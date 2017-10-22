До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Текст: Владислав Уткин
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: Малыхин дерётся и раздаёт передачи, а у Кольцова уже «-17»!

Некогда лучший атакующий защитник КХЛ возглавил список худших игроков сезона по показателю полезности.
22 октября 2017, воскресенье. 22:10 Хоккей

«Магнитка» проиграла «Ак Барсу» и потеряла Дронова

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 0 1:0, 1:0, 2:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Секач (Ландер) – 19:07 (5x5), 2:0 – Ткачёв (Яруллин, Клинкхаммер) – 26:43 (5x5), 3:0 – Язьков (Малыхин) – 50:51 (5x5), 4:0 – Секач (Ландер, Малыхин) – 55:13 (5x5)

Главный матч игрового дня состоялся в Казани, где местный “Ак Барс” принимал “Металлург”. При в целом равной игре победу одержали хозяева. А “Магнитку”, как и в матче с ЦСКА, вновь подвела не самая надёжная игра в обороне. Зрители рисковали не увидеть голов в первом периоде, но выручил Иржи Секач, который за 53 секунды до сирены вывел “Ак Барс” вперёд.

Во второй двадцатиминутке уже “Магнитка” смотрелась активнее. Команда Ильи Воробьёва почти в два раза перебросала соперника, да вот толку от этого было ноль. Даже наоборот, забили опять “барсы”. Отличился Ткачёв, который проводит классный сезон. Ближе к концу игрового отрезка в кулачном поединке сошлись Малыхин иКалетник, в котором игрок “Магнитки” борцовским захватом уложил соперника на лёд. Но, к сожалению для хоккеистов “Металлурга”, победить им было суждено только в драке. В третьем периоде окончательно вопрос о победителе сняли голы Языкова иСекача. А Малыхин отдал им две результативные передачи.

“Магнитка” проиграла, но на этом плохие новости для её поклонников не закончились. В середине первого периода защитник команды Григорий Дронов получил травму нижней части тела. После столкновения с Робом Клинкхаммером он врезался в борт, и его увезли на машине скорой помощи.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ,

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса»
Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.

Демченко и Бэйлен принесли «Трактору» победу над «Салаватом»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 4 0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 0:1
Трактор
Челябинск
0:1 – Бэйлен (Щехура, Йюнге) – 10:31 (5x4), 1:1 – Лисин (Арзамасцев, Фёдоров) – 21:26 (5x5), 2:1 – Лисин (Елизаров, Фёдоров) – 32:15 (5x5), 2:2 – Щехура (Виделль, Бэйлен) – 50:14 (5x4), 2:3 – Виделль (Йюнге, Бэйлен) – 55:57 (5x4), 3:3 – Кемппайнен (Умарк, Хартикайнен) – 57:44 (6x4), 3:4 – Кравцов – 65:00 ( ПБ)

Начался матч при примерно равной игре, вот только свои шансы лучше использовали гости. На 11-й минуте Ник Бэйлен открыл счёт в матче. Такое положение дел хозяев, естественно, не устроило, и Энвер Лисин в начале второй трети матча выравнял положение. Он же спустя семь минут вывел хозяев вперёд. Счёт 2:1 держался на табло до 51-й минуты, а дальше команды устроили небольшую голевую феерию. Сначала вторую шайбу “Трактора” забросил Пол Щехура, а через пять минут Виделль, казалось бы, подарил челябинцам победу в основное время.

Но Кемппайнену удалось перевести игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а вот в серии буллитов удача оказалось более благосклонной к “Трактору”. Решающая попытка на счету всё того же Бэйлена. Стоит отметить и Демченко, который отразил все броски.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Хоккейное сообщество “Чемпионата” в социальной сети “Вконтакте”

«Автомобилист» проиграл в Нижнекамске

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 0 0:0, 1:0, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Пиганович (Еглич, Сергеев) – 39:18 (5x4), 2:0 – Куликов – 59:41 (en)

Окрылённый гостевой победой над “Локомотивом” “Нефтехимик” вернулся домой, где ему предстояло сыграть с “Автомобилистом”. Эти команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице, поэтому встреча обещала быть жаркой.

Первый период событями не изобиловал, а вот во втором хозяева взяли быка за рога и принялись осаждать ворота Коваржа. Показательно их преимущество по броскам за этот игровой отрезок – 20-6. И оно ближе ко второму перерыву воплотилось в гол. Шайбу забросил Олег Пиганович. В заключительной трети игры больше атаковал “Автомобилист”, но их атаки ни к чему не привели. А вот Павел Куликов за 19 секунд до конца третьего периода посла шайбу в пустые ворота уральцев. 2:0 — “Нефтехимик” побеждает и поправляет свои турнирные дела.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сочи» вырвал победу у «Лады»

КХЛ - регулярный чемпионат
22 октября 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Лада
Тольятти
1:0 – Шмелёв (Падакин, Полашек) – 45:39 (5x3), 1:1 – Мастрюков (Капустин, Филатов) – 58:12 (5x3), 2:1 – Падакин (Коллинз) – 63:47 (3x3)

У самого Чёрного моря хоккейный клуб “Сочи” принимал на своём льду тольяттинскую “Ладу”. Первые два периода в матче прошли в напряжённой борьбе, но у обеих команд оборона была сильнее атаки, и поэтому после 40 минут игры на табло горели нули. Впрочем, рано или поздно кто-то должен был отличиться, и первым это сделал Сергей Шмелёв, выведя сочинцев вперёд. Гости меньше чем за две минуты до окончания периода ответили шайбой Мастрюкова, и выяснение отношений между соперниками перетекло в овертайм. А там победу хозяевам площадки принёс точный бросок Павла Падакина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Что делать «Трактору» с Кольцовым?

