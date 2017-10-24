9 серьёзных тренеров, которые хотят работать в КХЛ. Но нет мест

А что будет, когда количество клубов в КХЛ сократится до 24? И это ещё без учёта Вячеслава Быкова.

К середине октября в Континентальной хоккейной лиге состоялось уже пять отставок. Вакантные места были быстро заняты, но свободных тренеров осталось столько же. Позади лишь треть регулярного чемпионата, и новые отставки ещё будут. Перечисляем тренеров, которые ожидают своего шанса.

В октябре 2014-го Николишина пригласили спасать «Трактор» — под руководством его предшественника Карри Киви в 20 матчах было одержано четыре победы в основное время и три по буллитам, а команда занимала 9-е место на Востоке. Для Николишина это был дебют в роли главного тренера, и можно сказать, что он получился удачным – «Трактор» тогда попал в плей-офф, но в первом же раунде проиграл «Сибири». Впрочем, по игре всё равно оставались вопросы, а сам тренер на пресс-конференциях иногда вёл себя надменно и высокомерно.

В следующем сезоне с Николишина требовали более строго. В ноябре 2015-го «Трактор» занимал 11-е место, на 10 очков отставая от зоны плей-офф после 34 игр, а последней каплей руководства стало поражение от «Нефтехимика» со счётом 0:3. Без работы тренер сидел недолго и уже в декабре возглавил «Амур», с которым пробиться в плей-офф не удалось. С тех пор Николишин не работает тренером, хотя в межсезонье едва не возглавил ЦСКА.

Николишин – в ЦСКА? Когда «Гелик» меняют на «Уазик» Не сумев договориться с Вячеславом Быковым, ЦСКА может назначить на пост главного тренера Андрея Николишина. Почему это решение – странное?

Тёзке и однофамильцу известного космонавта за время его тренерской карьеры не удалось завоевать кубок Гагарина. Что и неудивительно, ведь возглавлял он новокузнецкий «Металлург» и московский «Спартак» — команды со средним подбором игроков. Перед первым сезоном с вернувшимися в КХЛ красно-белыми Титов неоднократно отмечал, что он поклонник агрессивного, атакующего стиля и будет стараться прививать его своей команде. Воплотить задумку в жизнь в работе с собранным с миру по нитке «Спартаком» не удалось. Результатом стало 11-е место в Западной конференции, 139 заброшенных шайб в 60 играх и 172 пропущенные – больше всех в лиге наравне в «Медвешчаком».

В межсезонье Титов сохранил свой пост, а в интервью перед началом нового чемпионата отмечал, что неудача сделала его сильнее, выводы из ошибок сделаны, а от своих принципов атакующего хоккея он не откажется. Болельщики московской команды так и не узнали, заиграла бы их команда по-другому. Ровно год назад, в октябре 2016-го, «Спартак» снова шёл на 11-м месте в конференции, и Титов был отправлен в отставку. С тех пор о тренере почти ничего не слышно.

Последним место работы Владимира Юрзинова был китайский «Куньлунь». В дебютный сезон команда под руководством тренера пробилась в плей-офф, где в первом раунде уступила магнитогорскому «Металлургу», после чего неожиданно для многих Юрзинов покинул свой пост.

«Я хочу уйти. Если нужна причина – пусть будет банальная, по семейным обстоятельствам» — это то, что Юрзинов сообщил по итогам серии с «Магниткой».

Спустя некоторое время тренер дал ещё одно интервью, в котором рассказал, что все решения хочет принимать сам, что недавно отклонил одно предложение от клуба КХЛ, но готов к работе, причём не только в России, но и в Европе.

Кречин: Кинэн подсиживал Юрзинова? Они не сказали друг другу ни слова Уход Юрзинова, селекция, риск при подписании Вольского и задачи для Кинэна – в интервью с генменеджером «Куньлуня» Владимиром Кречиным.

Герман Титов был первым тренером возрождённого «Спартака», а Фёдор Канарейкин – последним наставником умиравшего. Два сезона во главе команды, измученной долгами и отсутствием игроков, были для Канарейкина чем-то новым, ведь совсем недавно он вместе с «Магниткой» боролся за кубок Гагарина, остановившись во втором раунде плей-офф. Последние места в конференции вряд ли говорят о тренерской силе Канарейкина – больше о безнадёжности того «Спартака». После Москвы тренер два года сидел без работы, лечился от рака, а потом последовало предложение от омского «Авангарда».

