«Динамо» может расстаться с Артюхиным. Инсайды от Панышева и Ерыкалова

Кого вернёт «Магнитка» и как долго Жамнов будет на тренерской лавке «Спартака».

Ведущие обозреватели «Чемпионата» Павел Панышев и Дмитрий Ерыкалов рассказывают об очередных эксклюзивных новостях в мире хоккея, делая акцент на событиях и переходах КХЛ.

В «Динамо» недовольны Артюхиным

Руководство и тренерский штаб московского «Динамо» недовольны выступлением 34-летнего форварда бело-голубых Евгения Артюхина, с которым ранее было заключено соглашение на один год. От услуг нападающего могут отказаться до конца октября. В 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата Артюхин забросил лишь одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, при коэффициенте полезности равном нулю и 34 минутах штрафа.

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«Локомотив» и Локтионов по-прежнему не могут договориться

27-летний нападающий Андрей Локтионов по-прежнему рассматривает вариант возвращения в «Локомотив». Переход в состав ярославцев является приоритетом для форварда, который не смог получить полноценного контракта в «Лос-Анджелесе». Однако стороны никак не могут договориться по сороку контракта и финансовой составляющей сделки. Именно поэтому Андрей до сих пор находится без клуба.

Чад Ро уже катается, Дэн Секстон продолжает лечение

30-летний нападающий «Нефтехимика» Чад Ро уже приступил к занятиям на льду, практически полностью восстановившись после травмы, однако американец пропустит грядущий матч с магнитогорским «Металлургом». Это будет последняя домашняя игра татарстанского клуба перед выездом на Дальний Восток. Что касается другого американского нападающего – 30-летнего форварда Дэна Секстона, – то его травма носит более серьёзный характер. В ближайшее время он команде не поможет. Обоих планируют взять в поездку по маршруту Владивосток – Хабаровск – Шанхай.

Жамнов будет на тренерской лавке «Спартака» до Евротура

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов планирует помогать тренерскому штабу москвичей во главе с Вадимом Епанчинцевым вплоть до первого этапа Евротура. Старт финского этапа – Кубка Карьяла – намечен на 8 ноября. При Жамнове на лавке спартаковцы одержали уже две победы подряд, выиграв дома у «Авангарда» и «Югры». Присутствие Жамнова на скамейке обсуждалось лично с Епанчинцевым. Функционер имеет подобный опыт по работе в сборной России, «Витязе» и «Атланте».

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Еглича подписали менее чем за 6 миллионов

Руководство «Нефтехимика» существенно сэкономило и подписало контракт с 29-летним словенским форвардом Жигой Егличем за сумму, равную чуть меньше чем 6 млн рублей. Сторона хоккеиста согласилась на существенное понижение зарплаты форварда после его неудачного выступления за «Торпедо». За нижегородцев Еглич провёл 15 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами при показателе полезности «-2». Нижегородский клуб сначала поместил словенского хоккеиста в список отказов, а затем расторг с ним контракт. Ранее Еглич выступал за «Слован», всего в КХЛ на его счету 79 (26+53) баллов за результативность в 194 матчах при показателе полезности «-4» и 99 минутах штрафа.

«Динамо» заключит пробный контракт с Глазковым

25-летний защитник Иван Глазков продолжит карьеру в московском «Динамо». Сейчас хоккеист уже находится на базе команды в Новогорске и тренируется. Последней командой хоккеиста был ХК «Сочи». 10 августа 2017 года контракт с ним расторгли по соглашению сторон. Глазков в прошлом сезоне также выступал за «Адмирал». Всего он провёл 20 матчей в регулярном чемпионате и сделал две голевые передачи при показателе полезности «-7».

«Магнитка» вернёт Бывальцева

Одним из главных открытий 10-го сезона КХЛ стала связка нападающих «Амура» Бывальцев – Ли. Они уже привлекли внимание топ-клубов, а по последней информации, Алексей Бывальцев может пополнить состав магнитогорского «Металлурга». Форвард, на счету которого в текущем чемпионате 21 очко в 24 играх за «Амур», является воспитанником магнитогорского хоккея. Бывальцев покинул систему «Магнитки» четыре года назад, но уральский клуб обладает «правом первой ночи», которое позволяет Геннадию Величкину практически беспрепятственно усилить состав 23-летним нападающим.