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» заработал показатель полезности «-1». При этом челябинцы вырвали победу у уфимцев в серии буллитов — 4:3.

У Кольцова отрицательный показатель полезности в четвёртом матче подряд. В общей сложности за четыре матча он заработал «-8». Таким образом, у Кольцова в 25 матчах сезона — «-17». В настоящее время он худший игрок КХЛ в текущем сезоне по показателю «+/-». На втором месте защитник «Слована» Иван Шварни — у него «-16». Также на счету Кольцова в текущем сезоне одна заброшенная шайба и пять голевых передач.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Автомобилист ХК Ак Барс ХК Лада ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Сочи ХК Трактор
Новости. Хоккей
22 октября 2017, воскресенье
22:55 «Молот-Прикамье» проиграл четвёртый матч подряд и другие результаты дня в ВХЛ
22:36 Аболс: в Тольятти в овертайме была удачливее «Лада», сейчас – ХК «Сочи»
22:16 С. Зубов: безобразный второй период, ХК «Сочи» сам себе сбил игру
21:55 Язьков — о своём голе в ворота «Магнитки»: потерял равновесие, хорошо, что забил
21:30 Арзамасцев — о системе «СЮ»: выполняем установку, но хочется больше свободы
21:14 Малыхин — о драке с Калетником: я даже перчатки забыл скинуть
20:59 Крикунов: оборона «Автомобилиста» играла, вратарь играл, надо только забивать
20:44 Назаров: «Нефтехимик» играл с сильным соперником, с которым идёт нос в нос
20:31 Билялетдинов: «Ак Барс» и «Магнитка» играли с большим желанием
20:20 И. Воробьёв: вернуть защитника из-за океана? Желаний много, расходятся с реалиями
19:59 Защитника «Магнитки» Дронова увезли на скорой после столкновения с Клинкхаммером
19:30 ХК «Сочи» переиграл «Ладу» и набирает очки четыре матча подряд
19:22 «Нефтехимик» одержал сухую победу над «Автомобилистом»
19:19 «Магнитка» уступила «Ак Барсу» и проиграла 2 последних матча с общим счётом 2:11
19:03 «Ак Барс» — «Магнитка»: в конце второго периода Калетник подрался с Малыхиным
18:53 Капитан ЦСКА Андронов дисквалифицирован на один матч и пропустит игру со СКА
18:42 КХЛ. Кирилл Кольцов возглавил список худших игроков сезона по показателю «+/-»
18:30 Гатиятулин: сыграли треть матчей, «Трактор» кидает из стороны в сторону
18:20 Вестерлунд — о том, почему «СЮ» не удаётся удержать лидерство: это больше тактика
18:13 Д. Бут: лучше играть по 4 минуты за матч в НХЛ, чем по 24 – в России
18:03 Фёдоров — о том, почему «СЮ» не забил в большинстве: а мы играем в большинстве?
17:57 Форвард «Нью-Джерси» Бойл, у которого обнаружили лейкоз, начал тренироваться
17:13 «Трактор» победил «СЮ» после 1:7 в Казани в предыдущем матче
16:57 «Слован» поместил двух игроков в список отказов — и другие трансферы
16:04 «Ак Барс» — «Магнитка»: Захарчук отбыл дисквалификацию и вернулся в состав
15:26 «СЮ» — «Трактор»: судьи отменили гол Якуцени после запроса уфимцев на офсайд
14:54 Круг — о победном голе «Баффало» в ворота Худобина: думал, выиграю борьбу
13:58 Генменеджер сборной Канады: русским нужно золото ОИ-2018. Это их главная цель
13:36 Максим Соловьёв провёл 500 матчей в КХЛ
12:51 Раздевалка «Спартака» после волевой победы над «Югрой»
12:38 Итоги дня для россиян в АХЛ: Костин подрался, Миронов забил за «Сан-Антонио»
12:10 Худобин — о победном голе «Баффало»: меня сбили. Это удаление, а не гол
11:36 Тротц — о домашних поражениях: «Вашингтон» ещё не выстроил новую философию
11:09 Григорьев: «Торпедо» контролировало ход игры с «Барысом», не доработали концовку
10:30 Клим Костин подрался в матче АХЛ с «Техасом» и набрал 1 очко
10:09 НХЛ назвала трёх звёзд очередного игрового дня
09:49 Василевский: победа над Малкиным и Кросби добавляет уверенности «Тампе»
09:39 Сборная Канады хочет взять на ОИ-2018 лучших бомбардиров молодёжных лиг
09:25 Ягр получил травму и не доиграл матч с «Миннесотой»
09:15 Любушкин — об удалениях в игре с ЦСКА: вряд ли кто-то специально бил в голову
09:13 «Вегас» вошёл в историю НХЛ как 1-й новичок, выигравший 6 из 7 матчей на старте
09:00 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 2 очка Сергачёва, 8 бросков Тарасенко
08:52 Среднее игровое время Шипачёва во всех матчах за «Вегас» не превысило 11 минут
08:34 «Вегас» вырвал победу у «Сент-Луиса», Шипачёв заработал 2 минуты штрафа
08:06 «Калгари» уступил «Миннесоте», Ягр сравнялся по матчам с Хоу и очков не набрал
Все новости RSS
Партнерский контент