном параллели вполне уместны. Странные тренеры, ужасные результаты и целый ряд талантливых ребят, которым тесно вместе.

У Брагина резко сократилось игровое время Барбашёва, крохами перебивался Роман Любимов, а Гусев, проведя за ЦСКА всего шесть матчей, отправился покорять Хабаровск.

Шуплера чуть ли не на каждой пресс-конференции спрашивали о Кучерове, Гусеве и других юных «армейцах». Юлиус произносил шаблонные слова о доверии молодёжи, но вместо лидеров «Красной Армии» в составе ЦСКА выходили Юрий Буцаев (0+4 в «-13» в 50 играх) и Николай Пронин (0+1 и «-12» в 52 играх). Числился тогда в команде и Дарси Веро. Сейчас не укладывается в голове, что место будущей суперзвезды НХЛ занимал второсортный тафгай-легионер, который по игровым качествам не стоит и ногтя Кучерова. Сказать, что Шуплер совсем не доверял молодёжи – будет неправильно. При нём постоянно выходили на лёд Сергей Барбашёв и Вячеслав Кулёмин, но если посмотреть на развитие их карьеры, главный тренер ЦСКА поставил не на ту лошадь.



Кто-то скажет, что Кучеров поторопился, уехав в Канаду. Якобы при Брагине, который брал форварда на чемпионат мира в Калгари, он уж точно бы играл в основе ЦСКА. Если не творцу чуда в Баффало доверять лучшую в стране молодёжь, то кому ещё? Постфактум о практически гарантированном для Кучерова месте «лимитчика» говорил и главный менеджер ЦСКА Сергей Фёдоров. Но как всё было на самом деле? В НХЛ грянул локаут, «армейцы» на этой распродаже закупились Грабовским и Дацюком, а шансов проявить себя у молодых игроков стало даже меньше, чем при Шуплере. У Брагина резко сократилось игровое время Барбашёва, крохами перебивался Роман Любимов, а Гусев, проведя за ЦСКА всего шесть матчей, отправился покорять Хабаровск. Кучерова наверняка ждала бы схожая участь.

Жёсткие схемы, бей-беги и никакого Радулова

Что было бы с карьерой Кучерова, поверь он тогда Брагину и Фёдорову? Останься он в ЦСКА, впереди молодого форварда ждал бы год работы с Джоном Торчетти и ещё три – с Дмитрием Квартальновым. Москвичи взяли за основу североамериканскую модель игры, исходя из чего можно подумать, что раскрывшийся как раз за океаном Кучеров чувствовал бы себя как рыба в воде. Да только что Торчетти, что Квартальнов прививали скорее стиль типичный для АХЛ, нежели тот, в котором сумел проявить себя Никита. Джон Купер, под руководством которого воспитанник ЦСКА играл не только в «Тампе», но и в «Сиракьюзе», далёк от жёстких схем, «рельсовости» и тотального упрощения игры. Сам Кучеров не так давно признавался, что ему жалко ребят, которые не играли, а мучились в хоккее Квартальнова.



При Квартальнове в составе ЦСКА появилось немало молодёжи. Он, в отличие от Шуплера и даже Брагина, не боялся поставить в состав молодого парня, предпочтя его ветерану или легионеру. Но важно понимать, игроки какого плана раскрылись при Дмитрии Вячеславовиче. Максим Мамин, Роман Любимов, Иван Телегин – все они нацелены на работу и многократное выполнение тренерского задания, но никак не на креатив. Показательно, что у Николая Прохоркина, чья тяга к творчеству превалировала над трудовой этикой, отношения с Квартальновым не сложились. Есть все основания полагать, что подобно Прохоркину командировки в Воронеж не избежал бы и Кучеров.

Ни одного Толванена. Куда в КХЛ пропала русская молодёжь? Таланты есть, но им не дают играть.

Какое-то время, причём вполне успешно, в первом звене ЦСКА играли и Прохоркин, и Любимов, и даже Телегин. Да только их успехи во многом держались на том, что рядом выжигал лёд Александр Радулов – уникальный игрок, который как никто другой в российском хоккее умеет делать партнёров лучше. Кучерову такая «прокачка» не светила при всём желании. Причина банальна: и Радулов, и Кучеров выступают на одном и том же правом краю. Сложно представить, что кому-то пришло бы в голову поставить их в одно звено. Скорее Никита отправился бы колесить по стране, познавая жизнь российской провинции.

Есть все основания полагать, что подобно Прохоркину командировки в Воронеж не избежал бы и Кучеров.

Потерянное время в Ханты-Мансийске и Хабаровске

Говорят, что настоящий талант всегда пробьётся. С одной стороны, этот тезис подтверждает пример друга Кучерова… Пусть окольными путями, транзитом через Хабаровск и Ханты-Мансийск, Гусев добрался и до топ-клуба, и до первых бомбардирских строчек, и до сборной. Если не случится ничего экстраординарного, на свою первую Олимпиаду он съездит даже раньше Кучерова. Но сколько времени Никита потерял, ожидая своего шанса в ЦСКА и оббивая пороги аутсайдеров? Пока его товарища по «Красной Армии» планомерно готовили к НХЛ, создавая все условия, нынешняя звезда СКА пробивалась сквозь асфальт без посторонней помощи. Это закалило Гусева, но вряд ли позволило в полной мере раскрыть его сумасшедший потенциал.

События дня НХЛ. Сергачёв забивает вместо Кучерова А Василевский отразил 43 броска.

Этот текст – вовсе не призыв валить при первой возможности. Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Артемий Панарин спокойно развивались в КХЛ. Став звёздами на родине, и достигнув своего потолка, они вовремя отправились на повышение. Да только клубов, которые напоминают казармы для молодых талантов, в нашем хоккее по-прежнему больше, чем полигонов для обкатки будущих звёзд. Посмотрите, что творит одноклубник Кучерова по «Тампе» Михаил Сергачёв! Всё тот же Купер поставил его во вторую пару к Антону Строльману, доверил большинство, а в ответ получил фантастический для новичка старт: 8 очков в 9 играх. Что бы ждало Сергачёва в «Ак Барсе»? Формальный статус «лимитчика», пять-шесть минут за матч и скупое «ещё рано» от Зинэтулы Билялетдинова. Зато о том, как мы отстаём от Канады, и как страшно не хватает игроков, мы слышим на каждом углу. В том числе от тренеров сборной.