Чёрная серия «Металлурга» продолжится. Прогнозы на игровой день КХЛ

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Павел Панышев поделился своими прогнозами на матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

«Салават Юлаев» — «Лада»

«Салават» достаточно неожиданно в прошлой игре уступил на своём поле «Трактору», поэтому теперь команде Эркки Вестерлунда нужно реабилитироваться и обыграть на своём льду тольяттинскую «Ладу». «Автозаводцы» выступают не слишком успешно в этом сезоне. Да, они навязали борьбу в матче с «Сочи», но всё-таки уступили в овертайме. Недоглядели за форвардом Падакиным, который забросил решающую шайбу в ворота команды Артиса Аболса. Думаю, что после поражения от «Трактора» «Салават» придёт в себя и на своём льду не испытает особых проблем с «Ладой».

Прогноз: победа «Салавата».

Думаю, что после поражения от «Трактора» «Салават» придёт в себя и на своём льду не испытает особых проблем с «Ладой».

«Нефтехимик» — «Металлург»

«Нефтехимик» со счётом 2:0 обыграл «Автомобилист», а перед этим была победа в Ярославле. В целом команда Андрея Назарова находится на ходу. Заиграл новичок Жига Еглич, он уже успел набрать первое очко, заработав ассистентский балл при игре в большинстве. Но по-прежнему травмированы ведущие форварды первого звена – Секстон и Ро. Поймал кураж вратарь Илья Ежов. У «Магнитки» дела печальные. Она проиграла ЦСКА со счётом 2:7, а в Казани уступила 0:4. Геннадий Величкин и Илья Воробьёв очень недовольны такой игрой своей команды, а теперь ещё и защитник Григорий Дронов выбыл на длительный срок из-за травмы. Магнитогорску нужно что-то делать, как-то освежать состав. Возможно, стоит поработать на трансферном рынке. Ситуация действительно не впечатляет, к тому же Мозякин с Коваржем забивают не столько, сколько от них хотят.

Прогноз: победа «Нефтехимика».

«Ак Барс» — «Автомобилист»

Команда Зинэтулы Билялетдинова показывает отличный хоккей. Даже без травмированного форварда Джастина Азеведу она много забивает. Гарипов выглядит надёжно в воротах. Он сыграл на ноль в матче с «Металлургом», в котором «Ак Барс» уверенно выиграл. В гости к «барсам» приезжает «Автомобилист». Владимир Крикунов после игры с «Нефтехимиком» раскритиковал свою команду, прежде всего, за игру в нападении. Форварды сыграли слабо, ничего не забили. Ну а нижнекамцам хватило одного гола Пигановича, а второй они уже забили в пустые ворота. Хоккеисты Назарова сыграли грамотно по счёту. В отчётном противостоянии больше шансов у «Ак Барса». Думаю, что он продолжит свою победную серию и нанесёт «Автомобилисту» третье поражение подряд.

Прогноз: победа «Ак Барса».

В отчётном противостоянии больше шансов у «Ак Барса». Думаю, что он продолжит свою победную серию и нанесёт «Автомобилисту» третье поражение подряд.

Ткачёв: пойду на «Матильду» и получу удовольствие Он читает философские романы, знает четыре языка и рассуждает о политике.

ХК «Сочи» — «Трактор»

Сочинцы будут бороться за восьмёрку на Западе. Подопечным Сергея Зубова необходимо прибавлять во многих компонентах, но аналогичным образом можно сказать и про «Трактор». Например, у ведущего защитника команды Кирилла Кольцова коэффициент полезности уже составляет «-17». Это, конечно, очень удручающий показатель, нужно что-то делать. Но на одном Кольцове нельзя акцентироваться. Есть претензии и к другим игрокам, в том числе и к вратарям. Считаю, что челябинцы должны собрать всю свою силу и волю в кулак, проявить характер и выиграть в Сочи.

Прогноз: победа «Трактора».