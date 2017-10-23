Русская неделя в Америке: когда Сергачёв забивает больше Радулова

Мы продолжаем обзор выступлений российских игроков в Северной Америке, затрагивая не только НХЛ и АХЛ, но и многочисленные юниорские лиги.

Вратари

Игрок Клуб/Лига Игры Победы Бр ПШ КН %ОБ «0» Василевский «Тампа-Бэй»/НХЛ 8 7 282 19 2,38 93,3% 1 Бобровский «Коламбус»/НХЛ 6 4 178 13 2,16 92,7% 1 Варламов «Колорадо»/НХЛ 5 3 160 11 2,21 93,1% 1 Худобин «Бостон»/НХЛ 4 2 111 10 2,98 91,0% 0 Георгиев «Хартфорд»/АХЛ 2 0 67 7 3,38 89,6% 0 Лазарев «Бэрри»/OHL 9 7 269 26 2,90 90,3% 1 Денисов «Шавиниган»/QMJHL 9 3 283 36 4,16 83,7% 0 Жуков «Грин Бэй»/USHL 6 3 184 15 2,49 91,1% 0 Бердин «Су Фолс»/USHL 6 3 236 12 2,16 92,2% 0 Просветов «Янгстаун»/USHL 4 1 151 12 2,97 91,4% 0

В целом для российских вратарей прошлая неделя не особо удалась. Антон Худобин хоть и помог «Бостону» обыграть «Ванкувер», от «Баффало» получил пять шайб. Семён Варламов и Сергей Бобровский на двоих провели три матча, но не одержали ни одной победы. Оба российских голкипера перешагнули отметку в две шайбы в среднем за игру. А вот кто серьёзно поправил свою статистику, так это Андрей Василевский. Буквально в каждом матче он выдаёт как минимум один сейв, достойный всяческих хит-парадов. Страж ворот «молний» играет почти без перерывов, но это, похоже, совсем не снижает его эффективность. На прошлой неделе Василевский выиграл все три матча, оформив в очной дуэли с Бобровским первый в сезоне «сухарь». «Вася» — одна из причин лидерства «Тампы» в лиге.

Среди вратарей, выступающих в «минорах», отметим, насколько синхронно идут по дистанции Михаил Бердин и Максим Жуков. Вратари, одновременно уехавшие в USHL, имеют одинаковое количество игр, побед и почти идентичную статистику. Первый шат-аут в сезоне записал на свой счёт вратарь «Бэрри» Леонид Лазарев, а Александр Георгиев после долгого перерыва появился в воротах фарм-клуба «Рейнджерс». Россиянин болгарского происхождения провёл неплохой матч, отразив 41 бросок из 43, но его «Хартфорд» всё равно уступил по буллитам.

WHL (Западная хоккейная лига)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (2) Н.А. Попугаев (н) «Принс-Джордж» 13 2+7 -13 4 49 2 (3) Минулин (з) «Свифт-Каррент» 11 1+7 +11 2 19 3 (1) Хоменко (н) «Виктория» 13 2+5 +3 6 25 4 (7) Д.Зайцев (з) «Мус-Джо» 12 0+6 +11 4 13 5 (4) Гришаков (н) «Калгари» 11 2+3 -1 4 18 6 (8) Калиниченко (з) «Трай-Сити» 11 1+4 +1 10 10 7 (5) Сосунов (з) «Мус-Джо» 12 4+0 +11 22 23 8 (6) А. Алексеев (з) «Ред-Дир» 3 0+4 +3 2 7 9 (9) Рубинчик (з) «Саскатун» 10 0+4 -2 11 14 10 (13) Зудилов (н) «Летбридж» 8 1+0 -1 6 19 11 (10) Замула (з) «Регина» 11 0+1 +1 8 14 12 (11) Рудаков (з) «Эдмонтон» 6 0+1 -3 4 5 13 (12) Кривокрасов (н) «Принс-Альберт» 3 0+0 0 4 5

