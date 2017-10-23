Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов

Дежавю «Адмирала» в Шанхае

Команды, которые уже встречались два дня назад, провели повторный матч. Сложился он так, что все зрители могли испытать чувство дежавю. «Куньлунь» также открыл счёт, но упустил победу в третьем периоде, а в серии буллитов сильнее оказался «Адмирал». Даже героем встречи стал один и тот же человек – Виктор Александров. Разница лишь в том, что в первой игре его шайба помогла «морякам» отыграться с 0:1, а на этот раз два очка опытного форварда позволили гостям уйти с 0:2. В обоих случаях Александров становился автором победного броска в серии буллитов. Есть ощущение, что когда команды встретятся в следующий раз, Майк Кинэн приставит к Виктору двоих игроков, лишь бы его обезвредить. Ещё одна любопытная деталь – это посещаемость матча. В официальном протоколе значится 1400 зрителей, но по панораме стадиона в Шанхае этого не скажешь.

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«Локомотив» добил раненых в Петербурге «шутов»

Учитывая то, как прошёл матч в Хельсинки, складывается впечатление, будто СКА не только прервал серию «Йокерита», но и изрядно попил крови у финских хоккеистов. «Локомотив», напротив, после гостевой победы над ЦСКА получил сумасшедший приток уверенности в себе. Как и в битве с другим «армейским» клубом, всё свелось к дисциплине и реализации лишнего. «Йокерит» на этот раз сыграл в большинстве даже удачнее соперника, реализовав на одно удаление больше, но спохватились хозяева слишком поздно. К началу второго периода «железнодорожники» вели со счётом 4:1, и могли добивать соперника в формате «5 на 3». Комфортное преимущество для ярославцев добыло первое звено, куда методом проб и ошибок вписался Александр Кадейкин. В итоге гости понервничали, но всё же добыли три очка. А самым счастливым человеком на площадке в этот вечер был Павел Красковский, наконец-то открывший счёт голам в этом сезоне. Дмитрий Квартальнов разбудил очередного спящего гиганта.

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Гудачек засушил «мамонтов»

Важную победу после трёх поражений подряд одержала «Северсталь». Поверженными оказались гости из Ханты-Мансийска. Результат подопечные Александра Гулявцева сделали во втором периоде, когда организовали обе шайбы. Ворота бывшей команды поразил Олег Яшин, а главным героем встречи стал Юлиус Гудачек. Именно словацкий вратарь череповчан оставил команду на плаву в начале матча и не дал ни единого шанса сопернику в концовке. 33 сейва позволили Гудачеку оформить третий «сухарь» в сезоне. Ранее под горячую ловушку автора «Huda-Show» попадали форварды «Салават Юлаева» и «Сочи».

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Скабелка вышел вперёд в личной серии со Скудрой

Есть принципиальные матчи между географическими соседями. Есть те, которые родились из эпохальных кубковых серий. Но существуют в КХЛ и тренерские дерби. Одно из самых ярких: Петерис Скудра против Андрея Скабелки. Бывшие соратники по тренерскому штабу нижегородцев придерживаются одних и тех же взглядов, а матчи между их командами всегда проходят от ножа. До встречи в Нижнем Новгороде счёт личных встреч был равным. Скудра был близок к тому, чтобы вновь выйти вперёд в серии со Скабелкой: уже на третьей минуте счёт открыл 20-летний Михаил Смолин. Ирония в том, что после поражения в предыдущей игре Петерис жёстко раскритиковал свою молодёжь. Однако сохранить победный результат «Торпедо» не удалось. Не помог волжанам и Ян Муршак, проводивший первый матч после тяжёлой травмы. Сначала ветеран Александр Пережогин, а затем юный Илья Михеев сделали всё, чтобы переломить игру. Омичи второй раз в сезоне обыгрывают нижегородцев и ждут долгожданное пополнение состава. Уже в Риге к ним может присоединиться канадец Тедди Перселл.

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«Витязь» оторвался на минчанах, а Энрот на Рендуличе

Серия поражений команды Валерия Белова, которая достигла шести игр, не могла не сказаться на интересе со стороны жителей Подольска. Так мало, как на игру с минским «Динамо», в этом сезоне зрителей ещё не собиралось. 2100 человек – антирекорд посещаемости. Однако те, кто всё же пришли поддержать «Витязь» в непростые времена, вряд ли оказались разочарованы. Они увидели и четыре шайбы в воротах минского «Динамо», и второй «сухарь» в сезоне Игоря Сапрыкина. Первый результативный балл за подмосковный клуб набрал Борна Рендулич. Хорват, недавно пополнивший состав «Витязя», не только почувствовал в розыгрыше большинства, но и спровоцировал удаление Юнаса Энрота до конца игры. Рендулич врезался во вратаря «зубров» и получил заслуженные две минуты, но шведу оказалось мало правосудия и он устроил расправу собственными руками.

