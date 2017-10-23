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Текст: Дмитрий Ерыкалов
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Итоги дня КХЛ: 45 секунд на чудо «Сибири» и талисман Жамнов

Кашпар забивал «Динамо», Энрот бил хорвата, а в «армейском» дебри сильнее Петербург.
23 октября 2017, понедельник. 23:45 Хоккей

Дежавю «Адмирала» в Шанхае

Команды, которые уже встречались два дня назад, провели повторный матч. Сложился он так, что все зрители могли испытать чувство дежавю. «Куньлунь» также открыл счёт, но упустил победу в третьем периоде, а в серии буллитов сильнее оказался «Адмирал». Даже героем встречи стал один и тот же человек – Виктор Александров. Разница лишь в том, что в первой игре его шайба помогла «морякам» отыграться с 0:1, а на этот раз два очка опытного форварда позволили гостям уйти с 0:2. В обоих случаях Александров становился автором победного броска в серии буллитов. Есть ощущение, что когда команды встретятся в следующий раз, Майк Кинэн приставит к Виктору двоих игроков, лишь бы его обезвредить. Ещё одна любопытная деталь – это посещаемость матча. В официальном протоколе значится 1400 зрителей, но по панораме стадиона в Шанхае этого не скажешь.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 3 0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1
Адмирал
Владивосток
1:0 – Блэкер (Брюле, Вольски) – 23:02 (5x4), 2:0 – Вольски (Брюле, Поникаровский) – 31:03 (5x4), 2:1 – Александров (Макаренко, Блум) – 37:59 (5x4), 2:2 – Саюстов (Александров) – 45:02 (5x5), 2:3 – Александров – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Локомотив» добил раненых в Петербурге «шутов»

Учитывая то, как прошёл матч в Хельсинки, складывается впечатление, будто СКА не только прервал серию «Йокерита», но и изрядно попил крови у финских хоккеистов. «Локомотив», напротив, после гостевой победы над ЦСКА получил сумасшедший приток уверенности в себе. Как и в битве с другим «армейским» клубом, всё свелось к дисциплине и реализации лишнего. «Йокерит» на этот раз сыграл в большинстве даже удачнее соперника, реализовав на одно удаление больше, но спохватились хозяева слишком поздно. К началу второго периода «железнодорожники» вели со счётом 4:1, и могли добивать соперника в формате «5 на 3». Комфортное преимущество для ярославцев добыло первое звено, куда методом проб и ошибок вписался Александр Кадейкин. В итоге гости понервничали, но всё же добыли три очка. А самым счастливым человеком на площадке в этот вечер был Павел Красковский, наконец-то открывший счёт голам в этом сезоне. Дмитрий Квартальнов разбудил очередного спящего гиганта.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4 1:3, 2:1, 0:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Козун (Кадейкин, Коновалов) – 06:30 (5x4), 0:2 – Контиола (Кадейкин, Козун) – 08:29 (5x5), 1:2 – Йенсен (Регин) – 10:02 (5x4), 1:3 – Кронвалль (Контиола, Накладал) – 18:58 (5x4), 1:4 – Красковский (Коршков, Полунин) – 20:48 (5x5), 2:4 – Норман (Лепистё, Палола) – 37:24 (5x4), 3:4 – Толванен (Лепистё) – 39:50 (5x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Гудачек засушил «мамонтов»

Важную победу после трёх поражений подряд одержала «Северсталь». Поверженными оказались гости из Ханты-Мансийска. Результат подопечные Александра Гулявцева сделали во втором периоде, когда организовали обе шайбы. Ворота бывшей команды поразил Олег Яшин, а главным героем встречи стал Юлиус Гудачек. Именно словацкий вратарь череповчан оставил команду на плаву в начале матча и не дал ни единого шанса сопернику в концовке. 33 сейва позволили Гудачеку оформить третий «сухарь» в сезоне. Ранее под горячую ловушку автора «Huda-Show» попадали форварды «Салават Юлаева» и «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 0 0:0, 2:0, 0:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Щербина (Карлин, Вишневский) – 25:03 (5x5), 2:0 – Яшин (Калашников) – 30:34 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Скабелка вышел вперёд в личной серии со Скудрой

Есть принципиальные матчи между географическими соседями. Есть те, которые родились из эпохальных кубковых серий. Но существуют в КХЛ и тренерские дерби. Одно из самых ярких: Петерис Скудра против Андрея Скабелки. Бывшие соратники по тренерскому штабу нижегородцев придерживаются одних и тех же взглядов, а матчи между их командами всегда проходят от ножа. До встречи в Нижнем Новгороде счёт личных встреч был равным. Скудра был близок к тому, чтобы вновь выйти вперёд в серии со Скабелкой: уже на третьей минуте счёт открыл 20-летний Михаил Смолин. Ирония в том, что после поражения в предыдущей игре Петерис жёстко раскритиковал свою молодёжь. Однако сохранить победный результат «Торпедо» не удалось. Не помог волжанам и Ян Муршак, проводивший первый матч после тяжёлой травмы. Сначала ветеран Александр Пережогин, а затем юный Илья Михеев сделали всё, чтобы переломить игру. Омичи второй раз в сезоне обыгрывают нижегородцев и ждут долгожданное пополнение состава. Уже в Риге к ним может присоединиться канадец Тедди Перселл.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 2 1:0, 0:1, 0:1
Авангард
Омская область
1:0 – Смолин (Балдаев) – 02:32 (5x5), 1:1 – Пережогин (Чудинов, Семёнов) – 34:27 (5x5), 1:2 – Михеев (Медведев) – 56:51 (5x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Витязь» оторвался на минчанах, а Энрот на Рендуличе