Продолжают разочаровывать наши юниоры из Западной хоккейной лиги. Особенно это касается нападающих. Среди всех российских форвардов на прошлой неделе сумел отличиться один лишь Егор Зудилов. 17-летний воспитанник «Авангарда», в минувшее межсезонье перебравшийся в Канаду, открыл счёт своим голам за «Летбридж». А вот те, кто выступают за океаном не первый год, провели минувшие семь дней на холостых оборотах. Андрей Гришаков и Ян Хоменко вовсе не набрали очков, а Никита Попугаев ограничился двумя передачами в трёх играх. Форвард, которого Валерий Брагин наверняка рассматривает в качестве одного из лидеров «молодёжки» в Баффало, пока может похвастаться всего двумя голами за «Принс-Джордж» и ужасающим показателем полезности. Впрочем, на прошлой неделе «+/-» Попугаева не претерпел изменений. А вот кто стабильно радуют, так это защитники Дмитрий Зайцев и Артём Минулин. Оба стабильно набирают очки и чуть ли не каждый матч заканчивают в плюсе. Минулин – шестой защитник WHL по показателю полезности.

QMJHL (хоккейная лига Квебека)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (3) Мизюрин (н) «Валь-д`Ор» 12 7+7 +2 6 31 2 (1) Колтыгин (н) «Драммондвилль» 13 4+9 +8 12 22 3 (4) Завгородний (н) «Римуски» 11 6+6 +6 0 25 4 (7) Абрамов (н) «Гатино» 7 4+8 -3 8 21 5 (2) Я. Алексеев «Шербрук» 14 4+8 -7 4 39 6 (10) Косоренков (н) «Викториавилль» 13 7+4 -1 12 47 7 (6) Глотов (н) «Шавиниган» 12 4+7 -4 6 27 8 (5) Е.Соколов (н) «Кейп-Бретон» 13 6+4 -7 2 39 9 (8) Котков (н) «Шикутими» 12 2+8 +1 4 27 10 (9) Чехович (н) «Бэ-Комо» 11 4+5 -2 8 38 11 (11) Рубцов (н) «Шикутими» 8 1+8 +3 0 21 12 (12) Кузьмин (н) «Монктон» 11 2+4 -1 4 9 13 (15) Михнин (н) «Римуски» 10 4+1 -2 10 22 14 (14) Козлов (н) «Валь-д`Ор» 12 1+4 -2 8 29 15 (13) Шестопалов (н) ««Гатино» 12 2+1 -1 0 18 16 (16) Дадажанов (з) «Шавиниган» 11 0+2 -7 4 7 17 (17) Курбатов (н) «Викториавилль» 10 0+0 -4 0 9

В то время, когда «Авангард» теряет одного центрального нападающего за другим, в центре ударного звена «Валь-д`Ора» зажигает Максим Мизюрин. Молодой омич на прошлой неделе набрал четыре очка в трёх играх и приблизился к десятке лучших бомбардиров лиги Квебека на расстоянии вытянутой руки. Среди россиян, выступающих в QMJHL, он опередил Павла Колтыгина. Больше очка за игру продолжает набирать за «Римуски» Дмитрий Завгородний, хет-трик в матче с «Монктоном» оформил форвард «Шавинигана» Василий Глотов, ну а наиболее заметный прорыв совершил бывший спартаковец Игорь Косоренков. Его пять шайб за «Викториавилль» на прошлой неделе — лучший результат для всех россиян, выступающих в юниорских лигах Канады.

OHL (хоккейная лига Онтарио)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (2) Липанов (н) «Бэрри» 12 6+9 +7 0 15 2 (1) А. Свечников (н) «Бэрри» 10 10+4 +6 10 46 3 (3) Д. Соколов (н) «Садбери» 12 8+6 +2 2 53 4 (5) Максимов (н) «Ниагара» 9 5+6 +1 11 42 5 (4) Гоголев (н) «Питерборо» 13 5+5 -3 6 29 6 (6) Торопченко (н) «Гелф» 12 4+5 -4 4 37 7 (7) Коростелёв(н) «Питерборо» 9 3+5 +1 6 35 8 (10) Дер-Аргучинцев (н) «Питерборо» 13 3+4 -6 0 14 9 (8) Поддубный (н) «Эри» 10 4+2 -10 2 27 10 (9) Нижников (н) «Бэрри» 12 2+4 -1 2 29 11 (13) Саморуков (з) «Гелф» 12 1+5 -8 4 27 12 (11) Попов (н) «Кингстон» 10 1+3 0 0 18 13 (12) Ларионов (н) «Виндзор» 7 2+1 0 4 8 14 (14) Вертий (н) «Сагино» 7 1+2 +2 2 20 15 (17) Лосев (н) «Оттава» 8 1+1 -1 8 6 16 (16) Кожевников (н) «Виндзор» 12 0+2 0 8 10 17 (15) Бабинцев (з) «Питерборо» 13 0+2 -1 6 13 18 (18) Охотюк (з) «Оттава» 14 1+0 -9 10 10 19 (20) Чибриков (з) «Оуэн-Саунд» 4 0+1 +1 2 1 20 (21) Стариков (з) «Виндзор» 11 0+1 0 4 11 21 (19) Александров (з) «Флинт» 8 0+0 -2 2 6

