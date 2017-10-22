Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса»

Завершилась очередная неделя в регулярном чемпионате КХЛ. СКА прервал длинную победную серию «Йокерита», Дмитрий Квартальнов с «Локомотивом» взял реванш у ЦСКА, «Ак Барс» дома разгромил «Трактор» со счётом 7:1, а «Спартак» начал побеждать на домашнем льду. Впереди нас ждут не менее интересные события, а пока предлагаем посмотреть, как поддерживали свои любимые команды очаровательные болельщицы.

Новосибирск

Омск

Магнитогорск

«Тяжело отказаться от больших денег». 6 игроков, которых нельзя терять КХЛ Заманчивых предложений у них хватает.

Челябинск

Тольятти

Минск

Москва

Санкт-Петербург

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

Казань

«Ак Барс» не пощадит «Металлург». Прогнозы на игровой день КХЛ «Салават» не испытает проблем с «Трактором», Назаров раскусит «Автомобилист».

Астана