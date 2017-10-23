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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: nhl.com

Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова

Как играли российские хоккеисты на прошлой неделе: от юниорских лиг до НХЛ.
23 октября 2017, понедельник. 18:30 Хоккей

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Вратари

ИгрокКлуб/ЛигаИгрыПобедыБрПШКН%ОБ«0»
Василевский«Тампа-Бэй»/НХЛ87282192,3893,3%1
Бобровский«Коламбус»/НХЛ64178132,1692,7%1
Варламов«Колорадо»/НХЛ53160112,2193,1%1
Худобин«Бостон»/НХЛ42111102,9891,0%0
Георгиев«Хартфорд»/АХЛ206773,3889,6%0
Лазарев«Бэрри»/OHL97269262,9090,3%1
Денисов«Шавиниган»/QMJHL93283364,1683,7%0
Жуков«Грин Бэй»/USHL63184152,4991,1%0
Бердин«Су Фолс»/USHL63236122,1692,2%0
Просветов«Янгстаун»/USHL41151122,9791,4%0

В целом для российских вратарей прошлая неделя не особо удалась. Антон Худобин хоть и помог «Бостону» обыграть «Ванкувер», от «Баффало» получил пять шайб. Семён Варламов и Сергей Бобровский на двоих провели три матча, но не одержали ни одной победы. Оба российских голкипера перешагнули отметку в две шайбы в среднем за игру. А вот кто серьёзно поправил свою статистику, так это Андрей Василевский. Буквально в каждом матче он выдаёт как минимум один сейв, достойный всяческих хит-парадов. Страж ворот «молний» играет почти без перерывов, но это, похоже, совсем не снижает его эффективность. На прошлой неделе Василевский выиграл все три матча, оформив в очной дуэли с Бобровским первый в сезоне «сухарь». «Вася» — одна из причин лидерства «Тампы» в лиге.

Среди вратарей, выступающих в «минорах», отметим, насколько синхронно идут по дистанции Михаил Бердин и Максим Жуков. Вратари, одновременно уехавшие в USHL, имеют одинаковое количество игр, побед и почти идентичную статистику. Первый шат-аут в сезоне записал на свой счёт вратарь «Бэрри» Леонид Лазарев, а Александр Георгиев после долгого перерыва появился в воротах фарм-клуба «Рейнджерс». Россиянин болгарского происхождения провёл неплохой матч, отразив 41 бросок из 43, но его «Хартфорд» всё равно уступил по буллитам.

WHL (Западная хоккейная лига)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (2)Н.А. Попугаев (н)«Принс-Джордж»132+7-13449
2 (3)Минулин (з)«Свифт-Каррент»111+7+11219
3 (1)Хоменко (н)«Виктория»132+5+3625
4 (7)Д.Зайцев (з)«Мус-Джо»120+6+11413
5 (4)Гришаков (н)«Калгари»112+3-1418
6 (8)Калиниченко (з)«Трай-Сити»111+4+11010
7 (5)Сосунов (з)«Мус-Джо»124+0+112223
8 (6)А. Алексеев (з)«Ред-Дир»30+4+327
9 (9)Рубинчик (з)«Саскатун»100+4-21114
10 (13)Зудилов (н)«Летбридж»81+0-1619
11 (10)Замула (з)«Регина»110+1+1814
12 (11)Рудаков (з)«Эдмонтон»60+1-345
13 (12)Кривокрасов (н)«Принс-Альберт»30+0045