Серия поражений команды Валерия Белова, которая достигла шести игр, не могла не сказаться на интересе со стороны жителей Подольска. Так мало, как на игру с минским «Динамо», в этом сезоне зрителей ещё не собиралось. 2100 человек – антирекорд посещаемости. Однако те, кто всё же пришли поддержать «Витязь» в непростые времена, вряд ли оказались разочарованы. Они увидели и четыре шайбы в воротах минского «Динамо», и второй «сухарь» в сезоне Игоря Сапрыкина. Первый результативный балл за подмосковный клуб набрал Борна Рендулич. Хорват, недавно пополнивший состав «Витязя», не только почувствовал в розыгрыше большинства, но и спровоцировал удаление Юнаса Энрота до конца игры. Рендулич врезался во вратаря «зубров» и получил заслуженные две минуты, но шведу оказалось мало правосудия и он устроил расправу собственными руками.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 0 1:0, 2:0, 1:0
Динамо Мн
Минск
1:0 – Сёмин (Копейкин) – 10:33 (5x4), 2:0 – Мозик (Макеев) – 30:36 (5x5), 3:0 – Макеев (Мозик, Рендулич) – 37:10 (5x4), 4:0 – Макеев (Горак) – 46:07 (4x5)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Успеть за 45 секунд. «Сибирь» чудом спаслась в Риге

Матчи с главным аутсайдером этого сезона складываются для «Сибири», с одной стороны, невероятно тяжело, а с другой – по-настоящему сказочно. И в Новосибирске, и в Риге подопечные Павла Зубова до последнего уступали в счёте. Дома они вырвали победу за минуту и девять секунд до сирены. Но тогда счёт на табло был 1:1. В столице Латвии сибиряки горели 0:2 за минуту до конца, но всё равно смогли спастись! Сначала за удаление, которое только что реализовал Ансси Салмела, исправился Андрей Сигарёв, а во время финального штурма «Сибирь» спас Патрик Закриссон. На всё про всё гостям хватило каких-то 45 секунд. А первую в сезоне серию буллитов команде Зубова выиграть помогли соотечественники главного спасителя Симон Энеруд и Александр Бергстрём. Это был поистине удивительный камбэк команды, которая вынуждена обходиться без травмированного Александра Салака.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 3 0:0, 0:0, 2:2, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Кристо (Галвиньш, Индрашис) – 48:59 (5x4), 2:0 – Салмела (Кристо) – 57:15 (5x4), 2:1 – Сигарёв (Закриссон, Лукин) – 59:06 (5x5), 2:2 – Закриссон (Демидов) – 59:51 (6x5), 2:3 – Бергстрём – 65:00 ( ПБ)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Спартак» при Жамнове не проигрывает

Как и ожидалось, «Спартак» и «Барыс» выдали зрелищный матч. На двоих команды соорудили семь шайб. Легионерскую дуэль иностранцы красно-белых проиграли: на один гол Бена Максвелла гости ответили хет-триком Мэттью Фрэттина. Зато у москвичей забивало не одно звено, а целых три. Счёт открыл Артём Подшендялов, а победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Вячеслав Лещенко, который из четвёртого сочетания доказывает, что его рано списывать со счетов. Видимо, появление Алексея Жамнова на лавке «Спартака» наибольшее впечатление произвело именно на этого форварда. С того момента, как генеральный менеджер красно-белых стал помогать Вадиму Епанчинцеву во время матчей, команда одержала три победы в трёх матчах. Совпадение? Стал ли Жамнов счастливым талисманом или он действительно что-то поменял в команде, пока понять трудно.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
4 : 3 2:0, 1:2, 0:1, 1:0
Барыс
Астана
1:0 – Подшендялов (Хохлачёв) – 13:48 (5x5), 2:0 – Максвелл (Радил, Стоа) – 19:03 (5x5), 2:1 – Фрэттин (Доус, Вей) – 24:29 (5x5), 3:1 – Калинин (Кулик, Радил) – 31:59 (5x4), 3:2 – Фрэттин – 33:57 (5x5), 3:3 – Фрэттин (Вей, Диц) – 47:42 (5x5), 4:3 – Лещенко – 62:18 (3x3)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