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Успеть за 45 секунд. «Сибирь» чудом спаслась в Риге

Матчи с главным аутсайдером этого сезона складываются для «Сибири», с одной стороны, невероятно тяжело, а с другой – по-настоящему сказочно. И в Новосибирске, и в Риге подопечные Павла Зубова до последнего уступали в счёте. Дома они вырвали победу за минуту и девять секунд до сирены. Но тогда счёт на табло был 1:1. В столице Латвии сибиряки горели 0:2 за минуту до конца, но всё равно смогли спастись! Сначала за удаление, которое только что реализовал Ансси Салмела, исправился Андрей Сигарёв, а во время финального штурма «Сибирь» спас Патрик Закриссон. На всё про всё гостям хватило каких-то 45 секунд. А первую в сезоне серию буллитов команде Зубова выиграть помогли соотечественники главного спасителя Симон Энеруд и Александр Бергстрём. Это был поистине удивительный камбэк команды, которая вынуждена обходиться без травмированного Александра Салака.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» при Жамнове не проигрывает

Как и ожидалось, «Спартак» и «Барыс» выдали зрелищный матч. На двоих команды соорудили семь шайб. Легионерскую дуэль иностранцы красно-белых проиграли: на один гол Бена Максвелла гости ответили хет-триком Мэттью Фрэттина. Зато у москвичей забивало не одно звено, а целых три. Счёт открыл Артём Подшендялов, а победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Вячеслав Лещенко, который из четвёртого сочетания доказывает, что его рано списывать со счетов. Видимо, появление Алексея Жамнова на лавке «Спартака» наибольшее впечатление произвело именно на этого форварда. С того момента, как генеральный менеджер красно-белых стал помогать Вадиму Епанчинцеву во время матчей, команда одержала три победы в трёх матчах. Совпадение? Стал ли Жамнов счастливым талисманом или он действительно что-то поменял в команде, пока понять трудно.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА не под силу остановить СКА и сдержать Ковальчука

Удивительным образом в этом году составлен календарь КХЛ. Тому, что ЦСКА и СКА за регулярный чемпионат играют между собой всего дважды – мы уже неоднократно удивлялись. Не менее странно и то, что второй битве между двумя гигантами лиги предшествовали тяжелейшие для обеих команд матчи. Петербуржцы бились с «Йокеритом», а москвичи – с «Локомотивом». Эти игры не могли не отложить отпечаток на ремейке Кубка открытия. И те, и другие «армейцы» вышли не в оптимальных составах. В частности, Игорь Никитин недосчитался капитана Андронова. А вот у СКА на месте был и капитан Дацюк, и вице-капитан Ковальчук. Оба отметились в протоколе шайбами, а Илья хет-триком подтвердил реноме невероятно неудобного игрока для ЦСКА. Открыл же счёт в супердерби Вячеслав Войнов, который с третьей попытки реализовал большинство. В день, когда Олег Знарок проводил свой 500-й матч, чемпионы проиграть не могли. Светлым пятном в игре московских «армейцев» стало молодёжное звено, вернувшееся в состав. Справедливо, что именно Андрею Кузьменко удалось размочить счёт в конце третьего периода.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кашпар дождался «Динамо», чтобы забить впервые в сезоне

Прошлый сезон стал для Лукаша Кашпара одним из худших в карьере. Он потерял место в составе «Динамо» и был дважды помещён в список отказов. После перехода в «Слован» чех не скрывал обиды на бывший клуб. Однако и в Братиславе долгое время дела у Лукаша не складывались. На протяжении 22 игр он не мог забить за «орлов». Словно решив дождаться приезда бело-голубых в столицу Словакии, форвард показал себя во всей красе. Сначала Кашпар помог забросить первую шайбу за «Слован» Заку Бойчаку, а вслед за канадцем отличился и сам. А когда в концовке Владимир Воробьёв снял вратаря, тем, кто наказал «Динамо», стал именно Кашпар. Три очка за игру – такого перформанса от этого парня мы не видели очень давно. «Слован» вслед за «Витязем» сумел прервать серию из четырёх поражений.