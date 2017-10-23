ЦСКА победит СКА за счёт мотивации. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель “Чемпионата” Дмитрий Ерыкалов поделился своими прогнозами на исходы матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

“Куньлунь Ред Стар” — “Адмирал”

Команды встречались буквально недавно, и теперь соперников ждёт повторная встреча в Шанхае. Конечно, хояевам нужно брать реванш, ведь они упустили победу, которая у них была в руках. Они пропустили шайбу концовке и проиграли по буллитам. “Куньлунь” находится на краю кубковой восьмёрки, и команде нужно поправлять турнирное положение. В спаренных матчах редко побеждает одна команда, поэтому я ставлю на “Куньлунь”.



Прогноз: победа “Куньлуня” в основное время.



“Йокерит” — “Локомотив”

Несмотря на поражение, “Йокерит” провёл хорошую игру против СКА. Сыграло свою роль большинство питерцев и фактор удалений. В игре с “Локомотивом” финская команда вряд ли столкнётся с благосклонностью судей к сопернику, и такие удаления, как в конце матча со СКА, ждать не стоит. Что касается самой игры, то “шуты” вернутся в Хельсинки, и сыграют максимально надёжно сзади, как это было с “Ак Барсом” и “Салаватом”. Несмотря на то что “Локомотив” обыграл ЦСКА, я ставлю на “Йокерит”. Тем более ярославцы потеряли Коледова. В целом прошлый матч получился энергозатратным.



Прогноз: победа “Йокерита” в основное время.



“Северсталь" — “Югра”

У “Северстали” кадровые проблемы. Необстрелянная молодёжь играет в составе. У команды серия из трёх поражений, но все они были в равной борьбе, и обыграть “Югру” команде Гулявцева по силам. Надо сказать, что в этом сезоне череповчане уже проигрывали этому сопернику, поэтому есть повод взять реванш у ханты-мансийцев и нарушить традицию, по которой “Югра” — это не самый удобный соперник. В последних трёх матчах между этими командами праздновала победу именно она.



Прогноз: победа “Северстали” в основное время.



“Торпедо” — “Авангард”

Этот матч интересен тем, что встречаются давние товарищи и напарники по тренерскому штабу “Торпедо” — Петерис Скудра и Андрей Скабелка. Вынужденная ставка на молодёжь помогла “Авангарду” выиграть в Череповце. Артём Манукян забросил свою первую шайбу в КХЛ. А “Торпедо”, наоборот, подвело доверие к молодым игрокам, о чём сказал Скудра. Интересно, закрутил ли гайки Петерис? У омичей психологическое преимущество, и они должны взять три очка в Нижнем Новгороде, где всё сильнее разгораются слухи о возможных финансовых неурядицах в клубе.



Прогноз: победа “Авангарда” в дополнительное время.

У омичей психологическое преимущество, и они должны взять три очка в Нижнем Новгороде, где всё сильнее разгораются слухи о возможных финансовых неурядицах в клубе.

“Витязь” — “Динамо” (Минск)

“Витязь” находится в колоссальном пике. Белов извиняется перед болельщиками, но каких-то предпосылок к тому, что подольчане прервут затяжную серию поражений, пока нет. Московское “Динамо” прошлось по ним катком, и у минского коллектива хватит исполнителей для того, чтобы повторить результат москвичей. Иностранцы белорусского клуба принесут своей команде победу, а заодно приблизят “Витязь” к тому, что может быть уволен Белов либо к кадровым изменениям.



Прогноз: победа “Динамо” в основное время.

Иностранцы белорусского клуба принесут своей команде победу, а заодно приблизят “Витязь” к тому, что может быть уволен Белов либо к кадровым изменениям.

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“Динамо” (Рига) — “Сибирь”

Команды уже встречались между собой в этом сезоне, и тогда “Сибирь” одержала натужную и основанную на везении победу. В этом матче она является фаворитом, несмотря на то, что тогда она не превосходила рижан. Всё равно у команды Павла Зубова лучше подбор исполнителей, и смотрится она орагнизованнее. Матч против “Амура” заставил говорить о небольшом подъёме. Для сибиряков очень важно начать выездную серию с победы. А в составе рижского “Динамо” очень важно будет посмотреть на Станислава Чистова, если он дебютирует за них в этой игре.

Прогноз: победа “Сибири” в основное время.



“Спартак” — “Барыс”

Этот матч — противостояние иностранцев и первых звеньев. Доус вернулся с победным дублем, а у “Спартака” рвёт и мечет тройка Радил — Стоа — Максвелл. Оба сочетания блестяще смотрятся в большинстве. Наверное, от того, как они сыграют друг против друга, и будет зависеть результат встречи. У Астаны всё-таки есть преимущество в виде большей помощи от представителей других звеньев. Ставлю на то, что астанчане выиграют второй матч у “Спартака” в этом сезоне. Игра будет более результативной, чем прошлый матч между этими соперниками, когда команда Корешкова победила со счётом 2:0.



Прогноз: победа “Барыса” в основное время.

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“Слован” — “Динамо” (Москва)

Москвичей наконец-то прорвало, и они сыграли надёжно в обороне. Правда, соперник в лице “Витязя” был не таким мощным и прощал ошибки. Но с точки зрения психологии для подопечных Владимира Воробьёва это была очень важная победа. Ну а “Слован” потерпел четыре поражения подряд. Неудача в Тольятти очень красноречива. Сейчас “Слован” — одна из слабейших команд на Западе, и динамовцы должны брать три очка в Братиславе, несмотря на то что играть в столице Словакии всегда непросто. Хотя у “Динамо” в четырёх матчах в Братиславе за всю историю КХЛ нет ни одного поражения. В выездных играх со “Слованом” у бело-голубых стопроцентный результат. Серия продолжится.



Прогноз: победа “Динамо” в основное время.



ЦСКА — СКА

Встречались эти команды на старте сезона. В игре на Кубок Открытия победил СКА, и это было логично, так как московский коллектив тогда только собрался и не было ясности с лидерами и тем, в какой хоккей будет играть команда Игоря Никитина. Сейчас уже и сочетания утряслись, и философия вырисовалась у ЦСКА. Главное, что у команды из столицы сейчас идут два матча-суперпроверки друг за другом. После поражения от “Локомотива” ни в коем случае нельзя проигрывать вторую встречу — это ударит по амбициям команды с Ленинградского проспекта. Несмотря на все болячки, дисквалификации и гематомы, полученные в игре с “Локомотивом”, ЦСКА нужно выходить и побеждать. А СКА, мне кажется, может быть успокоен победой над “Йокеритом”. Локальную задачу подопечные Знарка выполнили — они остановили финскую команду и оберегли свой рекорд. Именно за счёт мотивации и желания доказать, что ЦСКА — это ровня СКА, команда Никитина одержит победу.



Прогноз: победа ЦСКА в основное время.