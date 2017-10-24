Заложник собственного эго. Как Кольцов добрался до «-17»

Защитник «Трактора» Кирилл Кольцов имеет коэффициент полезности «-17», и это худший на данный момент показатель лиги. Разбираемся, что случилось с некогда одним из самых ярких российских игроков обороны и что в этой ситуации делать челябинскому клубу.

Три кита провала Кольцова: возраст, мотивация, характер

Разумеется, в «деле Кольцова» сыграл немаловажную роль возраст хоккеиста. Уроженец Челябинска и воспитанник «Трактора» дебютировал за родную команду только в 33-летнем возрасте, когда стало понятно, что прежнего Кольцова больше не будет. В «Авангарде» остался юношеский задор Кирилла и первые бомбардирские успехи, а в Уфе Кольцов выигрывал трофеи, становился лучшим защитником-бомбардиром чемпионата и просто был ведущим хоккеистом «Салавата». Всё это осталось в прошлом, после того сезона, когда Кольцов из «Салавата» перешёл в «Торпедо», стало ясно, что на потерявшего вкус к игре Кирилла невозможно рассчитывать в качестве системообразующего игрока, и хоккеиста приютил только родной «Трактор».

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Вряд ли в Челябинске всерьёз рассчитывали, что Кольцов вернётся в «Тракторе» на прежний уровень, хотя в прошлом сезоне показалось, что так и будет. Кирилл набрал 29 (12 + 17) очков, был одним из самых заметных в «Тракторе» в провальном для челябинцев плей-офф, и возможно то поражение от «Барыса» в первом же раунде и выбило Кольцова из колеи. Ведь Кирилл за свою карьеру привык играть в клубах, которые борются за чемпионство, далеко проходят в плей-офф. Так было и в «Авангарде», и в «Салавате», и в короткой командировке в СКА. Кольцову нужна мотивация, а без неё он превращается в самого бесполезного игрока в составе.

Кольцов обладает таким характером, что при отсутствии мотивации или «накачки» от тренера погружается в апатию и безразличие ко всему происходящему.

Дело ещё и в характере защитника. Кольцов всегда был себе на уме, практически не разговаривал с прессой, не праздновал в привычном понимании многие из своих заброшенных шайб, словом, казался отшельником на льду и за его пределами, держась особняком. Кто-то расценивал такое поведение как высокомерие, кто-то называл это застенчивостью, но факт в том, что Кольцов обладал таким характером, что при отсутствии мотивации или «накачки» от тренера погружался в апатию и безразличие ко всему происходящему. Так было в последний сезон в Уфе, то же происходит и в «Тракторе», и, зная Кирилла, это логично: шансы челябинцев побороться за трофей близки к нулю, а главный тренер Анвар Гатиятулин не является авторитетом для своенравного защитника, особенно после прошлогоднего плей-офф.

Кстати, фигура главного тренера команды Кольцова также определяет успешность выступлений Кирилла. Кольцов блестяще выглядел при таких авторитетах тренерского цеха как Валерий Белоусов и Вячеслав Быков, умел подобрать ключи к хоккеисту Владимир Юрзинов-младший, но уже при Игоре Захаркине в «Салавате» у Кольцова начали возникать проблемы с мотивацией и отношением к делу. При этом Кирилл никогда не вступал в конфликты с наставниками, будучи всегда спокойным и уравновешенным хоккеистом, но его игра отражала истинное положение дел.

Пропал бросок, чувство паса, скорость и Кольцов, прирождённый атакующий защитник, остался наедине со своими прямыми обязанностями. А по игре в обороне Кирилл никогда не ходил в лидерах.

Вот и получилось, что хоккеист с непростым характером оказался в команде, который год топчущейся на одном месте, нуждающейся в духовитых лидерах. Но Кольцов явно не станет тем, кто поведёт партнёров за собой в трудной ситуации. Кирилл в очередной раз впал в состояние апатии, равнодушия ко всему происходящему, и вряд ли статус самого бесполезного игрока лиги всерьёз подстегнёт его самолюбие.

Без голов и передач Кольцов стал заурядным и не самым надёжным защитником

Если говорить об игровых причинах провала Кольцова в этом сезоне, то они на поверхности. Кирилл потяжелел, и ему уже не только не хочется, но и не «можется» совершать фирменные проходы к воротам соперника. Пропал бросок, чувство паса, скорость и Кольцов, прирождённый атакующий защитник, остался наедине со своими прямыми обязанностями. А по игре в обороне Кирилл никогда не ходил в лидерах.

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Наконец, свою роль могло сыграть то обстоятельство, что в нынешнем «Тракторе» Кольцов оказался не единственным защитником, от которого ждут активных атакующих действий. В команду пришёл хоккейный близнец Кирилла Ник Бэйлен и умеющий стрелять от синей линии Иван Вишневский. Кольцов потерял свою уникальность, что только усугубило мотивационную составляющую для самолюбивого хоккеиста.

Что делать «Трактору»?

Но главный вопрос: что теперь делать «Трактору» с проваливающим сезон хоккеистом? Контракт с ним рассчитан ещё и на следующий сезон, а значит нужно предпринимать какие-то действия. Челябинцы борются за попадание в плей-офф, им важен каждый матч, и любая ошибка может стать фатальной. А держать на скамейке хоккеиста с солидной зарплатой по меньшей мере глупо. Напрашивается вариант с процедурой драфта отказов, после которой Кольцов отправится в ВХЛ или с ним расторгнут контракт. Правда, Кирилла могут забрать и другие клубы, вот только нужен ли он сейчас кому-то в КХЛ?

В сторону топ-клубов, да и просто команд из восьмёрок Запада и Востока Кольцову можно даже не смотреть: в современном хоккее ценится системность, а Кирилл – свободолюбивый и творческий хоккеист, вряд ли способный сыграть по заданию. Да и с такой статистикой Кольцову будет трудно найти работу. Возможно, Кириллом бы заинтересовались в «Витязе», где не смогли найти замену Ержабеку, в «Сибири», где не хватает ярких хоккеистов, или в «Югре», которая просто рада всем подряд. Но заинтересует ли Кольцова игра в этих командах и что будет с его мотивацией в таком случае, если она хромает на обе ноги даже в родном «Тракторе»?

Ситуация практически тупиковая, прежде всего для самого хоккеиста, ведь клуб-то может от него избавиться в любой момент, пусть и потеряв в деньгах. Конечно, хотелось бы узнать, что сам Кирилл думает по этому поводу, но он не разговаривает с прессой и на менее острые темы. Кольцову 34 года, его лучшее время позади, но при других обстоятельствах он мог быть полезен и востребован ещё несколько лет. Но для этого Кириллу нужно изменить требования к себе и отношение к окружающим и своей профессии, что для человека с таким характером, как у Кольцова, практически нереально.