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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Юрйи Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ

А «Йокерит» начнёт новую победную серию.
23 октября 2017, понедельник. 08:00 Хоккей

Хоккейный обозреватель “Чемпионата” Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

“Куньлунь Ред Стар” — “Адмирал”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Адмирал
Владивосток

Команды встречались буквально недавно, и теперь соперников ждёт повторная встреча в Шанхае. Конечно, хояевам нужно брать реванш, ведь они упустили победу, которая у них была в руках. Они пропустили шайбу концовке и проиграли по буллитам. “Куньлунь” находится на краю кубковой восьмёрки, и команде нужно поправлять турнирное положение. В спаренных матчах редко побеждает одна команда, поэтому я ставлю на “Куньлунь”.

Прогноз: победа “Куньлуня” в основное время.

“Йокерит” — “Локомотив”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Локомотив
Ярославль

Несмотря на поражение, “Йокерит” провёл хорошую игру против СКА. Сыграло свою роль большинство питерцев и фактор удалений. В игре с “Локомотивом” финская команда вряд ли столкнётся с благосклонностью судей к сопернику, и такие удаления, как в конце матча со СКА, ждать не стоит. Что касается самой игры, то “шуты” вернутся в Хельсинки, и сыграют максимально надёжно сзади, как это было с “Ак Барсом” и “Салаватом”. Несмотря на то что “Локомотив” обыграл ЦСКА, я ставлю на “Йокерит”. Тем более ярославцы потеряли Коледова. В целом прошлый матч получился энергозатратным.

Прогноз: победа “Йокерита” в основное время.

“Северсталь" — “Югра”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Югра
Ханты-Мансийск

У “Северстали” кадровые проблемы. Необстрелянная молодёжь играет в составе. У команды серия из трёх поражений, но все они были в равной борьбе, и обыграть “Югру” команде Гулявцева по силам. Надо сказать, что в этом сезоне череповчане уже проигрывали этому сопернику, поэтому есть повод взять реванш у ханты-мансийцев и нарушить традицию, по которой “Югра” — это не самый удобный соперник. В последних трёх матчах между этими командами праздновала победу именно она.

Прогноз: победа “Северстали” в основное время.

“Торпедо” — “Авангард”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Авангард
Омская область

Этот матч интересен тем, что встречаются давние товарищи и напарники по тренерскому штабу “Торпедо” — Петерис Скудра и Андрей Скабелка. Вынужденная ставка на молодёжь помогла “Авангарду” выиграть в Череповце. Артём Манукян забросил свою первую шайбу в КХЛ. А “Торпедо”, наоборот, подвело доверие к молодым игрокам, о чём сказал Скудра. Интересно, закрутил ли гайки Петерис? У омичей психологическое преимущество, и они должны взять три очка в Нижнем Новгороде, где всё сильнее разгораются слухи о возможных финансовых неурядицах в клубе.

Прогноз: победа “Авангарда” в дополнительное время.

У омичей психологическое преимущество, и они должны взять три очка в Нижнем Новгороде, где всё сильнее разгораются слухи о возможных финансовых неурядицах в клубе.

“Витязь” — “Динамо” (Минск)

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Динамо Мн
Минск
Купить билеты

“Витязь” находится в колоссальном пике. Белов извиняется перед болельщиками, но каких-то предпосылок к тому, что подольчане прервут затяжную серию поражений, пока нет. Московское “Динамо” прошлось по ним катком, и у минского коллектива хватит исполнителей для того, чтобы повторить результат москвичей. Иностранцы белорусского клуба принесут своей команде победу, а заодно приблизят “Витязь” к тому, что может быть уволен Белов либо к кадровым изменениям.

Прогноз: победа “Динамо” в основное время.

Иностранцы белорусского клуба принесут своей команде победу, а заодно приблизят “Витязь” к тому, что может быть уволен Белов либо к кадровым изменениям.

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“Динамо” (Рига) — “Сибирь”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Сибирь
Новосибирская область

Команды уже встречались между собой в этом сезоне, и тогда “Сибирь” одержала натужную и основанную на везении победу. В этом матче она является фаворитом, несмотря на то, что тогда она не превосходила рижан. Всё равно у команды Павла Зубова лучше подбор исполнителей, и смотрится она орагнизованнее. Матч против “Амура” заставил говорить о небольшом подъёме. Для сибиряков очень важно начать выездную серию с победы. А в составе рижского “Динамо” очень важно будет посмотреть на Станислава Чистова, если он дебютирует за них в этой игре.

Прогноз: победа “Сибири” в основное время.

“Спартак” — “Барыс”

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Барыс
Астана
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Этот матч — противостояние иностранцев и первых звеньев. Доус вернулся с победным дублем, а у “Спартака” рвёт и мечет тройка Радил — Стоа — Максвелл. Оба сочетания блестяще смотрятся в большинстве. Наверное, от того, как они сыграют друг против друга, и будет зависеть результат встречи. У Астаны всё-таки есть преимущество в виде большей помощи от представителей других звеньев. Ставлю на то, что астанчане выиграют второй матч у “Спартака” в этом сезоне. Игра будет более результативной, чем прошлый матч между этими соперниками, когда команда Корешкова победила со счётом 2:0.

Прогноз: победа “Барыса” в основное время.

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“Слован” — “Динамо” (Москва)

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
СКА
Санкт-Петербург

Москвичей наконец-то прорвало, и они сыграли надёжно в обороне. Правда, соперник в лице “Витязя” был не таким мощным и прощал ошибки. Но с точки зрения психологии для подопечных Владимира Воробьёва это была очень важная победа. Ну а “Слован” потерпел четыре поражения подряд. Неудача в Тольятти очень красноречива. Сейчас “Слован” — одна из слабейших команд на Западе, и динамовцы должны брать три очка в Братиславе, несмотря на то что играть в столице Словакии всегда непросто. Хотя у “Динамо” в четырёх матчах в Братиславе за всю историю КХЛ нет ни одного поражения. В выездных играх со “Слованом” у бело-голубых стопроцентный результат. Серия продолжится.

Прогноз: победа “Динамо” в основное время.

ЦСКА — СКА

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Слован
Братислава
Динамо М
Москва

Встречались эти команды на старте сезона. В игре на Кубок Открытия победил СКА, и это было логично, так как московский коллектив тогда только собрался и не было ясности с лидерами и тем, в какой хоккей будет играть команда Игоря Никитина. Сейчас уже и сочетания утряслись, и философия вырисовалась у ЦСКА. Главное, что у команды из столицы сейчас идут два матча-суперпроверки друг за другом. После поражения от “Локомотива” ни в коем случае нельзя проигрывать вторую встречу — это ударит по амбициям команды с Ленинградского проспекта. Несмотря на все болячки, дисквалификации и гематомы, полученные в игре с “Локомотивом”, ЦСКА нужно выходить и побеждать. А СКА, мне кажется, может быть успокоен победой над “Йокеритом”. Локальную задачу подопечные Знарка выполнили — они остановили финскую команду и оберегли свой рекорд. Именно за счёт мотивации и желания доказать, что ЦСКА — это ровня СКА, команда Никитина одержит победу.

Прогноз: победа ЦСКА в основное время.

Сбежавший из казармы. Что было бы с Кучеровым, останься он в ЦСКА?
Спойлер: ничего хорошего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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