Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. СКА прервал длинную победную серию «Йокерита», Дмитрий Квартальнов с «Локомотивом» взял реванш у ЦСКА, «Ак Барс» дома разгромил «Трактор» со счётом 7:1, а «Спартак» начал побеждать на домашнем льду. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.
Новосибирск
Омск
Магнитогорск
«Тяжело отказаться от больших денег». 6 игроков, которых нельзя терять КХЛ
Заманчивых предложений у них хватает.
Челябинск
Тольятти
Минск
Москва
Санкт-Петербург
С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит»
СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.
Казань
«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ
«Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».