Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.
Вратари
|Игрок
|Клуб/Лига
|Игры
|Победы
|Бр
|ПШ
|КН
|%ОБ
|«0»
|Василевский
|«Тампа-Бэй»/НХЛ
|8
|7
|282
|19
|2,38
|93,3%
|1
|Бобровский
|«Коламбус»/НХЛ
|6
|4
|178
|13
|2,16
|92,7%
|1
|Варламов
|«Колорадо»/НХЛ
|5
|3
|160
|11
|2,21
|93,1%
|1
|Худобин
|«Бостон»/НХЛ
|4
|2
|111
|10
|2,98
|91,0%
|0
|Георгиев
|«Хартфорд»/АХЛ
|2
|0
|67
|7
|3,38
|89,6%
|0
|Лазарев
|«Бэрри»/OHL
|9
|7
|269
|26
|2,90
|90,3%
|1
|Денисов
|«Шавиниган»/QMJHL
|9
|3
|283
|36
|4,16
|83,7%
|0
|Жуков
|«Грин Бэй»/USHL
|6
|3
|184
|15
|2,49
|91,1%
|0
|Бердин
|«Су Фолс»/USHL
|6
|3
|236
|12
|2,16
|92,2%
|0
|Просветов
|«Янгстаун»/USHL
|4
|1
|151
|12
|2,97
|91,4%
|0
В целом для российских вратарей прошлая неделя не особо удалась. Антон Худобин хоть и помог «Бостону» обыграть «Ванкувер», от «Баффало» получил пять шайб. Семён Варламов и Сергей Бобровский на двоих провели три матча, но не одержали ни одной победы. Оба российских голкипера перешагнули отметку в две шайбы в среднем за игру. А вот кто серьёзно поправил свою статистику, так это Андрей Василевский. Буквально в каждом матче он выдаёт как минимум один сейв, достойный всяческих хит-парадов. Страж ворот «молний» играет почти без перерывов, но это, похоже, совсем не снижает его эффективность. На прошлой неделе Василевский выиграл все три матча, оформив в очной дуэли с Бобровским первый в сезоне «сухарь». «Вася» — одна из причин лидерства «Тампы» в лиге.
Среди вратарей, выступающих в «минорах», отметим, насколько синхронно идут по дистанции Михаил Бердин и Максим Жуков. Вратари, одновременно уехавшие в USHL, имеют одинаковое количество игр, побед и почти идентичную статистику. Первый шат-аут в сезоне записал на свой счёт вратарь «Бэрри» Леонид Лазарев, а Александр Георгиев после долгого перерыва появился в воротах фарм-клуба «Рейнджерс». Россиянин болгарского происхождения провёл неплохой матч, отразив 41 бросок из 43, но его «Хартфорд» всё равно уступил по буллитам.
WHL (Западная хоккейная лига)
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (2)
|Н.А. Попугаев (н)
|«Принс-Джордж»
|13
|2+7
|-13
|4
|49
|2 (3)
|Минулин (з)
|«Свифт-Каррент»
|11
|1+7
|+11
|2
|19
|3 (1)
|Хоменко (н)
|«Виктория»
|13
|2+5
|+3
|6
|25
|4 (7)
|Д.Зайцев (з)
|«Мус-Джо»
|12
|0+6
|+11
|4
|13
|5 (4)
|Гришаков (н)
|«Калгари»
|11
|2+3
|-1
|4
|18
|6 (8)
|Калиниченко (з)
|«Трай-Сити»
|11
|1+4
|+1
|10
|10
|7 (5)
|Сосунов (з)
|«Мус-Джо»
|12
|4+0
|+11
|22
|23
|8 (6)
|А. Алексеев (з)
|«Ред-Дир»
|3
|0+4
|+3
|2
|7
|9 (9)
|Рубинчик (з)
|«Саскатун»
|10
|0+4
|-2
|11
|14
|10 (13)
|Зудилов (н)
|«Летбридж»
|8
|1+0
|-1
|6
|19
|11 (10)
|Замула (з)
|«Регина»
|11
|0+1
|+1
|8
|14
|12 (11)
|Рудаков (з)
|«Эдмонтон»
|6
|0+1
|-3
|4
|5
|13 (12)
|Кривокрасов (н)
|«Принс-Альберт»