Главное событие лиги Онтарио, да и всей CHL, разумеется, травма Андрея Свечникова. Фаворит предстоящего драфта НХЛ сломал руку и выбыл ориентировочно на восемь недель. Случилось это после того, как Свечников-младший вышел в лидеры снайперской гонки OHL. Алексей Липанов и Кирилл Нижников остались без партнёра по тройке, а Валерий Брагин без потенциального лидера молодёжной сборной. По крайней мере, суперсерию Свечников уже точно пропустит, а успеет ли он набрать форму к чемпионату мира – большой вопрос. Нельзя исключать, что перелом руки скажется и на перспективах Андрея быть выбранным под первым номером на драфте.

Свечников даже после травмы не выпал из топ-20 бомбардиров лиги Онтарио, а компанию ему составил омич Дмитрий Соколов. Свой уровень держат Кирилл Максимов и Павел Гоголев, однако никто из россиян, выступающих в OHL, не совершал на прошлой неделе голевых подвигов. Зато значимое событие произошло в карьере Даниила Вертия. Он перешёл из «Норт Бэя» в «Сагино», который стал для уроженца Нижневартовска третьим клубом в заокеанской карьере. В составе одного из аутсайдеров OHL Вертий уже успел набрать первые очки.

USHL (юниорская лига США)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Андреев (н) «Централ Иллинойс» 5 1+7 +4 6 6 2 (2) Иванюженков (н) «Су-Фолс» 7 2+2 -4 4 13 3 (3) Афанасьев (н) «Маскегон» 5 1+0 +1 0 6

На минувшей неделе очками разжились все три российских форварда, выступающих в USHL. Более того, 19-летний Максим Андреев — лучший ассистент американской юниорской лиги. Он же делит первое место в бомбардирской гонке. Добиться этого воспитаннику ЦСКА удалось благодаря трём передачам на минувшей неделе. В качестве ассистента проявил себя и Артём Иванюженков, в активе которого два голевых паса в трёх играх. Также отметим, что пять матчей потребовалось нашему самому молодому игроку в USHL для того, чтобы забросить первую шайбу. Егор Афанасьев, которому 17 лет исполнится только в январе, открыл счёт своим голам за бывший клуб Андрея Свечникова «Маскегон».

NCAA (студенческая лига США)

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Смирнов (н) университет Пенсильвания 6 4+6 +2 2 20 2 (2) Летунов (н) университет Коннектикут 6 1+5 +2 2 17 3 (3) Рахматов (з) университет Священного Сердца 5 0+4 +1 8 6 4 (4) Павлычев (н) университет Пенсильвания 6 1+0 -3 0 4 5 (5) Дзахов (н) университет Ниагара 3 0+1 -1 4 7 6 (6) Соловьёв (з) университет Бентли 3 0+1 -1 4 7 7 (7) Лагунов (н) университет Массачусетс Амхерст 6 0+1 -3 2 10

До сих пор ожидает своего дебюта в студенческом хоккее Владислав Джиошвили. Первую шайбу в новом сезоне NCAA забросил проспект «Питтсбурга» Никита Павлычев. Продолжает идти по графику «очко за игру» Максим Летунов, а Денис Смирнов его даже превосходит. На прошлой неделе форвард, задрафтованный «Колорадо», набрал пять очков в трёх играх и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров NCAA. Когда в «Эвеланш» обратят внимание на очередного русского из своей системы?

