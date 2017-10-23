Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА

«Сегодня играем вот в этом прекрасном дворце. И даже обещают аншлаг!» — ехидно подкололи «армейцы» с берегов Невы своего соперника перед встречей. На видео, прикреплённом к записи в «твиттере», на камеру со всех ракурсов запечатлён ЛДС ЦСКА. Не самое, мягко говоря, новое спортивное сооружение на Ленинградском проспекте столицы. Ну и намёк про посещаемость тоже понятен.

Матч между ЦСКА и СКА в последнее время превратился в главное противостояние страны. Питер уже успел завоевать два кубка Гагарина, а вот у красно-синих дела в этом плане не клеятся, зато выиграно неимоверное число регулярных чемпионатов и титул чемпионов страны. Ко всему прочему «армейские» коллективы – богатейшие клубы КХЛ, имеющие такие возможности и такой резерв, что остальным даже и не снилось. Битвы между ними всегда вызывают повышенный интерес.

ЦСКА, добившийся снятия одноматчевой дисквалификации со своего капитана Сергея Андронова (СДК КХЛ пересмотрел своё решение, чего не случается практически никогда), решил не заявлять нападающего на матч. Видимо из-за того, что он не принял участия в утренней раскатке и должным образом не подготовился к игре. Ведь о повторном решении спортивно-дисциплинарного комитета стало известно уже после обеда. Или же дало о себе знать повреждение, полученное после силового приёма защитника «Локомотива» Александра Елесина в самом начале прошлой встречи.

В СКА тоже не обошлось без сюрпризов. К примеру, шведский защитник Патрик Херсли принял участие в предматчевой раскатке, однако оказался вне заявки на игру. Не попал в заявку на отчётную встречу и нападающий Александр Барабанов, наошибавшийся в матче с «Йокеритом».

В воротах хозяев с первых минут появился Илья Сорокин, в воротах СКА – Игорь Шестёркин. Так что вратарская дуэль тоже получилась занимательной. Друг с другом встречались два самых талантливых голкипера страны. Люди, которые, на 90%, поедут на Олимпийские игры в Корею, если травмы обойдут стороной. Стартовое выбрасывание выполнили легендарный нападающий Павел Буре и его сын, занимающийся хоккеем в «армейской» школе.

Первый период прошёл на обоюдоострых скоростях. Москвичи получили шанс отличиться на первой минуте игры, когда малый штраф схлопотал не чужой для ЦСКА человек – Николай Прохоркин. Однако бригада большинства коллектива Олега Знарка отработала на отлично. Гости наоборот, дождались удаления у соперника в концовке периода и начинали в большинстве ещё и второй отрезок встречи, но безрезультатно.

Валерий Ничушкин выскочил на лёд, а повреждение у СКА получил Илья Каблуков, бросившийся под шайбу. Егор Рыков подтолкнул хромавшего партнёра для ускорения, чтобы тот поскорее добрался до скамейки запасных. Сам Егор почти сразу был наказан двумя минутами за подножку.

Однако первыми реализовать большинство было суждено СКА. Светлаков заехал клюшкой по лицу сопернику, за что был наказан малым штрафом. В результате Ковальчук сделал передачу Войнову на синюю линию. Вячеслав выдержал паузу и с кистей зарядил низом. Широков на пятаке перекрыл обзор Сорокину, голкипер не видел шайбы. 1:0 – гости повели. У хозяев на лёд уже после первого периода не выходил защитник Мэт Робинсон, в паре с Киселевичем играл Ожиганов.

Напомним и о том факте, что матч за кубок Открытия ЦСКА сопернику уже проиграл, поэтому хотел взять реванш. На третий период хоккеисты Игоря Никитина вышли максимально мобилизованными. Нечасто увидишь, чтобы «армейцы» не забивали соперника ни одной шайбы за две двадцатиминутки.

Но и в третьем периоде ЦСКА подвели удаления. Гости только этого и ждали, так как в формате 5 на 4 команда Олега Знарка выглядит практически идеально. Дацюк от борта сделал перевод в центр зоны, Ковальчук подстроился под шайбу и вогнал её в нижний угол ворот. А едва ли не в следующей атаке звёздный нападающий СКА оформил дубль. Прохоркин вошёл в зону, стянул на себя двух соперников и прострелил на дальнюю штангу, а Ковальчук с метра поразил ворота.

Отыграть на ноль Игорю Шестёркину не позволил молодой нападающий Андрей Кузьменко. Хафизуллин схлопотал две минуты, нападающего хозяев вывели на бросок, Андрей оказался точен. Для определения гола судьям пришлось смотреть просмотр. В свою очередь защита ЦСКА продолжала проваливаться. К ассистентскому баллу Дацюк приплюсовал заброшенную шайбу, воспользовавшись пасом Карпова. На Сорокина была больно смотреть – 4:1 в пользу чемпиона.

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Пилюлю от поражения коллективу Игоря Никитина подсластил Иван Телегин, отличившийся после передачи Попова. Тот самый Телегин, которого активно хотел заполучить Олег Знарок, но ЦСКА, повторив заманчивое предложение Питера, сделал Ивана едва ли не самым высокооплачиваемым хоккеистом команды.

Финальная сирена зафиксировала на табло счёт 5:2 в пользу СКА, замена вратаря на шестого полевого хоккеиста не помогла москвичам. Более того, Ковальчук забросил в пустые и оформил хет-трик.Чемпион снова не по зубам ЦСКА.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.