|3
|0+0
|0
|4
|5
Продолжают разочаровывать наши юниоры из Западной хоккейной лиги. Особенно это касается нападающих. Среди всех российских форвардов на прошлой неделе сумел отличиться один лишь Егор Зудилов. 17-летний воспитанник «Авангарда», в минувшее межсезонье перебравшийся в Канаду, открыл счёт своим голам за «Летбридж». А вот те, кто выступают за океаном не первый год, провели минувшие семь дней на холостых оборотах. Андрей Гришаков и Ян Хоменко вовсе не набрали очков, а Никита Попугаев ограничился двумя передачами в трёх играх. Форвард, которого Валерий Брагин наверняка рассматривает в качестве одного из лидеров «молодёжки» в Баффало, пока может похвастаться всего двумя голами за «Принс-Джордж» и ужасающим показателем полезности. Впрочем, на прошлой неделе «+/-» Попугаева не претерпел изменений. А вот кто стабильно радуют, так это защитники Дмитрий Зайцев и Артём Минулин. Оба стабильно набирают очки и чуть ли не каждый матч заканчивают в плюсе. Минулин – шестой защитник WHL по показателю полезности.
QMJHL (хоккейная лига Квебека)
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (3)
|Мизюрин (н)
|«Валь-д`Ор»
|12
|7+7
|+2
|6
|31
|2 (1)
|Колтыгин (н)
|«Драммондвилль»
|13
|4+9
|+8
|12
|22
|3 (4)
|Завгородний (н)
|«Римуски»
|11
|6+6
|+6
|0
|25
|4 (7)
|Абрамов (н)
|«Гатино»
|7
|4+8
|-3
|8
|21
|5 (2)
|Я. Алексеев
|«Шербрук»
|14
|4+8
|-7
|4
|39
|6 (10)
|Косоренков (н)
|«Викториавилль»
|13
|7+4
|-1
|12
|47
|7 (6)
|Глотов (н)
|«Шавиниган»
|12
|4+7
|-4
|6
|27
|8 (5)
|Е.Соколов (н)
|«Кейп-Бретон»
|13
|6+4
|-7
|2
|39
|9 (8)
|Котков (н)
|«Шикутими»
|12
|2+8
|+1
|4
|27
|10 (9)
|Чехович (н)
|«Бэ-Комо»
|11
|4+5
|-2
|8
|38
|11 (11)
|Рубцов (н)
|«Шикутими»
|8
|1+8
|+3
|0
|21
|12 (12)
|Кузьмин (н)
|«Монктон»
|11
|2+4
|-1
|4
|9
|13 (15)
|Михнин (н)
|«Римуски»
|10
|4+1
|-2
|10
|22
|14 (14)
|Козлов (н)
|«Валь-д`Ор»
|12
|1+4
|-2
|8
|29
|15 (13)
|Шестопалов (н)
|««Гатино»
|12
|2+1
|-1
|0
|18
|16 (16)
|Дадажанов (з)
|«Шавиниган»
|11
|0+2
|-7
|4
|7
|17 (17)
|Курбатов (н)
|«Викториавилль»
|10
|0+0
|-4
|0
|9
В то время, когда «Авангард» теряет одного центрального нападающего за другим, в центре ударного звена «Валь-д`Ора» зажигает Максим Мизюрин. Молодой омич на прошлой неделе набрал четыре очка в трёх играх и приблизился к десятке лучших бомбардиров лиги Квебека на расстоянии вытянутой руки. Среди россиян, выступающих в QMJHL, он опередил Павла Колтыгина. Больше очка за игру продолжает набирать за «Римуски» Дмитрий Завгородний, хет-трик в матче с «Монктоном» оформил форвард «Шавинигана» Василий Глотов, ну а наиболее заметный прорыв совершил бывший спартаковец Игорь Косоренков. Его пять шайб за «Викториавилль» на прошлой неделе — лучший результат для всех россиян, выступающих в юниорских лигах Канады.