Второе место в Восточной конференции с Канарейкиным во главе настраивало омских болельщиков на оптимистичный лад, но в очередной раз их мечтам не было суждено сбыться. В четвертьфинале Востока не без труда удалось одолеть «Адмирал» в шести матчах, а вот «Ак Барс» стал непреодолимым препятствием – 2-4 в серии и очередное раннее по омским меркам окончание сезона стоило Канарейкину работы.

В 2014 году в КХЛ дебютировал клуб из Сочи. Первым тренером в истории команды стал Вячеслав Буцаев. В первые два года под его руководством команда с берегов Чёрного моря попадала в восьмёрку, но неизменно уступала в первом раунде. Последний год во главе сочинцев вышел совсем неудачным – девятое место на Западе означало окончание сезона уже в феврале. Тренеру тоже приходилось работать в нелёгких условиях задолженностей по зарплате, поэтому непопадание в плей-офф можно считать закономерным.

После того сезона Буцаеву пока не удалось нигде трудоустроиться, но тренер, выводивший «Сочи» с нуля два раза подряд в плей-офф, наверняка получит ещё один шанс в КХЛ.

Разин никогда не стесняется и всегда говорит то, что думает – иногда резко, иногда перегибая палку, но всегда конкретно и по делу. Его «Автомобилист» был цепкой, неуступчивой командой и попадание в плей-офф сезона-2015/16 выглядело закономерным.

В конце сентября Разин дал интервью, в котором отметил, что находится в хорошей форме и ожидает предложений из КХЛ. В этом сезоне Разин помогает словацкому «Попраду», работая на должности тренера-консультанта.

Тренерская карьера Профессора сейчас находится на таком этапе, когда каждое следующее рабочее место может стать для него последним. Если по итогам работы в «Салавате» могло остаться двоякое впечатление и та команда выглядела неплохо, то с «Югрой» Захаркин провалился. Практически отсутствие побед и несколько разгромных поражений поставили если не точку на самостоятельной карьере Игоря Владимировича, то многоточие уж точно. Можно сколько угодно спорить о подборе игроков, но сменивший Захаркина Алексей Емелин уже одержал больше побед с «Югрой».

Впрочем, у Захаркина есть то, чего многим не хватает – способности и талант правильно себя преподносить, и свой шанс тренер наверняка ещё получит. После увольнения Захаркин радовался, что сможет увидеться со студентами и сосредоточиться на методической работе, но почему-то нет сомнений, что Профессор попросту лукавит и находится в ожидании новых предложений.

Захаркин: часть хоккеистов «Югры» останется без работы Игорь Захаркин рассказал, почему ушёл из ханты-мансийского клуба.

Бывший главный тренер «Адмирала» хотел уйти уже в прошлом году. Дела у команды шли не лучшим образом, и Александр Андриевский подал в отставку. Руководство сумело отговорить наставника, ситуацию удалось выправить, и команда из Владивостока попала в плей-офф, заставив «Авангард» понервничать в четвертьфинале Восточной конференции. Тяжёлая турнирная ситуация регулярно усугубляется долгами по зарплате, а по мимике Андриевского иногда могло показаться, что он устал работать в таких условиях.

В октябре тренер был уволен, и теперь у него есть время отдохнуть, оценить свою работу и дождаться нового вызова, который обязательно последует.

Бывший наставник «Локомотива» лишился работы совсем недавно, однако вряд ли пребывает в восторге от незапланированного отпуска. Алексей Кудашов является одним из самых умных тренеров современной школы. Последний плей-офф показал, что Кудашов постоянно учится и делает выводы из своих ошибок. В первом сезоне с молодым тренером «Локомотив» занял третье место на Западе, но в четвертьфинале конференции проиграл СКА в пяти играх. Через год команда подошла к решающим играм в лучшей форме, пройдя в двух раундах минское «Динамо» и ЦСКА, но проиграв будущим чемпионам в финале конференции.

Кудашов мог покинуть «Локомотив» в межсезонье, но остался. Начало сезона не задалось, а затянувшаяся серия поражений стала хорошим поводом для увольнения. Наверняка Кудашов сделает выводы и из этой ситуации, сейчас же наставник является одним из главных кандидатов на возвращение.