Продолжают разочаровывать наши юниоры из Западной хоккейной лиги. Особенно это касается нападающих. Среди всех российских форвардов на прошлой неделе сумел отличиться один лишь Егор Зудилов. 17-летний воспитанник «Авангарда», в минувшее межсезонье перебравшийся в Канаду, открыл счёт своим голам за «Летбридж». А вот те, кто выступают за океаном не первый год, провели минувшие семь дней на холостых оборотах. Андрей Гришаков и Ян Хоменко вовсе не набрали очков, а Никита Попугаев ограничился двумя передачами в трёх играх. Форвард, которого Валерий Брагин наверняка рассматривает в качестве одного из лидеров «молодёжки» в Баффало, пока может похвастаться всего двумя голами за «Принс-Джордж» и ужасающим показателем полезности. Впрочем, на прошлой неделе «+/-» Попугаева не претерпел изменений. А вот кто стабильно радуют, так это защитники Дмитрий Зайцев и Артём Минулин. Оба стабильно набирают очки и чуть ли не каждый матч заканчивают в плюсе. Минулин – шестой защитник WHL по показателю полезности.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (3)Мизюрин (н)«Валь-д`Ор»127+7+2631
2 (1)Колтыгин (н)«Драммондвилль»134+9+81222
3 (4)Завгородний (н)«Римуски»116+6+6025
4 (7)Абрамов (н)«Гатино»74+8-3821
5 (2)Я. Алексеев«Шербрук»144+8-7439
6 (10)Косоренков (н)«Викториавилль»137+4-11247
7 (6)Глотов (н)«Шавиниган»124+7-4627
8 (5)Е.Соколов (н)«Кейп-Бретон»136+4-7239
9 (8)Котков (н)«Шикутими»122+8+1427
10 (9)Чехович (н)«Бэ-Комо»114+5-2838
11 (11)Рубцов (н)«Шикутими»81+8+3021
12 (12)Кузьмин (н)«Монктон»112+4-149
13 (15)Михнин (н)«Римуски»104+1-21022
14 (14)Козлов (н)«Валь-д`Ор»121+4-2829
15 (13)Шестопалов (н)««Гатино»122+1-1018
16 (16)Дадажанов (з)«Шавиниган»110+2-747
17 (17)Курбатов (н)«Викториавилль»100+0-409

В то время, когда «Авангард» теряет одного центрального нападающего за другим, в центре ударного звена «Валь-д`Ора» зажигает Максим Мизюрин. Молодой омич на прошлой неделе набрал четыре очка в трёх играх и приблизился к десятке лучших бомбардиров лиги Квебека на расстоянии вытянутой руки. Среди россиян, выступающих в QMJHL, он опередил Павла Колтыгина. Больше очка за игру продолжает набирать за «Римуски» Дмитрий Завгородний, хет-трик в матче с «Монктоном» оформил форвард «Шавинигана» Василий Глотов, ну а наиболее заметный прорыв совершил бывший спартаковец Игорь Косоренков. Его пять шайб за «Викториавилль» на прошлой неделе — лучший результат для всех россиян, выступающих в юниорских лигах Канады.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (2)Липанов (н)«Бэрри»126+9+7015
2 (1)А. Свечников (н)«Бэрри»1010+4+61046
3 (3)Д. Соколов (н)«Садбери»128+6+2253
4 (5)Максимов (н)«Ниагара»95+6+11142
5 (4)Гоголев (н)«Питерборо»135+5-3629
6 (6)Торопченко (н)«Гелф»124+5-4437
7 (7)Коростелёв(н)«Питерборо»93+5+1635
8 (10)Дер-Аргучинцев (н)«Питерборо»133+4-6014
9 (8)Поддубный (н)«Эри»104+2-10227
10 (9)Нижников (н)«Бэрри»122+4-1229
11 (13)Саморуков (з)«Гелф»121+5-8427
12 (11)Попов (н)«Кингстон»101+30018
13 (12)Ларионов (н)«Виндзор»72+1048
14 (14)Вертий (н)«Сагино»71+2+2220
15 (17)Лосев (н)«Оттава»81+1-186
16 (16)Кожевников (н)«Виндзор»120+20810
17 (15)Бабинцев (з)«Питерборо»130+2-1613
18 (18)Охотюк (з)«Оттава»141+0-91010
19 (20)Чибриков (з)«Оуэн-Саунд»40+1+121
20 (21)Стариков (з)«Виндзор»110+10411
21 (19)Александров (з)«Флинт»80+0-226