OHL (хоккейная лига Онтарио)
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (2)
|Липанов (н)
|«Бэрри»
|12
|6+9
|+7
|0
|15
|2 (1)
|А. Свечников (н)
|«Бэрри»
|10
|10+4
|+6
|10
|46
|3 (3)
|Д. Соколов (н)
|«Садбери»
|12
|8+6
|+2
|2
|53
|4 (5)
|Максимов (н)
|«Ниагара»
|9
|5+6
|+1
|11
|42
|5 (4)
|Гоголев (н)
|«Питерборо»
|13
|5+5
|-3
|6
|29
|6 (6)
|Торопченко (н)
|«Гелф»
|12
|4+5
|-4
|4
|37
|7 (7)
|Коростелёв(н)
|«Питерборо»
|9
|3+5
|+1
|6
|35
|8 (10)
|Дер-Аргучинцев (н)
|«Питерборо»
|13
|3+4
|-6
|0
|14
|9 (8)
|Поддубный (н)
|«Эри»
|10
|4+2
|-10
|2
|27
|10 (9)
|Нижников (н)
|«Бэрри»
|12
|2+4
|-1
|2
|29
|11 (13)
|Саморуков (з)
|«Гелф»
|12
|1+5
|-8
|4
|27
|12 (11)
|Попов (н)
|«Кингстон»
|10
|1+3
|0
|0
|18
|13 (12)
|Ларионов (н)
|«Виндзор»
|7
|2+1
|0
|4
|8
|14 (14)
|Вертий (н)
|«Сагино»
|7
|1+2
|+2
|2
|20
|15 (17)
|Лосев (н)
|«Оттава»
|8
|1+1
|-1
|8
|6
|16 (16)
|Кожевников (н)
|«Виндзор»
|12
|0+2
|0
|8
|10
|17 (15)
|Бабинцев (з)
|«Питерборо»
|13
|0+2
|-1
|6
|13
|18 (18)
|Охотюк (з)
|«Оттава»
|14
|1+0
|-9
|10
|10
|19 (20)
|Чибриков (з)
|«Оуэн-Саунд»
|4
|0+1
|+1
|2
|1
|20 (21)
|Стариков (з)
|«Виндзор»
|11
|0+1
|0
|4
|11
|21 (19)
|Александров (з)
|«Флинт»
|8
|0+0
|-2
|2
|6
Главное событие лиги Онтарио, да и всей CHL, разумеется, травма Андрея Свечникова. Фаворит предстоящего драфта НХЛ сломал руку и выбыл ориентировочно на восемь недель. Случилось это после того, как Свечников-младший вышел в лидеры снайперской гонки OHL. Алексей Липанов и Кирилл Нижников остались без партнёра по тройке, а Валерий Брагин без потенциального лидера молодёжной сборной. По крайней мере, суперсерию Свечников уже точно пропустит, а успеет ли он набрать форму к чемпионату мира – большой вопрос. Нельзя исключать, что перелом руки скажется и на перспективах Андрея быть выбранным под первым номером на драфте.
Свечников даже после травмы не выпал из топ-20 бомбардиров лиги Онтарио, а компанию ему составил омич Дмитрий Соколов. Свой уровень держат Кирилл Максимов и Павел Гоголев, однако никто из россиян, выступающих в OHL, не совершал на прошлой неделе голевых подвигов. Зато значимое событие произошло в карьере Даниила Вертия. Он перешёл из «Норт Бэя» в «Сагино», который стал для уроженца Нижневартовска третьим клубом в заокеанской карьере. В составе одного из аутсайдеров OHL Вертий уже успел набрать первые очки.
