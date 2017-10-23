«Дочка говорит: «Папа, ты отсталый человек». Ковальчук — о хет-трике и фото

Во втором и последнем «армейском» дерби в регулярном чемпионате победу вновь одержал СКА. Хет-трик Ильи Ковальчука, а также шайбы Войнова и Дацюка помогли петербуржцам обыграть главного раздражителя. В составе подопечных Игоря Никитина заброшенными шайбами сумели отметиться Андрей Кузьменко и Иван Телегин.

«Дацюка хватит и на Олимпиаду»

На послематчевой пресс-конференции тренеры были довольно спокойны и немногословны.



— Хорошая игра, — начал с дежурных слов Олег Знарок. — Очень хорошая, считаю. Хороший соперник, настоящее дерби получилось, где-то им повезло, были у нас ошибки. Желание было огромное у ребят, поддержка зрителей понравилась.



— Прибавил ли ЦСКА по сравнению с первым матчем?

—ЦСКА и в первом матче был хорош.



— Почему сегодня не играл Херсли?

— У Херсли повреждение, поэтому и не играл сегодня.



— Почему решили поменять Прохоркина и Дацюка местами?

—Мы просто даём ребятам отдохнуть друг от друга, поэтому меняем звенья. Сезон длинный, ещё играть и играть.

Комплекс Ковальчука. Чемпион снова не по зубам ЦСКА Большой вклад в победу СКА внёс и другой звёздный форвард – Павел Дацюк.

— Вы выпускаете Павла Дацюка и в меньшинстве. Не боитесь, что капитан устанет к Олимпиаде?

— Павла выпускаю в меньшинстве на вбрасывания, он 90 процентов выигрывает, секунд 40 выигрываем, пока соперник выходит из зоны. Дадим Пашке отдохнуть, у нас есть план. К Олимпиаде он будет готов.

Менее доволен результатом был тренер проигравшей команды.

— Неоднозначно сыграли, —заявил Игорь Никитин. — Вроде старались, хотели, создавали моменты, но получилось неприглядно. Наверное, с хорошей командой должны играть все 22 хоккеиста, в этом и есть причина поражения, хотя мы выложились.

— Что с Шумаковым и почему не играл Андронов, его дисквалификацию же отменили?

—Шумаков начал тренироваться, но у него повреждение, не стали рисковать, он с дискомфортом катался. Ситуация с Андроновым разрешилась после утренней раскатки, была неразбериха, решили не рисковать.

— Что с Робинсоном?

—Он получил повреждение, поэтому не доиграл матч до конца.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо проводить на других аренах»

В микст-зоне журналисты ждали главного героя матча. Илья Ковальчук, кажется, был в настроении обсуждать любые вопросы.

— Вроде неплохо, строго сыграли, — начал вице-капитан СКА. — Наверное, 50 минут здорово сзади действовали, играли на выезде, поэтому всё хорошо. Шестёркин выручил в нужный момент, нам повезло, первые два гола низом зашли, хорошо перед воротами закрыли. Выиграли и двигаемся дальше.

— Прибавил ли ЦСКА со старта сезона?

— Меня мало интересует. Обе игры были напряжёнными, хорошо, что обе выиграли.

— Знарок меняет звенья, тем самым готовит вас к Олимпиаде?

— Не знаю, это вопрос к Олегу Валерьевичу. Прохоркин сегодня хорошо отдал пас, надеюсь, не последний.

— Было ли тяжело в большинстве без Херсли?

— Слава (Войнов) здорово играет, они равноценные игроки.

— Что скажите о силе ваших последних соперников?

— «Йокерит» и ЦСКА — хорошие команды, обученные ребята, почти все ребята в сборных играют. В ЦСКА много молодых ребят, у них светлое будущее. Дело журналистов — писать об интригах в чемпионате, наше дело — выходить и выигрывать.

— Какую победную фотографию выставите сегодня в «Инстаграм»?

—Посмотрим сейчас, что-нибудь придумаем. У меня персональный фотограф есть, который со мной ездит и фотографирует меня (улыбается).