АХЛ

Место Игрок Клуб Игры Очки +/- Штраф Броски 1 (1) Щербак (н) «Лаваль» 6 1+8 +3 4 15 2 (3) Зыков (н) «Шарлотт» 7 5+3 +1 4 10 3 (2) Голдобин (н) «Ютика» 5 3+4 +1 0 7 4 (5) Сошников (н) «Торонто» 6 2+3 +2 6 20 5 (6) Костин (н) «Сан-Антонио» 6 1+4 +4 7 5 6 (13) Гурьянов (н) «Техас» 7 0+5 -3 0 4 7 (4) Каменев (н) «Милуоки» 5 2+2 +2 19 8 8 (11) Толчинский (н) «Шарлотт» 6 0+4 +2 6 7 9 (8) Воробьёв (н) «Лихай Уэлли» 7 0+3 0 2 9 10 (-) Миронов (з) «Сан-Антонио» 3 1+1 +3 4 4 11 (9) Тренин (н) «Милуоки» 5 1+1 -2 2 6 12 (16) Мамин (н) «Спрингфилд» 4 0+2 +1 2 5 13 (7) Березглазов (з) «Хартфорд» 7 0+2 -1 8 8 14 (10) Дыбленко (з) «Бингемтон» 3 0+1 +2 2 6 15 (16) Педан (з) «Уилкс-Барре» 6 0+1 +1 10 9 16 (12) Валиев (з) «Торонто» 6 0+1 -1 8 6 17 (17) Фазлеев (н) «Лихай Уэлли» 7 0+1 -2 4 6 18 (-) Осипов (з) «Чикаго» 1 0+0 +1 0 0 19 (-) Е.Свечников «Гранд-Рапидс» 2 0+0 -1 0 2 20 (-) Тянулин (н) «Тусон» 1 0+0 0 0 0 21 (-) Пайгин (з) «Бейкерсфилд» 3 0+0 -1 4 3 22 (18) А. Волков «Сиракьюз» 7 0+0 -2 2 7

Главная русская новость – вызов Никиты Щербака в основной состав «Монреаль». 21-летний форвард, оставшийся единственным россиянином в системе «Канадиенс», заслужил шанс после того, как в двух играх на прошлой неделе набрал три очка. Прямо сейчас он занимает девятое место по результативности в АХЛ, но при этом является только третьим бомбардиром своей команды. В обратном направлении для получения игровой практики отправился защитник «Колорадо» Андрей Миронов. Экс-динамовец не только успел дебютировать за «Сан-Антонио», но уже набрал первые очки. Всего три матча хватило Миронову, чтобы стать самым результативным российским защитником в АХЛ. Первые матчи в сезоне провели также Евгений Свечников, Дмитрий Осипов, Зият Пайгин и Артур Тянулин.

Лучший матч в сезоне против «Торонто Марлис» провёл Валентин Зыков, набравший за «Шарлотт» четыре очка. В той же игре двумя передачами за фарм-клуб «Каролины» отметился Сергей Толчинский. Потихоньку начал набирать очки Денис Гурьянов, но пока никак не может открыть счёт голам в новом сезоне. А вот кто сумел отличиться, так это Клим Костин. Свою первую шайбу за фарм «Сент-Луиса» он забросил как раз в матче против «Техаса» Гурьянова, по итогам которого стал первой звездой. А за день до этого, в матче с этой же командой, габаритный юниор впервые подрался в АХЛ. Впрочем, о том, что Костин не против сбросить перчатки, мы узнали ещё в тренинг-кэмпе «Блюз».