Главное событие лиги Онтарио, да и всей CHL, разумеется, травма Андрея Свечникова. Фаворит предстоящего драфта НХЛ сломал руку и выбыл ориентировочно на восемь недель. Случилось это после того, как Свечников-младший вышел в лидеры снайперской гонки OHL. Алексей Липанов и Кирилл Нижников остались без партнёра по тройке, а Валерий Брагин без потенциального лидера молодёжной сборной. По крайней мере, суперсерию Свечников уже точно пропустит, а успеет ли он набрать форму к чемпионату мира – большой вопрос. Нельзя исключать, что перелом руки скажется и на перспективах Андрея быть выбранным под первым номером на драфте.

Свечников даже после травмы не выпал из топ-20 бомбардиров лиги Онтарио, а компанию ему составил омич Дмитрий Соколов. Свой уровень держат Кирилл Максимов и Павел Гоголев, однако никто из россиян, выступающих в OHL, не совершал на прошлой неделе голевых подвигов. Зато значимое событие произошло в карьере Даниила Вертия. Он перешёл из «Норт Бэя» в «Сагино», который стал для уроженца Нижневартовска третьим клубом в заокеанской карьере. В составе одного из аутсайдеров OHL Вертий уже успел набрать первые очки.

USHL (юниорская лига США)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Андреев (н)«Централ Иллинойс»51+7+466
2 (2)Иванюженков (н)«Су-Фолс»72+2-4413
3 (3)Афанасьев (н)«Маскегон»51+0+106

На минувшей неделе очками разжились все три российских форварда, выступающих в USHL. Более того, 19-летний Максим Андреев — лучший ассистент американской юниорской лиги. Он же делит первое место в бомбардирской гонке. Добиться этого воспитаннику ЦСКА удалось благодаря трём передачам на минувшей неделе. В качестве ассистента проявил себя и Артём Иванюженков, в активе которого два голевых паса в трёх играх. Также отметим, что пять матчей потребовалось нашему самому молодому игроку в USHL для того, чтобы забросить первую шайбу. Егор Афанасьев, которому 17 лет исполнится только в январе, открыл счёт своим голам за бывший клуб Андрея Свечникова «Маскегон».

NCAA (студенческая лига США)

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Смирнов (н)университет Пенсильвания64+6+2220
2 (2)Летунов (н)университет Коннектикут61+5+2217
3 (3)Рахматов (з)университет Священного Сердца50+4+186
4 (4)Павлычев (н)университет Пенсильвания61+0-304
5 (5)Дзахов (н)университет Ниагара30+1-147
6 (6)Соловьёв (з)университет Бентли30+1-147
7 (7)Лагунов (н)университет Массачусетс Амхерст60+1-3210

До сих пор ожидает своего дебюта в студенческом хоккее Владислав Джиошвили. Первую шайбу в новом сезоне NCAA забросил проспект «Питтсбурга» Никита Павлычев. Продолжает идти по графику «очко за игру» Максим Летунов, а Денис Смирнов его даже превосходит. На прошлой неделе форвард, задрафтованный «Колорадо», набрал пять очков в трёх играх и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров NCAA. Когда в «Эвеланш» обратят внимание на очередного русского из своей системы?

