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Виктория Гамеева
Текст: «Чемпионат»
Фото: instagram.com/gameeva_victoria/

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса»

Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.
22 октября 2017, воскресенье. 20:00 Хоккей

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. СКА прервал длинную победную серию «Йокерита», Дмитрий Квартальнов с «Локомотивом» взял реванш у ЦСКА, «Ак Барс» дома разгромил «Трактор» со счётом 7:1, а «Спартак» начал побеждать на домашнем льду. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Новосибирск

Омск

Магнитогорск

«Тяжело отказаться от больших денег». 6 игроков, которых нельзя терять КХЛ
Заманчивых предложений у них хватает.

Челябинск

Тольятти

Минск

Москва

Санкт-Петербург

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит»
СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

Казань

«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».

Астана

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
19:59 Защитника «Магнитки» Дронова увезли на скорой после столкновения с Клинкхаммером
19:30 ХК «Сочи» переиграл «Ладу» и набирает очки четыре матча подряд
19:22 «Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»
19:19 «Магнитка» уступила «Ак Барсу» и проиграла 2 последних матча с общим счётом 2:11
19:03 «Ак Барс» — «Магнитка»: в конце второго периода Калетник подрался с Малыхиным
18:53 Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на один матч и пропустит игру со СКА
18:42 КХЛ. Кирилл Кольцов возглавил список худших игроков сезона по показателю «+/-»
18:30 Гатиятулин: сыграли треть матчей, «Трактор» кидает из стороны в сторону
18:20 Вестерлунд — о том, почему «СЮ» не удаётся удержать лидерство: это больше тактика
18:13 Д. Бут: лучше играть по 4 минуты за матч в НХЛ, чем по 24 – в России
18:03 Фёдоров — о том, почему «СЮ» не забил в большинстве: а мы играем в большинстве?
17:57 Форвард «Нью-Джерси» Бойл, у которого обнаружили лейкоз, начал тренироваться
17:13 «Трактор» победил «СЮ» после 1:7 в Казани в предыдущем матче
16:57 «Слован» поместил двух игроков в список отказов — и другие трансферы
16:04 «Ак Барс» — «Магнитка»: Захарчук отбыл дисквалификацию и вернулся в состав
15:26 «СЮ» — «Трактор»: судьи отменили гол Якуцени после запроса уфимцев на офсайд
14:54 Круг — о победном голе «Баффало» в ворота Худобина: думал, выиграю борьбу
13:58 Генменеджер сборной Канады: русским нужно золото ОИ-2018. Это их главная цель
13:36 Максим Соловьёв провёл 500 матчей в КХЛ
12:51 Раздевалка «Спартака» после волевой победы над «Югрой»
12:38 Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»
12:10 Худобин — о победном голе «Баффало»: меня сбили. Это удаление, а не гол
11:36 Тротц — о домашних поражениях: «Вашингтон» ещё не выстроил новую философию
11:09 Григорьев: «Торпедо» контролировало ход игры с «Барысом», не доработали концовку
10:30 Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко
10:09 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:49 Василевский: победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности «Тампе»
09:39 Сборная Канады хочет взять на ОИ-2018 лучших бомбардиров молодёжных лиг
09:25 Ягр получил травму и не доиграл матч с «Миннесотой»
09:15 Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову
09:13 «Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко
08:52 Среднее игровое время Шипачёва во всех матчах за «Вегас» не превысило 11 минут
08:34 «Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа
08:06 «Калгари» уступил «Миннесоте», Ягр сравнялся по матчам с Хоу и очков не набрал
08:04 OHL: форвард «Садбери» Дмитрий Соколов сделал дубль и стал первой звездой матча
08:04 Болельщики «Оттавы» и «Торонто» подрались на трибунах во время матча
08:03 Купер — о Сергачёве: мы видим, почему его выбрали в топ-10 на драфте
08:00 Аркалов: этот сезон для меня лучший, в Ярославле получил травму — и это бесит
07:32 Кросби – о штрафе за спор судьёй: не так мы хотели начать матч, это моя вина
07:19 «Тампа» — «Питтсбург»: сумасшедший сейв Василевского на Хагелине
07:11 Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ
07:06 Стэмкос: я уже не так часто бросаю сам. Больше стараюсь отдать шайбу Кучерову
06:59 Сергачёв: я не Виктор Хедман. Уверенность растёт, но иногда испытываю проблемы
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