Итоги дня КХЛ: Малыхин дерётся и раздаёт передачи, а у Кольцова уже «-17»!

«Магнитка» проиграла «Ак Барсу» и потеряла Дронова

Главный матч игрового дня состоялся в Казани, где местный “Ак Барс” принимал “Металлург”. При в целом равной игре победу одержали хозяева. А “Магнитку”, как и в матче с ЦСКА, вновь подвела не самая надёжная игра в обороне. Зрители рисковали не увидеть голов в первом периоде, но выручил Иржи Секач, который за 53 секунды до сирены вывел “Ак Барс” вперёд.

Во второй двадцатиминутке уже “Магнитка” смотрелась активнее. Команда Ильи Воробьёва почти в два раза перебросала соперника, да вот толку от этого было ноль. Даже наоборот, забили опять “барсы”. Отличился Ткачёв, который проводит классный сезон. Ближе к концу игрового отрезка в кулачном поединке сошлись Малыхин иКалетник, в котором игрок “Магнитки” борцовским захватом уложил соперника на лёд. Но, к сожалению для хоккеистов “Металлурга”, победить им было суждено только в драке. В третьем периоде окончательно вопрос о победителе сняли голы Языкова иСекача. А Малыхин отдал им две результативные передачи.



“Магнитка” проиграла, но на этом плохие новости для её поклонников не закончились. В середине первого периода защитник команды Григорий Дронов получил травму нижней части тела. После столкновения с Робом Клинкхаммером он врезался в борт, и его увезли на машине скорой помощи.

Видео вы можете посмотреть на официальном сайте КХЛ,

Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Спартака» до «Ак Барса» Предлагаем вашему вниманию подборку самых ярких болельщиц, посетивших матчи игровой недели сезона-2017/18 КХЛ.

Демченко и Бэйлен принесли «Трактору» победу над «Салаватом»

Начался матч при примерно равной игре, вот только свои шансы лучше использовали гости. На 11-й минуте Ник Бэйлен открыл счёт в матче. Такое положение дел хозяев, естественно, не устроило, и Энвер Лисин в начале второй трети матча выравнял положение. Он же спустя семь минут вывел хозяев вперёд. Счёт 2:1 держался на табло до 51-й минуты, а дальше команды устроили небольшую голевую феерию. Сначала вторую шайбу “Трактора” забросил Пол Щехура, а через пять минут Виделль, казалось бы, подарил челябинцам победу в основное время.



Но Кемппайнену удалось перевести игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а вот в серии буллитов удача оказалось более благосклонной к “Трактору”. Решающая попытка на счету всё того же Бэйлена. Стоит отметить и Демченко, который отразил все броски.

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«Автомобилист» проиграл в Нижнекамске

Окрылённый гостевой победой над “Локомотивом” “Нефтехимик” вернулся домой, где ему предстояло сыграть с “Автомобилистом”. Эти команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице, поэтому встреча обещала быть жаркой.

Первый период событями не изобиловал, а вот во втором хозяева взяли быка за рога и принялись осаждать ворота Коваржа. Показательно их преимущество по броскам за этот игровой отрезок – 20-6. И оно ближе ко второму перерыву воплотилось в гол. Шайбу забросил Олег Пиганович. В заключительной трети игры больше атаковал “Автомобилист”, но их атаки ни к чему не привели. А вот Павел Куликов за 19 секунд до конца третьего периода посла шайбу в пустые ворота уральцев. 2:0 — “Нефтехимик” побеждает и поправляет свои турнирные дела.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Сочи» вырвал победу у «Лады»

У самого Чёрного моря хоккейный клуб “Сочи” принимал на своём льду тольяттинскую “Ладу”. Первые два периода в матче прошли в напряжённой борьбе, но у обеих команд оборона была сильнее атаки, и поэтому после 40 минут игры на табло горели нули. Впрочем, рано или поздно кто-то должен был отличиться, и первым это сделал Сергей Шмелёв, выведя сочинцев вперёд. Гости меньше чем за две минуты до окончания периода ответили шайбой Мастрюкова, и выяснение отношений между соперниками перетекло в овертайм. А там победу хозяевам площадки принёс точный бросок Павла Падакина.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Что делать «Трактору» с Кольцовым?

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» заработал показатель полезности «-1». При этом челябинцы вырвали победу у уфимцев в серии буллитов — 4:3.



У Кольцова отрицательный показатель полезности в четвёртом матче подряд. В общей сложности за четыре матча он заработал «-8». Таким образом, у Кольцова в 25 матчах сезона — «-17». В настоящее время он худший игрок КХЛ в текущем сезоне по показателю «+/-». На втором месте защитник «Слована» Иван Шварни — у него «-16». Также на счету Кольцова в текущем сезоне одна заброшенная шайба и пять голевых передач.