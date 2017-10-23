Ткачёв: пойду на «Матильду» и получу удовольствие

В прошлом году Владимиром Ткачёвым интересовались больше 10 клубов НХЛ, но 24-летний центральный нападающий решил ещё на два года остаться в «Ак Барсе», где выступает с 2009 года. В мае в составе сборной России впервые съездил на чемпионат мира и выиграл бронзу, хоть и набрал за турнир всего два очка.



Новый сезон Владимир тоже начал не блестяще, зато потом разыгрался. Накануне матча со СКА корреспондент «Чемпионата» встретилась с Ткачёвым и расспросила о хоккее, любимых книгах и жизни в Казани.

Владимир Ткачёв



Родился: 5 октября 1993 года в Днепропетровске, Украина



С 2009 года играет в системе «Ак Барса»



Бронзовый призёр юниорского ЧМ среди юниорских команд (2011)



Бронзовый призёр МЧМ (2013)



Бронзовый призёр ЧМ (2017)



3 мая 2017 года продлил контракт с «Ак Барсом» ещё на два года. Родился: 5 октября 1993 года в Днепропетровске, УкраинаС 2009 года играет в системе «Ак Барса»Бронзовый призёр юниорского ЧМ среди юниорских команд (2011)Бронзовый призёр МЧМ (2013)Бронзовый призёр ЧМ (2017)3 мая 2017 года продлил контракт с «Ак Барсом» ещё на два года.

Удаления СКА теперь отменяют? Ткачёва и «Ак Барс» это не волнует! Лидер КХЛ снова проиграл. Ткачёв сделал дубль на глазах у Знарка.

— Как крупное поражение от «Локомотива» пережили?

— Всякое бывает в хоккее, просто нужно сделать правильные выводы. Уже забыли неудачу, провели собрание и готовимся дальше.



— В Ярославле Джастин Азеведу получил серьёзную травму. Что там вообще произошло?

— Неудачное столкновение. Конечно, очень жаль, что Джастин пока не сможет принимать участие в предстоящих матчах. Для нас это весомая потеря. Желаю ему скорейшего выздоровления, ждём его на льду.

Видео травмы Азеведу можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.



— Как обычно у вас проходит ночь после поражения?

— В основном сразу после игры переезд, он занимает такое продолжительное время, что там уже приезжаешь в отель и в середине ночи просто спать ложишься.



— Помните ночь после поражения в полуфинале сборной Канаде на чемпионате мира в Кёльне?

— Обидное поражение было. Ничего страшного, это жизнь. Никто проигрывать не хочет, но поражения случаются. Такие вещи, наоборот, какой-то стимул придают, чтобы расти дальше и двигаться вперёд.



— Вы в целом довольны своей игрой на ЧМ?

— Есть над чем работать, уровень там другой, сразу видны какие-то свои недочёты, ошибки. Начинаешь понимать, к чему нужно стремиться, где стоит подправить свою игру.



— Турнир вы начинали в звене с Сергеем Мозякиным, согласны, что после его травмы немного потерялись на льду?

— Не знаю даже, как сказать. Мы выполняли то, что от нас требовали. В основном это игра на команду. Старался выполнять все задачи, которые давал тренерский штаб мне. В целом, думаю, все ребята старались и сделали всё возможное.

— Вы расстраивались, что не получалось забить почти весь турнир?

— Расстраиваться нужно, когда нет моментов. Моменты есть, а голы придут, и удача тоже придёт.

— Чему научились на чемпионате мира?

— Это такие тонкие хоккейные детали, что сложно объяснить. Я думаю, они должны остаться при мне.

«Идеальный выходной — я просыпаюсь, а за окном океан»

— В 2013 году вы выступали на молодёжном чемпионате мира в Уфе. Из той сборной общаетесь с ребятами?

— Есть с те, с кем плотно общаемся, кого-то просто хорошими знакомыми могу назвать. В принципе все друг друга знаем, всегда рады видеть.