USHL (юниорская лига США)
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Андреев (н)
|«Централ Иллинойс»
|5
|1+7
|+4
|6
|6
|2 (2)
|Иванюженков (н)
|«Су-Фолс»
|7
|2+2
|-4
|4
|13
|3 (3)
|Афанасьев (н)
|«Маскегон»
|5
|1+0
|+1
|0
|6
На минувшей неделе очками разжились все три российских форварда, выступающих в USHL. Более того, 19-летний Максим Андреев — лучший ассистент американской юниорской лиги. Он же делит первое место в бомбардирской гонке. Добиться этого воспитаннику ЦСКА удалось благодаря трём передачам на минувшей неделе. В качестве ассистента проявил себя и Артём Иванюженков, в активе которого два голевых паса в трёх играх. Также отметим, что пять матчей потребовалось нашему самому молодому игроку в USHL для того, чтобы забросить первую шайбу. Егор Афанасьев, которому 17 лет исполнится только в январе, открыл счёт своим голам за бывший клуб Андрея Свечникова «Маскегон».
NCAA (студенческая лига США)
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Смирнов (н)
|университет Пенсильвания
|6
|4+6
|+2
|2
|20
|2 (2)
|Летунов (н)
|университет Коннектикут
|6
|1+5
|+2
|2
|17
|3 (3)
|Рахматов (з)
|университет Священного Сердца
|5
|0+4
|+1
|8
|6
|4 (4)
|Павлычев (н)
|университет Пенсильвания
|6
|1+0
|-3
|0
|4
|5 (5)
|Дзахов (н)
|университет Ниагара
|3
|0+1
|-1
|4
|7
|6 (6)
|Соловьёв (з)
|университет Бентли
|3
|0+1
|-1
|4
|7
|7 (7)
|Лагунов (н)
|университет Массачусетс Амхерст
|6
|0+1
|-3
|2
|10
До сих пор ожидает своего дебюта в студенческом хоккее Владислав Джиошвили. Первую шайбу в новом сезоне NCAA забросил проспект «Питтсбурга» Никита Павлычев. Продолжает идти по графику «очко за игру» Максим Летунов, а Денис Смирнов его даже превосходит. На прошлой неделе форвард, задрафтованный «Колорадо», набрал пять очков в трёх играх и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров NCAA. Когда в «Эвеланш» обратят внимание на очередного русского из своей системы?
АХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|Игры
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|1 (1)
|Щербак (н)
|«Лаваль»
|6
|1+8
|+3
|4
|15
|2 (3)
|Зыков (н)
|«Шарлотт»
|7
|5+3
|+1
|4
|10
|3 (2)
|Голдобин (н)
|«Ютика»
|5
|3+4
|+1
|0
|7
|4 (5)
|Сошников (н)
|«Торонто»
|6
|2+3
|+2
|6
|20
|5 (6)
|Костин (н)
|«Сан-Антонио»
|6
|1+4
|+4
|7
|5
|6 (13)
|Гурьянов (н)
|«Техас»
|7
|0+5
|-3
|0
|4
|7 (4)
|Каменев (н)
|«Милуоки»
|5
|2+2
|+2
|19
|8
|8 (11)
|Толчинский (н)
|«Шарлотт»
|6
|0+4
|+2
|6
|7
|9 (8)
|Воробьёв (н)
|«Лихай Уэлли»
|7
|0+3
|0
|2
|9
|10 (-)
|Миронов (з)
|«Сан-Антонио»
|3
|1+1
|+3
|4
|4
|11 (9)
|Тренин (н)
|«Милуоки»
|5
|1+1
|-2
|2
|6
|12 (16)
|Мамин (н)
|«Спрингфилд»
|4
|0+2
|+1
|2
|5
|13 (7)
|Березглазов (з)
|«Хартфорд»
|7
|0+2
|-1
|8
|8
|14 (10)
|Дыбленко (з)
|«Бингемтон»
|3
|0+1
|+2
|2
|6
|15 (16)
|Педан (з)
|«Уилкс-Барре»
|6
|0+1
|+1
|10
|9
|16 (12)
|Валиев (з)
|«Торонто»
|6
|0+1
|-1
|8
|6
|17 (17)
|Фазлеев (н)
|«Лихай Уэлли»
|7
|0+1
|-2
|4
|6
|18 (-)
|Осипов (з)
|«Чикаго»
|1
|0+0
|+1
|0
|0
|19 (-)
|Е.Свечников
|«Гранд-Рапидс»
|2
|0+0
|-1
|0
|2
