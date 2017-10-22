Итоги дня КХЛ: Малыхин дерётся и раздаёт передачи, а у Кольцова уже «-17»!

«Магнитка» проиграла «Ак Барсу» и потеряла Дронова
Главный матч игрового дня состоялся в Казани, где местный “Ак Барс” принимал “Металлург”. При в целом равной игре победу одержали хозяева. А “Магнитку”, как и в матче с ЦСКА, вновь подвела не самая надёжная игра в обороне. Зрители рисковали не увидеть голов в первом периоде, но выручил Иржи Секач, который за 53 секунды до сирены вывел “Ак Барс” вперёд.
Во второй двадцатиминутке уже “Магнитка” смотрелась активнее. Команда Ильи Воробьёва почти в два раза перебросала соперника, да вот толку от этого было ноль. Даже наоборот, забили опять “барсы”. Отличился Ткачёв, который проводит классный сезон. Ближе к концу игрового отрезка в кулачном поединке сошлись Малыхин иКалетник, в котором игрок “Магнитки” борцовским захватом уложил соперника на лёд. Но, к сожалению для хоккеистов “Металлурга”, победить им было суждено только в драке. В третьем периоде окончательно вопрос о победителе сняли голы Языкова иСекача. А Малыхин отдал им две результативные передачи.
“Магнитка” проиграла, но на этом плохие новости для её поклонников не закончились. В середине первого периода защитник команды Григорий Дронов получил травму нижней части тела. После столкновения с Робом Клинкхаммером он врезался в борт, и его увезли на машине скорой помощи.
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Демченко и Бэйлен принесли «Трактору» победу над «Салаватом»
Начался матч при примерно равной игре, вот только свои шансы лучше использовали гости. На 11-й минуте Ник Бэйлен открыл счёт в матче. Такое положение дел хозяев, естественно, не устроило, и Энвер Лисин в начале второй трети матча выравнял положение. Он же спустя семь минут вывел хозяев вперёд. Счёт 2:1 держался на табло до 51-й минуты, а дальше команды устроили небольшую голевую феерию. Сначала вторую шайбу “Трактора” забросил Пол Щехура, а через пять минут Виделль, казалось бы, подарил челябинцам победу в основное время.
Но Кемппайнену удалось перевести игру в овертайм. Дополнительное время победителя не выявило, а вот в серии буллитов удача оказалось более благосклонной к “Трактору”. Решающая попытка на счету всё того же Бэйлена. Стоит отметить и Демченко, который отразил все броски.
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«Автомобилист» проиграл в Нижнекамске
Окрылённый гостевой победой над “Локомотивом” “Нефтехимик” вернулся домой, где ему предстояло сыграть с “Автомобилистом”. Эти команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице, поэтому встреча обещала быть жаркой.
Первый период событями не изобиловал, а вот во втором хозяева взяли быка за рога и принялись осаждать ворота Коваржа. Показательно их преимущество по броскам за этот игровой отрезок – 20-6. И оно ближе ко второму перерыву воплотилось в гол. Шайбу забросил Олег Пиганович. В заключительной трети игры больше атаковал “Автомобилист”, но их атаки ни к чему не привели. А вот Павел Куликов за 19 секунд до конца третьего периода посла шайбу в пустые ворота уральцев. 2:0 — “Нефтехимик” побеждает и поправляет свои турнирные дела.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
«Сочи» вырвал победу у «Лады»
У самого Чёрного моря хоккейный клуб “Сочи” принимал на своём льду тольяттинскую “Ладу”. Первые два периода в матче прошли в напряжённой борьбе, но у обеих команд оборона была сильнее атаки, и поэтому после 40 минут игры на табло горели нули. Впрочем, рано или поздно кто-то должен был отличиться, и первым это сделал Сергей Шмелёв, выведя сочинцев вперёд. Гости меньше чем за две минуты до окончания периода ответили шайбой Мастрюкова, и выяснение отношений между соперниками перетекло в овертайм. А там победу хозяевам площадки принёс точный бросок Павла Падакина.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Что делать «Трактору» с Кольцовым?
Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» заработал показатель полезности «-1». При этом челябинцы вырвали победу у уфимцев в серии буллитов — 4:3.
У Кольцова отрицательный показатель полезности в четвёртом матче подряд. В общей сложности за четыре матча он заработал «-8». Таким образом, у Кольцова в 25 матчах сезона — «-17». В настоящее время он худший игрок КХЛ в текущем сезоне по показателю «+/-». На втором месте защитник «Слована» Иван Шварни — у него «-16». Также на счету Кольцова в текущем сезоне одна заброшенная шайба и пять голевых передач.