АХЛ

МестоИгрокКлубИгрыОчки+/-ШтрафБроски
1 (1)Щербак (н)«Лаваль»61+8+3415
2 (3)Зыков (н)«Шарлотт»75+3+1410
3 (2)Голдобин (н)«Ютика»53+4+107
4 (5)Сошников (н)«Торонто»62+3+2620
5 (6)Костин (н)«Сан-Антонио»61+4+475
6 (13)Гурьянов (н)«Техас»70+5-304
7 (4)Каменев (н)«Милуоки»52+2+2198
8 (11)Толчинский (н)«Шарлотт»60+4+267
9 (8)Воробьёв (н)«Лихай Уэлли»70+3029
10 (-)Миронов (з)«Сан-Антонио»31+1+344
11 (9)Тренин (н)«Милуоки»51+1-226
12 (16)Мамин (н)«Спрингфилд»40+2+125
13 (7)Березглазов (з)«Хартфорд»70+2-188
14 (10)Дыбленко (з)«Бингемтон»30+1+226
15 (16)Педан (з)«Уилкс-Барре»60+1+1109
16 (12)Валиев (з)«Торонто»60+1-186
17 (17)Фазлеев (н)«Лихай Уэлли»70+1-246
18 (-)Осипов (з)«Чикаго»10+0+100
19 (-)Е.Свечников«Гранд-Рапидс»20+0-102
20 (-)Тянулин (н)«Тусон»10+0000
21 (-)Пайгин (з)«Бейкерсфилд»30+0-143
22 (18)А. Волков«Сиракьюз»70+0-227

Главная русская новость – вызов Никиты Щербака в основной состав «Монреаль». 21-летний форвард, оставшийся единственным россиянином в системе «Канадиенс», заслужил шанс после того, как в двух играх на прошлой неделе набрал три очка. Прямо сейчас он занимает девятое место по результативности в АХЛ, но при этом является только третьим бомбардиром своей команды. В обратном направлении для получения игровой практики отправился защитник «Колорадо» Андрей Миронов. Экс-динамовец не только успел дебютировать за «Сан-Антонио», но уже набрал первые очки. Всего три матча хватило Миронову, чтобы стать самым результативным российским защитником в АХЛ. Первые матчи в сезоне провели также Евгений Свечников, Дмитрий Осипов, Зият Пайгин и Артур Тянулин.

Лучший матч в сезоне против «Торонто Марлис» провёл Валентин Зыков, набравший за «Шарлотт» четыре очка. В той же игре двумя передачами за фарм-клуб «Каролины» отметился Сергей Толчинский. Потихоньку начал набирать очки Денис Гурьянов, но пока никак не может открыть счёт голам в новом сезоне. А вот кто сумел отличиться, так это Клим Костин. Свою первую шайбу за фарм «Сент-Луиса» он забросил как раз в матче против «Техаса» Гурьянова, по итогам которого стал первой звездой. А за день до этого, в матче с этой же командой, габаритный юниор впервые подрался в АХЛ. Впрочем, о том, что Костин не против сбросить перчатки, мы узнали ещё в тренинг-кэмпе «Блюз».

НХЛ

МестоИгрокКлубИОчки+/-ШтрБрВрВбрХитыБлоки
1 (3)Кучеров (н)«Тампа-Бэй»910+6+5143419.49100,0%61
2 (1)Кузнецов (н)«Вашингтон»90+12-341718.5037,5%73
3 (2)Овечкин (н)«Вашингтон»910+1-225018.2066,7%143
4 (7)Наместников (н)«Тампа-Бэй»93+7+422017.3857,1%168
5 (10)Малкин (н)«Питтсбург»93+7-562517.5038,2%64
6 (5)Тарасенко (н)«Сент-Луис»95+4+823319.360114
7 (4)Панарин (н)«Коламбус»81+8+322320.33010
8 (17)Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»93+5+321612.36073
9 (9)Дадонов (н)«Флорида»72+5-401519.21023
10 (6)Якупов (н)«Колорадо»83+2+421712.31080
11 (8)Н.Зайцев (з)«Торонто»82+3+74522.5801327
12 (16)Радулов (н)«Даллас»81+3+461919.27100,0%58
13 (13)Бучневич (н)«Рейнджерс»91+3-401714.3828,6%44
14 (19)Бурмистров (н)«Ванкувер»71+3+14413.2357,1%41
15 (11)Куликов (з)«Виннипег»51+2+42217.05074
16 (12)Проворов (з)«Филадельфия»81+2+101623.2101521
17 (25)Емелин (з)«Нэшвилл»70+1+12417.4401010
18 (14)Задоров (з)«Колорадо»71+1+1151017.510189
19 (15)Анисимов (н)«Чикаго»91+1-161316.1552,8%14
20 (24)Орлов (з)«Вашингтон»90+1-221123.5301611
21 (18)Шипачёв (н)«Вегас»31+0+32310.3557,1%10
22 (20)Кулёмин (н)«Айлендерс»60+1+10312.1050,0%69
23 (26)Слепышев (н)«Эдмонтон»50+0-10510.24058
24 (22)Барбашев (н)«Колорадо»60+000311.3041,4%73
25 (25)Антипин (з)«Баффало»50+0-42214.18014
26 (23)Миронов (з)«Колорадо»10+002011.24021

