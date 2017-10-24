Бут выжил в падающем самолёте и сравнил КХЛ с НХЛ. Что пишут в Америке

Минувшая неделя в заокеанском медийном пространстве оказалась богата на любопытные сообщения. Многие из них нестандартно характеризуют российских хоккеистов, а заодно и самих авторов заметок.

Барбашёва отправили искать свою игру в АХЛ

21-летнему центрфорварду «Сент-Луиса» Ивану Барбашёву пока не удалось закрепиться в составе «блюзменов»: после 6 матчей в основе без набранных очков он был отправлен в АХЛ.

«Сент-Луис» отправил Барбашёва в АХЛ

«Главный тренер «музыкантов» Майк Йео хочет, чтобы Барбашёв просто сменил обстановку и нашёл свою игру. По какой-то причине Иван не показывает того уровня, который был у него в конце прошлого сезона. «Этот парень нам нужен, потому что когда он играет на должном уровне, то делает нашу команду лучше», — сказал Йео. В последних 30 матчах прошлого сезона Барбашёв внёс солидный вклад в возрождение «Блюз». Он забил 5 голов, отдал 7 передач, а в одном из матчей с «Миннесотой» даже был центрфорвардом первого звена. Как сказал Йео, у него была пара матчей, в которых он был близок к своей прежней форме, но НХЛ – тяжёлая лига для молодых, желающих найти свою игру. После хорошего окончания прошлого сезона ожидания от игры Барбашёва выросли, и пока он их не оправдывает», — отмечает обозреватель St. Louis Post-Dipatch Джим Томас.

Не стоит беспокоиться за Овечкина

Травма Александра Овечкина, полученная на последней тренировке «Вашингтона», оказалась несерьёзной.

«Сам Александр сказал, что после напряжённого занятия просто столкнулся с партнёром по команде, потерял равновесие и достаточно жёстко упал. По его словам, он сможет принять участие в ближайшей тренировке, несмотря на небольшую хромоту. Придя на фотосессию для ежегодного клубного календаря, Овечкин сказал, что «подправил» кое-что, но это не имеет значения. Главное, что он не шёл с видимым напряжением, а как сказал Барри Тротц, хоккей – это контактный спорт, в котором бывают такие случаи», — отметил журналист NBC Sports Washington Тарик Эль-Башир.

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Наместников – большой секрет для маленькой компании

«Влад Наместников – это настоящее тайное оружие первой тройки нападения «Тампы». Кучеров штампует голы, Стэмкос коллекционирует передачи. А что же Наместников, чем он занимается? «Он просто хорошо и незаметно делает свою работу», — сказал главный тренер Джон Купер. Наместников – не тот, кто будет выпрашивать похвалу, и после недавней игры он дал интервью, в котором всю заслугу приписал партнёрам. «Стэмкос и Кучеров – отличные игроки, я просто пытаюсь прочесть их действия. Моя роль в том, что я стараюсь сыграть в двусторонний хоккей. Нужно идти в углы, добраться до шайбы, помочь в розыгрыше комбинаций», — сказал Влад. В прошлом году Наместников здорово смотрелся в той же тройке, пока Стэмкос не получил травму. По словам Стивена, их прежняя «химия» вернулась.

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«Наместников всегда был мне интересен, я видел у него большой потенциал. У него появилась возможность добавить нашей тройке больше уверенности, это огромная роль», — сказал Стэмкос. «Владу пришлось нелегко, он играл по всей линейке наших звеньев, прежде, чем смог утвердиться. Это было непросто с умственной точки зрения, и я должен отдать ему должное. Прямо сейчас он делает то, что необходимо. Кто тот парень, который блокирует бросок в самом конце матча? Кто первым идёт в отбор? Кто выигрывает вбрасывание в своей зоне и выводит шайбу? Влади», — отметил Наместникова Джон Купер. Таким образом, нет никаких сомнений, почему именно Наместников играет в первом звене», — пишет корреспондент Tampa Bay Times Роджер Муни.

Якупов – в конуре у Беднара?

Обозреватель Denver Post Майк Чемберс провёл прямой эфир, отвечая на вопросы читателей, и одной из самых любопытных тем стала ситуация с нападающим Наилем Якуповым. Россиянин был посажен на скамейку запасных во второй половине недавнего матча с «Сент-Луисом», а позже был раскритикован тренером Джаредом Беднаром.