НХЛ

Место Игрок Клуб И Очки +/- Штр Бр Вр Вбр Хиты Блоки 1 (3) Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 9 10+6 +5 14 34 19.49 100,0% 6 1 2 (1) Кузнецов (н) «Вашингтон» 9 0+12 -3 4 17 18.50 37,5% 7 3 3 (2) Овечкин (н) «Вашингтон» 9 10+1 -2 2 50 18.20 66,7% 14 3 4 (7) Наместников (н) «Тампа-Бэй» 9 3+7 +4 2 20 17.38 57,1% 16 8 5 (10) Малкин (н) «Питтсбург» 9 3+7 -5 6 25 17.50 38,2% 6 4 6 (5) Тарасенко (н) «Сент-Луис» 9 5+4 +8 2 33 19.36 0 11 4 7 (4) Панарин (н) «Коламбус» 8 1+8 +3 2 23 20.33 0 1 0 8 (17) Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 9 3+5 +3 2 16 12.36 0 7 3 9 (9) Дадонов (н) «Флорида» 7 2+5 -4 0 15 19.21 0 2 3 10 (6) Якупов (н) «Колорадо» 8 3+2 +4 2 17 12.31 0 8 0 11 (8) Н.Зайцев (з) «Торонто» 8 2+3 +7 4 5 22.58 0 13 27 12 (16) Радулов (н) «Даллас» 8 1+3 +4 6 19 19.27 100,0% 5 8 13 (13) Бучневич (н) «Рейнджерс» 9 1+3 -4 0 17 14.38 28,6% 4 4 14 (19) Бурмистров (н) «Ванкувер» 7 1+3 +1 4 4 13.23 57,1% 4 1 15 (11) Куликов (з) «Виннипег» 5 1+2 +4 2 2 17.05 0 7 4 16 (12) Проворов (з) «Филадельфия» 8 1+2 +1 0 16 23.21 0 15 21 17 (25) Емелин (з) «Нэшвилл» 7 0+1 +1 2 4 17.44 0 10 10 18 (14) Задоров (з) «Колорадо» 7 1+1 +1 15 10 17.51 0 18 9 19 (15) Анисимов (н) «Чикаго» 9 1+1 -1 6 13 16.15 52,8% 1 4 20 (24) Орлов (з) «Вашингтон» 9 0+1 -2 2 11 23.53 0 16 11 21 (18) Шипачёв (н) «Вегас» 3 1+0 +3 2 3 10.35 57,1% 1 0 22 (20) Кулёмин (н) «Айлендерс» 6 0+1 +1 0 3 12.10 50,0% 6 9 23 (26) Слепышев (н) «Эдмонтон» 5 0+0 -1 0 5 10.24 0 5 8 24 (22) Барбашев (н) «Колорадо» 6 0+0 0 0 3 11.30 41,4% 7 3 25 (25) Антипин (з) «Баффало» 5 0+0 -4 2 2 14.18 0 1 4 26 (23) Миронов (з) «Колорадо» 1 0+0 0 2 0 11.24 0 2 1

О том, что Никита Кучеров лучший российский хоккеист прямо сейчас, вы и так прекрасно знаете. На прошлой неделе он не только догнал Александр Овечкина в списке лучших снайперов лиги, но и вышел на первое место по результативности среди наших энхаэловцев. Куда любопытнее то, как складывается сезон для его одноклубников. В каждом матче на минувшей неделе набирал очки его партнёр по звену Владислав Наместников, а Михаил Сергачёв и вовсе стал чуть ли не главным российским откровением. Шесть очков в трёх играх – фантастический результат для любого игрока обороны, а для 19-летнего новичка и подавно! На данный момент он пятый по результативности защитник в НХЛ, а на его счету больше шайб, чем у Александра Радулова. Оформив дубль в ворота «Коламбуса», в следующей игре Сергачёв получил от Джона Купера почти 17 минут игрового времени. Похоже, у нас растёт новый Сергей Зубов или Андрей Марков.

Подтянулся за прошлую неделю Евгений Малкин, забуксовавший на старте сезона. «-3» в матче с «Тампой» — это, конечно, провал, но до этого было четыре очка с «Рейнджерс» и неплохой матч с «Флоридой». По крайней мере, это уже не тень Джино. Первое очко в сезоне набрал Алексей Емелин, а Александр Бурмистров открыл счёт своим голам за «Ванкувер». Первыми шайбами в сезоне разродились и Александр Радулов с Павлом Бучневичем, но от них как от форвардов ведущих звеньях в своих клубах всё равно ждут большего.

Кто разочаровывает, так это лидеры «Вашингтона». После феноменального старта связка Овечкин – Кузнецов сбавила обороты. У Александра Великого на прошлой неделе всего один гол, но главное даже не это, а показатель полезности «-4» в матче с «Филадельфией». Практически в каждой игре «Вашингтон» пропускает в присутствии своих лидеров. Игра с «Оттавой» не удалась и Никите Зайцеву, который заработал «-3», но это скорее разовый сбой, нежели закономерность. Чего не скажешь об игре Наиля Якупова, которого главный тренер «Колорадо» уже называет пассажиром. После нескольких матчей, проведённых в запасе, вернулся в состав «Баффало» Виктор Антипин, а вот Иван Барбашёв, напротив, был отправлен «Сент-Луисом» в фарм-клуб.