|20 (-)
|Тянулин (н)
|«Тусон»
|1
|0+0
|0
|0
|0
|21 (-)
|Пайгин (з)
|«Бейкерсфилд»
|3
|0+0
|-1
|4
|3
|22 (18)
|А. Волков
|«Сиракьюз»
|7
|0+0
|-2
|2
|7
Главная русская новость – вызов Никиты Щербака в основной состав «Монреаль». 21-летний форвард, оставшийся единственным россиянином в системе «Канадиенс», заслужил шанс после того, как в двух играх на прошлой неделе набрал три очка. Прямо сейчас он занимает девятое место по результативности в АХЛ, но при этом является только третьим бомбардиром своей команды. В обратном направлении для получения игровой практики отправился защитник «Колорадо» Андрей Миронов. Экс-динамовец не только успел дебютировать за «Сан-Антонио», но уже набрал первые очки. Всего три матча хватило Миронову, чтобы стать самым результативным российским защитником в АХЛ. Первые матчи в сезоне провели также Евгений Свечников, Дмитрий Осипов, Зият Пайгин и Артур Тянулин.
Лучший матч в сезоне против «Торонто Марлис» провёл Валентин Зыков, набравший за «Шарлотт» четыре очка. В той же игре двумя передачами за фарм-клуб «Каролины» отметился Сергей Толчинский. Потихоньку начал набирать очки Денис Гурьянов, но пока никак не может открыть счёт голам в новом сезоне. А вот кто сумел отличиться, так это Клим Костин. Свою первую шайбу за фарм «Сент-Луиса» он забросил как раз в матче против «Техаса» Гурьянова, по итогам которого стал первой звездой. А за день до этого, в матче с этой же командой, габаритный юниор впервые подрался в АХЛ. Впрочем, о том, что Костин не против сбросить перчатки, мы узнали ещё в тренинг-кэмпе «Блюз».
НХЛ
|Место
|Игрок
|Клуб
|И
|Очки
|+/-
|Штр
|Бр
|Вр
|Вбр
|Хиты
|Блоки
|1 (3)
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|9
|10+6
|+5
|14
|34
|19.49
|100,0%
|6
|1
|2 (1)
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|9
|0+12
|-3
|4
|17
|18.50
|37,5%
|7
|3
|3 (2)
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|9
|10+1
|-2
|2
|50
|18.20
|66,7%
|14
|3
|4 (7)
|Наместников (н)
|«Тампа-Бэй»
|9
|3+7
|+4
|2
|20
|17.38
|57,1%
|16
|8
|5 (10)
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|9
|3+7
|-5
|6
|25
|17.50
|38,2%
|6
|4
|6 (5)
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|9
|5+4
|+8
|2
|33
|19.36
|0
|11
|4
|7 (4)
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|8
|1+8
|+3
|2
|23
|20.33
|0
|1
|0
|8 (17)
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|9
|3+5
|+3
|2
|16
|12.36
|0
|7
|3
|9 (9)
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|7
|2+5
|-4
|0
|15
|19.21
|0
|2
|3
|10 (6)
|Якупов (н)
|«Колорадо»
|8
|3+2
|+4
|2
|17
|12.31
|0
|8
|0
|11 (8)
|Н.Зайцев (з)
|«Торонто»
|8
|2+3
|+7
|4
|5
|22.58
|0
|13
|27
|12 (16)
|Радулов (н)
|«Даллас»
|8
|1+3
|+4
|6
|19
|19.27
|100,0%
|5
|8
|13 (13)
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|9
|1+3
|-4
|0
|17
|14.38
|28,6%
|4
|4
|14 (19)
|Бурмистров (н)
|«Ванкувер»
|7
|1+3
|+1
|4
|4
|13.23
|57,1%
|4
|1
|15 (11)
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|5
|1+2
|+4
|2
|2
|17.05
|0
|7
|4
|16 (12)