— Удивлены, что кто-то из той сборной довольно большого прогресса добился, Кучеров — один из лучших в НХЛ, а кто-то застопорился в развитии?

— Не думаю, что я тот человек, который должен говорить об этом. Я отвечаю за то, что делаю я, а другие сами пусть отвечают за свои действия.



— Никита Кучеров говорил, что помнит каждую свою шайбу. А вы?

— Если видео посмотреть, то, конечно, вспомню. А так сложно говорить. Есть моменты, которые заседают в памяти навсегда, а есть, которые оттуда вылетают, потому что это такое свойство человеческой памяти — забывать что-то. Безусловно, есть и то, что не забывается.



— Что у вас в памяти сидит?

— Так можно до утра перечислять (Улыбается). Яркие эмоции были, когда Валера (Ничушкин) забивал в овертайме канадцам (в матче за третье место на МЧМ-2013 — примеч. «Чемпионата»). Такое остаётся навсегда, ради таких моментов стоит жить и работать. Это бесценно.

Видео можно посмотреть по ссылке.



— Все свои хет-трики помните?

— Их не так много было, чтобы забывать, поэтому все помню (Улыбается).

— Вы пересматриваете свои матчи, видео голов?

— Это неотъемлемая часть нашей работы, ты должен это делать. Стараемся время от времени обращаться к этой практике.



— Насколько часто это делаете? Кучеров говорил, что после каждого матча приходит домой и пересматривает основные моменты.

— У нас есть видеоаналитик в команде, который отвечает за это. Можем подойти в любой момент и посмотреть, что хотим.



— Как часто вы это делаете?

— Время от времени, но не каждый день. Когда чувствую, что мне это необходимо, иду и смотрю.



— Кто для вас самый большой критик?

— Я сам.



— Много критикуете себя?

— Можно это при мне останется? Вообще никогда не критикую, я же такой классный (Смеётся)!



— Можно сказать, что вы 24 часа в сутки живёте хоккеем, или иногда нужно отвлечься?

— Разумеется, нужно отвлекаться когда-то от хоккея. Но есть рамки, за которые мы не должны выходить — начиная с режима и заканчивая небольшими деталями. В целом, мы живём в мире хоккея, но в нём есть время, чтобы отвлечься, но отвлечься правильно.



— В отпуске позволяете себе выключить голову и забыть о хоккее?

— Отпуск для этого и создан (Улыбается).



— Многие хоккеисты с вами бы не согласились. Кто-то всё время смотрит хоккей, живёт им.

— Ну, можно к этому по-разному относиться. Можно быть постоянно напряжённым и вникать в каждую деталь, а можно просто смотреть хоккей и наслаждаться им. А так, думаю, что отпуск — это время для того, чтобы отключиться и забыть обо всём.



— Какой для вас идеальный выходной?

— Я просыпаюсь, а за окном океан (Смеётся). Беру доску и занимаюсь сёрфингом. Прихожу, сплю и так всю жизнь.



— А как же хоккей?

— Да ну его, иногда можно же (Смеётся). Когда захочется развеяться от сёрфинга, посмотрю и хоккей. Вы же спросили про идеальный выходной, вот так его и представляю.



— Откуда у вас такая любовь к сёрфингу?

— Да это так от балды. Мне нравилось, захотелось попробовать. Два года назад на маленькой волне попробовал. Прикольно, интересный вид спорта. Помогает отвлечься и не думать ни о чём.



— Сейчас уже на больших волнах можете кататься?

— Этим летом не ездил, так что остался на прежнем уровне.



— По ходу сезона успеваете смотреть матчи других команд?

— У меня лично это не получается. В основном идёт подготовка, график довольно плотный и в приоритете подготовить себя к матчу, чем смотреть хоккей. Если есть свободное время, то я всегда с удовольствием смотрю.