ЦСКА не под силу остановить СКА и сдержать Ковальчука

Удивительным образом в этом году составлен календарь КХЛ. Тому, что ЦСКА и СКА за регулярный чемпионат играют между собой всего дважды – мы уже неоднократно удивлялись. Не менее странно и то, что второй битве между двумя гигантами лиги предшествовали тяжелейшие для обеих команд матчи. Петербуржцы бились с «Йокеритом», а москвичи – с «Локомотивом». Эти игры не могли не отложить отпечаток на ремейке Кубка открытия. И те, и другие «армейцы» вышли не в оптимальных составах. В частности, Игорь Никитин недосчитался капитана Андронова. А вот у СКА на месте был и капитан Дацюк, и вице-капитан Ковальчук. Оба отметились в протоколе шайбами, а Илья хет-триком подтвердил реноме невероятно неудобного игрока для ЦСКА. Открыл же счёт в супердерби Вячеслав Войнов, который с третьей попытки реализовал большинство. В день, когда Олег Знарок проводил свой 500-й матч, чемпионы проиграть не могли. Светлым пятном в игре московских «армейцев» стало молодёжное звено, вернувшееся в состав. Справедливо, что именно Андрею Кузьменко удалось размочить счёт в конце третьего периода.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 5 0:0, 0:1, 2:4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Войнов (Ковальчук) – 32:19 (5x4), 0:2 – Ковальчук (Дацюк) – 46:17 (5x4), 0:3 – Ковальчук (Плотников, Прохоркин) – 48:20 (5x5), 1:3 – Кузьменко (Марченко, Ожиганов) – 51:08 (5x4), 1:4 – Дацюк (Карпов) – 51:55 (5x5), 2:4 – Телегин (Попов) – 54:05 (5x5), 2:5 – Ковальчук (Кетов) – 59:47 (en)

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Кашпар дождался «Динамо», чтобы забить впервые в сезоне

Прошлый сезон стал для Лукаша Кашпара одним из худших в карьере. Он потерял место в составе «Динамо» и был дважды помещён в список отказов. После перехода в «Слован» чех не скрывал обиды на бывший клуб. Однако и в Братиславе долгое время дела у Лукаша не складывались. На протяжении 22 игр он не мог забить за «орлов». Словно решив дождаться приезда бело-голубых в столицу Словакии, форвард показал себя во всей красе. Сначала Кашпар помог забросить первую шайбу за «Слован» Заку Бойчаку, а вслед за канадцем отличился и сам. А когда в концовке Владимир Воробьёв снял вратаря, тем, кто наказал «Динамо», стал именно Кашпар. Три очка за игру – такого перформанса от этого парня мы не видели очень давно. «Слован» вслед за «Витязем» сумел прервать серию из четырёх поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 октября 2017, понедельник. 20:00 МСК
Слован
Братислава
4 : 2 0:0, 3:1, 1:1
Динамо М
Москва
1:0 – Дженовей (Месарош, Бойчак) – 27:05 (5x4), 1:1 – Брюквин (Алексеев, Терещенко) – 34:36 (5x4), 2:1 – Бойчак (Кашпар) – 35:56 (5x5), 3:1 – Кашпар (Вьеденски, Ржепик) – 39:18 (5x4), 3:2 – Кутейкин – 53:18 (5x5), 4:2 – Кашпар – 58:32 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23 октября 2017, понедельник
23:53 Анкипанс: вера в себя — волнообразная, рижское «Динамо» не выдержало напряжения
23:51 П. Зубов: «Сибирь» в первом периоде спала, но заработала два очка в копилочку
23:48 В. Белов: серия поражений «Витязя» затянулась, даже какой-то инфаркт был
23:36 Дуайер: знали, что «Витязь» будет очень стараться выиграть сегодня
23:17 Гулявцев: «Северсталь» не хотела уходить в глухую оборону, просили атаковать
23:09 Емелин: у «Югры» кончились эмоции, без заброшенных шайб выиграть тяжело
22:48 Скабелка: у «Торпедо» сегодня было больше шансов, но «Авангард» спас Фурх
22:44 Скудра: ребята, о ситуации с задержкой зарплат игроки «Торпедо» даже не думают
22:42 Е. Корешков: создали «Спартаку» комфортные условия для гола, нас не простили
22:38 М. Григоренко: ЦСКА не сумел закрыть Ковальчука, СКА не затерялся бы в НХЛ
22:36 Епанчинцев — о Жамнове на лавке: у Алексея Юрьевича большой опыт, это помогает
22:35 Войнов: такой щелчок, как у Херсли, не натренировать, я игрок другого плана
22:33 «Слован» обыграл московское «Динамо», прервав свою серию поражений
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22:09 «Витязь» — «Динамо» Мн: Энрот ударил соперника блином и получил 25 минут штрафа
22:04 «Сибирь» отыграла две шайбы на 60-й минуте и одолела «Динамо» Р по буллитам
22:00 «Спартак» взял верх над «Барысом», несмотря на хет-трик Фрэттина
21:49 Хет-трик Ильи Ковальчука помог СКА одержать победу над ЦСКА в «армейском» дерби
21:45 «Витязь» разгромил минское «Динамо», прервав серию из шести поражений
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20:31 Александр Овечкин не смог завершить тренировку «Вашингтона» из-за травмы
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