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|8
|1+2
|+1
|0
|16
|23.21
|0
|15
|21
|17 (25)
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|7
|0+1
|+1
|2
|4
|17.44
|0
|10
|10
|18 (14)
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|7
|1+1
|+1
|15
|10
|17.51
|0
|18
|9
|19 (15)
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|9
|1+1
|-1
|6
|13
|16.15
|52,8%
|1
|4
|20 (24)
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|9
|0+1
|-2
|2
|11
|23.53
|0
|16
|11
|21 (18)
|Шипачёв (н)
|«Вегас»
|3
|1+0
|+3
|2
|3
|10.35
|57,1%
|1
|0
|22 (20)
|Кулёмин (н)
|«Айлендерс»
|6
|0+1
|+1
|0
|3
|12.10
|50,0%
|6
|9
|23 (26)
|Слепышев (н)
|«Эдмонтон»
|5
|0+0
|-1
|0
|5
|10.24
|0
|5
|8
|24 (22)
|Барбашев (н)
|«Колорадо»
|6
|0+0
|0
|0
|3
|11.30
|41,4%
|7
|3
|25 (25)
|Антипин (з)
|«Баффало»
|5
|0+0
|-4
|2
|2
|14.18
|0
|1
|4
|26 (23)
|Миронов (з)
|«Колорадо»
|1
|0+0
|0
|2
|0
|11.24
|0
|2
|1
О том, что Никита Кучеров лучший российский хоккеист прямо сейчас, вы и так прекрасно знаете. На прошлой неделе он не только догнал Александр Овечкина в списке лучших снайперов лиги, но и вышел на первое место по результативности среди наших энхаэловцев. Куда любопытнее то, как складывается сезон для его одноклубников. В каждом матче на минувшей неделе набирал очки его партнёр по звену Владислав Наместников, а Михаил Сергачёв и вовсе стал чуть ли не главным российским откровением. Шесть очков в трёх играх – фантастический результат для любого игрока обороны, а для 19-летнего новичка и подавно! На данный момент он пятый по результативности защитник в НХЛ, а на его счету больше шайб, чем у Александра Радулова. Оформив дубль в ворота «Коламбуса», в следующей игре Сергачёв получил от Джона Купера почти 17 минут игрового времени. Похоже, у нас растёт новый Сергей Зубов или Андрей Марков.
Подтянулся за прошлую неделю Евгений Малкин, забуксовавший на старте сезона. «-3» в матче с «Тампой» — это, конечно, провал, но до этого было четыре очка с «Рейнджерс» и неплохой матч с «Флоридой». По крайней мере, это уже не тень Джино. Первое очко в сезоне набрал Алексей Емелин, а Александр Бурмистров открыл счёт своим голам за «Ванкувер». Первыми шайбами в сезоне разродились и Александр Радулов с Павлом Бучневичем, но от них как от форвардов ведущих звеньях в своих клубах всё равно ждут большего.
Кто разочаровывает, так это лидеры «Вашингтона». После феноменального старта связка Овечкин – Кузнецов сбавила обороты. У Александра Великого на прошлой неделе всего один гол, но главное даже не это, а показатель полезности «-4» в матче с «Филадельфией». Практически в каждой игре «Вашингтон» пропускает в присутствии своих лидеров. Игра с «Оттавой» не удалась и Никите Зайцеву, который заработал «-3», но это скорее разовый сбой, нежели закономерность. Чего не скажешь об игре Наиля Якупова, которого главный тренер «Колорадо» уже называет пассажиром. После нескольких матчей, проведённых в запасе, вернулся в состав «Баффало» Виктор Антипин, а вот Иван Барбашёв, напротив, был отправлен «Сент-Луисом» в фарм-клуб.