«С Галиевым и Клинкхаммером говорим на английском»

— Кто для вас лучший центральный нападающий на планете?

— Кросби, наверное. Человек делает всё быстрее и всё на долю процента лучше, чем другие. Из таких мелочей и складывается результат.



— Что скажите про Макдэвида, он 20 лет чуть ли не главная звезда НХЛ?

— Прекрасный хоккеист. Тут любой вменяемый человек так ответит.



— Из россиян кто круче — Дацюк или Малкин?

— Не знаю. Это оба высококлассных хоккеиста, два прекрасных игрока, здорово, что выступают за нашу сборную.



— Сложно играть против Дацюка?

— Думаю, на этот вопрос не нужно отвечать (Смеётся).



— В «Ак Барсе» на льду понимаете Клинкхаммера и Галиева с полуслова?

— Да, они отличные парни и на льду, и вне льда. Без проблем с ними находим общий язык и просто стараемся вместе улучшать свою игру.



— Быстро сыгрались?

— Иногда нужно просто чувствовать партнёра, играть в хоккей, а взаимопонимание порой приходит даже без слов.



— На каком языке вы общаетесь?

— Рабочий язык у нас английский.



— Чему научились у Андрея Маркова за эти несколько месяцев?

— Это надо защитников спросить (Смеётся). Давайте их позовём и спросим.



— Вы видите себя на льду в 38 лет, как Марков?

— Большой труд — показывать классный хоккей на протяжении стольких лет. Андрей находится в прекрасной форме, здорово играет, и возраст никакого значения сейчас не имеет.



— В СКА молодёжь обращается к Дацюку «Павел Валерьевич», а в «Ак Барсе» тоже молодые игроки называют Маркова по имени-отчеству?

— Не, к Андрюхе так не обращаются. У нас такого точно нет.

«Я не читаю прессу о себе, мне неинтересно»

— Старт сезона у вас откровенно не задался, было много критики в прессе. В чём причина?

— Критику я не читаю, вообще прессу не читаю.

20 снайперов без голов. Кто в КХЛ разучился забивать? Среди них Лемтюгов, Пережогин и полно легионеров.

— Так все хоккеисты говорят, а на самом деле всё читают!

— Каждому своё. Мне просто неинтересно. Без обид. Я люблю вашу профессию, но не читаю. У нас есть тренеры, которые говорят о наших ошибках, о чём-то положительном или отрицательном. Отвлекаться на то, что пишут, мне не нужно.



— Из-за чего же всё-таки на старте сезона были проблемы?

— Результат приходит через работу, везение тоже приходит через работу. В таких ситуациях нужно просто не горячиться, а продолжать работать. Бывает много разных факторов — невезение, недоработки. Это в совокупности даёт впечатление, что у человека не идёт игра. Но на самом деле не всё так просто.



— Существует версия, что вы притормозили из-за того, что не подписали контракт с клубом НХЛ, и потеряли мотивацию.

— Никто не знает ответа на это. Случилось так, как случилось.



— То есть вы не считаете это фактором?

—…(Улыбается).



— Перед тем, как стало известно о дисквалификации Даниса Зарипова, вас видели вместе с ним в звене. Могла эта ситуация сказаться на вашем выступлении на старте сезона?

— Нет, это никак не связано.



— Вам бы хотелось когда-нибудь сыграть с Данисом в одной тройке?

— Хотел уже в начале сезона. Но это такая ситуация, которую просто нужно принять, от меня же тут ничего не зависит. Я её никак не исправлю. Был бы Зарипов, играл бы с ним. Его дисквалифицировали и думать об этом не имеет никакого смысла. Нужно исходить из того, что есть.



— Какая была ваша первая реакция, когда узнали о дисквалификации Зарипова?

— Эта новость поразила меня. Неприятная ситуация, которая негативно сложилась лично для Даниса, да и в целом для «Ак Барса». Для команды это была весомая потеря.



— Вам объявили об этом в команде или узнали через прессу?