О том, что Никита Кучеров лучший российский хоккеист прямо сейчас, вы и так прекрасно знаете. На прошлой неделе он не только догнал Александр Овечкина в списке лучших снайперов лиги, но и вышел на первое место по результативности среди наших энхаэловцев. Куда любопытнее то, как складывается сезон для его одноклубников. В каждом матче на минувшей неделе набирал очки его партнёр по звену Владислав Наместников, а Михаил Сергачёв и вовсе стал чуть ли не главным российским откровением. Шесть очков в трёх играх – фантастический результат для любого игрока обороны, а для 19-летнего новичка и подавно! На данный момент он пятый по результативности защитник в НХЛ, а на его счету больше шайб, чем у Александра Радулова. Оформив дубль в ворота «Коламбуса», в следующей игре Сергачёв получил от Джона Купера почти 17 минут игрового времени. Похоже, у нас растёт новый Сергей Зубов или Андрей Марков.

Подтянулся за прошлую неделю Евгений Малкин, забуксовавший на старте сезона. «-3» в матче с «Тампой» — это, конечно, провал, но до этого было четыре очка с «Рейнджерс» и неплохой матч с «Флоридой». По крайней мере, это уже не тень Джино. Первое очко в сезоне набрал Алексей Емелин, а Александр Бурмистров открыл счёт своим голам за «Ванкувер». Первыми шайбами в сезоне разродились и Александр Радулов с Павлом Бучневичем, но от них как от форвардов ведущих звеньях в своих клубах всё равно ждут большего.

Кто разочаровывает, так это лидеры «Вашингтона». После феноменального старта связка Овечкин – Кузнецов сбавила обороты. У Александра Великого на прошлой неделе всего один гол, но главное даже не это, а показатель полезности «-4» в матче с «Филадельфией». Практически в каждой игре «Вашингтон» пропускает в присутствии своих лидеров. Игра с «Оттавой» не удалась и Никите Зайцеву, который заработал «-3», но это скорее разовый сбой, нежели закономерность. Чего не скажешь об игре Наиля Якупова, которого главный тренер «Колорадо» уже называет пассажиром. После нескольких матчей, проведённых в запасе, вернулся в состав «Баффало» Виктор Антипин, а вот Иван Барбашёв, напротив, был отправлен «Сент-Луисом» в фарм-клуб.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Георгиев Александр Овечкин Александр Радулов Андрей Василевский Андрей Свечников Антон Худобин Артемий Панарин Вадим Шипачёв Владимир Тарасенко Владислав Наместников Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Евгений Свечников Иван Проворов Наиль Якупов Никита Зайцев Никита Кучеров Семён Варламов Сергей Бобровский
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10:37 Ягр: в детстве я жил и работал на ферме, так что хоккей для меня – как отпуск
10:36 Ткачёв: неинтересно читать прессу, об ошибках нам говорят тренеры
10:18 Президент «Авангарда» рассказал о состоянии Лемтюгова после удаления селезёнки
10:16 Женская сборная России выиграла все 6 выставочных матчей с командами женской НХЛ
10:03 «Вегас» из-за травм потерял двух вратарей за неделю
10:00 Возьмёт ли ЦСКА реванш у СКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
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09:09 Министр спорта — об отсутствии конкуренции в КХЛ: это убивает интерес к хоккею
08:49 OHL: форвард «Бэрри» Липанов стал первой звездой матча, вратарь Лазарев — второй
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