«Майк, что происходит с Якуповым? Я так и не понял, не увидел, за какие проступки он попал в собачью конуру у Джареда Беднара. Как вы думаете, что будет дальше?» — так был задан вопрос. «Якупов не захотел говорить с журналистами после тренировки в пятницу. Но ясно, что он получил от тренера «месседж». Какие бы ошибки он ни делал – какие именно, я тоже не знаю, – он больше не будет их совершать. Насколько мне известно, проблем с рабочим отношением к делу у Наиля в этой лиге никогда не было», — ответил Чемберс. Кроме этого, обозреватель считает, что у Семёна Варламова есть потенциал, чтобы сражаться за приз лучшему вратарю лиги «Везина Трофи».

За Андреем Марковым следят из Канады

Знаменитый обозреватель TSN Пьер Лебрюн созвонился с защитником «Ак Барса» Андреем Марковым, который до этого 16 лет провёл в «Монреаль Канадиенс». Россиянин, покинувший прославленный клуб минувшим летом, продолжает следить за «канадцами», которые проиграли 7 матчей подряд.

«У меня осталось там много друзей, иногда я получаю от них текстовые сообщения. Конечно, это очень тяжёлый старт для «Монреаля», это нелегко, но нужно работать. У клуба есть управленческий персонал, есть тренеры, которые знают, что необходимо делать. На днях я списывался с Алексом Гальченюком, но в таких ситуациях трудно что-то советовать. Нужно выходить на лёд и отдавать всё, что у тебя есть», — сказал Марков.

«Когда Андрей увидел, что я приближаюсь к теме его отъезда из «Монреаля», он тактично меня прервал. Ведь известно, что «Канадиенс» хотели подписать россиянина на один год, в то время как Марков хотел двухлетний контракт», — отметил Лебрюн. «Я не хочу говорить об этом, особенно сейчас. Если я всё расскажу, то «Монреалю» в этой ситуации будет ещё сложнее. Я не хочу отвлекать внимание от команды», — сказал Андрей.

«Яромир Ягр всегда говорил, что выступление в КХЛ продлило его карьеру игрока. Я спросил Маркова, как он видит своё будущее, будет ли стараться продлить своё пребывание на льду. Он ответил, что чувствует, что всё ещё способен играть, а самое главное – наслаждаться работой. Если разонравится, то нет смысла тянуть. Марков счастлив дома, счастлив на работе. Похоже, что у него всё хорошо», — пишет Лебрюн.

Приключения Бута

Одним из самых резонансных высказываний последних дней стали слова бывшего форварда «Адмирала» и «Авангарда» Дэвида Бута о его игре в Континентальной хоккейной лиге. Вот как описал интервью с Бутом обозреватель Sportsnet Дэн Мёрфи.

Д. Бут: лучше играть по 4 минуты за матч в НХЛ, чем по 24 – в России

«Однажды Джон Торторелла назвал Бута «странным чуваком». Но Бут – он просто другой, он не похож на среднестатистического хоккеиста. С Бутом есть о чём поговорить помимо хоккея. Знаете ли вы, что каждый год он проводит от 10 до 14 дней в каком-то отдалённом месте, чтобы, по его выражению, «жить на земле»? Он берёт с собой немного еды, но охотно ест ягоды, листья. Он говорит, что эти бегства дают ему желаемый выход из зоны комфорта.

На вопрос о том, счастлив ли он вернуться в «Детройт» после двух сезонов в КХЛ, он сказал так: «Лучше играть 4 минуты за матч здесь, в НХЛ, чем по 24 минуты – в России». Он старался наслаждаться опытом игры в России, но если бы ему не удалось трудоустроиться в Северной Америке, он бы не вернулся в КХЛ. Он понимает, что это был бы конец его карьеры, но не конец жизни.

Именно об этом я и хотел с ним поговорить. Летом 2016 года он получил пробный контракт от «Анахайма», у него был буквально один день, чтобы добраться в тренировочный лагерь из Килоуны. Это не было проблемой: Бут умеет пилотировать самолёт, ему нужно было просто прыгнуть в кабину. Но уже в полёте он попал в густую облачность, а из-за влажности и образовавшегося льда начать барахлить двигатель. Он даже послал прощальное сообщение своей жене, начал молиться, но затем смог снова запустить мотор на полную мощность, когда самолёт потерял высоту и спустился ниже облаков. Думаете, он полетел на ближайший аэродром, чтобы починиться? Нет, он включил «классического Бута», сказав, что у него завтра начинается тренировочный лагерь, и двинулся в место назначения. Он добрался до Анахайма вовремя. Смог ли он пробиться в команду? Нет. Сейчас он в «Детройте», и после возвращения Атанасиу его могут убрать из состава. Но Дэвид слишком много думал о жизни после хоккея, и чем бы он ни занялся, это не будет скучным», — пишет Мёрфи.