— Кто-то сказал в команде, так и пошло, тема начала развиваться, в итоге все об этом узнали.

«Хотел бы выучить немецкий и испанский языки»

— Почему вас нет в «Инстаграме»?

— Такой же ответ, как и про прессу. Неинтересно.



— Вы известный любитель философских произведений. Откуда у вас появился интерес к Герману Гессе?

— От безделья, наверное (Смеётся). Ну, свободное время есть, почему бы и не почитать. Это то, что мне действительно интересно.



— Нельзя же просто так взять и решится читать такие сложные романы. «Игра в бисер» не лежит на витринах «Буквоеда».

— А вот «Игру в бисер» я как раз и не прочитал, потому что она оказалась слишком тяжёлой для меня. Вот к этому действительно надо придти, потому что сложное произведение. В каждой книге можно почерпнуть что-то для себя. Думаю, это хороший опыт. Ведь люди с того времени никак не изменились, жизненные приоритеты остались прежними. Интересно, почитать, какое мнение было у действительно великих людей.



— Какая последняя прочитанная книга?

— «Шантарам», роман Грегори Дэвида Робертса.



— Читали Томаса Манна? Известный немецкий философский романист.

— Нет, может быть, займусь в будущем.



— «Улисс» Джойса считают вершиной литературного искусства. Осилите?

— У меня нет такой цели — осилить какое-то произведение. Я читаю в удовольствие, цели прочитать как можно больше книг или прочитать то, что не понимают другие, у меня нет.



— Сколько книг на французском прочли?

— Не читаю на французском книги.



— Вы же в одном интервью говорили, что можете…

— Я могу читать по-французски, но это сложно для меня. Надо сидеть с книгой и со словарём, плюс переводчик.



— Когда успели выучить и английский, и французский?

— Полтора языка, если так можно сказать, это не такое уж достижение. Обычное школьное образование, плюс сестра со мной дополнительно занималась английским. Была бы возможность, интересно было бы осилить ещё несколько языков. Просто сейчас нет времени.



— Какие хотели бы ещё выучить?

— Если брать из того, что может пригодиться в жизни, то это или немецкий или испанский.



— Расскажите, кто у нас ещё любитель высокой литературы среди хоккеистов?

— Ой, знаю таких! У нас Рафаэль Батыршин что-то такое читает, вкус у него, конечно, не очень (Смеётся). Альберт Яруллин в эту поездку книгу взял. В общем, периодически все читают, не я один такой.



— Может быть, вам пора книжный клуб организовать?

— Думаем над этим. Может, как-нибудь и обсудим это.



Мимо прошёл один из хоккеистов «Ак Барса» и направился к выходу.



— Вот пошёл под звёздами читать, — усмехнулся Владимир.



— Большинство молодых хоккеистов рубятся в FIFA, вы получается в это время книги читаете?

— Я могу поиграть, точнее могу проиграть кому-нибудь (Смеётся).



— Почему сразу проиграть?

— Ну так я же не играю, поэтому и проигрываю всем (Смеётся). Но в принципе, почему бы и нет. Это тоже своеобразная смена обстановки, хорошее развлечение. Иногда с друзьями бывает весело. Им точнее весело, а мне, конечно, не очень (Смеётся).



— Вас занудой никогда не называли?

— Нет, вроде бы.



— С Кириллом Капризовым общаетесь, вы ведь вместе на Евротуре играли?

— Да, общаемся, как и с Толей Голышевым, переписываемся с ними. Очень хорошие ребята.



— По ходу сезона поддерживаете контакт? У Капризова вон какая сумасшедшая конкуренция в ЦСКА.

— С ним в Сочи на предсезонном турнире виделись, а с Голышевым недавно переписывались, у него сейчас травма, восстанавливается. Скорейшего выздоровления Толе, он прекрасный игроки человек.



— Какой жанр кино предпочитаете? Тоже что-то серьёзное?

