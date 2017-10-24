«Кучеров претендует на звание MVP сезона». Каспарайтис – о неделе в НХЛ

Олимпийский чемпион известный защитник Дарюс Каспарайтис подвёл итоги недели регулярного чемпионата НХЛ, рассказав о причинах мощной игры Кучерова, прогрессе Сергачёва, небольшом игровом времени Шипачёва и важности Тарасенко для «Сент-Луиса».

О прорыве Кучерова

— Кучеров сильно играл ещё тогда, когда был травмирован Стэмкос. Никита был одним из лучших хоккеистов команды, её лидером. Всё это приходит с возрастом, с опытом. У Кучерова есть умение забивать, он много над этим работает. Никита выглядит просто здорово! Он претендует на звание MVP всей лиги. Стэмкос, конечно, тоже помогает. Каждый матч их звено набирает очки. Стивен много пасует на Никиту, у них очень классная связка. Заметно отлаженное взаимодействие.

У Кучерова есть умение забивать, он много над этим работает. Никита выглядит просто здорово! Он претендует на звание MVP всей лиги.

О прогрессе Сергачёва

— Я наблюдал за его игрой, он выглядит сильно. Поучаствовал в разгроме «Питтсбурга», очень грамотно подключившись в атаку. До этого сделал дубль в ворота «Коламбуса». Сергачёву повезло, что теперь он попал в свою команду, в «Тампу». В ней работает Стив Айзерман, который знает русских и систему хоккея. Много ребят, говорящих по-русски и помогающих Мише адаптироваться в команде. Он чувствует себя как дома.

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О перспективах Василевского

— Василевский играет здорово, но многое покажет этот сезон. В прошлом чемпионате он всё же не был основным голкипером, менялся с Бишопом. Теперь же для Андрея наступает час икс. Важно уверенно проявить себя в «регулярке», сильно выступить в плей-офф. Тогда и можно будет говорить, какие позиции будут у Василевского в следующем году и с кем его можно сравнивать. Считаю, что будущее у этого парня большое.

Шипачёву надо быть позитивным, работать, стараться и ждать своего шанса. Он наступит. И если он им воспользуется, то будущее в НХЛ у него появится.

О небольшом игровом времени Шипачёва

— Первую игру за «Вегас» Вадим провёл прилично. Понимаете, его команда начала мощно, это немного странно. Все думали, что они будут играть средне, но вы посмотрите, как сильно они стартовали! Поэтому сложно закрепиться в составе в клубе, в котором всё идёт как по маслу. Влиться в коллектив, получать большое время. Когда начнётся провал у «Вегаса», тогда и будет видно, кто и чего стоит. Вадиму надо быть позитивным, работать, стараться и ждать своего шанса. Он наступит. И если он им воспользуется, то будущее в НХЛ у него появится.

О Радулове, который не забивает за «Даллас»

— Надеюсь, что у Саши продолжается адаптация, и скоро он начнёт забивать. Когда Александр приходил в «Монреаль», то от него мало кто чего ожидал, а он выстрелил, проявил себя, сделал погоду в команде. Он стал кумиром, звездой клуба. В «Даллас» он перешёл уже под определённым прессингом. На него сильно рассчитывают, что он будет таким же Радуловым, каким он был в «Канадиенс». Порой игрок, перебирающийся из одной команды в другую, старается слишком сильно всё доказать. Иногда это не получается, да и не всегда много доверяют, как раньше. Тем более в «Далласе» есть Бенн, Сегин. Это тоже звёзды, сложно перепрыгнуть всех. Саня – игрок высокого класса. Он обязательно покажет свой хоккей.

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О старте «Питтсбурга» и «Вашингтона»

— Да, обе эти команды играют нестабильно. Я был на игре «Питтсбурга» с «Флоридой». «Пингвины» «горели» 0:2, потом смогли собраться. А в следующей встрече просто провалились в матче с «Тампой». Правда, играл второй вратарь команды — Антти Ниеми.

«Вашингтон» тоже вроде начал неплохо, Овечкин и Кузнецов тащили команду на себе. Но потом «столичные» немного забуксовали. Такие команды должны вкатиться в чемпионат, начинать играть более стабильно. Пока же сезон у них непонятный. Стабильно выглядят разве что «Лос-Анджелес», «Тампа» и периодически «Коламбус».

О важности Тарасенко для «Сент-Луиса»

— На Владимира оказывается большое давление, он и сам понимает, что должен постоянно забивать. Россиянин — главный хоккеист в «Сент-Луисе». У «Блюз» много игроков разыгрывающего плана, которые могут в том числе и забить, но они травмированы. Это сказывается на Тарасенко, потому что одному забивать шайбы в НХЛ тяжело. Важно, чтобы тебе могли грамотно отдать, сыграть в пас. Все соперники «блюзменов» сосредотачиваются на Тарасенко, Володе тяжело. Но и здесь есть определённый плюс. Когда всё внимание на одном человеке, то освобождаются другие хоккеисты. Тарасенко надо быть командным игроком, показывать то, на что он способен. Это хоккеист высокого уровня. С такими физическими габаритами он выполнит свою работу, не сомневаюсь.