— Мнения болельщиков расходятся. Вы сами ведёте сейчас свои социальные сети?

— Да, сам. Начал с этого года, а то старшая дочка говорит: «Папа, ты отсталый человек, даже у меня есть «Инстаграм». За меня раньше вёл клуб, посмотрел комментарии под фотографиями и решил взять всё это в свои руки. Приятно общаться с болельщиками.

— Как вам сегодня игралось при полном стадионе ЦСКА?

— Если честно, такие матчи, как ЦСКА — СКА, надо делать на других аренах. Не знаю, почему на «Мегаспорте» не играют, там был бы полный стадион. Будем надеяться, в плей-офф там будет играть ЦСКА.

— График у СКА сейчас напряжённый. Как себя чувствуете?

— Сил хватит, сейчас нормальный обычный график, мы же тренируемся каждый день. Просто кому-то впервые так, я через это проходил много раз, самое главное — восстановление. Чем становишься старше, тем меньше себе можешь позволить. Думаю, последние матчи СКА все были на приличных скоростях.

— Следите за гонкой бомбардиров?

— В этом году у Доуса больше голов, чем игр. Мозякина никогда не надо забывать.

— А Гусев?

— И Никита Гусев в порядке.

С «рыбками» и ради премий. СКА остановил «Йокерит» СКА прервал серию «Йокерита», а Евгений Кетов провалил театральный кастинг.

«В ЦСКА есть личности, которым нужно уделять особое внимание»

Ответил на вопросы журналистов и автор первого гола в матче — Вячеслав Войнов.

— Выполняли свой план на игру, старались, дождались своих моментов, — сказал защитник СКА. — В моменте с голом пытался найти линию, чтобы шайба пролетела первого игрока, а дальше уже наши хоккеисты закрыли Сорокина.

— После матча с «Югрой» вы говорили, что с физической формой все хорошо, а вот игровая набирается с трудом.

— В таких матчах как раз и проявляются твои слабые стороны, всегда есть над чем работать.Намного лучше себя сейчас чувствую, чем перед матчем с «Югрой», но есть куда прибавлять.

— Чему вам можно научиться у Херсли? Щелчок у него убийственный.

— Такой щелчок, как уПатрика, уже не натренировать, это у него с рождения. Он одного типа игрок, я — другого.

— Просил ли тренерский штаб команду играть попроще? СКА сегодня старался не выполнять больше двух передач в равных составах.

— Нет, мы старались играть в свою игру, ЦСКА очень хорошо прессинговал первые полтора периода.

— Можете сравнить ЦСКА и «Йокерит»?

— Моё личное мнение — ЦСКА и «Йокерит» две разные команде. В «Йокерите» не было какой-то личности, которой нужно было уделять внимание, соперники играли по заданию. ЦСКА — мобильная и скоростная команда. И в ней есть пара игроков, которым нужно уделять внимание.

«СКА не затерялся бы в НХЛ»

Игроки ЦСКА были в лучшем расположении духа после игры.

— Этот матч отличался от игры за Кубок открытия, — признался Михаил Григоренко. — В начале сезона притирались, а здесь сразу с первой смены ринулись в бой. Наши команды занимают первые места в своих дивизионах, так что встречались лидеры.

— Как бы СКА выступал в НХЛ?

— Думаю, не затерялся бы там. У них собраны отличные хоккеисты. Видно, что все сыграны. Многие команды могли бы выступить в НХЛ на достойном уровне.

— Что не получилось в матче?

— У нас не получилось сдержать Ковальчука, Питер здорово разыграл большинство. Илью выводили на бросок, не удавалось перекрывать передачи. Всегда есть установка играть против лидеров жёстко, втыкаться в них. Вроде бы неплохо оборонялись, но то клюшку не там поставим, то бросок не заблокируем, то трафик на пятаке не создадим. Пару ненужных удалений схватили. Считаю, что и Шестёркин, и Коскинен— хорошие вратари. Оба играют на высоком уровне.