— Драмы люблю (Смеётся). Да вообще всё, что угодно. Нет какого-то определённого направления. Могу и фантастику посмотреть, и ужасы.



— На «Матильду» пойдёте?

— Это наш русский фильм, да?



— Да, про Николая II и балерину.

— Я кстати трейлер смотрел, крутой фильм, обязательно посмотрю его.



— Вас не удивляет, что вокруг него какая-то неадекватный ажиотаж развился? Поклонская призывала запретить фильм.

— Не знаю, что они там думают. Я приду и получу удовольствия от фильма и всё.



— Рэп-баттлы вам интересны, от которых сейчас фанатеет молодёжь? Знаете, кто такой Гнойный и Оксимирон?

— Кто?



— Я тоже не сильна в этом. Но весь интернет только и говорит о рэп-баттлах.

— Вот молодцы ребята (Смеётся).

«До сих пор живу на базе «Ак Барса, мне так удобно»

— В прошлом году вами интересовались больше десяти клубов НХЛ. Остались в «Ак Барсе», потому что просто не смогли выбрать?

— Именно поэтому и остался (Улыбается). Подумал: «Что-то выбирать много, лучше останусь» (Смеётся). А если серьёзно, то принял такое решение, потому что посчитал, что на данном этапе для меня лучше будет задержаться здесь.



— Не думали, что с вашим французским вам в «Монреаль» надо? Там как раз нет сильного центрального нападающего.

— С моим французским мне лучше тут остаться (Улыбается).



— На Олимпиаду собираетесь?

— Чемодан-то собран. Туда попасть надо, а играть там хочет каждый. Всё зависит от нашей игры, а о желании и спрашивать не надо. Сегодня сыграю хорошо, а завтра плохо. Тем и хорош хоккей, что в любой момент всё может измениться. Надо не думать о попадании на Олимпийские игры, а работать и показывать хороший хоккей.

Олимпийский рейтинг сборной России. Кто из КХЛ наиграл на Пхёнчхан? Марков и Гарипов заслужили, а Марченко и Голышев — нет.

— Может получится так, что на Олимпиаду поедут только хоккеисты СКА и ЦСКА.

— Поедут всё равно лучшие и неважно из каких они клубов.



— В КХЛ доминирует один-два клуба, а к СКА все относятся с ненавистью. Особый настрой на матчи с петербургскими «армейцами»?

— Ненависть — не совсем то слово, которое подходит в данном случае. Есть хорошая команда с хорошим составом, которая выигрывает. Всегда хочется обыграть сильный клуб. Это спорт. И это только касательно спорта — есть конкуренция и желание выиграть.



— Правда, вами интересовался СКА?

— Я ничего не могу по этому поводу сказать.



— Пошли бы в команду, где такая жёсткая конкуренция, как сейчас в ЦСКА?

— Тут надо размышлять, так просто на такой вопрос не ответить. Я бы размышлял.



— Летом вы подписали на новых условиях контракт с «Ак Барсом». Во сколько раз ваша зарплата увеличилась?

— (Смеётся). Давайте следующий вопрос. Это же коммерческая тайна, ничего не могу вам сказать.



— До сих пор живете на базе «Ак Барса»?

— До сих пор живу на базе (Улыбается). Там все условия есть, мне очень комфортно.



— На какой машине ездите?

— На чёрной.



— Автомобилями вообще интересуетесь?

— Только как средством передвижения. У меня нет желания купить какую-то помощнее, поновее, вообще не гонюсь за этим.

«Мне комфортно и в Киеве, и в Казани»

—- В 12 лет вы переехали из Киева в Казань. Считаете себя украинцев или больше русским?

— Вопрос такой… Когда вы приедете на Украину, пообщаетесь там с людьми несколько дней и тоже будете «шокать». Я это к чему говорю — люди ко всему привыкают. Менталитет у этих стран действительно разный. В Казани мне комфортно, приезжаю в Киев — мне там тоже очень уютно. Везде есть свои плюсы.



— Где какие есть плюсы?

— Казань — спортивная столица, там очень хорошая инфраструктура, достаточно хорошее образование. Нормальные дороги, а это немало важно для людей, которые живут в этом городе. Ребёнка можно отдать в разные виды спорта, это очень круто. Киев — культурная столица, это страна, где ты приходишь на рынок купить помидоров, а покупаешь всё, что ты хочешь. В плане питания Киев — очень крутое место. Потом приезжаешь в другой город и сильно чувствуешь разницу. Плюс менталитет украинцев другой, отношение к жизни несколько отличается, люди другие.



— Часто бываете в Киеве?

— Редко, только летом.



— Родители где живут?

— На Украине. Гостят у меня часто, мама приезжает в Казань.



— Украинский язык знаете?

— Да, также как русский.



— В Киеве сейчас преимущественно на украинском говорят?

— Если два человека встретятся, и один будет говорить на русском, а другой на украинском, то в принципе никаких проблем у них не будет. Все понимают оба языка.



— На вашей семье как сказались политические волнения, произошедшие несколько лет назад?

— Тут надо брать в целом и говорить, как это отразилось на народе. Наверное, не совсем хорошо. Жить в мире гораздо комфортнее и приятнее. На самом деле, эта ситуация не нравится никому. Обычно не рассуждаю на политические темы, потому что от нас же всё равно ничего не зависит, решают другие люди, а нам приходится только смириться и искать выходы из ситуации.



— Политика вам интересна?

— Я читаю новости, но чтобы у меня был какой-то грандиозный интерес, то такого нет.

«Отпуск предпочитаю проводить с семьёй, у меня маленькая племянница»

— Какая последняя новость вас удивили или потрясла?

— Ситуация в Вегасе (2 октября в Лас-Вегасе произошло массовое убийство, мужичина расстрелял 59 человек на концерте музыки кантри — примеч. «Чемпионата»).



— Видели трогательную церемонию, посвящённую этой трагедии, перед первым домашним матчем «Вегаса»?

— Видел, это, конечно, правильный шаг. Не вижу никаких отрицательных моментов в этом поступке. Они стараются поддержать свой город, людей, которые потеряли своих близких.

— Есть ли в этом смысл, ведь людей уже не вернуть.

— Есть такое выражение: «Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали». Безразличие, равнодушие и бездействие — тоже грех. Люди пытаются сделать то, что они могут. И пусть это будет мелочь, всё равно кому-то она поможет, вызовет улыбку.



— Бывали в США?

— Нет, только в Канаде. Мы приезжали туда играть в хоккей, особо страну не посмотрел. Судить о ней можно, только если поживёшь в ней несколько лет. Так, конечно, Канада прекрасная страна, всё там круто.



— Играть в хоккей в Канаде круто?

— Да, естественно. Там немного отличается обстановка на матчах.



— Не было мысли поехать в отпуск в Америку?

— Отпуск не такой большой, чтобы так далеко летать. Хочется время с семьёй провести. Будет возможность, съезжу.



— Где отпуск предпочитаете проводить?

— На море (Смеётся).



— Артемий Панарин любит в походы ходить, кто-то на рыбалку.

— Я подстраиваюсь под семью, у кого как получается. Племянница у меня маленькая, подстраиваемся под сестру и маму. Выбираем то, что всех устраивает.



— Вы такой семейный человек. В ночном клубе вас не встретить?

— Нет, наверное. Но когда-то бывал с друзьями.



— Без книжки?

— В туалете закрывался и читал (Смеётся). На самом деле, нельзя так человека в рамки загонять, отдых — смена деятельности, он должен быть разным. Человек же развивается в разных направлениях. Какие-то интересы могут быть более глубокими. А так можно выбраться с друзьями куда-то, посидеть, посмеяться и хорошо время провести. Это не есть плохо.